 Майкл Вудс сошёл с Вуэльты Испании-2022 на 3-м этапе

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 17:34
Майкл Вудс упал на 3-м этапе Вуэльты Испании-2022 и сошёл с гонки
Майкл Вудс (Michael Woods) сошёл с Вуэльты Испании-2022 из-за падения через 50 км после старта 3-го этапа. 35-летний канадский велогонщик был капитаном команды Israel – Premier Tech в борьбе за генеральную классификацию.
Photo (c) @lavuelta
Он упал вместе с товарищем по команде Итамаром Эйнхорном. Майкл Вудс быстро поднялся, а врач гонки обработал рану на виске и проверил по протоколу проверки сотрясения мозга. Майкл Вудс вернулся на велосипед и хотел продолжать гонку, но потом пересел в машину скорой помощи.
Велокоманда Israel-Premier Tech сообщила, что у Майкла Вудса нет серьёзных повреждения и переломов:
«Мы рады сообщить, что сканирование не выявило у Майкла Вудса переломов. У Майка сотрясение мозга, многочисленные ссадины. Майк вернётся домой и будет восстанавливаться. Спасибо всем за слова поддержки».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (688)