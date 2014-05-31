VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2022. Результаты 12 этапа

Вуэльта Испании-2022. Результаты 12 этапа

Салобренья - Пеньяс Бланкас. Эстепона, 192,7 км 

1. Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 

2. Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 
3. Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 
4. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 
5. Marco Brenner (Ger) Team DSM  

 

Генеральная классификация после 12 этапа: 
1. Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 

 

Вуэльта Испании-2022: Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2022. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2022. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2022. Результаты 3 этапа

Вуэльта Испании-2022. Результаты 4 этапа

Вуэльта Испании-2022. Результаты 5 этапа

Вуэльта Испании-2022. Результаты 6 этапа

Вуэльта Испании-2022. Результаты 7 этапа

Вуэльта Испании-2022. Результаты 8 этапа

Вуэльта Испании-2022. Результаты 9 этапа

Вуэльта Испании-2022. Результаты 10 этапа

Вуэльта Испании-2022. Результаты 11 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 маршрут Вуэльты Испании-2022 Гранд-тур Ричард Карапас

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:22 | Регистрация: 31.05.2014

    Об Карапасе все подзабыли, а он напомнил о себе)))

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

19 августа - 11 сентября 2022

La Vuelta ciclista a Espana

4 - 11 сентября 2022

Tour of Britain

9 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Quebec

11 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Montreal

11 сентября 2022

GP de Fourmies

13 - 17 сентября 2022

Skoda Tour Luxembourg

14 сентября 2022

Grand Prix de Wallonie

15 сентября 2022

Coppa Sabatini

17 сентября 2022

Primus Classic

18 - 25 сентября 2022

World Championships

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 сентября

Alexander Cataford (Israel - Premier Tech)

Oliviero Troia (UAE Team Emirates)

Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers)

Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2022 (2)
Август 2022 (196)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)