Вуэльта Испании-2022. Красная майка: претенденты

Вуэльта Испании, финальный Гранд-тур сезона, как всегда, один из самых жарких не только из-за жгучего испанского солнца. Возможность компенсировать неудачи и влияние пройденной части сезона на форму, множество новых подъёмов, которые могут преподнести сюрпризы, важность результатов из-за необходимости набирать очки UCI для некоторых команд, - составляющие напряжённого соперничества и потенциально интересной гонки.

Вуэльта Испании-2022 ответит на вопросы о форме и готовности гонщиков, а непредсказуемость Гранд-тура как трёхнедельного марафона испытаний может как снять одни вопросы, так и поставить новые по ходу гонки.

Примож Роглич (Jumbo-Visma), трёхкратный победитель Вуэльты Испании, кажется, на этой гонке получает дополнительный приток сил и преодолевает самые сложные ситуации. Получится ли у него на этот раз после очередной неудачи на Тур де Франс, падения и травмы, повторить успех в четвёртый раз, предсказать нельзя. Но несмотря на это, он является одним из главных претендентов на победу.

В стартовом составе Вуэльты Испании-2022 присутствуют ещё три победителя испанского Гранд-тура - Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) и Крис Фрум (Israel – Premier Tech), из которых больше всего шансов побороться за высшую ступень подиума имеет 30-летний британский гонщик Саймон Йейтс, который хоть и сошёл с Джиро д’Италия на 17-м этапе, но победой на «Вуэльте Кастилии и Леона» и топ-6 на Классике Сан-Себастьяна показал, что форму вернул.

29-летний эквадорский гонщик команды INEOS Grenadiers Ричард Карапас поедет Вуэльту Испании в пятый раз в карьере, он был призёром в 2020 году, в этом году финишировал 2-м на Джиро д’Италия. Опыт, команда, маршрут делают его одним из главных претендентов на красную майку.

В ряды претендентов на генеральную классификацию Гранд-туров в 2020 году ворвался австралийский гонщик Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), который в этом сезоне впервые в карьере выиграл Гранд-тур – Джиро д’Италия-2022. Теперь соперники не будут его недооценивать, а значит, бороться будет сложнее. Но в то же время команда Bora-hansgrohe, которая, по заявлению генерального менеджера, уже выполнила план на сезон, выиграв Гранд-тур, поедет Вуэльту Испании спокойно, что может стать дополнительным плюсом в борьбе, как и то, что команда может рассчитывать и на 25-летнего колумбийского гонщика Серхио Игиту, который поедет Вуэльту втрой раз в карьере.

Команда Quick-Step Alpha Vinyl не называет борьбу за генеральную классификацию своей целью, но, несмотря на это, едва ли 22-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул избежит пристального внимания. Хотя он едет лишь второй Гранд-тур в карьере, свою форму он подтвердил, став чемпионом Бельгии в разделке и выиграв второй раз в карьере Классику Сан-Себастьяна. Если он сможет распределить силы на три недели и обойти все ловушки Гранд-тура, то, возможно, потеснит более зрелых соперников в борьбе за красную майку.

24-летний португальский гонщик Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) поедет Вуэльту Испании впервые, но это будет его четвёртый Гранд-тур в карьере. Из трёх участий в Джиро д’Италия Алмейда дважды финишировал в топ-6, а в этом году не смог побороться за подиум, сойдя из-за ковида. Возможно, именно Вуэльта Испании поможет ему добиться первого подиума Гранд-тура. Свою форму Алмейда уже продемонстрировал после выздоровления - стал чемпионом Португалии в групповой гонке, призёром своей страны в разделке, призёром Вуэльты Бургоса.

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), побеждавший на Вуэльте Испании в 2016 году, скорее относится к претендентам на борьбу за высокие места, но не за высшую ступень подиума.

О форме и возможностях Энрика Маса (Movistar), ставшего в прошлом году призёром Вуэльты Испании, судить сложно. После схода с Тур де Франс из-за ковида он не выступал в гонках.

32-летний испанский гонщик Микель Ланда (Bahrain Victorious) на домашнем Гранд-туре ни разу не добился высокого места в генеральной классификации, в отличие от других Гранд-туров – на Джиро д’Италия в этом году он второй раз в карьере занял 3-е место, на Тур де Франс дважды финишировал 4-м. Возможно, в этом сезоне Ланде удастся переломить ситуацию на Вуэльте Испании, но сложно делать выводы о его форме, так как после Джиро он проехал только Вуэльту Бургоса, где финишировал 44-м.

В числе тех, кто сможет составить конкуренцию в борьбе за высокие места в генеральной классификации, также трио лидеров команды Astana Qazaqstan Алексей Луценко, Винченцо Нибали и Мигель Анхель Лопес;

26-летний австралийский гонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор,

25-летний испанский гонщик команды Trek-Segafredo Хуан Педро Лопес,

28-летний британский гонщик команды EF Education-EasyPost Хью Карти, финишировавший на Вуэльте Испании 3-м в 2020 году,

35-летний канадский гонщик команды Israel – Premier Tech Майкл Вудс и другие.

Примож Роглич (Jumbo-Visma)

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Team Jumbo-Visma

Примож Роглич (Primoz Roglic), 32 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 3

Лучший результат на Вуэльте Испании: победа в 2019, 2020, 2021 годах

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: Тур де Франс (сход после 14-го этапа).

Ричард Карапас (INEOS Grenadiers)

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Ричард Карапас (Richard Carapaz), 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 4

Лучший результат на Вуэльте Испании: 2-е место в 2020 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: Джиро д'Италия, 2-е место

Джей Хиндли (Bora-hansgrohe)

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling & VeloImages

Джей Хиндли (Jai Hindley), 26 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 1

Лучший результат на Вуэльте Испании: 32-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: победа на Джиро д'Италия

Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco)

Photo courtesy of Sprint Cycling Agency/BikeExchange-Jayco Team

Саймон Йейтс (Simon Yates), 30 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 3

Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: Джиро д'Италия - сход

Жуан Алмейда (UAE Team Emirates)

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Жуан Алмейда (João Almeida), 24 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 0

Лучший результат на Вуэльте Испании: -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: Джиро д'Италия, сход.

Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl)

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel), 22 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 0

Лучший результат на Вуэльте Испании: -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: -

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic)

Наиро Кинтана (Nairo Quintana), 32 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 6

Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2016 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: Тур де Франс, 6-е место.

Микель Ланда (Bahrain Victorious)

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Микель Ланда, 32 года



Количество участий в Вуэльте Испании: 5

Лучший результат на Вуэльте Испании: 25-е место в 2015 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: 3-е место на Джиро д'Италия

Энрик Мас (Movistar)

Энрик Мас (Enric Mas), 27 лет



Количество участий в Вуэльте Испании: 4

Лучший результат на Вуэльте Испании: 2-е место в 2018 и 2021 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: Тур де Франс, сход

