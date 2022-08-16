Микель Ланда и Джино Медер – лидеры команды Bahrain Victorious на Вуэльте Испании-2022

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 19:24
Велокоманда Bahrain Victorious поборется за генеральную классификацию и этапы Вуэльты Испании-2022
32-летний испанский гонщик Микель Ланда и 25-летний швейцарский гонщик Джино Медер возглавят команду Bahrain Victorious на Вуэльте Испании-2022. Команда планирует бороться и за этапы, и за генеральную классификацию. Микель Ланда поедет испанский Гранд-тур в шестой раз в карьере, в этом году Ланда уже стал призёром Джиро д’Италия, а на Вуэльте Испании ему пока не довелось подниматься на итоговый подиум. Джино Медер поедет Вуэльту в третий раз, а в 2021 году он финишировал в двух шагах от подиума – занял 5-е место в общем зачёте.
Вместе с Микелем Ландой и Джино Медером на старт Вуэльты Испании-2022 выйдут: 22-летний колумбийский гонщик Сантьяго Буйтраго, который в этом году занял 12-е место в общем зачёте Джиро д’Италия-2022 и выиграл этап; 23-летний британский гонщик Фред Райт, который недавно стал серебряным призёром в разделке на Играх Содружества; 34-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс; 38-летний испанский гонщик, горный король Вуэльты Испании-2014 Луис-Леон Санчес; 29-летний немецкий гонщик Яша Зюттерлин и 21-летний итальянский гонщик Эдоардо Дзамбанини.
Спортивным директором команды Bahrain Victorious на Вуэльте Испании-2022 будет Франко Пеллицотти, который за карьеру велогонщика проехал 13 Гранд-туров.
Франко Пеллицотти: «Что касается генеральной классификации, мы верим в Микеля. Посмотрим, в какой он будет форме. С Джино Медером в качестве сокапитана у нас сильный состав на все рельефы. Мы хотим хорошо проехать командную гонку и этапы по Нидерландам, чтобы продолжить гонку в Испании без отставаний.
В Испании начнётся «настоящая» Вуэльта. Мы надеемся, что будем отбираться в отрывы с Сантьяго, который в отличной форме, есть этапы, подходящие Фреду. Думаю, у нас сильный состав на такой маршрут. Уверен, мы добьёмся высокого результата в генеральной классификации, и у нас много вариантов в борьбе за этапы».
Состав велокоманды Bahrain Victorious на Вуэльту Испании-2022:
Santiago Buitrago, (Колумбия)
Mikel Landa, (Испания)
Gino Mäder, (Швейцария)
Wout Poels , (Нидерланды)
Luis Leon Sanchez, (Испания)
Jasha Sutterlin, (Германия)
Fred Wright, (Великобритания)
Edoardo Zambanini, (Италия)
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