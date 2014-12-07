Хуан Аюсо продолжит Вуэльту Испании-2022, несмотря на положительный тест на ковид

Хуан Аюсо получил разрешение медиков продолжать Вуэльту Испании-2022, несмотря на положительный тест на Covid-19

19-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо (Juan Ayuso) продолжит выступать на Вуэльте Испании-2022 несмотря на положительный тест на Covid-19. Велокоманда UAE Team Emirates объяснила, что согласно дополнительно проведённому PCR-тесту риск, что Хуан Аюсо может заразить окружающих, очень низкий.

Хуан Аюсо идёт 5-м в общем зачёте Вуэльты Испании-2022, уступая лидеру, Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl) 4 минуты 53 секунды.

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Адриан Ротунно, врач команды UAE Team Emirates: «Мы проводили тестирование по внутреннему протоколу, этим утром тест Хуана Аюсо на Covid-19 оказался положительным.

Симптомов у него нет. Анализ ПЦР-теста показал, что риск заражения очень низкий, подобный случаям, которые были в этом году на Тур де Франс.

После консультации с медицинскими представителями организаторов гонки и UCI мы решили, что Хуан Аюсо продолжит гонку.

Мы внимательно следим за клинической картиной Хуана и ситуацией».