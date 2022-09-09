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Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

Ричард Карапас выиграл из отрыва 12-й этап Вуэльты Испании-2022

 

 

 

  Олимпийский чемпион Ричард Карапас (Richard Carapaz) одержал первую в карьере победу на этапе Вуэльты Испании. 29-летний эквадорский велогонщик команды INEOS Grenadiers отобрался в многочисленный отрыв дня, который смог уехать от пелотона только через 50 км после старта.

 

Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

 

Photo ©Unipublic / Sprint Cycling

 

  Группу из 32 гонщиков пелотон сначала держал в пределах трёх минут, но затем отпустил и за 20 км до финиша у отрыва в запасе было около 11 минут. К подножию финального и единственного категорийного подъёма дня – подъёма 1-й категории Пуэрто де лас Пеньяс Бланкас виа Эстепона (Puerto de las Peñas Blancas via Estepona, отм. 1270 м, набор высоты 1239 м, протяженность 19 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 15%) отрыв опережал пелотон на 9 минут 45 секунд.

 

  За 10 км до финиша в отрыве осталось 11 гонщиков. За 4  км из отрыва атаковал 27-летний французский гонщик команды Arkea-Samsic Эли Жесбер (Élie Gesbert), но через 2 км его добрали Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe), Ричард Карапас, Марко Бреннер (DSM), Ян Поланц и Марк Солер (UAE Team Emirates).

 

  За 2 км до финиша Ричард Карапас сбросил своих соперников и уехал за победой в одиночку. На финише он опередил ближайшего преследователя Вилко Келдермана на 9 секунд и стал первым эквадорским гонщиком, выигравшим этап Вуэльты Испании.

 

  Группа генеральщиков финишировал лишь через 7 минут 39 секунд. Первым из неё финишировал сохранивший красную майку лидера Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), которому не помешало бороться падение за 50 км до финиша.

 

Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

  Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

 Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

 Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

   Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

 Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

 Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

   

 

  Ричард Карапас: «Если честно, я счастлив, потому что мы приехали сюда с целью, а обстоятельства сложились не в нашу пользу. Пришлось сфокусироваться на победе на этапе. Я рад, что мне это удалось.

 

  Почти всю работу делала команда Bora, я же ждал до последнего. Я знал, что последние 1,8 км будут очень тяжёлыми и с постоянным градиентом. У меня был один шанс для атаки за 2 км, и я воспользовался им по максимуму. Очень рад больше потому, что вернулись ощущения, которых ждал со старта гонки. Теперь могу наслаждаться.

 

  После падения дома  приехал сюда не в лучшей форме. Когда мы вернулись в Испанию из Нидерландов, сразу начались горы, и мне было тяжело. Морально я перенастроился на борьбу за этап. Я знал, что на Вуэльте у меня получится. В прошлые годы я уже финишировал и вторым, и третьим. Впервые я выиграл. Поэтому у меня столько эмоций. Впереди ещё много этапов, где мы продолжим бороться. Я должен взять максимум из нынешней формы».

 

 

Результаты 12 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz INEOS Grenadiers Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • zhekinson
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    zhekinson-Фото

    будущий гонщик EF Education-EasyPost сегодня заслуженно победил,а вот нынешние идут дружно в генерале в конце второго десятка,честно говоря ожидал от них бОльшего - Чавеса вообще не видно,а Урана сегодня ещё и штрафанули,может Марку всё-таки удастся результативный отрывukr

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    "никогда такого не было, и вот опять"

    раз не понимаете на русском языке разницу между "родной" и "наследственная майка",

    вот выдержка на испанском языке из регламента, пункт 12.B:
     
    "...Para el orden de prioridad de estos jerseys y los dem?s que deban ostentar los corredores en carrera, ser?n de aplicaci?n los art?culos 1.3.071 y 2.6.018 del reglamento de la UCI.
    Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o m?s clasificaciones, llevar? el jersey que le corresponda de acuerdo con la prioridad descrita. En este caso, durante el transcurso de la etapa, el jersey ser? llevado por el siguiente corredor en esa clasificaci?n general, que no ostente otro jersey de l?der de otra clasificaci?n o que no est? obligado a llevar otro maillot seg?n
    lo establecido en el art?culo 2.6.018."
    с указанием пунктов регламента UCI.
    Благодарю, просто я смотрю велоспорт с 19 года и ни разу такого не встречал. И Курдюков на прошлом Туре рассказывал о майках классификаций, что они выше чем другие майки, не относящиеся к данной гонке.
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    nightbuster33-Фото

    Задуманное у Астаны не получилось,можно было и пораньше отозвать из отрыва Баттистелли и Луценко,при наличии большого количества желающих в отрыве победы,что они и сделали.Да, и Лопез не бросился сломя голову за паровозом. Приближается "красная черта",после которой многие могут капнуть.Первые признаки могут проявиться уже в ближайшие субботу-воскресенье.

  • svan
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    svan-Фото
    спасибо
  • Velolive-Team
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Velolive-Team-Фото

    "никогда такого не было, и вот опять"

    раз не понимаете на русском языке разницу между "родной" и "наследственная майка",

    вот выдержка на испанском языке из регламента, пункт 12.B:

     

    "...Para el orden de prioridad de estos jerseys y los dem?s que deban ostentar los corredores en carrera, ser?n de aplicaci?n los art?culos 1.3.071 y 2.6.018 del reglamento de la UCI.
    Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o m?s clasificaciones, llevar? el jersey que le corresponda de acuerdo con la prioridad descrita. En este caso, durante el transcurso de la etapa, el jersey ser? llevado por el siguiente corredor en esa clasificaci?n general, que no ostente otro jersey de l?der de otra clasificaci?n o que no est? obligado a llevar otro maillot seg?n
    lo establecido en el art?culo 2.6.018."

    с указанием пунктов регламента UCI.

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team не может же носить две майки сразу
    Я всё-таки про Родригеса, с Ремко всё ясно. Просто Карлос национальный чемпион Испании и в номинации "лучшего молодого" идёт перед Аюсо. Или для испанцев на Вуэльте исключение?
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото
    Карапаз проснулся и таки выдал на прощание от (или для) Инэоса. Это очень хорошо ибо я думал что Ричард сойдёт с ГТ. ОАЭ снова лидеры в командом зачёте, но и Гренадье(ров) серьёзная потеря ранее (Сиваков)
    Цитата: BlAr
    P.S. Самый, конечно, жёсткий вариант - получить плюсовой тест перед стартом 21 этапа...
    Жаль что из-за КОВИДа сходят топовые велогонщики, в т.ч. и Беннет. Павел и уж точно Саймон бы дали жизни в горах, а так - пакуем чемоданы и что...на изоляцию !?
  • Velolive-Team
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Velolive-Team-Фото
    Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team не может же носить две майки сразу
  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers в "родной" майке чемпиона Испании и, таким образом, "наследственная майка" переходит следующему по классификации
    Так, по-моему, призовая майка данной гонки считается выше, чем другие (чемпион страны, Европы, мира).
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    kwwk-Фото
    где то за 45 км до финиша

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6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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