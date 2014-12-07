Ричард Карапас – капитан команды INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2022

Состав велокоманды INEOS Grenadiers на Вуэльту Испании-2022

29-летний эквадорский гонщик Ричард Карапас (Richard Carapaz) возглавит британскую велокоманду INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2022. Призёр Джиро д’Италия этого года, Ричард Карапас поедет Вуэльту в пятый раз в карьере. В 2020 году он занял на испанском Гранд-туре 2-е место. Команда INEOS Grenadiers ставит целью победу на Вуэльте Испании-2022.

В борьбе за высшую ступень подиума Ричарда Карапаса поддержат: победитель Джиро д’Италия-2020, 27-летний британский гонщик Тео Геоган Харт, 23-летний британский гонщик Итан Хейтер, недавний победитель Вуэльты Бургоса-2022, 25-летний французский гонщик Павел Сиваков, 21-летний австралийский гонщик Люк Плапп, 21-летний испанский гонщик Карлос Родригес, 23-летний британский гонщик Бен Тёрнер и 30-летний нидерландский гонщик, победитель Париз-Рубэ и призёр Тура Фландрии этого года Дилан ван Баарле.

Впервые поедут Вуэльту Испании Итан Хейтер, Люк Плапп, Карлос Родригес и Бен Тёрнер.

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды INEOS Grenadiers: «У нас потрясающий состав на Вуэльту Испании – великолепное сочетание опыта и молодости, которое, как мы считаем, сгенерирует впечатляющее выступление.

В составе четверо дебютантов Гранщ-тура – Карлос, Люк, Итан и Бен, мы уверены в их способностях и в том, что они окажут фантастическую поддержку Ричи на его последнем с нами Гранд-туре.

Все четверо впечатлили в этом сезоне, участие в Вуэльте будет следующим важным шагом в их развитии на самом высоком уровне.

Ричи, у которого уже есть победа на Гранд-туре и второе место в 2020 году на Вуэльте Испании, опытный гонщик, который будет возглавлять команду в дороге до Мадрида. Без сомнения, это будет очень интересный выпуск Вуэльты Испании.

Дилан, Павел и Тэо внесут свой вклад с их опытом, дополнят состав, который, как мы считаем, способен невероятно выступить на финальном Гранд-туре блестящего сезона. Знаю, что гонщики и персонал сделают всё, чтобы гонка получилась успешной».

Состав велокоманды INEOS Grenadiers на Вуэльту Испании-2022:

Richard Carapaz (Эквадор),

Tao Geoghegan Hart (Великобритания),

Ethan Hayter (Великобритания),

Luke Plapp (Австралия),

Carlos Rodríguez (Испания),

Pavel Sivakov (Франция),

Ben Turner (Великобритания),

Dylan van Baarle (Нидерланды)