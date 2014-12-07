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Ричард Карапас – капитан команды INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2022

Состав велокоманды INEOS Grenadiers на Вуэльту Испании-2022

 

 

  29-летний эквадорский гонщик Ричард Карапас (Richard Carapaz) возглавит британскую велокоманду INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2022. Призёр Джиро д’Италия этого года, Ричард Карапас поедет Вуэльту в пятый раз в карьере. В 2020 году он занял на испанском Гранд-туре 2-е место. Команда INEOS Grenadiers ставит целью победу на Вуэльте Испании-2022.

 

 

Ричард Карапас – капитан команды INEOS Grenadiers на Вуэльте Испании-2022

 

  В борьбе за высшую ступень подиума Ричарда Карапаса поддержат: победитель Джиро д’Италия-2020, 27-летний британский гонщик Тео Геоган Харт, 23-летний британский гонщик Итан Хейтер, недавний победитель Вуэльты Бургоса-2022, 25-летний французский гонщик Павел Сиваков, 21-летний австралийский гонщик Люк Плапп, 21-летний испанский гонщик Карлос  Родригес, 23-летний британский гонщик Бен Тёрнер и 30-летний нидерландский гонщик, победитель Париз-Рубэ и призёр Тура Фландрии этого года Дилан ван Баарле.

 

Впервые поедут Вуэльту Испании Итан Хейтер, Люк Плапп, Карлос Родригес и Бен Тёрнер.

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды INEOS Grenadiers: «У нас потрясающий состав на Вуэльту Испании – великолепное сочетание опыта и молодости, которое, как мы считаем, сгенерирует впечатляющее выступление.

  В составе четверо дебютантов Гранщ-тура – Карлос, Люк, Итан и Бен, мы уверены в их способностях и в том, что они окажут фантастическую поддержку Ричи на его последнем с нами Гранд-туре.

  Все четверо впечатлили в этом сезоне, участие в Вуэльте будет следующим важным шагом в их развитии на самом высоком уровне.

 

  Ричи, у которого уже есть победа на Гранд-туре и второе место в 2020 году на Вуэльте Испании, опытный гонщик, который будет возглавлять команду в дороге до Мадрида. Без сомнения, это будет очень интересный выпуск Вуэльты Испании.

  Дилан, Павел и Тэо внесут свой вклад с их опытом, дополнят состав, который, как мы  считаем, способен невероятно выступить на финальном Гранд-туре блестящего сезона. Знаю, что гонщики и персонал сделают всё, чтобы гонка получилась успешной».

 

 

Состав велокоманды INEOS Grenadiers на Вуэльту Испании-2022:

 

Richard Carapaz (Эквадор),

Tao Geoghegan Hart (Великобритания),

Ethan Hayter  (Великобритания),

Luke Plapp (Австралия),

Carlos Rodríguez (Испания),

Pavel Sivakov (Франция),

Ben Turner (Великобритания),

Dylan van Baarle (Нидерланды)

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz INEOS Grenadiers Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:38 | Регистрация: 30.06.2017

    А где интересно Квято? Ваще пропал.

    Вся жизнь это гонка.

    1. drevgen

      Сегодня, 16:14 | Регистрация: 19.07.2016

      На Туре Дании. Дальнейшея программа не известна.

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 15:23 | Регистрация: 7.12.2014

    И все-таки Тёрнер едет.

    А Пуччо не взяли...

    1. s75

      Сегодня, 17:17 | Регистрация: 9.06.2015

      доселе неслыханное для Инеоса, в составе четыре дебютанта ГТ, из них двое в свой первый же год контракта нео-про, вот это да...

      Де Плюс и Фрайле в этом году без ГТ. Не взяли Салваторе - возможно, причина уважительная.

  3. drevgen

    Сегодня, 15:40 | Регистрация: 19.07.2016

    То есть Карапас от них уходит в следующем году ?

    1. s75

      Сегодня, 17:59 | Регистрация: 9.06.2015

      да, вместе с Амадором (поговаривают и про Нарваеса)

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