Вуэльта Испании-2022. Зелёная майка. Претенденты

Маршрут Вуэльты Испании-2022, а также система начисления очков подходит спринтерам. Прошлогодний обладатель зеленой майки Вуэльты Испании Фабио Якобсен не стартует в гонке. Предлагаем ознакомиться с системой начисления очков и наиболее вероятными претендентами на спринтерские этапы и зелёную майку.

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

20 очков за 1 место на этапах 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20;

30 очков за 1 место на этапах 4, 5, 7, 11, 17, 19;

50 очков за 1 место на этапах 2, 3, 13, 16, 21;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок.

Распределение очков по местам на финише:

Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Горный этап, индивидуальная разделка и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

На промежуточном спринте первый получает 20 очков, далее 17, 15, 13 и 10.

Всего на Вуэльте Испании-2022 на финишах 20-ти этапов будут разыграны очки и на 19 промежуточных спринтах.

Очки Мирового рейтинга:

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель спринтерской классификации Вуэльты Испании-2022 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20).

Претенденты на зелёную майку Вуэльты Испании-2022

Среди претендентов на зелёную майку 26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен (Mads Pedersen), 29-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Тим Мерлир (Tim Merlier), 31-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт (Sam Bennett), 28-летний немецкий гонщик команды UAE Team Emirates Паскаль Акерман (Pascal Ackermann), 30-летний французский гонщик команды Cofidis Бриан Кокар (Bryan Coquard) и другие.

Мадс Педерсен (Trek-Segafredo) впервые поедет Вуэльту Испании. В этом сезоне он одержал 6 побед, в том числе выиграл этап Тур де Франс, где занял 6-е место в очковой классификации.

Тим Мерлир (Alpecin-Deceuninck) в этом году одержал 4 победы, в том числе стал чемпионом Бельгии в групповой гонке, а на чемпионате Европы занял 3-е место. Он впервые поедет Вуэльту Испании, но в его списке побед уже есть этап Тур де Франс. Пока что Тим Мерлир не доехал до конца ни один из двух Гранд-туров, в которых принимал участие.

Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) поедет Вуэльту Испании в третий раз в карьере, он уже побеждал в очковой классификации на Тур де Франс в 2020 году, и является победителем этапов всех трёх Гранд-туров. Беннетт – один из самых опытных претендентов, но в этом сезоне одержал лишь одну победу на классике Eschborn-Frankfurt.

Паскаль Акерман (UAE Team Emirates) поедет Вуэльту Испании второй раз в карьере, в этом году одержал две победы, в 2019 году выигрывал очковую классификацию на Джиро д’Италия.

Бриан Кокар (Cofidis) впервые поедет Вуэльту Испании. В этом году одержал две победы, лучшим результатом в очковой классификации на Гранд-туре было 3-е место на Тур де Франс в 2014 году.