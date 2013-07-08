Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Вуэльту Испании-2022

Винченцо Нибали, Алексей Луценко, Мигель Анхель Лопес в составе команды Astana Qazaqstan на Вуэльту Испании-2022

Велокоманда Astana Qazaqstan объявила состав на Вуэльту Испании-2022. На старт 19 августа выйдут 28-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес, 29-летний казахстанский гонщик Алексей Луценко, 37-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали, 25-летний колумбийский гонщик Харольд Техада, 33-летний испанский гонщик Давид де ла Крус, 22-летний казахстанский гонщик Евгений Фёдоров, 24-летний казахстанский гонщик Вадим Пронский и 23-летний итальянский гонщик Самэле Баттистелла.

Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team

Винченцо Нибали стартует на последнем в карьере Гранд-туре – Вуэльте Испании-2022. В 2010 году Нибали на Вуэльте Испании одержал первую победу на Гранд-туре в карьере.

Алексей Луценко, который в этом году финишировал 9-м на Тур де Франс, поедет второй Гранд-тур сезона и в третью в карьере Вуэльту Испании. В 2017 году Алексей Луценко выиграл этап Вуэльте Испании, первый этап Гранд-тура в карьере.

Мигель Анхель Лопес, победитель трёх этапов испанского Гранд-тура, призёр Вуэльты 2018 года, поедет Вуэльту Испании в шестой раз в карьере.

Больше всего участий в Вуэльте Испании на счету Давиде де ла Круса, который поедет испанский Гранд-тур в 9-й раз в карьере. Он трижды финишировал 7-м в общем зачёте в 2016, 2020 и 2021 годах. В 2016 году испанский гонщик выиграл этап Вуэльты Испании.

Впервые в карьере поедет Гранд-тур 22-летний Евгений Фёдоров, победитель чемпионата Азии в разделке и командной гонке.

Третий Гранд-тур в карьере и первую Вуэльту Испании поедет 24-летний Вадим Пронский, который в этом сезоне уже принял участие в Джиро д’Италия-2022.