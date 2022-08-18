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Дубль Сэма Беннетта на Вуэльте Испании-2022

Сэм Беннетт выигрывает спринт второй этап подряд на Вуэльте Испании-2022

 

 

  Финальный, 3-й этап Вуэльты Испании-2022 по территории Нидерландов, вновь завершился триумфом Сэма Беннетта (Sam Bennett), вернувшегося на Гранд-тур спустя два года. 31-летний ирландский спринтер команды Bora-hansgrohe второй этап подряд выиграл общий спринт, укрепив своё положение лидера очковой классификации.  Это десятая в карьере Сэма Беннетта победа на этапе Гранд-тура и 5-я на Вуэльте Испании.

 

 

Дубль Сэма Беннетта на Вуэльте Испании-2022

 Дубль Сэма Беннетта на Вуэльте Испании-2022

 Дубль Сэма Беннетта на Вуэльте Испании-2022

  Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  193,5 километровый этап в окрестностях города Бреда, самый протяжённый в этом выпуске Вуэльты Испании, прошёл по традиционному сценарию спринтерского. Через 4 км после старта успешная атака Томаса Де Гендта (Lotto Soudal) помогла сформировать отрыв дня, в который помимо бельгийского гонщика отобрались обладатель гороховой майки лучшего в горной классификации  Юлиус ван ден Берг (Julius van den Berg /EF Education-EasyPost), Хосе Эррада (Jose Herrada /Cofidis), Ян Бакелантс (Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Андер Окамика (Ander Okamika (Burgos-BH), Пау Микель (Pau Miquel (Kern Pharma) и Микель Итурриа (Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi). Команды спринтеров контролировали разрыв. Томас Де Гендт перехватил гороховую майку, первым пройдя категорийный подъём дня. За 11 км до финиша отрыв был нейтрализован.

 

  Не обошлось без падений и сходов. Майкл Вудс (Israel-Premier Tech) был вынужден покинуть гонку, упав через 50 км после старта. Ричард Карапас (INEOS Grenadiers) попал в небольшой завал за 19 км до финиша, но быстро вернулся в пелотон с помощью товарищей по команде Павла Сивакова и Тео Геогана Харта.

 

Дубль Сэма Беннетта на Вуэльте Испании-2022

Дубль Сэма Беннетта на Вуэльте Испании-2022

 

 

 

  В финале команда Bora-hansgrohe, выйдя вперёд на финальных 500 метрах, вывезла Сэма Беннетта ко второй победе в спринте. Ирландский гонщик опередил на 2/3 велосипеда Мадса Педерсена (Trek-Segafredo) и Дэна Маклэя (Arkea-Samsic).

 

  Майка лидера осталась в команде Jumbo-Visma, но перешла от Майка Тёниссена на плечи Эдоардо Аффини. Итан Хейтер (INEOS Grenadiers) продолжает возглавлять классификацию лучшего молодого гонщика.

 

Дубль Сэма Беннетта на Вуэльте Испании-2022

 

 

  Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe): «Очень счастлив, что одержал вторую победу. Хочу сказать большое спасибо товарищам по команде. Они просто супер. Йонас (Кох) весь день ехал впереди под ветром, и у него даже остались силы, чтобы в конце провести смену. Потом Райан (Маллен) удерживал нас впереди, а затем начался мастер-класс развоза от Данни (ван Поппеля). Это была идеальная командная работа. Если честно, сегодня было совсем не просто, потому что много гонщиков боролись, чтобы сесть за нами на колесо. Но я удержался за Данни, точно рассчитал начало спринта. Мы к тому же увеличили преимущество в очковой классификации, не мог бы просить большего».

 

  Бернхард Айзель, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Нервный был день, очень выматывающий для пелотона – как по команде: «На старт! Внимание» Марш!» Мы хотели контролировать гонку, показать другим командам, что боремся за победу на этапе. Однако мы не вкладываем абсолютно все силы ради этой задачи, потому что нацелены и на генеральную классификацию, а впереди ещё три недели гонки. Поэтому сегодня главным было проехать этап без неприятностей. Ребята великолепно отработали, мы очень довольны открывшими гонку этапами. Хотим поблагодарить организаторов и особенно болельщиков Нидерландов, потому что атмосфера в эти дни напоминала Тур де Франс!»

 

  Эдоардо Аффини (Jumbo-Visma): «Всё началось с победы в командной гнонке, потрясающие моменты в родной для команды стране. Полагаю, для ребят из Нидерландов эти этапы имеют ещё большее значение, но и для меня тоже. Потрясающе стать лидером генеральной классификации, должен поблагодарить моих товарищей по команде. Они на самом деле так задумали, очень приятно получить от них такой подарок».

 

  Итан Хейтер (INEOS Grenadiers): «Мы хорошо держались впереди весь день. Ричард попал в небольшой завал за 20 км до финиша. Ребята быстро вернулись, думаю, всё в порядке. Я сидел за командой BikeExchange, но у них был не самый сильный развозящий поезд, и в финале я предпочёл не рисковать».

 

  Ричард Карапас (INEOS Grenadiers): «Я в порядке, этап был довольно быстрый, немного опасный, но мы проехали его нормально, теперь направляемся в Испанию, территорию, которую знаем чуть лучше. Иногда глупые падения приводят к худшим последствиям, но сейчас отделался только испугом, ничего плохого не случилось. Команда вернула меня в пелотон довольно быстро. Самое важное, что я в порядке, и мы едем в Испанию».

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Bora - hansgrohe Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Freejazz
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Velolife
    А Tim Merlier, такое впечатление, проспал спринт.

    Он не проспал. У него перед самым началом финишного спурта нога выстегнулась и он потерял темп. Там и выбор позиции был не очень, но нога была важнее. Дальше он влючился и ускорился очень прилично, но было уже поздно. 

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    Velolife-Фото

    Вот что значит Maillot Verde! Она как крылья для феникса Sam Bennett. Но надо отдать должное его лидеру - Danny van Poppel. Эта связка не хуже той, которая была в Quick-Step 2 года назад. А Tim Merlier, такое впечатление, проспал спринт. В отличие от того же Mads Pedersen, который снова 2-й, и тех же Dan McLay и Bryan Coquard. Не перегорел ли Tim Merlier на ЧЕ? Хотя и там был 3-м. Интересно, что думает Patrick Lefevere о своём в будующем спринтере. Нет Manxman, но есть ЧЕ Fabio Jacobsen. Ну что же?  Нидерландский сегмент Vuelta a España закончился. Нидерланды и Испания.  А в Испании смог бы пелотон проехать через собор? Хотя бы даже для того, чтобы почтить память жертв Ковида? Чья идея? Ну, а во вторник уже начнутся баскийские горы, и в дело пойдут генералы со своими капитанами и лейтенантами. Спринтеры же смогут «передохнуть».  С нетерпением и вожделением ждём начала классической Vuelta a España!

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Невиданное. Вся Джамбо по очереди в красное облачится.
  • shekn
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    shekn-Фото
    Я кайфую от этой идеи Джамбо!!!! Это просто офигенно
  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    Gorn9k-Фото

    Кстати Ван Дер Берг за этот крутой подьем заработал 60 еуро + 100 за маечку.

    Де Гендт - 100 еуро.

    Так что не зря тратились)

    Беннет правда уже казну пополнил на 22.2к еуро)

  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    Gorn9k-Фото

    If the tie persists or if there are no individual time trial stages, the placing obtained in each stage shall be added and, as a last resort, the place obtained in the last stage ridden shall be taken into consideration in order to break the tie.

    По сумме мест. Оомену надо на 26 мест (вроде как) выше быть Аффини, чтобы красное забрать

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    Николай Н.-Фото

    И теперь будет вопрос и сколько этапов сможет взять Беннет.

  • vadi
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    vadi-Фото

    Не промахнемся, еще скажем, что во вторник красная майка перейдет к Оомену :)

  • Astanaforever
    Майкл Вудс сошёл с Вуэльты Исп ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну теперь капитан Фрум...давай покажи класс!
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    velodoctor-Фото
    Там по сумме мест или кто ближе к победителю приедет, какая-то такая система.

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