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Луис Мейнтьес – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2022

Первая победа на этапе Гранд-тура в карьере Луиса Мейнтьеса 

 

 

 

  На 9-м этапе Вуэльты Испании-2022,  горном с набором высоты 3700 м 30-летний южноафриканский велогонщик команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), отобравшийся в отрыв дня, атаковал на финальном подъёме категории Альто лес Праэрес (Alto Les Praeres протяженность 3,9 км, средний градиент 12,9%, максимальный градиент 25%) и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

 

Луис Мейнтьес – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2022

 

 

  Около 40 км гонки понадобилось, чтобы отрыв дня смог уехать от пелотона. В него отобрались 8 гонщиков, которые набрали достаточно преимущества, чтобы пройти финальный подъём впереди генеральщиков, хотя это удалось не всем гонщикам отрыва.

 

  За 3 км до финиша, в начале подъёма у отрыва в запасе было около 3 минут. В самом начале подъёма из отрыва атаковали 33-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Джимми Янссенс и 23-летний итальянский гонщик команды Astana Qazaqstan Самуэле Баттистелла. Но на самом крутом отрезке  и Баттистеллу, и Янссенса прошёл Луис Мейнтьес, который на финише опередил ближайшего преследователя, итальянского гонщика казахстанской команды на 1 минуту 1 секунду.

 

  За спиной отрыва решающим для генеральщиков также стал финальный подъём, на котором 22-летний Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) защитил красную майку лидера. Бельгийский гонщик атаковал, сбросил своих соперников и финишировал 4-м, через 1:34 после победителя этапа.

 

Луис Мейнтьес – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2022

 

Луис Мейнтьес – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2022

 

Луис Мейнтьес – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2022

   Луис Мейнтьес – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2022

Луис Мейнтьес – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2022

 

 

 

  Луис Мейнтьес: «Сегодня хотел атаковать, потому что последние пару дней мне не удавалось удерживать ритм генеральщиков. В правильный отрыв я попал благодаря товарищам по команде. Они более часа контролировали все попытки создания отрыва, после чего мне хватило всего одного ускорения, чтобы присоединиться к сильной группе.

 

  Но выиграть всё равно было непросто, потому что в отрыве я был одним из лучших горняков. Мои компаньоны осложняли мне задачу, заставляли больше работать, постоянно дёргали, ускорялись. Я тратил больше сил, чем кто-либо в отрыве, поэтому не был уверен, пойдёт ли у меня нога в финале.

 

  Склоны Лес-Праэрес такие крутые, что нет никакой другой тактики,  кроме как ехать разделку до вершины. Поэтому победа здесь такая особенная. Впервые я поднялся на высшую ступень подиума на гонке Мирового тура. Мечтал об этом,  хотел одержать такую победу до того, как закончу карьеру. Мне ещё нужно время, чтобы осознать, чего я добился».

 

Луис Мейнтьес – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2022

 

Луис Мейнтьес – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2022

 

 

  Самуэле Баттистелла: «Я знал, что Мейнтьес быстрее меня на этом финальном подъеме, поэтому я решил атаковать заранее, чтобы набрать какое-то преимущество. Но, к сожалению, он догнал меня. Затем, я решил идти в своем темпе, потому что, если бы я потянулся за ним, то на таком сложном подъеме в какой-то момент мог, что называется, «взорваться». В итоге, финишировал вторым. Снова вторым. Это мое второе второе место за три дня. Я рад результату, но, конечно, хотелось бы большего. Но, впереди еще две недели, и я, конечно же, буду пробовать снова, так как форма на данный момент хорошая».

 

 

Результаты 9 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Луис Мейнтьес Louis Meintjes Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура велолайв

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    nightbuster33-Фото

    Пока КВИК СТЕП диктует свои условия ведения гонки  ничего не изменится.Кроме них,одним это выгодно,а у других уже нет того состава команды,способной развалить пелетон не дожидаясь последнего подъема. Никогда,раньше,такого не было,чтобы пелетон катился всей массой до финального подъёма при наличии больших торчков до этого.К финальным километрам оставались лидеры со своими,самыми-самыми лейтенантами,которые и решали исход этапа,а затем гонки. Было интересно захватывающе смотреть.Впереди,кроме разделки,два дуплета:14-15 и 17-18 этапы, возможо там будет,что-то неожиданное.   

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    EL-Fenomeno-Фото
    Смотрю видосы на твиттере Вуэльты, какие же они все приезжают убитые на финиш, когда такая экстрим-гора последняя на этапе. Выжатые ка лимоны; Аюсо например дали одну бутылку попить, потом вторую, не захотел, т.е. просто не смог - дышал рвано а голова если бы не шея упала на землю от перенапряжения.
    Цитата: Николай Н.
    Ремко на таких этапах старается сделать большой запас времени. И это он делает правильно. Роглич не тянет на таких крутых финишах. Падун потихоньку поднимается в общем зачёте и так скоро войдёт в 10. Эти два этапа получились интересными и показали кто на что способен.
    Этап понравился, Рэмко снова сделал запас, хотя и разделка его козырь, но посмотрим на ІТТ во вторник, а ещё лучше через неделю...готов ли он по настоящему. Марк Падун вообще молодца! Лучший в команде на этапе! Уже в ТОП 20 генерала...может всё-таки поборется за майку горного короля, где, кстати, 1-2-3 пока что одни Альпецины)))
    Цитата: _DeKKeR_
    Согласен, вышел на новый уровень, даже не так забавно за ним теперь наблюдать, никаких маханий руками, истерик и т.д. Он просто едет на первой позиции и даже не оборачивается, почти. Видимо, уж очень он уверен в своих силах)
    ПЛЮСую, хоть вообще за него не болею. Выглядит уверенно, колесит очень правильно и без бахвальства; от команды помощь получает почти на всех фронтах, так сказать, пока что явных слабинок не видно, но это только 9 этапов. Жду особенно #14 и #15
  • _DeKKeR_
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    _DeKKeR_-Фото
    Согласен, вышел на новый уровень, даже не так забавно за ним теперь наблюдать, никаких маханий руками, истерик и т.д. Он просто едет на первой позиции и даже не оборачивается, почти. Видимо, уж очень он уверен в своих силах)
  • sstasuk
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    sstasuk-Фото

    Ну что эксперты диванные, умылись? Капнул Эвенпул?! Завтра капнет? biggrin ржу с вас как вы с меня когда я говорил что Мас будет в тройке...

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    BlAr-Фото
    Именно легко. Он и едет легко, без напряга и гримас, не выжимая из себя последние усилия. Пока он выглядит неуязвимым и нет никаких предпосылок к изменению ситуации. Он не вырезает финиши, как Погачар, капнувший впоследствии на тяжелой горе, а берет всех темпом, без шансов для остальных. Полагаю, за ним могли бы усидеть только Погачар и Вингегор.
  • _DeKKeR_
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    _DeKKeR_-Фото
    В таком ключе, можно описать и состав ТДФ, эти "топы" проиграли 13+ и более минут. При этом, там не было Карапаса, Хиндли, Ланды и т.д.
  • VeloVelo
    Мадс Педерсен перехватил зелён ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Это сарказм?
  • Karmatron
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    Karmatron-Фото

    Не сильно удивлюсь, если в итоге выиграет Мас: в этом году ГТ выигрывают те, кто уже бывали вторыми. Хиндли был в 20-м на Джиро - первый в этом году. Винго был вторым в прошлом году на Туре - первый в этом. Мас был в прошлом году вторым на Вуэльте, так что ...

    Карапас, конечно, тоже у нас частенько второй, но этот ГТ показывает, что для Инеос его уход - вообще не потеря. Сравнить того же Алмейду, который до конца сезона бился на каждой гонке за Квиков, уже имея контракт с Эмиратами и Карапаса - очки явно не в пользу последнего.

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28)
    Даниил-Фото
    Можно было смотреть последние 10 км, но они стоили того. Подъезд к финальному подъём был напряжённый (тем интереснее смотреть). Ремко продолжает удивлять, но именно на этом этапе я задумался: вот они (молодёжь) сейчас рвут и мечтают на первой неделе! А что будет потом? Кто из капнет? Сколько будет продолжаться кризис? И как раз этим и интересна эта Вуэльта. Первая неделя - парад молодёжи и сидящий на колесе Мас. "Заправленный этот рамка по сымые не балуй, интересно он не асматик случайно" Про астматика прикольно.
  • Даниил
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (1)
    Даниил-Фото
    Торжество звериной мощи... Почаще бы такие спринт в пригорок.

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