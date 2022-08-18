 Дубль Сэма Беннетта на Вуэльте Испании-2022

Сэм Беннетт выигрывает спринт второй этап подряд на Вуэльте Испании-2022

Финальный, 3-й этап Вуэльты Испании-2022 по территории Нидерландов, вновь завершился триумфом Сэма Беннетта (Sam Bennett), вернувшегося на Гранд-тур спустя два года. 31-летний ирландский спринтер команды Bora-hansgrohe второй этап подряд выиграл общий спринт, укрепив своё положение лидера очковой классификации. Это десятая в карьере Сэма Беннетта победа на этапе Гранд-тура и 5-я на Вуэльте Испании.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

193,5 километровый этап в окрестностях города Бреда, самый протяжённый в этом выпуске Вуэльты Испании, прошёл по традиционному сценарию спринтерского. Через 4 км после старта успешная атака Томаса Де Гендта (Lotto Soudal) помогла сформировать отрыв дня, в который помимо бельгийского гонщика отобрались обладатель гороховой майки лучшего в горной классификации Юлиус ван ден Берг (Julius van den Berg /EF Education-EasyPost), Хосе Эррада (Jose Herrada /Cofidis), Ян Бакелантс (Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Андер Окамика (Ander Okamika (Burgos-BH), Пау Микель (Pau Miquel (Kern Pharma) и Микель Итурриа (Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi). Команды спринтеров контролировали разрыв. Томас Де Гендт перехватил гороховую майку, первым пройдя категорийный подъём дня. За 11 км до финиша отрыв был нейтрализован.

Не обошлось без падений и сходов. Майкл Вудс (Israel-Premier Tech) был вынужден покинуть гонку, упав через 50 км после старта. Ричард Карапас (INEOS Grenadiers) попал в небольшой завал за 19 км до финиша, но быстро вернулся в пелотон с помощью товарищей по команде Павла Сивакова и Тео Геогана Харта.

В финале команда Bora-hansgrohe, выйдя вперёд на финальных 500 метрах, вывезла Сэма Беннетта ко второй победе в спринте. Ирландский гонщик опередил на 2/3 велосипеда Мадса Педерсена (Trek-Segafredo) и Дэна Маклэя (Arkea-Samsic).

Майка лидера осталась в команде Jumbo-Visma, но перешла от Майка Тёниссена на плечи Эдоардо Аффини. Итан Хейтер (INEOS Grenadiers) продолжает возглавлять классификацию лучшего молодого гонщика.

Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe): «Очень счастлив, что одержал вторую победу. Хочу сказать большое спасибо товарищам по команде. Они просто супер. Йонас (Кох) весь день ехал впереди под ветром, и у него даже остались силы, чтобы в конце провести смену. Потом Райан (Маллен) удерживал нас впереди, а затем начался мастер-класс развоза от Данни (ван Поппеля). Это была идеальная командная работа. Если честно, сегодня было совсем не просто, потому что много гонщиков боролись, чтобы сесть за нами на колесо. Но я удержался за Данни, точно рассчитал начало спринта. Мы к тому же увеличили преимущество в очковой классификации, не мог бы просить большего».

Бернхард Айзель, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Нервный был день, очень выматывающий для пелотона – как по команде: «На старт! Внимание» Марш!» Мы хотели контролировать гонку, показать другим командам, что боремся за победу на этапе. Однако мы не вкладываем абсолютно все силы ради этой задачи, потому что нацелены и на генеральную классификацию, а впереди ещё три недели гонки. Поэтому сегодня главным было проехать этап без неприятностей. Ребята великолепно отработали, мы очень довольны открывшими гонку этапами. Хотим поблагодарить организаторов и особенно болельщиков Нидерландов, потому что атмосфера в эти дни напоминала Тур де Франс!»

Эдоардо Аффини (Jumbo-Visma): «Всё началось с победы в командной гнонке, потрясающие моменты в родной для команды стране. Полагаю, для ребят из Нидерландов эти этапы имеют ещё большее значение, но и для меня тоже. Потрясающе стать лидером генеральной классификации, должен поблагодарить моих товарищей по команде. Они на самом деле так задумали, очень приятно получить от них такой подарок».

Итан Хейтер (INEOS Grenadiers): «Мы хорошо держались впереди весь день. Ричард попал в небольшой завал за 20 км до финиша. Ребята быстро вернулись, думаю, всё в порядке. Я сидел за командой BikeExchange, но у них был не самый сильный развозящий поезд, и в финале я предпочёл не рисковать».

Ричард Карапас (INEOS Grenadiers): «Я в порядке, этап был довольно быстрый, немного опасный, но мы проехали его нормально, теперь направляемся в Испанию, территорию, которую знаем чуть лучше. Иногда глупые падения приводят к худшим последствиям, но сейчас отделался только испугом, ничего плохого не случилось. Команда вернула меня в пелотон довольно быстро. Самое важное, что я в порядке, и мы едем в Испанию».