  Тимен Аренсман – победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2022

Тимен Аренсман из сольного отрыва выиграл королевский горный 15-й этап Вуэльты Испании-2022

Королевский, 15-й этап Вуэльты Испании-2022 с финишем в подъём высшей (особой) категории на высоте 2512 м в Сьерра-Неваде выиграл после сольной атаки из отрыва дня 22-летний нидерландский велогонщик команды DSM Тимен Аренсман (Thymen Arensman). Несмотря на возраст, Тимен Аренсман – опытный участник Вуэльты Испании, едет испанский Гранд-тур в третий раз и вперые в карьере Вуэльта для него – второй Гранд-тур сезона. В 2020 и 2021 годах Аренсман финишировал на этапах Вуэльты Испании в тройке лучших, а теперь одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

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На 15-м этапе с общим набором высоты 4 000 м через 30 км после старта от пелотона уехала группа в 30 гонщиков, в которую отобрался и Тимен Аренсман. Отрыв в какой-то момент набрал около 6 минут преимущества, но к подножию финального подъёма Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora, специальная категория Cima Alberto Fernandez, высота 2512 м, перепад высот 1642 м, протяженность 19,3 км, средний градиент 7,9%, максимальный градиент – 22%) у отрыва в запасе оставалось 3 минуты.

У подножия подъёма за 19,6 км из отрыва атаковал Марк Солер (UAE Team Emirates), но Тимен Аренсман, который продолжал ехать своим темпом, атаковал за 10 км до финиша, а через 2 км обошёл Солера и продолжил восхождение в одиночку. За спиной Аренсмана вели борьбу генеральщики, но они не успели добрать нидерландского гонщика. За километр до финиша у Тимена Аренсмана в запасе оставалось около полутора минут. На финише

Аренсман опередил ближайших преследователя – Энрика Маса (Movistar) на 1:23. Благодаря отрыву и победе на этапе Тимен Аренсман поднялся в десятку лучших общего зачёта, где теперь занимает 8-е место.

Тимен Аренсман: «Невероятно выиграть здесь, на королевском этапе, на вершине Сьерра-Невада. Мы понимали, что на таких узких дорогах, как вчера, будет тяжело. Все говорили об этом этапе. Команда приложила все силы, чтобы держаться впереди.

Йорис постоянно был рядом со мной, мне оставалось просто отвечать на атаки в начале этапа. Скорость была очень высокой, когда отрыв всё-таки создал просвет, я был в нём, что идеально нам подходило. В случае, если уедет большая группа, мы хотели в ней присутствовать.

Сегодня был хороший этап для отрыва. По сравнению со вчерашним этапом мне было очень тяжело на крутых участках, но в итоге вышло так, что другим было ещё тяжелее.

Мне нравится долго прикладывать усилия на подъёмах, так что финишная гора мне прекрасно подходила. Когда я уехал от преследующей группы, потом добрал Солера, Мэтт (Уинстон, тренер) просто кричал по радио, подбадривал и мотивировал меня, а мне оставалось приложить все силы. Я продавливал и продавливал больше 400 ватт.

Когда добрал Марка Солера, мне показалось, что он ждал меня. Я подумал, смогу ли удержаться с таким сильным гонщиком. Но когда я ускорился на крутом отрезке, он отстал. А я увидел, что все идут на пределе, и что, может быть, у меня хватил сил. Опередить ребят-генеральщиков - это потрясающе. Я очень счастлив».

Мэтт Уинстон (Matt Winston), тренер команды DSM: «Мы хотели уехать в сильный отрыв и побороться за победу, а также улучшить результат в общем зачёте. Так сегодня и получилось. Мы уехали с очень сильной группой. Когда отрыв достаточно большой, а ты в него отобрался, это идеальная ситуация. Тимен отлично проехал гонку. Когда в конце этапа отрыв начал распадаться, Тимен показал, что не зря работал в тренировочном лагере на высоте, он смог в одиночку поехать за победой. Он очень, очень хорошо выступил. Я счастлив, мы сделали большой шаг вперёд».