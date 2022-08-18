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Примож Роглич в красной майке лидера после победы на 4-м этапе Вуэльты Испании-2022

Примож Роглич – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2022

 

 

  Вуэльта Испании-2022 вернулась в Испанию, а 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma, трёхкратный победитель Вуэльты Испании Примож Роглич в очередной раз в карьере надел красную майку лидера, выиграв 4-й этап.

 

Photo ©Unipublic / Charly Lopez

 

 

  Этап, проложенный по территории Страны Басков, начался с атак, через 5 км после старта просвет создали Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) и Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi /Israel Premier Tech), вместе с ними в отрыв дня уехали Джеймс Шоу (James Shaw /EF Education-EasyPost), Андер Окамика (Ander Okamika /Burgos-BH), Джарред Дризнерс (Jarrad Drizners /Lotto Soudal) и Хоан Боу (Joan Bou /Euskaltel-Euskadi).

 

  Однако отрыву не удалось уехать от пелотона и разыграть этап. За 35 км до финиша силами команд Jumbo-Visma и Bora-hansgrohe отрыв дня был нейтрализован.

 

Примож Роглич – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2022

 Примож Роглич – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2022

 Примож Роглич – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2022

 

  На подъеме 3-й категории Пуэрто де Эррера (протяженность 7,3 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 12%) скорость задавали команды Trek-Segafredo и Jumbo-Visma. Жулиан Алафилипп (Quick-Step Alpha Vinyl) атаковал у вершины, где разыгрывались бонификационные очки, но Примож Роглич отреагировал на ускорение, первым прошёл вершину и забрал 3 бонусных секунды. На протяжённом спуске гонщики Quick-Step Alpha Vinyl и Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan) возглавили пелотон, но не смогли использовать спуск для атак.

 

Примож Роглич – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2022

 Примож Роглич – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2022

 Примож Роглич – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2022

 Примож Роглич – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2022

 Примож Роглич – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2022

 Примож Роглич – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2022

 

  Решающим на 4-м этапе стал финальный некатегорийный подъём, где на отдельных отрезках градиент достигал 12%. Примож Роглич атаковал на финальных метрах и выиграл 10-й в карьере этап Вуэльты Испании, а также надел красную майку лидера. Вторым финишировал Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), а тройку лучших на этапе замкнул Энрик Мас (Movistar). В генеральной классификации первые две строчки занимают гонщики команды Jumbo-Visma – Примож Роглич и Сепп Кусс, а на третье место поднялся удерживающий белую майку лучшего молодого гонщика Итан Хейтер (INEOS Grenadiers).

 

  Зелёная майка лучшего в очковой классификации осталась у Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe), а гороховая майка горного короляперешла к 25-летнему испанскому гонщику команды Euskaltel - Euskadi Хоану Боу (Joan Bou), который в отрыве первым прошёл вершину 2-й категории.

 

 

Примож Роглич в красной майке лидера после победы на 4-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Примож Роглич в красной майке лидера после победы на 4-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

  Примож Роглич: «С ума сойти, выиграл десятый в карьере этап Вуэльты Испании. Очень счастлив.  Для команды переход красной майки от гонщика к гонщику – сценарий мечты. Сегодня ситуация сложилась в мою пользу, за что искренне благодарю команду. Все очень много работали, а победа на этапе – лучшая награда.

 

  Вуэльта Испании только начинается, но, думаю, лучше сейчас выиграть секунды, чем сознательно ими пренебрегать. Я в восторге от этой победы. Весь день ехали на очень высокой скорости. В финале я использовал шанс и боролся за победу на этапе. К счастью, успешно.

 

  Приятно, что сейчас у меня майка лидера, но главной целью остаётся высшая ступень подиума в Мадриде. Настроение команды приподнятое. Мы начали с победы в командной гонке, потом было несколько хороших дней, пока что всё идёт по нарастающей.

 

  Что касается падения на Тур де Франс, его последствия меня больше не беспокоят. Я полностью восстановился».

 

  Итан Хейтер (INEOS Grenadiers): «Я не очень доволен, что финишировал 7-м. Команда Movistar была впереди, но у подножия ехали довольно медленно. Я немного растерялся и упустил момент, когда атаковал Мадс Педерсен. Попробовал догнать его, но закрыть просвет было тяжело. Примож Роглич выиграл здесь много этапов, поэтому его победа совсем не удивила».

 

  Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe): «Мне удалось взять несколько очков на промежуточном спринте. Нога шла хорошо, я доволен. Мы лимитировали потери на таком этапе».

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    M-07-Фото

    Сиваков хорош был на финише, а Карапас отстал немного. Хотелось бы, чтобы Сиваков побролся за высокие места в общем зачёте.

     

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (6)
    kabachok-Фото

    Вангануть штоле?

    Нибали. 

  • Ice
    Мадс Педерсен третий раз подря ... (3)
    Ice-Фото

    Силен Мадс, ох силен. Самый большой универсал после ван Арта вырисовывается.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    Velolife-Фото

    Воистину Vuelta любит Primo?. А Primo? любит Maillot Rojo. Но каков Mads Pedersen! Снова 2-й! И где? На 10-% финише. А отрыв не всегда приезжает 1-м. Особенно когда Jumbo-Visma контролирует пелотон. Но завтра пелотону придётся попариться на 5-ти горках. Отрыв может доехать впереди. Поскольку Primo? уже поедет в красном.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото

    Пока этап не дал ответ на вопрос = кто есть кто на этой Вуэльте = 

    Зубастая гора 3 категории, на которой посыпалось почти половина пелотона

    ( я думаю виной этому перелет и день отдыха) 

    отчаянный спуск - можно было и рискнуть, но под конец наоборот все собрались снова...  и слава богу, обошлось , кроме одного.

    Финишный отрезок не впечатлил хоть и не ожиданно и ожидаемо одновременно.

    Этап больше был похож на некую =разведку боем=.

    После завтра не много прояснится, кто куда и зачем.

     

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Рогла начал брать всё подряд: и горки, и бонусы, и финиши, и этапы - ненасытный чел.) но его понять можно, берёт то чего не хватало (а хотелось же) на ТдФ.

    Педерсен приятно удивил, на таком финише у Трэка ХуанПэ каг бэ на победу (капитан ?), а тут Мадс. Если так пойдёт дальше то датчинин не только свой этап на Вуэльте где то возьмёт, но и ещё зелёную майку лучшего спринтера в придачу зацепит.

    Цитата: Meridale
    Глядишь к концу гонки вся Джамбо погоняет в красной майке по очереди dirol

    Вот впервые вижу, чтобы на ГТ 4 этапа подряд - 4 разных лидера, причём все по_очерёдно из одной команды!! Неужели завтра очередь Кусса облачится в красное и он станет 5-м ЮМБОвцем №1 на этой Вуэльте ?) 

    Цитата: kabachok
    откуда у Курдюкова взялось это дикое "чичас"?!

    В двух словах (если можно), что за "прикол" был от него ?

  • motte
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    motte-Фото

    А где наш крутяк ремко?



    Но, роглич имеет слабость капнуть... Или Вуэльта исключение, сезонное?

  • patar
    Мадс Педерсен третий раз подря ... (3)
    patar-Фото
    Хорошая работа от трека. Часто тянули. Вообще не плохой сезон, но побед маловато, зато куча вторых мест
  • uran
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    uran-Фото
    Сиваков высоко заехал, нога есть.
  • velodoctor
    Мадс Педерсен третий раз подря ... (3)
    velodoctor-Фото
    На финише я понять не мог, что за гигант на колесе у Роглы. Удивил Мадс.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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