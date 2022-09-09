Хет-трик Мадса Педерсена на Вуэльте Испании-2022

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Мадс Педерсен – победитель 19 этапа Вуэльты Испании-2022
Мадс Педерсен сделал хет-трик, выиграв третий этап на Вуэльте Испании-2022. После трёх вторых мест на 2-м. 3-м и 4-м этапе 26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo одержал победу на 13-м, 16-м и на 19-м этапе.
Photo ©Unipublic / Sprint Cycling Agency
Команда Trek-Segafredo контролировала ситуацию на 19-м этапе с прохождением двух подъёмов 2-й категории и набором высоты 2300 м. Хотя этап подходил для отрыва и начался с многочисленных атак. Уехать удалось Брэндону Макналти (UAE Team Emirates), Джонатану Кайседо (EF Education-EasyPost) и Андеру Окамике (Burgos-BH).
Но беглецов пелоьтон не отпустил далеко и нейтрализовал отрыв дня за 49 км до финиша, через 2 км после начала второго восхождения в подъём 2-й категории. В финале, на последнем километре атаковал Майлз Скотсон (Groupama-FDJ), но ему не удалось обмануть пелотон.
Этап завершился спринтом, в котором Мадс Педерсен снова не дал соперникам шанса, опередив Фреда Райта (Bahrain Victorious) и Джанни Вермеерса (Alpecin-Deceuninck). Генеральщики копили силы перед решающим 20-м этапом, перестановок в общем зачёте не произошло, Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) благополучно финишировал и сохранил красную майку. Ричард Карапас (INEOS Grenadiers) во время второго прохождения вершины Пуэрто дель Пьелаго взял 5 горных очков, укрепив свою позицию в горной классификации.
Мадс Педерсен: «После таких усилий команды как сегодня очень и очень принести ребятам победу. Думаю, для всей команды эта победа далась тяжелее всего. Я очень благодарен ребятам, потому что без них у меня не было бы шанса на спринт в финале.
Мы планировали отпустить небольшой отрыв и контролировать его с самого начала. Но отрыв был очень сильным, удерживать разрыв оказалось нелегко, пришлось включиться всей команде. Ребята впечатлили. Каждый полностью посвятил себя работе. Когда уезжают три гонщика, а один из них – Макналти, это сложный отрыв. Поэтому мы, как могли, не отпускали их далеко. Мы планировали закрыть просвет до отрыва на финальном подъёме, а потом надеяться, что пелотон останется небольшим. К счастью, ребята справились. Bahrain-Victorious задали высокую скорость, работая на Фреда Райта, после чего пришлось держать концентрацию до самого финиша.
Кенни (Элиссонд) тянул один очень долго, Жульен (Бернар) и Антонио (Тибери) провели отличный развоз, принимая во внимание, что они никогда раньше в нём не участвовали. На последнем километре ребята работали очень впечатляюще, просто супер.
В таком финале всегда непросто, потому что в пелотоне много сильных гонщиков. И если один из них атакует на круговой развязке, мне надо быть за ним. Я очень рад, что ребята в конце держали такую скорость. Когда атаковал Майлз Скотсон, со мной ещё оставался Антонио Тибери. Антонио выглядит очень худым, но он мощный парень, поэтому я не сомневался, что он не позволит Майлзу уехать далеко, и я смогу обойти его в спринте.
Три победы - больше, чем мы рассчитывали перед стартом, конечно, это очень приятно. Завтра нам остаётся просто финишировать, а в Мадриде посмотрим, как пойдёт. Мы можем быть довольны этими тремя неделями в Испании».
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Aboba
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
Хоспади, ты умеешь читать?
Ганна, Кюнг и ВВА слишком крупные, чтобы идти на подиум ГТ. Они могут снизить вес как Дюмулан, как Ремко, как Томас, но надо ли им это? Им платят за другое.
Но даже при этом весе Ганна уже выигрывал этап в гору, Ван Арт выигрывал этапы в гору, а своим темпом доводит до боли конкурентов.
У Денниса тараканы в голове, вечно жаловался, что ему байк после БМС не заходит, но при этом все помнят джиро, где он в горах тащил и Тэо, и Хиндли.
И вес Дюмулан тоже неожиданно терял перед ГТ, а потом набирал перед ЧМ))))
А роглич на том этапе 2 минуты потерял, а Мас 3 минуты,а Годю 7 минут, а Томас 10 минут, дальше то что?
Изагире был в топ10 ГТ, Мартинез в топ5, адльше что?
20 секунд между Масом и Роглой перед горами на второй неделе, ну да не особо угрожал))))))
По какому здравому смыслу?
Ремко после отдыха, Ремко усушился. С чего ему на первой неделе терять. Он капнул на второй неделе, но Роглич после травмы не привез много, а все остальные - второй эшелон
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Aboba
Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
Че ты прицепился к этому Иззагире? Тебе больше сказать нечего и ты цепляешься за этот бред?
На этом туре басков, напоминаю, ниже Эвенпула были:
Винегор
Роглич
Мас
Уран
Годю
Тэо
Томас
Но опять же это ни о чем не говоорит, потому что все в разных условиях.
Важно лишь то, что Эвенпул отличный раздельщик, которые сейчас выигрывают все ГТ, за исключением Берналя и Карапуза.
Ну и да, на фоне Нибали, Фрума, Дюмулана, Роглы, Конты, Карапаса, Берналя, Роглича, Винегора, Томаса и Погги (мб кого забыл) все остальные - второй эшелон. И даже тут всегда были сильнее именно темповики.
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M-07
Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
А когда ты ни фига в горах больше одного этапа не показывал, даже уровня топ-10 ГТ, то у тебя есть все задатки генеральщика, особенно когда в не самых тяжёлых горах уступаешь таким супепргорнякам, как Изагирре, который никогда в топ-10 ГТ не попадал, а на другой тебя деклассируют по полной, что опережают даже такие горняки как Чикконе, Бильбао и даже престарелые Порт и Поццовиво.
У нас теперь и Хиндли с Йейтсом, призёры нескольких ГТ, слабые генеральщики. По такой логике только Погачар, Роглич, Вингегор, Берналь, Фрум и Контадор за последние лет 15 сильные генеральщики, остальные ни о чём и не соперники великому горняку Ремко.
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M-07
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
Когда это Ремко успел себя проявить как универсал? Только как раздельщик-классик, который больше одного этапа даже горы легче, чем на ГТ, не выдерживал. Все победители ГТ не внезапно побеждали, они проявляли себя в горах до этих побед.
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M-07
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (84)
Хорошо, не фанатики, а верящие в Ремко.
А ничего, что те раздельщики ещё и горы умеют хорошо ехать и сразу умели? Что же тогда те же топовые раздельщики Канчеллара, Мартин, Кириенко, в нынешние времена Ганна, Кюнг, ван Арт не имеют никаких успехов в ГТ, кроме успехов на отдельных этапах? Что же у топового раздельщика Денниса не получилось стать генеральщиком, хотя он очень пытался? По вашей логике они должны были рвать всех этих Кинтан, Родригесов, Вальверде, Масов и Лопесов.
Ван Арт только отдельные этапы выдаёт, успехов в общем зачёте у него нет, темп в горах долго не может держать, так что это не аргумент.
Тот же Дюмулин и его команда не нацеливались на горы и общий зачёт, но неожиданно для них самих Том хорош оказался в горах. А у Ремко другой случай, он давно заявил о том, что хочет стать генеральщиком, много раз пытался, но больше одного этапа темп в горах не выдерживал.
Причём тут какая разделка на Туре Басков была, если я про горы пишу? С чего Ремко должен был так попереть в горах, если даже там он на последнем этапе с небольшими по сравнению с Вуэльтой горами упустил даже подиум, будучи в лидерской майке, уступив в том числе Изагирре и Мартинезу. Это у нас супергорняки что ли?
И с чего он в горах даже на урвоне Маса должен переть? И не стоит забывать, что Эвенпул особо не гнался за Масом, когда Роглич был в строю, ибо Мас особо не угрожал в общем зачёте. А так Эвенпул сильнее всех выглядел в горах на этой Вуэльте, даже Роглича. Хотя по здравому смысле Ремко должен был капнуть ещё на первой неделе.
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Aboba
Гран-при Квебека-2022. Результ ... (5)
Да там и Погги, и Бардэ, и Баргиль, и Томас.
Как то все время не замечал эту гонку.
В любом случае, кануки нормально отвалили, ехать за океан на пару дней такое себе удовольствие
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EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
Вот по настоящему 150% горный этап Вуэльты, жаль что только 1 такой. И хоть финиш не на горе (могли бы ещё раз заколесить на Пуэрто де Навасерраду), но будет интересно.
В повторение сценария 20 этапа 2015 года не верю вообще (разве что Рэмко упадёт где то на спуске), но вангую яркий этап и баталии как в отрыве, так и среди генеральщиков.
Цитата: Astanaforever
42 секунды это много для Лопеса и мало для Аюсо. Посмотрим.
МАЛ будет дёргать, а может даже и рвать, но и молодой Аюсо показал на этой Вуэльте что ГОТОВность к горным баталиям у него есть на уровне. Возможно колумбиец скооперируется с великим колёсником испанцем Масом и у будут дуэтом проверять (один Эвенпула, другой Аюсо)
Цитата: Серафим
Есть пруха у Мадса и нет уже конкуренции.
Педерсен на Вуэльте, как ВВА на Тур де Франс; сегодня бы удачно вписАться в лимит, а там гляди и оформит покер в Мадриде.
Цитата: Николай Н.
Решающий этап, кто станет победителем Вуэльты.
Да ладно, вы ещё не знаете кто ?) Тогда отвечу в стиле Рефорга34 (жаль, что он пропустил всю Вуэльту): этап под Кинтану, но его нет на гонке, поэтому Крис Фрум легко бросит на таком этапе минуты 3-4 всем конкурентам, разве что Родригес или Винокуров могут за ним удержаться))
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Earl57
Гран-при Квебека-2022. Результ ... (5)
Да они каждый год туда ездят. Метьюз дважды победителем был.
Там из новеньких разве что Ван Арт, которому нужна пара гонок после отпуска, чтобы раскатиться перед ЧМ.
Ну и Гирмай не участвовал раньше, ибо совсем молодой еще.
В 2020-2021 гонка не проводилась из-за ковида, а так Квебек и Монреаль очень популярны у гонщиков.
Ремко, например, в 2019 ездил, насколько я помню. Особых лавров там не снискал, но подергался хорошо. Снимали его телевизонщики от души, что говорится.
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