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Вуэльта Испании-2022. Зелёная майка. Претенденты

Вуэльта Испании-2022. Зелёная майка. Претенденты

 

Вуэльта Испании-2022. Зелёная майка. Претенденты

 

 

 

  Маршрут Вуэльты Испании-2022, а также система начисления очков подходит спринтерам. Прошлогодний обладатель зеленой майки Вуэльты Испании Фабио Якобсен не стартует в гонке. Предлагаем ознакомиться с системой начисления очков и наиболее вероятными претендентами на спринтерские этапы и зелёную майку.

 

 

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

 

20 очков за 1 место на этапах 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20;
30 очков за 1 место на этапах 4, 5, 7, 11, 17, 19;
50 очков за 1 место на этапах 2, 3, 13, 16, 21;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок.

 

 

Распределение очков по местам на финише:

 

Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Горный этап, индивидуальная разделка и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

 

На промежуточном спринте первый получает 20 очков, далее 17, 15, 13 и 10.

Всего на Вуэльте Испании-2022 на финишах 20-ти этапов будут разыграны очки и на 19 промежуточных спринтах. 

Очки Мирового рейтинга:

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

 

100 очков получает победитель спринтерской классификации Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20).

 

 

Претенденты на зелёную майку Вуэльты Испании-2022

 

  Среди претендентов на зелёную майку 26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс  Педерсен (Mads Pedersen), 29-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Тим Мерлир (Tim Merlier), 31-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт (Sam Bennett), 28-летний немецкий гонщик команды UAE Team Emirates Паскаль Акерман (Pascal Ackermann), 30-летний французский гонщик команды Cofidis Бриан Кокар (Bryan Coquard) и другие.

 

  Мадс Педерсен (Trek-Segafredo) впервые поедет Вуэльту Испании. В этом сезоне он одержал 6 побед, в том числе выиграл этап Тур де Франс, где занял 6-е место в очковой классификации.

 

  Тим Мерлир (Alpecin-Deceuninck) в этом году одержал 4 победы, в том числе стал чемпионом Бельгии в групповой гонке, а на чемпионате Европы занял 3-е место. Он впервые поедет Вуэльту Испании, но в его списке побед уже есть этап Тур де Франс. Пока что Тим Мерлир не доехал до конца ни один из двух Гранд-туров, в которых принимал участие.

 

  Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) поедет Вуэльту Испании в третий раз в карьере,  он уже побеждал в очковой классификации на Тур де Франс в 2020 году, и является победителем этапов всех трёх Гранд-туров. Беннетт – один из самых опытных претендентов, но в этом сезоне одержал лишь одну победу на классике Eschborn-Frankfurt.

 

  Паскаль Акерман (UAE Team Emirates) поедет Вуэльту Испании второй раз в карьере, в этом году одержал две победы, в 2019 году выигрывал очковую классификацию на Джиро д’Италия.

 

  Бриан Кокар (Cofidis) впервые поедет Вуэльту Испании. В этом году одержал две победы, лучшим результатом в очковой классификации на Гранд-туре было 3-е место на Тур де Франс в 2014 году.

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гран-тур Мировой Тур UCI зеленая майка

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Комментарии

  • uran
    Результат Наиро Кинтаны на Тур ... (5)
    uran-Фото
    Цитата: Astanaforever
    WADA и UCI пусть разберутся в своих взаимоотношениях в регламенте использования запрещенных препаратов спортсменами и придут к единому консенсусу. А то получается одним сальбутамол разрешается , а другим трамадол запрещается в зависимости от ранга гонщика и его заслуг. Одних дисквалифицируют на годы, других же просто порицают местом в таблице.

    Луц восьмой. Ураааа!

    )))))

    Трамадол» является опиоидным наркотическим анальгетиком с сильной анальгезирующей активностью и быстрым длительным эффектом действия. Анальгезирующее действие развивается через 15—30 мин после приема внутрь и продолжается до 6 часов. Он может вызывать головокружение, тошноту, сонливость.Нифига себе не допинг!!!!!! Хе-хе
    Если его применение не способствует повышению результатов то разумно что не допинг. Наркотик не равно допинг, алкоголь и никотин тоже наркотик.
  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2022. Красная ... (17)
    Gorn9k-Фото
    Если %anyracername% сведет к минимуму количество кризисов и нештатных ситуаций, то у него есть хорошие шансы выиграть Вуэльту.

    И, да, Роглич - фаворит.
  • старт-шоссе 82
    Стартовый протокол разделки на ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Альмейда Аюзо МакНалти Оливейра Поланц

    5 - раздельщиков ни в одной команде нет никто не будет брать на горную Вуэльту 5 раздельщиков ...

    p.s. Понятие раздельщик в шоссейном велоспорте нет ,это не трек. Проще написать гонщик умеющий хорошо ехать разделку.

     предложите свою тройку очень интересно будет сравнить Ваше видение

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какая красивая (хоть и заочная) была борьба в инд.разделке! Давно я не видел таких милиметровых разрывов между призёрами на больших гонках.

    Снова швейцарец и снова Штефан чемпион Европы, но на сий раз не Кюнг, а Биссиггер (здесь должен быть флаг этой страны) а учитывая, что у женщин ЧЕ стала М.Ройссер - Швейцария прям валит и прёт в разделке (м+ж).

    Невезучий Биссиггер таки обошёл на 0,53 (кажись) невезучего Кюнга (для него наверное обидно проиграть золото менее чем в секунду отставания), но второй уже был Е-чемпом (дважды), пускай теперь первый Штефан в своем "дарк-вейдервском")) вело-шлеме будет гоняться ГОДик в звёздной майке чемпиона Европы. Кстати, хоть они и в разных командах выступают, но колесили ITT на одинаковых велосипедах Лапьерр.

     

    P.S.

    Как же невезёт немцам на домашнем ЧЕ: в групповой гонке упал и сильно ударился (сошёл) претендент на победу и подиум Паскаль Акерман, сегодня в же в инд.разделке где то не хило приложился М.Вальшайд. Он конечно же не выиграл бы медаль с учётом как мощно колесили ITT Биссиггер, Кюнг и Ганна, но всё же обидно и жаль за "местных".  

    P.P.S.

    Почему Отар М. называл датчанина Бьерга Бьяо !? Или может же это только мне так поСлышалось umnik  

  • RVL
    Вуэльта Испании-2022. Красная ... (17)
    RVL-Фото

    Победит стабильный, как и весь маршрут.

    Карапас или роглич.

  • RVL
    Стартовый протокол разделки на ... (5)
    RVL-Фото

    На 23 км в городе с такой траекторией раздельщики особо не нужны

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Красная ... (17)
    Sezar-Фото

    Если Ремко сведет к минимуму количество кризисов и нештатных ситуаций, то у него есть хорошие шансы выиграть Вуэльту.

    И, да, Роглич - фаворит.

  • Sezar
    Микель Ланда и Джино Медер – л ... (1)
    Sezar-Фото

    Буйтраго - явно теневой лидер..

  • Gorn9k
    Результат Наиро Кинтаны на Тур ... (5)
    Gorn9k-Фото
    Алик доволен и рад, хоть кого-то другого поймали на допинге.
    А то все Астана да Астана
  • Earl57
    Стартовый протокол разделки на ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    На мой взгляд самые высокие шансы у Jumbo, Quick Step и UAE .

    Зачет по пятому гонщику. Кто конкретно у UAE 5 раздельщиков? 

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