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Хуан Аюсо продолжит Вуэльту Испании-2022, несмотря на положительный тест на ковид

Хуан Аюсо получил разрешение медиков продолжать Вуэльту Испании-2022, несмотря на положительный тест на Covid-19

 

 

  19-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо (Juan Ayuso) продолжит выступать на Вуэльте Испании-2022 несмотря на положительный тест на Covid-19. Велокоманда UAE Team Emirates объяснила, что согласно дополнительно проведённому PCR-тесту риск, что Хуан Аюсо может заразить окружающих, очень низкий.

 

Хуан Аюсо идёт 5-м в общем зачёте Вуэльты Испании-2022, уступая лидеру, Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl) 4 минуты 53 секунды.

 

Хуан Аюсо продолжит Вуэльту Испании-2022, несмотря на положительный тест на ковид

 Photo © sprintcyclingagency/UAE Team Emirates

 

  Адриан Ротунно, врач команды UAE Team Emirates: «Мы проводили тестирование по внутреннему протоколу, этим утром тест Хуана Аюсо на Covid-19 оказался положительным.

 

  Симптомов у него нет. Анализ ПЦР-теста показал, что  риск заражения очень низкий, подобный случаям, которые были в этом году на Тур де Франс.

После консультации с медицинскими представителями организаторов гонки и UCI мы решили, что Хуан Аюсо продолжит гонку.

 

  Мы внимательно следим за  клинической картиной Хуана и ситуацией».

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Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 18:37 | Регистрация: 26.04.2017

    Надо наряду со спортивным директором учреждать должность медицинского директора. Ибо они уже де факто решают не меньше, ИМХО :(...

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 18:50 | Регистрация: 5.09.2020

    Двойные стандарты в действии.

  3. shoooster

    Сегодня, 19:03 | Регистрация: 7.07.2021

    А что, так можно было?

  4. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:18 | Регистрация: 7.12.2014

    Народ в соцсетях сильно возмущается. В том числе и несколько гонщиков с Вуэльты высказались по поводу двойных стандартов. Задают вопрос: почему "незаразными" оказываются только гонщики ОАЭ? Припомнили Пашу Сивакова, у которого тоже не было симптомов, но тем не менее его сняли с Вуэльты.

    На предыдущем этапе Аюсо сам рассказывал, что у него сильно болела голова и он плохо себя чувствовал. Так что симптомы у него все-таки были, и он ездил больным несколько дней. Интереснее всего, что некоторые фанаты Аюсо заявляют, что если он кого-то все-таки заразит, то это будет не его вина...

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