Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Вуэльту Испании-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 21:54
Винченцо Нибали, Алексей Луценко, Мигель Анхель Лопес в составе команды Astana Qazaqstan на Вуэльту Испании-2022
Велокоманда Astana Qazaqstan объявила состав на Вуэльту Испании-2022. На старт 19 августа выйдут 28-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес, 29-летний казахстанский гонщик Алексей Луценко, 37-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали, 25-летний колумбийский гонщик Харольд Техада, 33-летний испанский гонщик Давид де ла Крус, 22-летний казахстанский гонщик Евгений Фёдоров, 24-летний казахстанский гонщик Вадим Пронский и 23-летний итальянский гонщик Самэле Баттистелла.
Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team
Винченцо Нибали стартует на последнем в карьере Гранд-туре – Вуэльте Испании-2022. В 2010 году Нибали на Вуэльте Испании одержал первую победу на Гранд-туре в карьере.
Алексей Луценко, который в этом году финишировал 9-м на Тур де Франс, поедет второй Гранд-тур сезона и в третью в карьере Вуэльту Испании. В 2017 году Алексей Луценко выиграл этап Вуэльте Испании, первый этап Гранд-тура в карьере.
Мигель Анхель Лопес, победитель трёх этапов испанского Гранд-тура, призёр Вуэльты 2018 года, поедет Вуэльту Испании в шестой раз в карьере.
Больше всего участий в Вуэльте Испании на счету Давиде де ла Круса, который поедет испанский Гранд-тур в 9-й раз в карьере. Он трижды финишировал 7-м в общем зачёте в 2016, 2020 и 2021 годах. В 2016 году испанский гонщик выиграл этап Вуэльты Испании.
Впервые в карьере поедет Гранд-тур 22-летний Евгений Фёдоров, победитель чемпионата Азии в разделке и командной гонке.
Третий Гранд-тур в карьере и первую Вуэльту Испании поедет 24-летний Вадим Пронский, который в этом сезоне уже принял участие в Джиро д’Италия-2022.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (201)