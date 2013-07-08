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Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Вуэльту Испании-2022

Винченцо Нибали, Алексей Луценко, Мигель Анхель Лопес в составе команды Astana Qazaqstan на Вуэльту Испании-2022

 

 

  Велокоманда Astana Qazaqstan объявила состав на Вуэльту Испании-2022. На старт 19 августа выйдут 28-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес, 29-летний казахстанский гонщик Алексей Луценко, 37-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали, 25-летний колумбийский гонщик Харольд Техада, 33-летний испанский гонщик Давид де ла Крус, 22-летний казахстанский гонщик Евгений Фёдоров, 24-летний казахстанский гонщик Вадим Пронский и 23-летний итальянский гонщик Самэле Баттистелла.

 

 Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team

 

  Винченцо Нибали стартует на последнем в карьере Гранд-туре – Вуэльте Испании-2022. В 2010 году Нибали  на Вуэльте Испании одержал первую победу на Гранд-туре в карьере.

 

Алексей Луценко, который в этом году финишировал 9-м на Тур де Франс, поедет второй Гранд-тур сезона и в третью в карьере Вуэльту Испании. В 2017 году Алексей Луценко выиграл этап Вуэльте Испании, первый этап Гранд-тура в карьере.

 

Мигель Анхель Лопес, победитель трёх этапов испанского Гранд-тура, призёр Вуэльты 2018 года, поедет Вуэльту Испании в шестой раз в карьере.

 

Больше всего участий в Вуэльте Испании на счету Давиде де ла Круса, который поедет испанский Гранд-тур в 9-й раз в карьере. Он трижды финишировал 7-м в общем зачёте в 2016, 2020 и 2021 годах. В 2016 году испанский гонщик выиграл этап Вуэльты Испании.

 

  Впервые в карьере поедет Гранд-тур 22-летний Евгений Фёдоров, победитель чемпионата Азии в разделке и командной гонке.

 

Третий Гранд-тур в карьере и первую Вуэльту Испании поедет 24-летний Вадим Пронский, который в этом сезоне уже принял участие в Джиро д’Италия-2022.

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 30.06.2017

    Оптимальный, сбалансированный состав что может предложить Астана на сегодня из чего, что было. Как говориться..поскребли по сусекам. Не знаю, что в генерале выйдет, но этап обязаны зацепить хоть один. Четыре грантура позади без побед. И если уж здесь обломится..то тогда хоть вешайся менеджменту команды от позора.

    Р.S. Видимо без Груздя будет это очень трудно сделать. Не учли они этот фактор.)))

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:22 | Регистрация: 8.07.2013

    Удачи и еще раз удачи.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2022. Альтимет ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Эпических гор совсем нет. Ну разве что Сьерра-Невада. Не похоже как-то на Вуэльту ).

  • старт-шоссе 82
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Удачи и еще раз удачи.

  • Astanaforever
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Оптимальный, сбалансированный состав что может предложить Астана на сегодня из чего, что было. Как говориться..поскребли по сусекам. Не знаю, что в генерале выйдет, но этап обязаны зацепить хоть один. Четыре грантура позади без побед. И если уж здесь обломится..то тогда хоть вешайся менеджменту команды от позора.

    Р.S. Видимо без Груздя будет это очень трудно сделать. Не учли они этот фактор.)))
  • SportSpirit
    Том Дюмулин ставит точку в кар ... (3)
    SportSpirit-Фото

    От 04.06., когда Том в предпоследний раз заявил о завершении карьеры и уплыл в очередную иллюзию про ЧМ в Астралии. 

     

    Цитата: SportSpirit

    Никто не отменяет силы Дюмолана 2017-2018 и более раннего задора. Но сейчас как бы 2022) в общем, для меня Том останется гонщиком, который не смог вовремя уйти. 

     

    В успешную разделку на ЧМ - не верю. Дюмолан не Тони Мартин. Аминь! 

  • Astanaforever
    Том Дюмулин ставит точку в кар ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Прощается, но не уходит...хе-хе. Завтра заявлен на гонку в Дании.
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Альтимет ... (6)
    Гонщик-Фото

    Маршрут интересный, но не супер сложный, что обещает интересную борьбу. 

  • RVL
    Том Дюмулин ставит точку в кар ... (3)
    RVL-Фото

    Яркий был гонец!

    Хотелось бы видеть его в велоспорте и дальше 



    Пусть и не в седле, а в брюках и кожаной куртке!))

  • s75
    Дэн Бигхэм попробует установит ... (2)
    s75-Фото

    Ганна в этом сезоне много всяких попыток отложил))

  • BlAr
    Примож Роглич возглавит велоко ... (1)
    BlAr-Фото

    Всё-таки едет Примож! 

    Однако особо радостных ожиданий у меня - нет. Сильно сомневаюсь и насчёт его формы, и насчёт здоровья в целом. Хотя если последствия травмы всё же удалось преодолеть, то он должен побороться за титул. Но заведомым фаворитом до старта гонки он точно не будет.

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Альтимет ... (6)
    BlAr-Фото

    Интересный маршрут, разноплановые горы. Будет интересно, лишь бы гонщики не подвели!!!

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