   Луис Мейнтьес – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 00:16
Первая победа на этапе Гранд-тура в карьере Луиса Мейнтьеса
На 9-м этапе Вуэльты Испании-2022, горном с набором высоты 3700 м 30-летний южноафриканский велогонщик команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), отобравшийся в отрыв дня, атаковал на финальном подъёме категории Альто лес Праэрес (Alto Les Praeres протяженность 3,9 км, средний градиент 12,9%, максимальный градиент 25%) и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.
Около 40 км гонки понадобилось, чтобы отрыв дня смог уехать от пелотона. В него отобрались 8 гонщиков, которые набрали достаточно преимущества, чтобы пройти финальный подъём впереди генеральщиков, хотя это удалось не всем гонщикам отрыва.
За 3 км до финиша, в начале подъёма у отрыва в запасе было около 3 минут. В самом начале подъёма из отрыва атаковали 33-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Джимми Янссенс и 23-летний итальянский гонщик команды Astana Qazaqstan Самуэле Баттистелла. Но на самом крутом отрезке и Баттистеллу, и Янссенса прошёл Луис Мейнтьес, который на финише опередил ближайшего преследователя, итальянского гонщика казахстанской команды на 1 минуту 1 секунду.
За спиной отрыва решающим для генеральщиков также стал финальный подъём, на котором 22-летний Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) защитил красную майку лидера. Бельгийский гонщик атаковал, сбросил своих соперников и финишировал 4-м, через 1:34 после победителя этапа.
Луис Мейнтьес: «Сегодня хотел атаковать, потому что последние пару дней мне не удавалось удерживать ритм генеральщиков. В правильный отрыв я попал благодаря товарищам по команде. Они более часа контролировали все попытки создания отрыва, после чего мне хватило всего одного ускорения, чтобы присоединиться к сильной группе.
Но выиграть всё равно было непросто, потому что в отрыве я был одним из лучших горняков. Мои компаньоны осложняли мне задачу, заставляли больше работать, постоянно дёргали, ускорялись. Я тратил больше сил, чем кто-либо в отрыве, поэтому не был уверен, пойдёт ли у меня нога в финале.
Склоны Лес-Праэрес такие крутые, что нет никакой другой тактики, кроме как ехать разделку до вершины. Поэтому победа здесь такая особенная. Впервые я поднялся на высшую ступень подиума на гонке Мирового тура. Мечтал об этом, хотел одержать такую победу до того, как закончу карьеру. Мне ещё нужно время, чтобы осознать, чего я добился».
Самуэле Баттистелла: «Я знал, что Мейнтьес быстрее меня на этом финальном подъеме, поэтому я решил атаковать заранее, чтобы набрать какое-то преимущество. Но, к сожалению, он догнал меня. Затем, я решил идти в своем темпе, потому что, если бы я потянулся за ним, то на таком сложном подъеме в какой-то момент мог, что называется, «взорваться». В итоге, финишировал вторым. Снова вторым. Это мое второе второе место за три дня. Я рад результату, но, конечно, хотелось бы большего. Но, впереди еще две недели, и я, конечно же, буду пробовать снова, так как форма на данный момент хорошая».
Результаты 9 этапа Вуэльты Испании-2022
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