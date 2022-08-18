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Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

Джей Вайн выиграл из отрыва второй этап на Вуэльте Испании-2022 и надел гороховую майку горного короля

 

 

  Через день после первой победы на 6-м этапе Вуэльты Испании-2022 Джей Вайн (Jay Vine) сделал дубль, выиграв 8-й горный этап с набором высоты 3500 м, шестью категорийными подъёмами и финишем в подъем первой категории, а также надел гороховую майку горного короля.

 

 

Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

 

Photo © Unipublic / Charly Lopez

 

  С самого старта участники поехали в подъём 2-й категории. Одним из первых  казахстанский велогонщик команды Astana Qazaqstan Алексей Луценко, вслед за ним из пелотона начали атаковать и другие гонщики, в том числе Тибо Пино (Groupama-FDJ). 26-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceunick Джей Вайн атаковал и первым прошёл первую категорийную вершину дня Альто де ла Кольядона. Среди пытавшихся уехать в отрыв дня были и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), и Алехандро Вальверде (Movistar), но они вернулись в пелотон.

 

  А отрыв дня сформировался через 23 км, помимо Джея Вайна и Алексея Луценко в него отобрались Марк Солер (UAE Team Emirates), Микель Ланда (Bahrain Victorious), Бруно Армирай  (Groupama-FDJ), Рейн Таарамяэ (Intermarché-Wanty-Gobert), Лукас Хэмильтон (BikeExchange-Jayco) и Мадс Педерсен (Trek-Segafredo). Через 40 км после старта в отрыв переложились Тибо Пино и Себастьян Райхенбах (Groupama-FDJ).  Максимальное преимущество отрыва, державшееся большую часть этапа, составляло не более 4 минут.

 

 

 

Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

 

 

Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

  

Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

 

 

Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

 

Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

 

Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

 

 

  В то время как попутчики по отрыву не мешали Джею Вайну набирать горные очки, Мадс Педерсен выполнил свою задачу -  первым проехал промежуточный спринт и перехватил зелёную майку лучшего в очковой классификации у Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe), после чего выпал из отрыва.

На финальном подъёме 8 этапа – подъёме 1-й категории Кольяу Фанкуайя. Йернес и Тамеса (Collau Fancuaya. Yernes Y Tameza, отм. 1088 м, набор высоты 810 м, протяженность 10,1 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 19%) за 6,4 км до вершины атаковал Алексей Луценко, а за 6 км до финиша атаковал Джей Вайн и уехал от соперников в одиночку. На финише австралийский гонщик опередил ближайших преследователей Марка Солера (UAE Team Emirates) и Рейна Таарамяэ (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) на 43 секунды.

 

Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

 

 

  В группе генеральщиков команда Quick-Step Alpha Vinyl  контролировала пелотон. Чемпион мира Жулиан Алафилипп и Луис Верваке возглавляли проредившийся пелотон на середине подъёма, а за 2 км до вершины Ремко Эвенепул ускорился, защищая красную майку лидера.  За ним смогли усидеть только Энрик Мас (Movistar), Примож Роглич (Jumbo-Visma). Трио финишировало через 1 минуту 20 секунд после победителя этапа Джея Вайна. Энрик Мас и Примож Роглич по итогам 8 этапа поднялись в тройку лидеров общего зачёта.

 

  Джей Вайн: «На первом подъёме я не был уверен, что мы сможем уехать. Казалось, пелотон настроен решительно. Тогда я нацелился на пару первых горных премий. Потом, в долине, у нас сформировался очень сильный отрыв.

 

  Команда FDJ была представлена тремя гонщиками. А Quick-Step контролировали ситуацию. Я подумал, что надо пользоваться и брать горные очки, потому что всё время думал о горной классификации, но победа на этапе оставалась главной целью. После первой победы гора с плеч упала, я стал гораздо увереннее. Давления не было, мне казалось естественным уехать в отрыв. Я наслаждался, сегодня был такой интересный день. Моей задачей было не терять концентрацию, чтобы не получилось так, что я что-то упустил, например, что мне не хватило бачка.

 

  Луценко атаковал первым, я в это время был у него на колесе, решил за ним поехать. Потом не было намёка, что он атакует ещё раз. Около полутора минут я проехал в одиночку, оглянулся, увидел, что за мной никого нет, поэтому продолжил давить на следующей «шпильке», посмотрел назад, за мной так никто и не поехал. Так что я продолжил продавливать.

 

  Это невероятно. Перед Вуэльтой командой меня во всём поддерживала, даже в тренировочном лагере на высоте они говорили, что верят в меня. Когда такой парень как Тим Мерлир, чемпион Бельгии, ищет, как более эффективно помочь мне уехать в отрыв, это придаёт сил. Я очень счастлив, что смог принести победу».

 

  Рейн Таарамяэ: «Я очень много работал, чтобы подготовиться к этой Вуэльте Испании. Возможно, я в лучшей форме своей жизни. Сегодня чувствовал себя хорошо, был уверен в своих силах, но Джей Вайн оказался просто невероятен. Когда он ускорился за 6 км до финиша, я не смог сразу ответить. На таком подъёме с  постоянным градиентом есть риск слишком потратиться, а восстановиться на нём негде. Поэтому я решил идти своим ритмом, надеялся, что Вайну в какой-то момент станет тяжело, а у меня появится шанс на победу на этапе. Но в итоге он был сильнейшим, мне пришлось довольствоваться подиумом. Мы будем пытаться ещё».

 

 

Результаты 8 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Джей Вайн Jay Vine Alpecin-Deceuninck Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    Velolife-Фото

    Слов нет! Пока только 1 гонщик выиграл 2 горных этапа. И этот гонщик Jay Vine! Звезда Zwift восходит новой звездой Vuelta! Veni, vidi, vici Vine!

     

  • VeloliveTeam
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Так в чем причина-то? Такое впечатление, что кто-то на кого-то обиделся и поэтому всё так произошло )

     

    Никаких обид. Просто стечение разных обстоятельств.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этот Вайн действительно красюк. Взял уже 2 горных этапа, сегодня ещё и все 6 горных вершин (и уже настоящий горный король). Альпецин должна быть очень довольная...не МВДП единым, так сказать)

    Рэмко мне кажется где то точно забуксует, но не завтра, а через неделю. И уделает его не знаменитый ученик колёсник Контадора, а экс прыгун Рогла; но правда подождёи ещё до разделки во вторник, она тоже думаю многое прояснит.

    Цитата: Николай Н.
    Крутая горка на финише своё дело сделала. Показала кто в таких горах настоящий горняк. Вайн это будут новая звезда из горняков, с ним придется считаться. Больше всего потерял Паша, для него такие крутяки не по силам.

    а Завтра, т.е. уже сегодня будет гора ещё по круче bb и там тоже будут по одному фактичски финишировать.

    Павел капнул, да, но зато Карапаз кончился, а на воскресном этапе думаю вообще закатит в какой то групетто...очень жаль( С другой стороны ТАО прибавил и на уровне у них держиться молодой К.Родригес Кано. Может даже выстрелит на каком то этапе, а когда каптет Рэмко то и белую майку может прихватить и не зачоно как сейчас, а в натуре)

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Так в чем причина-то? Такое впечатление, что кто-то на кого-то обиделся и поэтому всё так произошло )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (14)
    VeloVelo-Фото

    на ТДФ было.

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    Sezar-Фото

    Цитата: shekn
    Who is mister Vine?

    Мистер Звифт. Человек, который еще на Туре Норвегии в горах выдавал ватты Погачара. Ну и в отрыве на прошлой Вуэльте творил чудеса. 

  • Sezar
    Тур Германии-2022. Этап 3 (1)
    Sezar-Фото

    Мда, щас еще Берналь будет годы от травмы восстанавливаться. А говорили, что восстановление идет быстро.

  • Sezar
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 8 (2)
    Sezar-Фото

    Вот уже и первый. Улучшенный Ремко:)

  • shekn
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (17)
    shekn-Фото
    Who is mister Vine?
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (5)
    Sezar-Фото

    Где-то читал, что последний километр по гравию. Не знаю так или нет, но крутяк тяжелый, хотя больше полуминуты здесь серьезным соперникам не привезешь.

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