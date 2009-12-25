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Вуэльта Испании-2022. Красная майка. Претенденты

Вуэльта Испании-2022. Красная майка: претенденты

 

 

Вуэльта Испании-2022. Красная майка. Претенденты

 

  Вуэльта Испании, финальный Гранд-тур сезона, как всегда, один из самых жарких не только из-за жгучего испанского солнца. Возможность компенсировать неудачи и влияние пройденной части сезона на форму, множество новых подъёмов, которые могут преподнести сюрпризы, важность результатов из-за необходимости набирать очки UCI для некоторых команд, -  составляющие напряжённого соперничества и потенциально интересной гонки.

 

  Вуэльта Испании-2022 ответит на вопросы о форме и готовности гонщиков, а непредсказуемость Гранд-тура как трёхнедельного марафона испытаний может как снять одни вопросы, так и поставить новые по ходу гонки.

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma), трёхкратный победитель Вуэльты Испании, кажется, на этой гонке получает дополнительный приток сил и преодолевает самые сложные ситуации. Получится ли у него на этот раз после очередной неудачи на Тур де Франс, падения и травмы, повторить успех в четвёртый раз, предсказать нельзя. Но несмотря на это, он является одним из главных претендентов на победу.

 

  В стартовом составе Вуэльты Испании-2022 присутствуют ещё три победителя испанского Гранд-тура - Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) и Крис Фрум (Israel – Premier Tech), из которых больше всего шансов побороться за высшую ступень подиума имеет  30-летний британский гонщик Саймон Йейтс, который хоть и сошёл с Джиро д’Италия на 17-м этапе, но победой на «Вуэльте Кастилии и Леона» и топ-6 на Классике Сан-Себастьяна показал, что форму вернул.

 

  29-летний эквадорский гонщик команды INEOS Grenadiers Ричард Карапас поедет Вуэльту Испании в пятый раз в карьере, он был призёром в 2020 году, в этом году финишировал 2-м на Джиро д’Италия. Опыт, команда, маршрут делают его одним из главных претендентов на красную майку.

 

  В ряды претендентов на генеральную классификацию Гранд-туров в 2020 году ворвался австралийский гонщик Джей Хиндли (Bora-hansgrohe), который в этом сезоне впервые в карьере выиграл Гранд-тур – Джиро д’Италия-2022. Теперь соперники не будут его недооценивать, а значит, бороться будет сложнее. Но в то же время команда Bora-hansgrohe, которая, по заявлению генерального менеджера, уже выполнила план на сезон, выиграв Гранд-тур, поедет Вуэльту Испании спокойно, что может стать дополнительным плюсом в борьбе, как и то, что команда может рассчитывать и на 25-летнего колумбийского гонщика Серхио Игиту, который поедет Вуэльту втрой раз в карьере.

 

  Команда Quick-Step Alpha Vinyl не называет борьбу за генеральную классификацию своей целью, но, несмотря на это, едва ли 22-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул избежит пристального внимания. Хотя он едет лишь второй Гранд-тур в карьере, свою форму он подтвердил, став чемпионом Бельгии в разделке и выиграв второй раз в карьере Классику Сан-Себастьяна. Если он сможет распределить силы на три недели и обойти все ловушки Гранд-тура, то, возможно, потеснит более зрелых соперников в борьбе за красную майку.  

 

  24-летний португальский гонщик Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) поедет Вуэльту Испании впервые, но это будет его четвёртый Гранд-тур в карьере. Из трёх участий в Джиро д’Италия Алмейда дважды финишировал в топ-6, а в этом году не смог побороться за подиум, сойдя из-за ковида. Возможно, именно Вуэльта Испании поможет ему добиться первого подиума Гранд-тура. Свою форму Алмейда уже продемонстрировал после выздоровления  - стал чемпионом Португалии в групповой гонке, призёром своей страны в разделке, призёром Вуэльты Бургоса.

 

  Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), побеждавший на Вуэльте Испании в 2016 году, скорее относится к претендентам на борьбу за высокие места, но не за высшую ступень подиума.

 

  О форме и возможностях Энрика Маса (Movistar), ставшего в прошлом году призёром Вуэльты Испании, судить сложно. После схода с Тур де Франс из-за ковида он не выступал в гонках.

 

  32-летний испанский гонщик Микель Ланда (Bahrain Victorious) на домашнем Гранд-туре ни разу не добился высокого места в генеральной классификации, в отличие от других Гранд-туров – на Джиро д’Италия в этом году он второй раз в карьере занял 3-е место, на Тур де Франс дважды финишировал 4-м. Возможно, в этом сезоне Ланде удастся переломить ситуацию на Вуэльте Испании, но сложно делать выводы о его форме, так как после Джиро он проехал только Вуэльту Бургоса, где финишировал 44-м.

 

   В числе тех, кто сможет составить конкуренцию в борьбе за высокие места в генеральной классификации, также трио лидеров команды Astana Qazaqstan Алексей Луценко, Винченцо Нибали и Мигель Анхель Лопес;

26-летний австралийский гонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор,

25-летний испанский гонщик команды Trek-Segafredo Хуан Педро Лопес,

28-летний британский гонщик команды EF Education-EasyPost Хью Карти, финишировавший на Вуэльте Испании 3-м в 2020 году,

35-летний канадский гонщик команды Israel – Premier Tech Майкл Вудс и другие.       

 

 

 Примож Роглич (Jumbo-Visma)

 

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Team Jumbo-Visma

 

Примож Роглич (Primoz Roglic), 32 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 3

Лучший результат на Вуэльте Испании: победа в 2019, 2020, 2021 годах

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: Тур де Франс (сход после 14-го этапа).

 

Ричард Карапас (INEOS Grenadiers)

  

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

  

Ричард Карапас (Richard Carapaz), 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  4

Лучший результат на Вуэльте Испании: 2-е место в 2020 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: Джиро д'Италия, 2-е место

 

 

 Джей Хиндли (Bora-hansgrohe)

 

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling & VeloImages

 

Джей Хиндли (Jai Hindley), 26 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  1

Лучший результат на Вуэльте Испании: 32-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: победа на Джиро д'Италия  

 

Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco)

 

 Photo courtesy of Sprint Cycling Agency/BikeExchange-Jayco Team

 

Саймон Йейтс (Simon Yates), 30 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  3

Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022:  Джиро д'Италия - сход

 

 

Жуан Алмейда (UAE Team Emirates)

 

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Жуан Алмейда (João Almeida), 24 года

Количество участий в Вуэльте Испании:  0

Лучший результат на Вуэльте Испании: -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: Джиро д'Италия, сход.

 

Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl)

 

 

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel), 22 года

 

Количество участий в Вуэльте Испании:  0

Лучший результат на Вуэльте Испании: -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: -

 

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic)

 

Наиро Кинтана (Nairo Quintana), 32 года

 

Количество участий в Вуэльте Испании: 6

Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2016 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: Тур де Франс, 6-е место.

 

 

Микель Ланда (Bahrain Victorious)

 

Микель Ланда (Bahrain Victorious)

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Микель Ланда, 32 года

Количество участий в Вуэльте Испании:  5

Лучший результат на Вуэльте Испании: 25-е место в 2015 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022:  3-е место на Джиро д'Италия

     

 

 

 Энрик Мас (Movistar)

 

Энрик Мас (Movistar)

 

 

Энрик Мас (Enric Mas), 27 лет

 

Количество участий в Вуэльте Испании:  4

Лучший результат на Вуэльте Испании:  2-е место в 2018 и 2021 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2022: Тур де Франс, сход

 

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гран-тур красная майка

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2022?


  1. Имя: Андрей

    karlovich

    Сегодня, 09:14 | Регистрация: 17.03.2015

    В стартовом составе Вуэльты Испании-2022 присутствуют ещё три победителя испанского Гранд-тура - Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) и Крис Фрум (Israel – Premier Tech),

     

    А Нибали, что? Уже не бывший победитель?

     

    1. ДимаЛел

      Сегодня, 09:19 | Регистрация: 25.12.2009

      А про Вальверде вы и не вспомнили...

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