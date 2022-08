Жоао Алмейда и Паскаль Акерман - капитаны команды UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2022

Цитата: s75

У Мадиса Михкельса контракт с IWG на 2023/2024 год плюс стажировка начиная с августа.



He won a stage of the Tour of Estonia in his home city Tartu before starting a traineeship with IWG in the summer of 2022. He will officially join the World Team in 2023.

Если кому-то не хватает доказательств - в эти дни он уже едет за свою новую команду на туре Норвегии.https://intermarche-wantygobert.eu/members/madis-mihkels/