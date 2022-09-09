Джей Вайн сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения, Ричард Карапас – новый горный король

Падение Джея Вайна, гороховая майка горного короля Ричарда Карапаса, Карлос Родригес потерял одну позицию в генеральной классификации

18-й этап Вуэльты Испании-2022 начался с атак и попыток уехать в отрыв. В это время, всего через 20 км после старта, в пелотоне произошёл большой завал, в который попали около 10 гонщиков, в том числе горный король, 26-летний австралийский гонщик Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck), а также занимавший 4-е место в общем зачёте, 21-летний испанский гонщик команды INEOS Grenadiers Карлос Родригес.

Джей Вайн, победитель 6 и 8 этапов Вуэльты Испании-2022, покинул гонку в машине скорой помощи. Команда Alpecin-Deceuninck сообщила, что осмотр в больнице не выявил переломов, только ссадины и порезы.

Ближайшим соперником Джея Вайна в классификации лучшего горняка шёл 29-летний эквадорский гонщик команды INEOS Grenadiers Ричард Карапас, который по итогам 18 этапа надел гороховую майку.

На 18-м этапе Ричард Карапас в четвёртый раз за гонку отобрался в многочисленный отрыв дня и первым прошёл две вершины, взяв горную премию на подъёме 2-й категории Альто-де-Деспера и премию 1-й категории на вершине Альто-дель-Пиорналь.

Карлос Родригес сильно ушиб левую сторону тела, но с синяками и ссадинами продолжил гонку. Он отстал от соперников по общему зачёту, и на финальном восхождении на Альто-дель-Пиорналь минимизировать потери ему помог Ричард Карапас, вернувшийся из отрыва дня. Карапас и Родригес финишировали через 1 минуту 19 секунд после победителя, лидера общего зачёта Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl). Несмотря на приложенные усилия, Карлос Родригес спустился с четвёртой на пятую строчку общего зачёта, где проигрывает лидеру 6:49.

Ричард Карапас возглавил горную классификацию с 45 очками, в борьбе за гороховую майку его ближайшим соперником является лидер команды Movistar Энрик Мас, который уступает эквадорскому гонщику 20 очков.

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Ричард Карапас: «На Тур де Франс было по-другому, я очень хотел надеть майку горного короля. Здесь же лидерство получил в результате неудачного стечения обстоятельств в гонке, после падения лидера классификации. В этом завале пострадал также и мой товарищ по команде Карлос Родригес.

На самом деле я сначала не собирался бороться за горные очки, шёл в этой классификации далеко позади, не было смысла за них бороться. Кроме того, это было трудно. Не хочется вот так надевать майку. Я просто надеюсь, что Вайн скоро восстановится.

В конце этапа, когда стало понятно, что отрыв не доедет, команда сказала мне подождать и помочь Карлосу, потому что он проигрывал 20 секунд. Я постарался ему помочь, как только мог. Думаю, сегодня Карлосу было очень тяжело.

Теперь у нас есть майка, было бы хорошо доехать в ней до Мадрида».

Карлос Родригес: «Нелёгкий для меня день, но, к счастью, товарищи по команде были невероятны. Спасибо вам за всю работу, которую сегодня проделали. Горжусь вами. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня, подбадривая криками на дороге, вы давали мне силы, которые были мне необходимы, чтобы добраться до финиша. Я продолжу бороться, гонка ещё ничего не окончено».