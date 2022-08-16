Вуэльта Испании-2022. Горная классификация

Какая красивая (хоть и заочная) была борьба в инд.разделке! Давно я не видел таких милиметровых разрывов между призёрами на больших гонках.

Снова швейцарец и снова Штефан чемпион Европы, но на сий раз не Кюнг, а Биссиггер (здесь должен быть флаг этой страны) а учитывая, что у женщин ЧЕ стала М.Ройссер - Швейцария прям валит и прёт в разделке (м+ж).

Невезучий Биссиггер таки обошёл на 0,53 (кажись) невезучего Кюнга (для него наверное обидно проиграть золото менее чем в секунду отставания), но второй уже был Е-чемпом (дважды), пускай теперь первый Штефан в своем "дарк-вейдервском")) вело-шлеме будет гоняться ГОДик в звёздной майке чемпиона Европы. Кстати, хоть они и в разных командах выступают, но колесили ITT на одинаковых велосипедах Лапьерр.

P.S.

Как же невезёт немцам на домашнем ЧЕ: в групповой гонке упал и сильно ударился (сошёл) претендент на победу и подиум Паскаль Акерман, сегодня в же в инд.разделке где то не хило приложился М.Вальшайд. Он конечно же не выиграл бы медаль с учётом как мощно колесили ITT Биссиггер, Кюнг и Ганна, но всё же обидно и жаль за "местных".

P.P.S.

Почему Отар М. называл датчанина Бьерга Бьяо !? Или может же это только мне так поСлышалось