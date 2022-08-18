 Джей Вайн – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2022

Победа Джея Вайна из сольного отрыва на горном этапе с финишем в подъём 1-й категории, Ремко Эвенепул в красной майке лидера на 6-м этапе Вуэльты Испании-2022

26-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Джей Вайт (Jay Vine) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 6-й этап Вуэльты Испании-2022 из сольного отрыва.

Первый настоящий горный этап этого выпуска Вуэльты Испании завершала связка подъёмов 1-й категории с финальным подъёмом Пико Хано, впервые включённым в маршрут испанского Гранд-тура. Дождь и туман осложнили и без того трудный этап с общим набором высоты 3600 м. Предпоследний подъём 1-й категории Кольяда де Бренес (Collada de Brenes) стал трамплином для решающих атак.

За 5 км до вершины Кольяда де Бренес из отрыва дня, в который через 14 км после старта уехали 10 гонщиков, атаковал 26-летний украинский велогонщик команды EF Education EasyPost Марк Падун. К этому времени пелотон проигрывал отрыву около 2 минут, в голове пелотона работали чемпион мира Жулиан Алафилипп и Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl), а обладатель красной майки Руди Молар (Groupama-FDJ) выпал из группы.

На сложном спуске пелотон возглавлял Жулиан Алафилипп, к началу финального подъёма преимущество Марка Падуна сократилось до 55 секунд. За 10 км до финиша из пелотона начались атаки – Джей Вайн вместе с Давиде Виллеллой (Cofidis) и Эли Жесбером (Arkéa Samsic) первыми создали просвет, затем попытались уехать Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) и Оскар Кабедо (Burgos-BH), на их ускорение ответил Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), а Микель Ланда и Ваут Пулс (Bahrain-Victorious) выпали из группы.

Атака Джея Вайна оказалась успешной. Пока за его спиной шла борьба генеральщиков, он сумел создать просвет, догнал и обошёл Марка Падуна за 6,5 км до финиша. Тем временем из группы генеральщиков за 8 км до финиша атаковал Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), на ускорение которого смог ответить только Энрик Мас (Movistar). Затем из пелотона атаковал 19-летний испанский гонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо.

Джей Вайн в одиночку удержался до финиша, опередив Ремко Эвенепула на 15 секунд. Дебютант Вуэльты Испании Ремко Эвенепул надел красную майку лидера, перехватив её у Руди Молара (Groupama-FDJ), который сместился на второе место, уступив Эвенепулу 21 секунду.

Энрик Мас финишировал третьим и поднялся на третью строчку общего зачёта. Хуану Аюсо в одиночку удержал 38 секунд преимущество над группой, в которой остались Примож Роглич (Jumbo-Visma), Павел Сиваков, Карлос Родригес и Тео Геоган Харт (INEOS Grenadiers), Джей Хиндли и Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe), Саймон Йейтс (Bike-Exchange), Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), Джино Медер (Bahrain-Victorious), Тимен Аренсман (DSM) и Бен О’Коннор (AG2R Citroen).

Хуан Аюсо поднялся на вторую строчку в классификации лучшего молодого гонщика, где уступает Ремко Эвенепулу 1 минуту 12 секунд. Так как Ремко Эвенепул надел красную майку лидера, Хуан Аюсо выйдет на старт 7 этапа в белой майке лучшего молодого гонщика. Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) сохранил зелёную майку лидера очковой классификации. Монакский гонщик Виктор Ланжеллотти удержал с двумя очками преимущества гороховую майку горного короля, к которой приблизился победитель 6 этапа Джей Вайн.

После победы австралийский велогонщик признался, что ещё до начала Вуэльты Испании-2022 отметил для себя подъём Пако Хано. 26-летний Джей Вайн получил контракт с командой Alpecin Deceuninck лишь в прошлом году благодаря победе в онлайн-соревнованиях на турботренажёре Zwift. В 2020 году он надеялся, что 5-е место на Herald Sun Tour откроет ему дорогу в профессиональный велоспорт, но пандемия коронавируса оставила Джею Вайну лишь один шанс попасть в профессиональную команду – участие в онлайн-соревнованиях Zwift Academy, и австралийский гонщик использовал его. В 2021 году он впервые проехал Вуэльту Испании, свой первый Гранд-тур, и на 14-м этапе финишировал 3-м.

Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck): «Нереально. Я упустил отрыв, потому что проколол колесо на первых пяти километрах. Не могу поверить, что смог уехать из группы генеральщиков на последних 10 километрах. Я так много работал в этом году, в прошлом году был близко к победе. И мечта сбылась. Я знал, что Падун находится впереди, и что если хочу закрыть просвет, то надо атаковать издалека.

Хорошо, что я проигрываю 13 минут в общем зачёте. Мне удалось распределить усилия и скорость. На финальном километре думал о жене, которая последние три или четыре года всё сделала для меня, чтобы я мог добиться этой победы».