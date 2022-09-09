   Луис Мейнтьес – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2022

nightbuster33

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28) Пока КВИК СТЕП диктует свои условия ведения гонки ничего не изменится.Кроме них,одним это выгодно,а у других уже нет того состава команды,способной развалить пелетон не дожидаясь последнего подъема. Никогда,раньше,такого не было,чтобы пелетон катился всей массой до финального подъёма при наличии больших торчков до этого.К финальным километрам оставались лидеры со своими,самыми-самыми лейтенантами,которые и решали исход этапа,а затем гонки. Было интересно захватывающе смотреть.Впереди,кроме разделки,два дуплета:14-15 и 17-18 этапы, возможо там будет,что-то неожиданное.

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28) Цитата: Николай Н. Ремко на таких этапах старается сделать большой запас времени. И это он делает правильно. Роглич не тянет на таких крутых финишах. Падун потихоньку поднимается в общем зачёте и так скоро войдёт в 10. Эти два этапа получились интересными и показали кто на что способен.

Этап понравился, Рэмко снова сделал запас, хотя и разделка его козырь, но посмотрим на ІТТ во вторник, а ещё лучше через неделю...готов ли он по настоящему. Марк Падун вообще молодца! Лучший в команде на этапе! Уже в ТОП 20 генерала...может всё-таки поборется за майку горного короля, где, кстати, 1-2-3 пока что одни Альпецины))) Цитата: _DeKKeR_ Согласен, вышел на новый уровень, даже не так забавно за ним теперь наблюдать, никаких маханий руками, истерик и т.д. Он просто едет на первой позиции и даже не оборачивается, почти. Видимо, уж очень он уверен в своих силах) ПЛЮСую, хоть вообще за него не болею. Выглядит уверенно, колесит очень правильно и без бахвальства; от команды помощь получает почти на всех фронтах, так сказать, пока что явных слабинок не видно, но это только 9 этапов. Жду особенно #14 и #15 Смотрю видосы на твиттере Вуэльты, какие же они все приезжают убитые на финиш, когда такая экстрим-гора последняя на этапе. Выжатые ка лимоны; Аюсо например дали одну бутылку попить, потом вторую, не захотел, т.е. просто не смог - дышал рвано а голова если бы не шея упала на землю от перенапряжения.Этап понравился, Рэмко снова сделал запас, хотя и разделка его козырь, но посмотрим на ІТТ во вторник, а ещё лучше через неделю...готов ли он по настоящему. Марк Падун вообще молодца! Лучший в команде на этапе! Уже в ТОП 20 генерала...может всё-таки поборется за майку горного короля, где, кстати, 1-2-3 пока что одни Альпецины)))ПЛЮСую, хоть вообще за него не болею. Выглядит уверенно, колесит очень правильно и без бахвальства; от команды помощь получает почти на всех фронтах, так сказать, пока что явных слабинок не видно, но это только 9 этапов. Жду особенно #14 и #15

_DeKKeR_

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28) Согласен, вышел на новый уровень, даже не так забавно за ним теперь наблюдать, никаких маханий руками, истерик и т.д. Он просто едет на первой позиции и даже не оборачивается, почти. Видимо, уж очень он уверен в своих силах)

sstasuk

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28) Ну что эксперты диванные, умылись? Капнул Эвенпул?! Завтра капнет? ржу с вас как вы с меня когда я говорил что Мас будет в тройке...

BlAr

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28) Именно легко. Он и едет легко, без напряга и гримас, не выжимая из себя последние усилия. Пока он выглядит неуязвимым и нет никаких предпосылок к изменению ситуации. Он не вырезает финиши, как Погачар, капнувший впоследствии на тяжелой горе, а берет всех темпом, без шансов для остальных. Полагаю, за ним могли бы усидеть только Погачар и Вингегор.

_DeKKeR_

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28) В таком ключе, можно описать и состав ТДФ, эти "топы" проиграли 13+ и более минут. При этом, там не было Карапаса, Хиндли, Ланды и т.д.

VeloVelo

Мадс Педерсен перехватил зелён ... (3) Это сарказм?

Karmatron

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28) Не сильно удивлюсь, если в итоге выиграет Мас: в этом году ГТ выигрывают те, кто уже бывали вторыми. Хиндли был в 20-м на Джиро - первый в этом году. Винго был вторым в прошлом году на Туре - первый в этом. Мас был в прошлом году вторым на Вуэльте, так что ... Карапас, конечно, тоже у нас частенько второй, но этот ГТ показывает, что для Инеос его уход - вообще не потеря. Сравнить того же Алмейду, который до конца сезона бился на каждой гонке за Квиков, уже имея контракт с Эмиратами и Карапаса - очки явно не в пользу последнего.

Даниил

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (28) Можно было смотреть последние 10 км, но они стоили того. Подъезд к финальному подъём был напряжённый (тем интереснее смотреть). Ремко продолжает удивлять, но именно на этом этапе я задумался: вот они (молодёжь) сейчас рвут и мечтают на первой неделе! А что будет потом? Кто из капнет? Сколько будет продолжаться кризис? И как раз этим и интересна эта Вуэльта. Первая неделя - парад молодёжи и сидящий на колесе Мас. "Заправленный этот рамка по сымые не балуй, интересно он не асматик случайно" Про астматика прикольно.

Даниил

Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (1) Торжество звериной мощи... Почаще бы такие спринт в пригорок.