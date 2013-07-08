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Жоао Алмейда и Паскаль Акерман - капитаны команды UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2022

Состав команды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2022

 

 

  24-летний португальский велогонщик Жоао Алмейда (João Almeida) впервые поедет Вуэльту Испании, где возглавит команду UAE Team Emirates и будет бороться за высокое место в генеральной классификации. На спринтерских этапах команда будет работать на 28-летнего немецкого спринтера Паскаля Акермана (Pascal Ackermann).

 

 Вуэльта Испании-2022 станет первым Гранд-туром в карьере 19-летнего испанского гонщика Хуана Аюсо, контракт с которым команда UAE Team Emirates недавно продлила до 2028 года.

 

Вместе с Жоао Алмейдой, Паскалем Акерманом и Хуаном Аюсо на старт Вуэльты Испании-2022 19 августа выйдут: 24-летний американский гонщик Брэндон Макналти, 27-летний колумбийский гонщик Хуан Себастьян Молано, 25-летний португальский гонщик Иво Оливейра, 30-летний  словенский гонщик Ян Поланц и 28-летний испанский гонщик Марк Солер.

 

 

 

 

  Жоао Алмейда: «Это будет моя первая Вуэльта, с радостным волнением жду старта. Прошедшие несколько месяцев были непростыми, так как форма не была стопроцентной. Но Вуэльту Бургоса я завершил на высокой ноте, а победа на этапе в последний день дала уверенность. На этой гонке почувствовал себя прежним. Снова хорошо чувствую себя на велосипеде, у нас сильная команда, с которой сможем сделать что-то очень интересное на этой гонке. Сложно сказать, чего я ожидаю. Думаю, цель прояснится по ходу Вуэльты. От Утрехта до Мадрида долгая дорога, но я с нетерпением предвкушаю вызовы».

 

  В недавнем интервью VeloNews Жоао Алмейда рассказал, что в плохом самочувствии виноват ковид, из-за которого пришлось сойти перед 18-м этапом Джиро д’Италия:

 

  «После ковида чувствовал себя не очень хорошо. Было трудно на 100% вернуть форму и ощущения. Постепенно становится лучше. Я смотрю на положительную сторону – самочувствие улучшается. Две недели я ничего не делал, потом постепенно вернулся к тренировкам. Проехал чемпионат Португалии, где смог выиграть групповую гонку. Чувствовал тогда себя не очень, потом снова был недельный перерыв. Может, в этом я ошибся, но мне на самом деле нужно было психологически отдохнуть. Возвращаться после этого было тяжело, но никакого стресса и беспокойства не испытывал.

 

  Не связываю с Вуэльтой грандиозных амбиций. Посмотрим, когда начнётся гонка, как пойдёт нога. Жаль, что Тадея не будет, потому что я с огромным удовольствием поехал бы с ним гонку. Очень жаль. Конечно, я попробую бороться за генеральную классификацию, но подготовка у меня была не идеальной. Посмотрим, чего удастся добиться».

 

 

Состав команды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2022:

 

Pascal Ackermann (Ger),

Joao Almeida (Por)

Juan Ayuso (Spa)

Brandon McNulty (USA)

Sebastian Molano (Col)

Ivo Oliveira (Por)

Jan Polanc (Slo)

Marc Soler (Spa)

 

 

 

 

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Теги к статье: Жоао Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 19:50 | Регистрация: 8.07.2013

    Когда-то у группы Deep Purple был альбом под названием =попробуй группу на вкус=. Тут можно перефразировать и написать = узнай команду  без Погачара=.

    Очень =живучий= состав, на все случаи жизни.

    И супер-пупер раздельщик Мак Налти и опытный горняк Солер и просто опытный Поланц , Оливейра хороший трековик.

    Про Альмейду уже все сказано ... хорош.

    На Аюзо будем =посмотреть= перспективный товарищ.

     

    На первом этапе могут удивить. Top - 5 запроста.

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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (47)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    У Мадиса Михкельса контракт с IWG на 2023/2024 год плюс стажировка начиная с августа.


    Если кому-то не хватает доказательств - в эти дни он уже едет за свою новую команду на туре Норвегии.

    He won a stage of the Tour of Estonia in his home city Tartu before starting a traineeship with IWG in the summer of 2022. He will officially join the World Team in 2023.


    https://intermarche-wantygobert.eu/members/madis-mihkels/

  • старт-шоссе 82
    Жоао Алмейда и Паскаль Акерман ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Когда-то у группы Deep Purple был альбом под названием =попробуй группу на вкус=. Тут можно перефразировать и написать = узнай команду  без Погачара=.

    Очень =живучий= состав, на все случаи жизни.

    И супер-пупер раздельщик Мак Налти и опытный горняк Солер и просто опытный Поланц , Оливейра хороший трековик.

    Про Альмейду уже все сказано ... хорош.

    На Аюзо будем =посмотреть= перспективный товарищ.

     

    На первом этапе могут удивить. Top - 5 запроста.

  • s75
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    s75-Фото
    в общем да, как будто не хотят переоценивать, участвовать в гонках гонораров и не хотят платить прежние деньги не оправдавшим надежды, но может получиться палка о двух концах, более "щедрые" команды начнут делить между собой топ-5 на крупнейших гонках
  • Sezar
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    Sezar-Фото
    Но это ж, вроде, и так очевидно:)
  • Gorn9k
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    Gorn9k-Фото

    Инеос - химическая промышленность
    Эта промышленность потребляет много газа и нефти
    А с газком и нефтью в европе проблемки)

  • Earl57
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    Earl57-Фото
    Мне кажется, что в Инеос не хотят держать гонщиков, которых деньги интересуют больше чем команда как таковая. И поэтому принципиально не удерживают деньгами тех, кто считает, что в другой команде ему будет более комфортно. Просто говорят "успехов в новой команде".
  • s75
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    s75-Фото
    скорее всего, так и есть плюс что-то Инеос в последнее время разжадничался на нолики в контрактах
  • s75
    Предварительные составы команд ... (17)
    s75-Фото
    и огромное разочарование для Ниеве
  • Earl57
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    Earl57-Фото
    Потому что агент у него среднький, без хороших связей и влияния. С другой стороны молодому гонщику длинный контракт тоже ни к чему. Вон Ван Арт на стандартные 2-3 года каждый раз продляется. И в каждом новом контракте условия всё лучше и лучше, надо полагать))
  • s75
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (16)
    s75-Фото
    Наверное, Гейт был (есть?) интересен как опытный гонщик за умеренный контракт для глубины состава. Но ведь там даже инженеру Дэну не хватило места в составе)) Не могу сказать про Данни, у Мови с лидерами очень грустно, почему бы и нет? или получить новый контракт с Инеос на куда более выгодных условиях.

    Возвращаясь к предыдущим комментам - Фрайле (сезон без ГТ! ) заявлен на Данию, вместо значившегося там в предварительном списке Тёрнера! Сейчас получается - на последнюю вакансию претендуют Плаппи, Тёрнер и Пуччио! и это при условии, что Де Плюс в порядке после своих злоключений. Посмотрим.

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