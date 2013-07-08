Жоао Алмейда и Паскаль Акерман - капитаны команды UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2022

Состав команды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2022

24-летний португальский велогонщик Жоао Алмейда (João Almeida) впервые поедет Вуэльту Испании, где возглавит команду UAE Team Emirates и будет бороться за высокое место в генеральной классификации. На спринтерских этапах команда будет работать на 28-летнего немецкого спринтера Паскаля Акермана (Pascal Ackermann).

Вуэльта Испании-2022 станет первым Гранд-туром в карьере 19-летнего испанского гонщика Хуана Аюсо, контракт с которым команда UAE Team Emirates недавно продлила до 2028 года.

Вместе с Жоао Алмейдой, Паскалем Акерманом и Хуаном Аюсо на старт Вуэльты Испании-2022 19 августа выйдут: 24-летний американский гонщик Брэндон Макналти, 27-летний колумбийский гонщик Хуан Себастьян Молано, 25-летний португальский гонщик Иво Оливейра, 30-летний словенский гонщик Ян Поланц и 28-летний испанский гонщик Марк Солер.

Жоао Алмейда: «Это будет моя первая Вуэльта, с радостным волнением жду старта. Прошедшие несколько месяцев были непростыми, так как форма не была стопроцентной. Но Вуэльту Бургоса я завершил на высокой ноте, а победа на этапе в последний день дала уверенность. На этой гонке почувствовал себя прежним. Снова хорошо чувствую себя на велосипеде, у нас сильная команда, с которой сможем сделать что-то очень интересное на этой гонке. Сложно сказать, чего я ожидаю. Думаю, цель прояснится по ходу Вуэльты. От Утрехта до Мадрида долгая дорога, но я с нетерпением предвкушаю вызовы».

В недавнем интервью VeloNews Жоао Алмейда рассказал, что в плохом самочувствии виноват ковид, из-за которого пришлось сойти перед 18-м этапом Джиро д’Италия:

«После ковида чувствовал себя не очень хорошо. Было трудно на 100% вернуть форму и ощущения. Постепенно становится лучше. Я смотрю на положительную сторону – самочувствие улучшается. Две недели я ничего не делал, потом постепенно вернулся к тренировкам. Проехал чемпионат Португалии, где смог выиграть групповую гонку. Чувствовал тогда себя не очень, потом снова был недельный перерыв. Может, в этом я ошибся, но мне на самом деле нужно было психологически отдохнуть. Возвращаться после этого было тяжело, но никакого стресса и беспокойства не испытывал.

Не связываю с Вуэльтой грандиозных амбиций. Посмотрим, когда начнётся гонка, как пойдёт нога. Жаль, что Тадея не будет, потому что я с огромным удовольствием поехал бы с ним гонку. Очень жаль. Конечно, я попробую бороться за генеральную классификацию, но подготовка у меня была не идеальной. Посмотрим, чего удастся добиться».

Состав команды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2022:

Pascal Ackermann (Ger),

Joao Almeida (Por)

Juan Ayuso (Spa)

Brandon McNulty (USA)

Sebastian Molano (Col)

Ivo Oliveira (Por)

Jan Polanc (Slo)

Marc Soler (Spa)