   Ричард Карапас – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2022

Ричард Карапас выиграл из отрыва 12-й этап Вуэльты Испании-2022

Олимпийский чемпион Ричард Карапас (Richard Carapaz) одержал первую в карьере победу на этапе Вуэльты Испании. 29-летний эквадорский велогонщик команды INEOS Grenadiers отобрался в многочисленный отрыв дня, который смог уехать от пелотона только через 50 км после старта.

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Группу из 32 гонщиков пелотон сначала держал в пределах трёх минут, но затем отпустил и за 20 км до финиша у отрыва в запасе было около 11 минут. К подножию финального и единственного категорийного подъёма дня – подъёма 1-й категории Пуэрто де лас Пеньяс Бланкас виа Эстепона (Puerto de las Peñas Blancas via Estepona, отм. 1270 м, набор высоты 1239 м, протяженность 19 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 15%) отрыв опережал пелотон на 9 минут 45 секунд.

За 10 км до финиша в отрыве осталось 11 гонщиков. За 4 км из отрыва атаковал 27-летний французский гонщик команды Arkea-Samsic Эли Жесбер (Élie Gesbert), но через 2 км его добрали Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe), Ричард Карапас, Марко Бреннер (DSM), Ян Поланц и Марк Солер (UAE Team Emirates).

За 2 км до финиша Ричард Карапас сбросил своих соперников и уехал за победой в одиночку. На финише он опередил ближайшего преследователя Вилко Келдермана на 9 секунд и стал первым эквадорским гонщиком, выигравшим этап Вуэльты Испании.

Группа генеральщиков финишировал лишь через 7 минут 39 секунд. Первым из неё финишировал сохранивший красную майку лидера Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), которому не помешало бороться падение за 50 км до финиша.

Ричард Карапас: «Если честно, я счастлив, потому что мы приехали сюда с целью, а обстоятельства сложились не в нашу пользу. Пришлось сфокусироваться на победе на этапе. Я рад, что мне это удалось.

Почти всю работу делала команда Bora, я же ждал до последнего. Я знал, что последние 1,8 км будут очень тяжёлыми и с постоянным градиентом. У меня был один шанс для атаки за 2 км, и я воспользовался им по максимуму. Очень рад больше потому, что вернулись ощущения, которых ждал со старта гонки. Теперь могу наслаждаться.

После падения дома приехал сюда не в лучшей форме. Когда мы вернулись в Испанию из Нидерландов, сразу начались горы, и мне было тяжело. Морально я перенастроился на борьбу за этап. Я знал, что на Вуэльте у меня получится. В прошлые годы я уже финишировал и вторым, и третьим. Впервые я выиграл. Поэтому у меня столько эмоций. Впереди ещё много этапов, где мы продолжим бороться. Я должен взять максимум из нынешней формы».