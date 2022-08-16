VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Микель Ланда и Джино Медер – лидеры команды Bahrain Victorious на Вуэльте Испании-2022

Велокоманда Bahrain Victorious поборется за генеральную классификацию и этапы Вуэльты Испании-2022

 

 

  32-летний испанский гонщик Микель Ланда и 25-летний швейцарский гонщик Джино Медер возглавят команду Bahrain Victorious на Вуэльте Испании-2022. Команда планирует бороться и за этапы, и за генеральную классификацию. Микель Ланда поедет испанский Гранд-тур в шестой раз в карьере, в этом году Ланда уже стал призёром Джиро д’Италия, а на Вуэльте Испании ему пока не довелось подниматься на итоговый подиум.  Джино Медер поедет Вуэльту в третий раз, а в 2021 году он финишировал в двух шагах от подиума – занял 5-е место в общем зачёте.

 

Микель Ланда и Джино Медер – лидеры команды Bahrain Victorious на Вуэльте Испании-2022

 

  Вместе с Микелем Ландой и Джино Медером на старт Вуэльты Испании-2022 выйдут: 22-летний колумбийский гонщик Сантьяго Буйтраго, который в этом году занял 12-е место в общем зачёте Джиро д’Италия-2022 и выиграл этап; 23-летний британский гонщик Фред Райт, который недавно стал серебряным призёром в разделке на Играх Содружества; 34-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс; 38-летний испанский гонщик, горный король Вуэльты Испании-2014  Луис-Леон Санчес; 29-летний немецкий гонщик Яша Зюттерлин и  21-летний итальянский гонщик Эдоардо Дзамбанини.

 

  Спортивным директором команды Bahrain Victorious на Вуэльте Испании-2022 будет Франко Пеллицотти, который за карьеру велогонщика проехал 13 Гранд-туров.

 

  Франко Пеллицотти: «Что касается генеральной классификации, мы верим в Микеля. Посмотрим, в какой он будет форме. С Джино Медером в качестве сокапитана у нас сильный состав на все рельефы. Мы хотим хорошо проехать командную гонку и этапы по Нидерландам, чтобы продолжить гонку в Испании без отставаний.

 

  В Испании начнётся «настоящая» Вуэльта. Мы надеемся, что будем отбираться в отрывы с Сантьяго, который в отличной форме, есть этапы, подходящие Фреду. Думаю, у нас сильный состав на такой маршрут. Уверен, мы добьёмся высокого результата в генеральной классификации, и у нас много вариантов в борьбе за этапы».

 

 

 

Состав велокоманды Bahrain Victorious на Вуэльту Испании-2022:

 

Santiago Buitrago, (Колумбия)

Mikel Landa, (Испания)

Gino Mäder, (Швейцария)

Wout Poels , (Нидерланды)

Luis Leon Sanchez, (Испания)

Jasha Sutterlin, (Германия)

Fred Wright, (Великобритания)

Edoardo Zambanini, (Италия)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain Victorious Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

16 - 20 августа 2022

Tour of Denmark

14, 17, 21 августа 2022

European Continental Championships - Road Race

18 - 28 августа 2022

Tour de l'Avenir

19 августа - 11 сентября 2022

La Vuelta ciclista a Espana

21 августа 2022

BEMER Cyclassics

24 - 28 августа 2022

Deutschland Tour

28 августа 2022

Bretagne Classic - Ouest-France

4 - 11 сентября 2022

Tour of Britain

9 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Quebec

11 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Montreal

11 сентября 2022

GP de Fourmies

13 - 17 сентября 2022

Skoda Tour Luxembourg

14 сентября 2022

Grand Prix de Wallonie

15 сентября 2022

Coppa Sabatini

17 сентября 2022

Primus Classic

18 - 25 сентября 2022

World Championships

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Стартовый протокол разделки на ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    На мой взгляд самые высокие шансы у Jumbo, Quick Step и UAE .

    Если Астана удивит буду очень рад ,но боюсь что самое реальное это место примерно с 5 по 8.

  • Kay82
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (3)
    Kay82-Фото
    ты забыл еще Чемпионат Океании
  • Astanaforever
    Результат Наиро Кинтаны на Тур ... (3)
    Astanaforever-Фото
    WADA и UCI пусть разберутся в своих взаимоотношениях в регламенте использования запрещенных препаратов спортсменами и придут к единому консенсусу. А то получается одним сальбутамол разрешается , а другим трамадол запрещается в зависимости от ранга гонщика и его заслуг. Одних дисквалифицируют на годы, других же просто порицают местом в таблице.

    Луц восьмой. Ураааа!

    )))))

    Трамадол» является опиоидным наркотическим анальгетиком с сильной анальгезирующей активностью и быстрым длительным эффектом действия. Анальгезирующее действие развивается через 15—30 мин после приема внутрь и продолжается до 6 часов. Он может вызывать головокружение, тошноту, сонливость. Нифига себе не допинг!!!!!! Хе-хе
  • velodoctor
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (3)
    velodoctor-Фото

    Ганна не так уж силен, видимо подводиться ко всем стартам не может оптимально. 

  • nightbuster33
    Стартовый протокол разделки на ... (2)
    nightbuster33-Фото

    У Астаны очень хорошая стартовая позиция,чтобы спокойно въехать на результат.Лишь бы погода была бы благосклонна ко всем участникам.

  • Astanaforever
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (3)
    Astanaforever-Фото
    А че это Ганна в майке чемпиона мира так рад третьему месту чемпионата европы? Значит он чемпион Африки, Азии и Америки, но не Европы? Парадокс.)))
  • Виктор Сироткин
    Вуэльта Испании-2022. Красная ... (14)
    Виктор Сироткин-Фото
    О, спасибо за уточнение.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022. Красная ... (14)
    старт-шоссе 82-Фото
    Не угадали, третьим будет Сам.
  • s75
    Результат Наиро Кинтаны на Тур ... (3)
    s75-Фото
    Ух.. Лаборатории при каждой команде, использованные бидоны и обертку от батончиков собирают люди в костюмах химзащиты, ТВ-мотоциклы не успевают за пелотоном и приезжают на финиш в отвале вместе с Тимом Велленсом...
  • M-07
    Результат Наиро Кинтаны на Тур ... (3)
    M-07-Фото

    Бред. Якобы борются с допингом и использованием разных препаратов ради здоровья спортсменов, но за их использование мы наказывают спортсменов. Прекращть это надо уже, пусть жрут, что хотят.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 августа

Michael Hepburn (Team BikeExchange - Jayco)

Amanuel Gebreigzabhier (Trek-Segafredo)

Gonzalo Serrano (Movistar Team)

18 августа

Krists Neilands (Israel - Premier Tech)

19 августа

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)

Aritz Bagues (Caja Rural - Seguros RGA)

Adria Moreno Sala (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2022 (99)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)