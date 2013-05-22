VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Майкл Вудс сошёл с Вуэльты Испании-2022 на 3-м этапе

Майкл Вудс упал на 3-м этапе Вуэльты Испании-2022 и сошёл с гонки

 

 

  Майкл Вудс (Michael Woods) сошёл с Вуэльты Испании-2022 из-за падения через 50 км после старта 3-го этапа. 35-летний канадский велогонщик был капитаном команды Israel – Premier Tech в борьбе за генеральную классификацию.

 

Майкл Вудс сошёл с Вуэльты Испании-2022 на 3-м этапе

 Майкл Вудс сошёл с Вуэльты Испании-2022 на 3-м этапе

 Майкл Вудс сошёл с Вуэльты Испании-2022 на 3-м этапе

Photo (c) @lavuelta

 

  Он упал вместе с товарищем по команде Итамаром Эйнхорном. Майкл Вудс быстро поднялся, а врач гонки  обработал рану на виске и проверил по протоколу проверки сотрясения мозга. Майкл Вудс вернулся на велосипед и хотел продолжать гонку, но потом пересел в машину скорой помощи.

 

  Велокоманда Israel-Premier Tech сообщила, что у Майкла Вудса нет серьёзных повреждения и переломов:

 

  «Мы рады сообщить, что сканирование не выявило  у Майкла Вудса переломов. У Майка сотрясение мозга, многочисленные ссадины. Майк вернётся домой и будет восстанавливаться. Спасибо всем за слова поддержки».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Вудс Michael Woods Israel-Premier Tech Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:17 | Регистрация: 22.05.2013

    Может родные гонки в Канаде поедет. Жаль, Вуэльта самый ему подходящий грандтур.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:51 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну теперь капитан Фрум...давай покажи класс!

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

18 - 28 августа 2022

Tour de l'Avenir

19 августа - 11 сентября 2022

La Vuelta ciclista a Espana

24 - 28 августа 2022

Deutschland Tour

28 августа 2022

Bretagne Classic - Ouest-France

4 - 11 сентября 2022

Tour of Britain

9 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Quebec

11 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Montreal

11 сентября 2022

GP de Fourmies

13 - 17 сентября 2022

Skoda Tour Luxembourg

14 сентября 2022

Grand Prix de Wallonie

15 сентября 2022

Coppa Sabatini

17 сентября 2022

Primus Classic

18 - 25 сентября 2022

World Championships

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 августа

Stijn Steels (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi)

22 августа

Reto Hollenstein (Israel - Premier Tech)

Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2022 (128)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)