 Примож Роглич в красной майке лидера после победы на 4-м этапе Вуэльты Испании-2022

Примож Роглич – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2022

Вуэльта Испании-2022 вернулась в Испанию, а 32-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma, трёхкратный победитель Вуэльты Испании Примож Роглич в очередной раз в карьере надел красную майку лидера, выиграв 4-й этап.

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Этап, проложенный по территории Страны Басков, начался с атак, через 5 км после старта просвет создали Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) и Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi /Israel Premier Tech), вместе с ними в отрыв дня уехали Джеймс Шоу (James Shaw /EF Education-EasyPost), Андер Окамика (Ander Okamika /Burgos-BH), Джарред Дризнерс (Jarrad Drizners /Lotto Soudal) и Хоан Боу (Joan Bou /Euskaltel-Euskadi).

Однако отрыву не удалось уехать от пелотона и разыграть этап. За 35 км до финиша силами команд Jumbo-Visma и Bora-hansgrohe отрыв дня был нейтрализован.

На подъеме 3-й категории Пуэрто де Эррера (протяженность 7,3 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 12%) скорость задавали команды Trek-Segafredo и Jumbo-Visma. Жулиан Алафилипп (Quick-Step Alpha Vinyl) атаковал у вершины, где разыгрывались бонификационные очки, но Примож Роглич отреагировал на ускорение, первым прошёл вершину и забрал 3 бонусных секунды. На протяжённом спуске гонщики Quick-Step Alpha Vinyl и Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan) возглавили пелотон, но не смогли использовать спуск для атак.

Решающим на 4-м этапе стал финальный некатегорийный подъём, где на отдельных отрезках градиент достигал 12%. Примож Роглич атаковал на финальных метрах и выиграл 10-й в карьере этап Вуэльты Испании, а также надел красную майку лидера. Вторым финишировал Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), а тройку лучших на этапе замкнул Энрик Мас (Movistar). В генеральной классификации первые две строчки занимают гонщики команды Jumbo-Visma – Примож Роглич и Сепп Кусс, а на третье место поднялся удерживающий белую майку лучшего молодого гонщика Итан Хейтер (INEOS Grenadiers).

Зелёная майка лучшего в очковой классификации осталась у Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe), а гороховая майка горного короляперешла к 25-летнему испанскому гонщику команды Euskaltel - Euskadi Хоану Боу (Joan Bou), который в отрыве первым прошёл вершину 2-й категории.

Примож Роглич: «С ума сойти, выиграл десятый в карьере этап Вуэльты Испании. Очень счастлив. Для команды переход красной майки от гонщика к гонщику – сценарий мечты. Сегодня ситуация сложилась в мою пользу, за что искренне благодарю команду. Все очень много работали, а победа на этапе – лучшая награда.

Вуэльта Испании только начинается, но, думаю, лучше сейчас выиграть секунды, чем сознательно ими пренебрегать. Я в восторге от этой победы. Весь день ехали на очень высокой скорости. В финале я использовал шанс и боролся за победу на этапе. К счастью, успешно.

Приятно, что сейчас у меня майка лидера, но главной целью остаётся высшая ступень подиума в Мадриде. Настроение команды приподнятое. Мы начали с победы в командной гонке, потом было несколько хороших дней, пока что всё идёт по нарастающей.

Что касается падения на Тур де Франс, его последствия меня больше не беспокоят. Я полностью восстановился».

Итан Хейтер (INEOS Grenadiers): «Я не очень доволен, что финишировал 7-м. Команда Movistar была впереди, но у подножия ехали довольно медленно. Я немного растерялся и упустил момент, когда атаковал Мадс Педерсен. Попробовал догнать его, но закрыть просвет было тяжело. Примож Роглич выиграл здесь много этапов, поэтому его победа совсем не удивила».

Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe): «Мне удалось взять несколько очков на промежуточном спринте. Нога шла хорошо, я доволен. Мы лимитировали потери на таком этапе».