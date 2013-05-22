 Майкл Вудс сошёл с Вуэльты Испании-2022 на 3-м этапе

Майкл Вудс упал на 3-м этапе Вуэльты Испании-2022 и сошёл с гонки

Майкл Вудс (Michael Woods) сошёл с Вуэльты Испании-2022 из-за падения через 50 км после старта 3-го этапа. 35-летний канадский велогонщик был капитаном команды Israel – Premier Tech в борьбе за генеральную классификацию.

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Он упал вместе с товарищем по команде Итамаром Эйнхорном. Майкл Вудс быстро поднялся, а врач гонки обработал рану на виске и проверил по протоколу проверки сотрясения мозга. Майкл Вудс вернулся на велосипед и хотел продолжать гонку, но потом пересел в машину скорой помощи.

Велокоманда Israel-Premier Tech сообщила, что у Майкла Вудса нет серьёзных повреждения и переломов:

«Мы рады сообщить, что сканирование не выявило у Майкла Вудса переломов. У Майка сотрясение мозга, многочисленные ссадины. Майк вернётся домой и будет восстанавливаться. Спасибо всем за слова поддержки».