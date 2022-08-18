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Джей Вайн – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2022

Победа Джея Вайна из сольного отрыва на горном этапе с  финишем в подъём 1-й категории,  Ремко Эвенепул в красной майке лидера на 6-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  26-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Джей Вайт (Jay Vine) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 6-й этап Вуэльты Испании-2022 из сольного отрыва.

 

Джей Вайн – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2022

 

   Первый настоящий горный этап этого выпуска Вуэльты Испании завершала связка подъёмов 1-й категории с финальным подъёмом Пико Хано, впервые включённым в маршрут испанского Гранд-тура. Дождь и туман осложнили и без того трудный этап с общим набором высоты 3600 м. Предпоследний подъём 1-й категории Кольяда де Бренес (Collada de Brenes) стал трамплином для решающих атак.

 

  За 5 км до вершины Кольяда де Бренес из отрыва дня, в который через 14 км после старта уехали 10 гонщиков,  атаковал 26-летний украинский велогонщик команды EF Education EasyPost Марк Падун. К этому времени пелотон проигрывал отрыву около 2 минут, в голове пелотона работали чемпион мира Жулиан Алафилипп и Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl), а обладатель красной майки Руди Молар (Groupama-FDJ) выпал из группы.

 

 

 

  На сложном спуске пелотон возглавлял Жулиан Алафилипп, к началу финального подъёма преимущество Марка Падуна сократилось до 55 секунд. За 10 км до финиша из пелотона начались атаки – Джей Вайн вместе с Давиде Виллеллой (Cofidis) и Эли Жесбером (Arkéa Samsic) первыми создали просвет, затем попытались уехать Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) и Оскар Кабедо (Burgos-BH), на их ускорение ответил Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), а Микель Ланда и Ваут Пулс (Bahrain-Victorious) выпали из группы.

 

Джей Вайн – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2022

 Джей Вайн – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2022

 Джей Вайн – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2022

 

  Атака Джея Вайна оказалась успешной. Пока за его спиной шла борьба генеральщиков, он сумел создать просвет, догнал и обошёл Марка Падуна за 6,5 км до финиша. Тем временем из группы генеральщиков за 8 км до финиша атаковал Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), на ускорение которого смог ответить только  Энрик Мас (Movistar). Затем из пелотона атаковал 19-летний испанский гонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо.

 

  Джей Вайн в одиночку удержался до финиша, опередив Ремко Эвенепула на 15 секунд. Дебютант Вуэльты Испании Ремко Эвенепул надел красную майку лидера, перехватив её у Руди Молара (Groupama-FDJ), который сместился на второе место, уступив Эвенепулу 21 секунду.

 

  Энрик Мас финишировал третьим и поднялся на третью строчку общего зачёта.  Хуану Аюсо в одиночку удержал 38 секунд преимущество над группой, в которой остались Примож Роглич (Jumbo-Visma), Павел Сиваков, Карлос  Родригес и Тео Геоган Харт (INEOS Grenadiers), Джей Хиндли и Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe), Саймон Йейтс (Bike-Exchange), Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), Джино Медер (Bahrain-Victorious), Тимен Аренсман (DSM) и Бен О’Коннор (AG2R Citroen).

 

  Хуан Аюсо поднялся на вторую строчку в классификации лучшего молодого гонщика, где уступает Ремко Эвенепулу 1 минуту 12 секунд. Так как Ремко Эвенепул надел красную майку лидера, Хуан Аюсо выйдет на старт 7 этапа в белой майке лучшего молодого гонщика. Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) сохранил зелёную майку лидера очковой классификации. Монакский гонщик Виктор Ланжеллотти удержал с двумя очками преимущества гороховую майку горного короля, к которой приблизился победитель 6 этапа Джей Вайн.

 

  После победы австралийский  велогонщик признался, что ещё до начала Вуэльты Испании-2022 отметил для себя подъём Пако Хано. 26-летний Джей Вайн получил контракт с командой Alpecin Deceuninck лишь в прошлом году благодаря победе в онлайн-соревнованиях на турботренажёре Zwift. В 2020 году он надеялся, что 5-е место на Herald Sun Tour откроет ему дорогу в профессиональный велоспорт, но пандемия коронавируса оставила Джею Вайну лишь один шанс попасть в профессиональную команду – участие в онлайн-соревнованиях Zwift Academy, и австралийский гонщик использовал его. В 2021 году он впервые проехал Вуэльту Испании, свой первый Гранд-тур, и на 14-м этапе финишировал 3-м.  

 

 Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck): «Нереально. Я упустил отрыв, потому что проколол колесо на первых пяти километрах. Не могу поверить, что смог уехать из группы генеральщиков  на последних 10 километрах. Я так много работал в этом году, в прошлом году был близко к победе. И мечта сбылась. Я знал, что Падун находится впереди, и что если хочу закрыть просвет, то надо атаковать издалека.

 

  Хорошо, что я проигрываю 13 минут в общем зачёте. Мне удалось распределить усилия и скорость. На финальном километре думал о жене, которая последние три или четыре года всё сделала для меня, чтобы я мог добиться этой победы».

 

Результаты 6 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Джей Вайн Jay Vine Alpecin-Deceuninck Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    rude_rider-Фото

    полная не разбериха..не верю в ремко

     

    Мас полный ноль..прям натуральный колесник..наследник контадора ага..

     

    Роглич чет прям ваще..наверное словил свой день теперь будет лучше и веселее

     

    хороша в принципе вуелта..нет явного..никто никого не боится

  • uran
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    uran-Фото

    Это коверканье белорусского языка "перамога"  "здрада" . Только для чего непонятно.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Задумка организаторов не совсем ясна. В 14 году ,эта гора тоже была посредине этапа, но там в конце была и финишная гора 1 категории и сам этап проходил в конце второй недели.

    Мне видится (например) два сценария развития этого этапа.

    1- наиболее вероятный: если отрыв доберется до макушки горы первым, то дальше он уже ловится.

    2 - наименнее вероятный: смелый универсал набирает на этой горе 30-40 секунд преимущества и во второй части этапа увеличивает его до неприличия. Вопрос кто на это пойдет в предверие субботы и воскресенья?...

    Я больше склоняюсь к тому что снова будет большой отрыв и большая фора.

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    M-07-Фото

    Ремко двинул, конечно, но пока непонятно, может ли лн выдержать весь ГТ. Но я не желаю ему успеха, лично против него ничего не имею, болею против мерзкой команды Квикстеп.

    Сиваков пока хорошо смотрится, форма была видна ещё на победном Бургосе, а сейчас Карапас ещё отстал, так что тут уже на Павла должны работать.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Погодка такая, что конечно велогонщикам "сущий ад", но болелам думаю понравилось этот дополнительный "компонент преодоления" на этапе, как и баталии да борьба. На ТдФ о такой влажости только и мечтали))

    Молодец наш Падун! Снова, как и на той Джиро выбрал для отъезда/отрыва холодный и мокрый этап, снова держался почти до последнего и снова..эх..не выдержал, но однозначно ЗАЧЁТ Марку. Получил комбатив, взял горные очки, жаль правда, что не смог зацепить горную майку, но может ещё побореться за синий горох.

    6-й этап на Вуэльте - 6-й НОВЫЙ лидер общего зачёта!! Я такого старта событий в генерале не помню ни на одном ГТ за последние 15 лет.

    Очень понравился Аюсо, ну и Вайн выДал мощно. Разочерования этапа - это конечно Карапаз (если что то там у него сертёзно забарахлило внутри, может даже и сойдёт скоро...или выиграет какой то крутой горынй этап). Не ожидал, что Ричард так сдаст и не сможет уже так рано на Вуэльте бороться с другими капитанами, хотя его комрад по команде И.Хейтер вообще предпоследний на финише...неужели КОВИД.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    Velolife-Фото

    От виртуального к реальному. Jay Vine Zwift на Pico Jano! Потрясающе! Remco Evenepoel не взял первым Pico Jano, но взял Maillot Rojo! Спасибо вырубившемуся Julian Alaphilippe. Enric Mas колёсничал 3-м и стал 3-м. Chapeau Марку Падуну! Интересно, Ярослав Попович за кого преживал больше? Своего соотечественника или Kenny Elissonde? В целом генералы показали себя во всей своей красе. Надеюсь, завтра они вновь продемонстрирует, насколько триумфльным будет 20-км  подъём к Puerto San Glorio. Главное, чтобы небеса не рассердились!

  • motte
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    motte-Фото

    М-да, смотрим дальше

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Даниил
    Не являюсь фанатом Рэмко, но то что он сделал достойно уважения (как минимум). Приятно удивил Аюса от него атаки не ожидал.
    У меня лишь один вопрос, на чëм он это сделал и иссякнет ли такая пруха ... 

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    Earl57-Фото

    Взрослые дяди решили не рисковать в таких условиях. Опыт, сын ошибок трудных...

     

    Интересный рассказ о падении на скользкой дороге и тяжелых последствиях, как физических, так и психологических.

    https://www.redbull.com/mea-en/tom-pidcock-recovery-tour-de-lavenir-crash

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vadi
    На равнинной разделке Евенпул имеет шансы еще полминуты-минуту всем привезти и обеспечить себе комфортное преимущество, откуда его трудно будет сдвинуть. Все таки эта Вуэльта не слишком горная
    Шансы есть всегда, но после такого впахивания в горе, посмотрим на что этот парниша способен. 

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