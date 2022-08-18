 Сэм Беннетт – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2022

Сэм Беннетт выиграл общий спринт на 2-м этапе Вуэльты Испании-2022, Майк Тёниссен в красной майке лидера

Сэм Беннетт одержал победу на 2-м этапе Вуэльты Испании-2022. В общем спринте, которым завершился равнинный этап по дорогам Нидерландов, 31-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe обошёл Мадса Педерсена (Trek-Segafredo) и Тима Мерлира (Alpecin-Deceuninck).

2-й этап по дорогам Нидерландов прошёл по традиционному сценарию, когда пять гонщиков уехали в отрыв дня через 3 км после старта, но пелотон, возглавляемый командой Alpecin-Deceuninck, не дал им набрать большого преимущества, которое с 4 минут за 153 км сократилось до 1 минуты за 125 км, а нейтрализовали отрыв за 59 км до финиша.

Сольный отрыв атаковавшего за 46 км до финиша Лиса Анхеля Мате ( Luis Angel Mate (Euskaltel-Euskadi) также не продлился долго. За 21 км до финиша Мате вернулся в пелотон. Не обошлось во второй день Вуэльты Испании-2022 без завалов. Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger /Movistar) упал за 25 км до финиша, но вернулся в гонку, а за 18 км до финиша упали Ваут Пулс (Bahrain-Victorious), Штеф Крас и Камил Малецки (Lotto Soudal). Штеф Крас (Steff Cras) не смог продолжить гонку, его увезли в машине скорой помощи. Ещё одно падение произошло на финальных трёх километрах в зоне нейтрализации.

На финише этапа первым открыл спринт Мадс Педерсен, но Сэм Беннетт, которого развозил Данни ван Поппель, обошёл датского гонщика команды Trek-Segafredo и бельгийского гонщика Тима Мерлира, чья команда Alpecin-Deceunick отработала в голове пелотона большую часть этапа. Для Сэма Беннетта это четвёртый в карьере этап Вуэльты Испании и первая победа на этапе Гранд-тура с 2020 года. Ирландский спринтер также надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Красная майка лидера генеральной классификации осталась в команде Jumbo-Visma, но перешла от Роберта Гесинка на плечи Майка Тёниссена.

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Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe): «Данни набрал огромную скорость, вывозя меня вперёд, был готов меня открывать, но я ещё подождал примерно секунду, не был уверен, что смогу после выхода с его колеса удержать достаточную скорость. Но всё сработало. Выиграть здесь очень приятно. Я знал, что на этой гонке смогу снова одержать победу, что это лишь вопрос времени. Огромное спасибо товарищам по команде, они очень мощно отработали на меня, особенно Данни. Он обеспечил фантастический развоз. Очень горжусь, что смог вознаградить ребят победой за их тяжёлую работу».

Бернхард Айзель, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Идеальный для нас день. Мы не знали точно, в какой Сэм форме, но мы повторяем, что всегда уверены в своих спринтерах. Сюда мы привезли лучшего. Ребята отлично, слаженно отработали. Победа Сэма – идеальное начало гонки. Ему, как и всей командой, было невероятно важно хорошо начать Вуэльту, конечно, победа нас воодушевляет на следующие этапы. Безупречная командная работа сегодня обеспечила невероятно мощную спринтерскую победу».

Мадс Педерсен (Trek-Segafredo): «Очень нервный и технически сложный финал. Алекс (Кирш) очень хорошо защитил меня от неприятностей, мне просто оставалось сидеть за ним, а потом открыть спринт, когда я посчитал нужным. Следующий спринт уже завтра, будем надеяться, что мы поменяем второе место на первое. Сегодня команда работала идеально. После вчерашней разделки у меня хорошо шла нога. Приятно вернуться в гонки после Тура, надеюсь на три хороших недели».

Майк Тёниссен (Jumbo-Visma): «Я уже не раз говорил, что наша главная задача – защищать Приможа. Сегодня план состоял именно в этом. Но утром ребята удивили меня, сказав, что если всё пройдёт как надо, и Примож будет в безопасности на финальных трёх километрах, то посмотрим, смогу ли я пересечь финиш первым. Для меня одно это предложение уже много значит. Хочу поблагодарить команду. Жёлтая майка – очень важная, но красная после жёлтой, которую надевал в 2019 году на Тур де Франс, вдохновляет меня ещё больше, потому что надел её в своей родной стране, где нас приветствует масса людей, потрясающе ехать в красной майке».