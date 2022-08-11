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Состав велокоманды BikeExchange-Jayco на Вуэльту Испании-2022

Саймон Йейтс – капитан команды BikeExchange-Jayco на Вуэльте Испании-2022

 

 

 Велокоманда  BikeExchange-Jayco объявила состав на Вуэльту Испании-2022. Победитель испанского Гранд-тура 2018 года, 30-летний британский велогонщик Саймон Йейтс возглавит команду в борьбе за второй титул.

  Помимо поддержки Саймона Йейтса BikeExchange-Jayco поборется на спринтерских этапах с дебютирующим на Вуэльте Испании 23-летним австралийским гонщиком Кэйденом Гровсом.

 

  Вместе с Саймоном Йейстом и Кэйденом Гровсом на старт в Утрехте 19 августа выйдут: 31-летний австралийский гонщик Люк Дабридж, 26-летний австралийский гонщик Лукас Хэмильтон, 26-летний австралийский гонщик Каллум Скотсон, 30-летний австралийский гонщик Майкл Хепберн, 24-австралийский гонщик Келланд О’Брайен и 30-летний чемпион США в разделке Лоусон Крэддок.

 

Состав велокоманды BikeExchange-Jayco на Вуэльту Испании-2022

 

 

  Четверо из состава команды BikeExchange-Jayco впервые поедут Вуэльту Испании – Люк Дабридж, Кэйден Гровс, Майкл Хепберн и Келлан О’Брайен.

 

  В высоких горах австралийский горняк Лукас Хэмильтон будет одним из ключевых помощников Саймона Йейтса.  Специалист трека Келланд О’Брайен будет одним из главных развозящих Кейдена Гровса.  

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «К третьему Гранд-туру сезона мы подходим с высокой мотивацией. У нас был успешный сезон, с победами на этапах Джиро д’Италия и Тур де Франс. На Вуэльте Испании мы стартуем с молодым составом, некоторые из гонщиков впервые поедут Гранд-тур. Нам интересно посмотреть, как они справятся. Будет много возможностей для борьбы за победы на этапах в горах и на равнине. Мы считаем, что собрали сильный и универсальный состав, который может многого добиться на испанском Гранщд-туре».

 

  Джин Бейтс (Gene Bates), спортивный директор команды: «Наши цели довольно чёткие – бороться за победы на этапах с Кэйденом Гровсом, а также за победы на этапах и высокое место в генеральной классификации с Саймоном Йейтсом.

  Кэйден впервые поедет Гранд-тур, он быстрый спринтер, когда он на пике формы, то может бороться за победу. Мы очень на него надеемся.

Что касается Саймона, мы знаем, на что он способен, он уже выигрывал Вуэльту, поэтому будем бороться за лучшее из возможных место в генеральной классификации.

 

  У нас много мощных гонщиков, поэтому постараемся начать гонку с борьбу в командной гонке на время, поймать правильный настрой. В этом выпуске Вуэльты много гор, протяжённая индивидуальная гонка на время, которые повлияют на генеральную классификацию. В отличие от Джиро или Тура, где были ключевые подъёмы в Альпах и Пиренеях, здесь будут этапы, способные перевернуть гонку. Этап до Сьерра Невады будет важным, но ещё есть особенно сложные этапы в Астурии. Гонка обещает быть интересной».

 

  Саймон Йейтс: «С нетерпением жду Вуэльту Испании. С испанским Гранд-туром после победы в 2018 году у меня связаны великолепные воспоминания, всегда приятно вернуться. Этот выпуск будет очень трудным, начнётся с командой гонки, но у нас сильный состав. Думаю, мы сможем хорошо начать, особенно на таком этапе.  

 

  После Джиро у меня было время отдохнуть и перестроиться. Было приятно вернуться в гонки на Вуэльте Кастилии и Леона и Классике Сан-Себастьяна. Теперь к Вуэльте готов. Будет много подъёмов, особенно в северной Испании, и в целом по маршруту, который выглядит сложным. Мы собираемся бороться за победу. У команды был отличный сезон, боевой дух на высоте, мы все мотивированы хорошо завершить сезон трёхнедельных гонок на этом финальном Гранд-туре».

 

Состав велокоманды BikeExchange-Jayco на Вуэльту Испании-2022:

 

Simon Yates (GBR),

Lawson Craddock (USA),

Luke Durbridge (AUS),

Kaden Groves (AUS),

Lucas Hamilton (AUS),

Michael Hepburn (AUS),

Kelland O’Brien (AUS),

Callum Scotson (AUS)

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Теги к статье: BikeExchange-Jayco Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Выбор состава для кажлой команды усложняется с началом Вуэльты этапом командной гонки. На этом этапе лидеры от каждой команды могут преобрести, так и потерять первоначальную фору от ближайших соперников.Команда один механизм,на финише с зачетным числом финишировавших, а ещё лучше полным составом. Астана дважды побеждала на таких этапах,поэтому тщательный отбор,возможно с привлечением Зейтца и Лутсенко,залог успешного выступления команды.Этим и объясняется позднее объявление состава команд участников гонки. И ещё,если программа(объёма)тренировок Г.Сыритсы была достаточной можно было и его привлечь к участию в гонке. Но едва ли, Астана всегда бережно относилась к молодым гонщикам.

  • uran
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (18)
    uran-Фото
    Цитата: Gorn9k
    RVL, Понятно
    А вы кто, ябатка?)))
  • Gorn9k
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (4)
    Gorn9k-Фото
    10 место на плоскаче с его габаритами среди гонщиков континентального тура
    Летит к зеленой майке Тура на все парах
  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Так Глеб далеко пойдет. Второй день, отжигает в новой команде. Интересно как он в горах держится со своей массой?

    Кстати в рейтинге популярности, сегодня Глеб возглавляет список гонщиков.
  • velodoctor
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (4)
    velodoctor-Фото

    Мне нравится смотреть как от Глеба все отскакивают, когда пытаются его баднуть. 

  • RVL
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (4)
    RVL-Фото

    За недобором побед в сезоне, решил Дилан тут порыбачить!

    Очень легко взял

  • Gorn9k
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (18)
    Gorn9k-Фото

    RVL, Понятно

  • RVL
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (18)
    RVL-Фото

    куда тебя только не кидает))

    я тебе говорю...у тебя бошка забита всем чем угодно, только не велоспортом.

    и это прет из тебя неконтролируемым напором.

     

  • Gorn9k
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (18)
    Gorn9k-Фото
    У тебя специальная кнопка на две скобочки имеется?
    Бчбшник, я так понимаю?
  • RVL
    Аксель Зингль – победитель 1 э ... (18)
    RVL-Фото
    тебе от всего плохо..))
    больше позитива!

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