Энрик Мас в третий раз в карьере завершил Вуэльту Испании на 2-м месте

Энрик Мас – призёр Вуэльты Испании-2022

В третий раз в карьере Энрик Мас финишировал на Вуэльте Испании на втором месте в генеральной классификации. 27-летний испанский велогонщик команды Movistar в этом сезоне не сумел добиться успеха на Тур де Франс-2022, сойдя после 18 этапа из-за ковида. После тяжёлых последствий болезни – не только физических, но и психологических, - Энрик Мас считает 2-е место на Вуэльте Испании-2022 результатом, которым может быть доволен.

На Вуэльте Испании-2022 Энрик Мас поднялся в тройку лучших общего зачёта после 6-го этапа с горным финишем на Пико-Хано, где занял 3-е место, уступив только победителю Джею Вайну (Alpecin-Deceuninck), выигравшему этап из отрыва, и будущему победителю Вуэльты Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl).

На оставшихся этапах Вуэльты Испании Мас ни разу не опускался ниже 3-го места в генеральной классификации. После схода Приможа Роглича (Jumbo-Visma) Энрик Мас поднялся на 2-ю строчку общего зачёта и удержал второе место, уступив в итоге победителю Ремко Эвенепулу 2 минуты 2 секунды.

Энрик Мас: «Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто был на моей стороне во время тяжёлых для меня последних месяцев. Спасибо всем, кто помогал мне справиться с проблемами, моей жене, семье, всей команде и болельщикам. Как я уже говорил, подиум Вуэльты Испании-2022 через 45 дней после того, через что мне пришлось пройти – это прекрасное достижение и для меня, и для всей команды Movistar.

Мы не суетились, а спокойно проходили этап за этапом. Вообще-то, единственным для меня плохим днём стал финальный горный этап. К сожалению, нога не пошла, чтобы что-то предпринять. Но это велоспорт. Иногда ты хорошо выступаешь, иногда не получается. К счастью, Вуэльта закончилась хорошо, мне остаётся только благодарить за это. Тиррено-Адриатико, Тур Страны Басков, Критериум Дофине, Тур де Франс – на каждой из этих гонок у меня были проблемы или падения. Поэтому завершение сезона на подиуме так радует, даёт надежду на будущее.

Когда я сошёл с Тура, даже не думал, что возможен такой результат. Да, я не выиграл, но этот подиум для меня важен, учитывая, через сколько трудностей я прошёл за последние несколько месяцев. У команды тоже было тяжёлое время, нужно было бороться за очки UCI. Поэтому, хотя я не выиграл, мы можем быть довольны результатом.

Восстанавливаясь после ковида, я работал с профессионалами, старался вернуть себе уверенность в своих силах, психологический настрой. На Вуэльту я приехал с мыслями, что если эта работа принесёт плоды, будет здорово. Но даже если бы у меня не получилось, я не собирался унывать. А сейчас мы получили важные очки в классификации, продолжим бороться, чтобы привлечь больше спонсоров и позволить команде расти».