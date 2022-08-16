- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 07:30
Вуэльта Испании-2022. Горная классификация
На Вуэльте Испании (Vuelta a Espana)-2022 будет 8 категорийных горных финишей этапов. Интрига в борьбе за горную майку будет держаться до финиша предпоследнего этапа Вуэльты Испании-2022.
На старт 77-го выпуска испанского Гран-тура не выйдет прошлогодний победитель горной классификации австралиец Майкл Сторер (Michael Storer).
Маршрут Вуэльты Испании-2022 будет включать 1 подъем специальной категории, 14 подъемов 1-й категории, а также 14 горных премий 2-й категории, 11 горных премий 3-й категории и 2 премии 4-й категории. Организаторы распределили горные вершины, начиная со 2-го и по 20-й этапы.
Так как наиболее дорогие вершины расположены ближе к финишам этапов или сами являются финишными, то очень высоки шансы, что горную майку возьмёт кто-то из генеральщиков, о которых можно прочитать в соответствующем превью.
Самый урожайный на очки, максимум 40 очков, - этап под номером 20, предпоследний этап Вуэльты Испании-2022.
Система начисления горных очков:
специальная категория Cima Alberto Fernández: 20 - 15 - 10 - 6 - 4 - 2;
1 категория: 10 - 6 - 4 - 2 - 1;
2 категория: 5 - 3 - 1;
3 категория: 3 - 2 - 1;
4 категория: 2 - 1.
Гонщики из проконтинентальных команд, получивших приглашения, будут активно ездить по отрывам и собирать очки. Возможно, кто-то из генеральщиков, если гонка пойдёт не по плану, переключит внимание на отъезд в отрывы и борьбу за горную майку.
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