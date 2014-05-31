Вуэльта Испании-2022. Результаты 12 этапа

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- Сегодня, 18:11
Салобренья - Пеньяс Бланкас. Эстепона, 192,7 км
1. Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers
2. Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe
3. Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates
4. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates
5. Marco Brenner (Ger) Team DSM
Генеральная классификация после 12 этапа:
1. Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team
Вуэльта Испании-2022: Альтиметрия маршрута
Вуэльта Испании-2022. Результаты 1 этапа
Вуэльта Испании-2022. Результаты 2 этапа
Вуэльта Испании-2022. Результаты 3 этапа
Вуэльта Испании-2022. Результаты 4 этапа
Вуэльта Испании-2022. Результаты 5 этапа
Вуэльта Испании-2022. Результаты 6 этапа
Вуэльта Испании-2022. Результаты 7 этапа
Вуэльта Испании-2022. Результаты 8 этапа
Вуэльта Испании-2022. Результаты 9 этапа
Вуэльта Испании-2022. Результаты 10 этапа
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