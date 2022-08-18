Дубль Джея Вайна на Вуэльте Испании-2022

Джей Вайн выиграл из отрыва второй этап на Вуэльте Испании-2022 и надел гороховую майку горного короля

Через день после первой победы на 6-м этапе Вуэльты Испании-2022 Джей Вайн (Jay Vine) сделал дубль, выиграв 8-й горный этап с набором высоты 3500 м, шестью категорийными подъёмами и финишем в подъем первой категории, а также надел гороховую майку горного короля.

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С самого старта участники поехали в подъём 2-й категории. Одним из первых казахстанский велогонщик команды Astana Qazaqstan Алексей Луценко, вслед за ним из пелотона начали атаковать и другие гонщики, в том числе Тибо Пино (Groupama-FDJ). 26-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceunick Джей Вайн атаковал и первым прошёл первую категорийную вершину дня Альто де ла Кольядона. Среди пытавшихся уехать в отрыв дня были и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), и Алехандро Вальверде (Movistar), но они вернулись в пелотон.

А отрыв дня сформировался через 23 км, помимо Джея Вайна и Алексея Луценко в него отобрались Марк Солер (UAE Team Emirates), Микель Ланда (Bahrain Victorious), Бруно Армирай (Groupama-FDJ), Рейн Таарамяэ (Intermarché-Wanty-Gobert), Лукас Хэмильтон (BikeExchange-Jayco) и Мадс Педерсен (Trek-Segafredo). Через 40 км после старта в отрыв переложились Тибо Пино и Себастьян Райхенбах (Groupama-FDJ). Максимальное преимущество отрыва, державшееся большую часть этапа, составляло не более 4 минут.

В то время как попутчики по отрыву не мешали Джею Вайну набирать горные очки, Мадс Педерсен выполнил свою задачу - первым проехал промежуточный спринт и перехватил зелёную майку лучшего в очковой классификации у Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe), после чего выпал из отрыва.

На финальном подъёме 8 этапа – подъёме 1-й категории Кольяу Фанкуайя. Йернес и Тамеса (Collau Fancuaya. Yernes Y Tameza, отм. 1088 м, набор высоты 810 м, протяженность 10,1 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 19%) за 6,4 км до вершины атаковал Алексей Луценко, а за 6 км до финиша атаковал Джей Вайн и уехал от соперников в одиночку. На финише австралийский гонщик опередил ближайших преследователей Марка Солера (UAE Team Emirates) и Рейна Таарамяэ (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) на 43 секунды.

В группе генеральщиков команда Quick-Step Alpha Vinyl контролировала пелотон. Чемпион мира Жулиан Алафилипп и Луис Верваке возглавляли проредившийся пелотон на середине подъёма, а за 2 км до вершины Ремко Эвенепул ускорился, защищая красную майку лидера. За ним смогли усидеть только Энрик Мас (Movistar), Примож Роглич (Jumbo-Visma). Трио финишировало через 1 минуту 20 секунд после победителя этапа Джея Вайна. Энрик Мас и Примож Роглич по итогам 8 этапа поднялись в тройку лидеров общего зачёта.

Джей Вайн: «На первом подъёме я не был уверен, что мы сможем уехать. Казалось, пелотон настроен решительно. Тогда я нацелился на пару первых горных премий. Потом, в долине, у нас сформировался очень сильный отрыв.

Команда FDJ была представлена тремя гонщиками. А Quick-Step контролировали ситуацию. Я подумал, что надо пользоваться и брать горные очки, потому что всё время думал о горной классификации, но победа на этапе оставалась главной целью. После первой победы гора с плеч упала, я стал гораздо увереннее. Давления не было, мне казалось естественным уехать в отрыв. Я наслаждался, сегодня был такой интересный день. Моей задачей было не терять концентрацию, чтобы не получилось так, что я что-то упустил, например, что мне не хватило бачка.

Луценко атаковал первым, я в это время был у него на колесе, решил за ним поехать. Потом не было намёка, что он атакует ещё раз. Около полутора минут я проехал в одиночку, оглянулся, увидел, что за мной никого нет, поэтому продолжил давить на следующей «шпильке», посмотрел назад, за мной так никто и не поехал. Так что я продолжил продавливать.

Это невероятно. Перед Вуэльтой командой меня во всём поддерживала, даже в тренировочном лагере на высоте они говорили, что верят в меня. Когда такой парень как Тим Мерлир, чемпион Бельгии, ищет, как более эффективно помочь мне уехать в отрыв, это придаёт сил. Я очень счастлив, что смог принести победу».

Рейн Таарамяэ: «Я очень много работал, чтобы подготовиться к этой Вуэльте Испании. Возможно, я в лучшей форме своей жизни. Сегодня чувствовал себя хорошо, был уверен в своих силах, но Джей Вайн оказался просто невероятен. Когда он ускорился за 6 км до финиша, я не смог сразу ответить. На таком подъёме с постоянным градиентом есть риск слишком потратиться, а восстановиться на нём негде. Поэтому я решил идти своим ритмом, надеялся, что Вайну в какой-то момент станет тяжело, а у меня появится шанс на победу на этапе. Но в итоге он был сильнейшим, мне пришлось довольствоваться подиумом. Мы будем пытаться ещё».