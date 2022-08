Вуэльта Испании-2022. Результаты 8 этапа Категория:

Вчера, 18:36 Пола де Лавьяна - Кольяу Фанкуайя, 153,4 км 1 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 4:05:25 2 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 00:43 3 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 00:47 5 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 01:20 6 Enric Mas (Esp) Movistar Team 7 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 8 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 01:33 9 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 10 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama - FDJ 01:42 11 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 01:47 12 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 02:10 13 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 14 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 15 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 02:16 16 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 17 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 02:24 18 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 02:31 19 Sergio Higuita (Col) Bora-hansgrohe 02:39 20 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 21 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 22 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 02:43 23 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 02:57 24 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 03:00 25 David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team 03:24 26 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 27 Chris Harper (Aus) Jumbo - Visma 03:32 28 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious 29 Mark Padun (Ukr) EF Education-EasyPost 03:34 30 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 03:37 31 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 03:45 32 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 04:03 33 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 04:07 34 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 04:31 35 Jose Felix Parra (Esp) Equipo Kern Pharma 04:35 36 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 04:39 37 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 04:53 38 Mikel Bizkarra (Esp) Euskaltel - Euskadi 05:04 39 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 05:10 40 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange - Jayco 05:16 41 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 05:22 42 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 06:02 43 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos - BH 44 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 06:24 45 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 06:46 46 Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel - Euskadi 06:56 47 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 48 Ilan Van Wilder (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 07:58 49 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 08:07 50 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 08:09 51 Thomas Champion (Fra) Cofidis 08:39 52 Daniel Navarro (Esp) Burgos - BH 09:19 53 Robert Gesink (Ned) Jumbo - Visma 09:29 54 Rohan Dennis (Aus) Jumbo - Visma 55 Jan Bakelants (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 56 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 57 Lawson Craddock (Usa) Team BikeExchange - Jayco 10:13 58 Louis Vervaeke (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 10:15 59 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 60 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech 10:18 61 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 10:20 62 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 10:26 63 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ 64 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 11:25 65 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 11:42 66 Jesus Ezquerra (Esp ) Burgos - BH 11:45 67 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 12:11 68 Marco Brenner (Ger) Team DSM 12:49 69 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Alpha Vinyl Team 70 Dylan Van Baarle (Ned) INEOS Grenadiers 71 Ethan Hayter (Gbr) INEOS Grenadiers 13:05 72 Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma 13:18 73 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 74 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 75 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 13:28 76 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 13:41 77 Matteo Fabbro (Ita) Bora-hansgrohe 78 Jose Herrada (Esp) Cofidis 79 Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost 80 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 81 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 82 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 83 Bob Jungels (Lux) Ag2r - Citroën 84 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 85 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 86 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 87 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 13:49 88 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 13:58 89 Davide Villella (Ita) Cofidis 90 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange - Jayco 15:43 91 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM 16:39 92 Lucas Plapp (Aus) INEOS Grenadiers 93 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 16:40 94 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 16:47 95 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 16:49 96 Merhawi Kudus (Eri) EF Education-EasyPost 97 Fausto Masnada (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 17:43 98 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 19:26 99 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 21:22 100 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 101 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange - Jayco 102 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange - Jayco 103 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 22:10 104 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 105 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 106 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 22:14 107 James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost 22:43 108 Pieter Serry (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 22:53 109 Dries Devenyns (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 23:02 110 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 24:25 111 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 112 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 113 Antoine Raugel (Fra) Ag2r - Citroën 114 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 115 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 116 Carlos Canal (Esp) Euskaltel - Euskadi 117 Cédric Beullens (Bel) Lotto Soudal 118 Jonas Koch (Ger) Bora-hansgrohe 119 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 120 Henri Vandenabeele (Bel) Team DSM 24:30 121 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 24:55 122 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 24:57 123 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 25:35 124 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck 26:09 125 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 126 Kelland O'Brien (Aus) Team BikeExchange - Jayco 26:16 127 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 128 Roger Adria (Esp) Equipo Kern Pharma 26:21 129 Raul Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 130 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp ) Euskaltel - Euskadi 26:39 131 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 132 Ander Okamika (Esp ) Burgos - BH 27:39 133 Lluis Más (Esp) Movistar Team 27:40 134 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 135 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 27:42 136 Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic 137 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Deceuninck 27:46 138 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 139 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck 140 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 141 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck 142 Remi Cavagna (Fra) Quick Step Alpha Vinyl Team 143 Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal 144 Francisco Galvan (Esp) Equipo Kern Pharma 145 Urko Berrade (Esp) Equipo Kern Pharma 146 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 147 Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo 148 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange - Jayco 149 Mikel Iturria (Esp) Euskaltel - Euskadi 150 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal 151 John Degenkolb (Ger) Team DSM 152 Jarrad Drizners (Aus) Lotto Soudal 153 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 154 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Deceuninck 155 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 156 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 27:55 157 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - FDJ 158 Julius Johansen (Den) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 28:05 159 Julius Van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 160 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 28:13 161 Boy Van Poppel (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 28:31 162 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 163 Ryan Mullen (Irl) Bora-hansgrohe 28:54 164 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 165 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 166 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 167 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 29:10 168 Ivo Oliveira (Por ) UAE Team Emirates 29:13 169 Mike Teunissen (Ned) Jumbo - Visma 29:32 DNF Itmar Einhorn (Isr) Israel - Premier Tech 0 DNF Langellotti Victor (Mon ) Burgos - BH DNS Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ DNS Nikias Arndt (Ger) Team DSM DNS Mark Donovan (Gbr) Team DSM DNS Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic Промежуточный спринт. Grado/Grau - 127.4 км 1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 20 2 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 17 3 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 15 4 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange - Jayco 13 5 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 10 Финиш 1 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 20 2 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 17 3 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 15 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 13 5 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 11 6 Enric Mas (Esp) Movistar Team 10 7 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 9 8 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 8 9 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 7 10 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama - FDJ 6 11 Robert Gesink (Ned) Jumbo - Visma 5 12 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 4 13 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 3 14 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 2 15 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 1 Горная премия 2 кат.Alto de La Colladona - 9.8 км 1 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 5 2 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 3 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 1 Горная премия 2 кат. Alto de La Mozqueta - 48.8 км 1 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 5 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 3 3 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 1 Горная премия 3 кат. Alto de Santo Emiliano - 66.5 км 1 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 3 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 2 3 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1 Горная премия 3 кат. Puerto de Tenebreo - 98.1 км 1 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 3 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 2 3 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1 Горная премия 3 кат. Perlavia - 113.8 км 1 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 3 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 2 3 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 1 Горная премия 1 кат. Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza - 153.4 км 1 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 10 2 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 6 3 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 4 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 2 5 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 1 Командный зачет этапа 1 UAE Team Emirates (Uae) 12:21:18 2 INEOS Grenadiers (Gbr) 01:41 3 EF Education-EasyPost (Usa) 03:30 4 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 03:39 5 Bahrain Victorious (Brn) 04:26 6 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 04:39 7 Bora-hansgrohe (Ger) 04:45 8 Jumbo - Visma (Ned) 05:51 9 Movistar (Spa) 06:55 10 Groupama - FDJ (Fra) 07:52 11 Team BikeExchange - Jayco (Aus) 11:59 12 Ag2r - Citroën (Fra) 12:39 13 Burgos - BH (Spa) 14:03 14 Quick Step Alpha Vinyl Team (Bel) 14:30 15 Equipo Kern Pharma (Spa) 19:46 16 Israel - Premier Tech (Isr) 20:14 17 Euskaltel - Euskadi (Spa) 20:38 18 Alpecin-Deceuninck (Bel) 23:19 19 Team DSM (Ger) 26:49 20 Cofidis (Fra) 31:06 21 Soudal Lotto (Bel) 43:18 22 Arkea - Samsic (Fra) 1:01:20 23 Trek-Segafredo (Usa) 1:08:12 Генеральная классификация после 8 этапа: 1 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 29:28:19 2 Enric Mas (Esp) Movistar Team 00:28 3 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 01:01 4 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 01:47 5 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 01:54 6 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 02:02 7 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 02:05 8 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 02:44 9 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 02:51 10 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 02:59 11 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 03:18 12 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 03:31 13 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 03:39 14 Sergio Higuita (Col) Bora-hansgrohe 03:41 15 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 03:43 16 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 04:12 17 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 04:21 18 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 05:08 19 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious 05:21 20 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 05:28 21 David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team 05:49 22 Mark Padun (Ukr) EF Education-EasyPost 06:06 23 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 06:16 24 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 06:33 25 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 06:46 26 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 06:51 27 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 08:10 28 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 08:18 29 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 08:28 30 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 09:27 31 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 09:32 32 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 10:28 33 Chris Harper (Aus) Jumbo - Visma 11:53 34 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 14:23 35 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama - FDJ 14:44 36 Jan Bakelants (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 14:58 37 Jose Felix Parra (Esp) Equipo Kern Pharma 17:18 38 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 18:50 39 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 19:28 40 Davide Villella (Ita) Cofidis 19:52 41 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 21:04 42 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 22:08 43 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 22:41 44 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ 23:11 45 Mikel Bizkarra (Esp) Euskaltel - Euskadi 25:25 46 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 25:28 47 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange - Jayco 25:50 48 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 26:03 49 Esteban Chavez (Col) EF Education-EasyPost 27:14 50 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 27:24 51 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 28:27 52 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 28:35 53 Ilan Van Wilder (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 29:35 54 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Alpha Vinyl Team 31:22 55 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 32:52 56 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange - Jayco 34:11 57 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 35:31 58 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 36:28 59 Lawson Craddock (Usa) Team BikeExchange - Jayco 36:35 60 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 37:37 61 Jesus Ezquerra (Esp ) Burgos - BH 38:16 62 Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel - Euskadi 38:20 63 Matteo Fabbro (Ita) Bora-hansgrohe 38:50 64 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 39:27 65 Robert Gesink (Ned) Jumbo - Visma 40:15 66 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 40:25 67 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 40:46 68 Fausto Masnada (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 42:25 69 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 44:30 70 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-EasyPost 45:08 71 Omer Goldstein (Isr) Israel - Premier Tech 46:57 72 Lucas Plapp (Aus) INEOS Grenadiers 47:30 73 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 47:47 74 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 75 Dylan Van Baarle (Ned) INEOS Grenadiers 47:55 76 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 48:09 77 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 48:21 78 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck 49:04 79 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 49:43 80 Rohan Dennis (Aus) Jumbo - Visma 81 Bob Jungels (Lux) Ag2r - Citroën 50:09 82 Louis Vervaeke (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 50:28 83 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 50:43 84 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal 51:06 85 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 51:17 86 Ethan Hayter (Gbr) INEOS Grenadiers 52:15 87 Daniel Navarro (Esp) Burgos - BH 52:25 88 Roger Adria (Esp) Equipo Kern Pharma 53:08 89 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos - BH 54:12 90 Jose Herrada (Esp) Cofidis 54:39 91 Nans Peters (Fra) Ag2r - Citroën 55:06 92 Urko Berrade (Esp) Equipo Kern Pharma 56:09 93 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 56:18 94 Marco Brenner (Ger) Team DSM 58:27 95 Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma 58:43 96 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 1:00:01 97 Dries Devenyns (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:00:03 98 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 1:00:50 99 Raul Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 1:02:35 100 Merhawi Kudus (Eri) EF Education-EasyPost 1:03:34 101 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 1:03:57 102 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 1:04:07 103 Pieter Serry (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:04:08 104 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 1:04:55 105 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 1:06:04 106 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 1:07:37 107 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange - Jayco 1:07:46 108 Carlos Canal (Esp) Euskaltel - Euskadi 1:08:12 109 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 1:09:17 110 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 1:09:45 111 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 1:10:05 112 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 1:11:28 113 Edoardo Affini (Ita) Jumbo - Visma 1:12:10 114 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 1:12:26 115 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:13:08 116 Francisco Galvan (Esp) Equipo Kern Pharma 1:13:20 117 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 1:13:36 118 Jonas Koch (Ger) Bora-hansgrohe 1:14:07 119 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech 1:14:38 120 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 1:16:08 121 Ander Okamika (Esp ) Burgos - BH 1:16:28 122 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange - Jayco 1:16:37 123 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 1:17:15 124 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 1:17:53 125 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 1:19:04 126 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 1:19:48 127 Remi Cavagna (Fra) Quick Step Alpha Vinyl Team 1:20:51 128 Thomas Champion (Fra) Cofidis 1:21:32 129 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 1:23:26 130 Antoine Raugel (Fra) Ag2r - Citroën 1:23:32 131 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange - Jayco 1:24:14 132 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM 1:24:19 133 Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic 1:25:24 134 Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain Victorious 1:25:25 135 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:25:39 136 Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo 1:26:31 137 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 1:29:24 138 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 1:29:35 139 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1:29:49 140 Cédric Beullens (Bel) Lotto Soudal 1:30:03 141 James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost 1:31:11 142 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 1:31:45 143 Mike Teunissen (Ned) Jumbo - Visma 1:32:06 144 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 1:32:31 145 Mikel Iturria (Esp) Euskaltel - Euskadi 1:33:03 146 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 1:33:15 147 Clement Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 1:34:01 148 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 1:35:37 149 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 1:36:03 150 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 1:36:20 151 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp ) Euskaltel - Euskadi 1:37:48 152 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 1:39:40 153 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - FDJ 1:40:57 154 John Degenkolb (Ger) Team DSM 1:42:22 155 Jarrad Drizners (Aus) Lotto Soudal 1:42:27 156 Kelland O'Brien (Aus) Team BikeExchange - Jayco 1:43:36 157 Ivo Oliveira (Por ) UAE Team Emirates 1:47:08 158 Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal 1:47:09 159 Julius Van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 1:47:56 160 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:48:55 161 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:52:34 162 Julius Johansen (Den) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:53:59 163 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 1:55:04 164 Ryan Mullen (Irl) Bora-hansgrohe 1:55:09 165 Lluis Más (Esp) Movistar Team 1:56:16 166 Henri Vandenabeele (Bel) Team DSM 1:58:09 167 Boy Van Poppel (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 2:01:25 168 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 2:01:28 169 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Deceuninck 2:10:17 Классификация по очкам после 8 этапа 1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 147 2 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 142 3 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 81 4 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 64 5 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 52 6 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 50 7 Enric Mas (Esp) Movistar Team 47 8 Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic 41 9 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 40 10 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 40 11 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 40 12 Fausto Masnada (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 36 13 Ethan Hayter (Gbr) INEOS Grenadiers 35 14 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal 34 15 Pascal Ackermann (Ger) UAE Team Emirates 34 16 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Deceuninck 34 17 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck 32 18 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 30 19 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange - Jayco 30 20 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 27 21 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 25 22 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 21 23 Mark Padun (Ukr) EF Education-EasyPost 20 24 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 20 25 James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost 20 26 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 20 27 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 19 28 Jan Bakelants (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 19 29 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ 19 30 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 18 31 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 18 32 Mike Teunissen (Ned) Jumbo - Visma 18 33 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 18 34 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 17 35 Lawson Craddock (Usa) Team BikeExchange - Jayco 17 36 Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma 17 37 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 17 38 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 16 39 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - FDJ 16 40 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 15 41 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 15 42 Cédric Beullens (Bel) Lotto Soudal 15 43 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 14 44 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 13 45 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Alpha Vinyl Team 13 46 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange - Jayco 13 47 Ander Okamika (Esp ) Burgos - BH 13 48 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 12 49 Danny Van Poppel (Ned) Bora-hansgrohe 11 50 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 10 51 Julius Van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 10 52 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 9 53 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 9 54 John Degenkolb (Ger) Team DSM 8 55 Roger Adria (Esp) Equipo Kern Pharma 7 56 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama - FDJ 6 57 Carlos Canal (Esp) Euskaltel - Euskadi 6 58 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 6 59 Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Deceuninck 6 60 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 5 61 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 4 62 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 3 63 Robert Gesink (Ned) Jumbo - Visma 3 64 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 3 65 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 2 66 Chris Harper (Aus) Jumbo - Visma 2 67 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 2 68 Jesus Ezquerra (Esp ) Burgos - BH 2 69 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 2 70 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 2 71 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-EasyPost 1 Горная классификация после 8 этапа 1 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 40 2 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 16 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 12 4 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 11 5 Mark Padun (Ukr) EF Education-EasyPost 10 6 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 10 7 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 7 8 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 6 9 Roger Adria (Esp) Equipo Kern Pharma 6 10 Lawson Craddock (Usa) Team BikeExchange - Jayco 5 11 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 5 12 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 5 13 Fausto Masnada (Ita) Quick Step Alpha Vinyl Team 5 14 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 4 15 Enric Mas (Esp) Movistar Team 4 16 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 4 17 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck 4 18 Julius Van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 3 19 Dario Cataldo (Ita) Trek-Segafredo 3 20 Jarrad Drizners (Aus) Lotto Soudal 3 21 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 2 22 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 2 23 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 2 24 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Alpha Vinyl Team 2 25 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal 2 26 Jan Bakelants (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1 27 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1 28 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 1 29 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 1 30 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 1 31 Ander Okamika (Esp ) Burgos - BH 1 32 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 1 33 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp ) Euskaltel - Euskadi 1 Молодежная классификация после 8 этапа 1 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 29:28:19 2 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 01:47 3 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 02:02 4 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 02:44 5 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 03:18 6 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 03:31 7 Sergio Higuita (Col) Bora-hansgrohe 03:41 8 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 03:43 9 Jose Felix Parra (Esp) Equipo Kern Pharma 17:18 10 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 25:28 11 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 26:03 12 Ilan Van Wilder (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 29:35 13 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 37:37 14 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team 40:46 15 Lucas Plapp (Aus) INEOS Grenadiers 47:30 16 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 47:47 17 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 18 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 48:09 19 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck 49:04 20 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 50:43 21 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal 51:06 22 Ethan Hayter (Gbr) INEOS Grenadiers 52:15 23 Roger Adria (Esp) Equipo Kern Pharma 53:08 24 Urko Berrade (Esp) Equipo Kern Pharma 56:09 25 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 56:18 26 Marco Brenner (Ger) Team DSM 58:27 27 Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma 58:43 28 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 1:00:01 29 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 1:00:50 30 Raul Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 1:02:35 31 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 1:04:07 32 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 1:04:55 33 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 1:07:37 34 Carlos Canal (Esp) Euskaltel - Euskadi 1:08:12 35 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 1:11:28 36 Francisco Galvan (Esp) Equipo Kern Pharma 1:13:20 37 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 1:13:36 38 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange - Jayco 1:16:37 39 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 1:17:15 40 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 1:19:04 41 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 1:19:48 42 Thomas Champion (Fra) Cofidis 1:21:32 43 Antoine Raugel (Fra) Ag2r - Citroën 1:23:32 44 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Team DSM 1:29:24 45 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1:29:49 46 Cédric Beullens (Bel) Lotto Soudal 1:30:03 47 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 1:39:40 48 Jarrad Drizners (Aus) Lotto Soudal 1:42:27 49 Kelland O'Brien (Aus) Team BikeExchange - Jayco 1:43:36 50 Julius Johansen (Den) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 1:53:59 51 Henri Vandenabeele (Bel) Team DSM 1:58:09 52 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 2:01:28 Командная классификация после 8 этапа 1 UAE Team Emirates (Uae) 87:40:20" 2 INEOS Grenadiers (Gbr) 01:56 3 Bahrain Victorious (Brn) 04:07 4 Bora-hansgrohe (Ger) 05:55 5 Movistar (Spa) 07:29 6 EF Education-EasyPost (Usa) 07:55 7 Jumbo - Visma (Ned) 11:46 8 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 13:24 9 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 15:04 10 Groupama - FDJ (Fra) 24:46 11 Quick Step Alpha Vinyl Team (Bel) 34:02 12 Team BikeExchange - Jayco (Aus) 36:54 13 Burgos - BH (Spa) 41:29 14 Equipo Kern Pharma (Spa) 59:37 15 Ag2r - Citroën (Fra) 1:00:49 16 Team DSM (Ger) 1:02:33 17 Cofidis (Fra) 1:05:24 18 Euskaltel - Euskadi (Spa) 1:10:27 19 Alpecin-Deceuninck (Bel) 1:12:42 20 Trek-Segafredo (Usa) 1:36:12 21 Israel - Premier Tech (Isr) 2:01:41 22 Arkea - Samsic (Fra) 2:02:36 23 Soudal Lotto (Bel) 2:22:19" Вуэльта Испании-2022: Альтиметрия маршрута Вуэльта Испании-2022. 