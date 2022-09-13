Хуан Аюсо – самый молодой призёр Вуэльты Испании

velodoctor

Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (21) Похоже на дистанцию ЧМ, тут 4100 набора, там будет 3900, подъемчик на круге похожий ~140м. Мне почему-то кажется в Австралии даже попроще будет не горнякам.

rude_rider

Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (5) Ну правильно. Рвать надо всех пока дают. Залили по горло вот и результат. Интересно что явная не любительница ремко молчит. Очень хочется её мнение услышать. Грамотно по полочкам как обычно.

EL-Fenomeno

Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (5) Да уж, победитель 3-х_недельного гранд тура (пускай Вуэльта стоит только под №3 в градации популярности и раскуртки ГТ после ТдФ и Джиро) от команды Квиков это событие явно неординарное. Заслужил Рэмко или нет эту победу (с учётом сходов сильных оппонентов и тех "слабых" (?) что остались) думаю каждый решает сам, но счёт на табло 2 победы (разделка + групповой этап) и 2 недели колесить в красной майки думаю более чем аргумент. Другое дело что эта Вуэльта совсем НЕ горняцкая получилась (даже не было обычных в прошлом на испанском ГТ финишных стенок-мирадоров под 20% и выше, что очень любили орги когда то ставить). Так что лично от себя могу сказать что в этом году для Рэмко на Вуэльте всё сложилось: и по соперниках, и по маршруту, и даже КОВИД его и его команду миновал. Но считаю что Эвенпул не выглядил таким уверенным (горные этапы в середине Вуэльты это и показали, т.е доказали), но кроме Роглича который по настоящему мог его проверить (и проверял) "на прочность" больше оппонентов грозынх не нашлось, хоть и пробовали (вяло) + у Рмэко был весомый козырь в виду инд.разделки...не горной, к слову, тоже. P.S. Девушка будущуя жена Эвенпула вчера в Мадриде тоже под red style облачилась..))..не знаю модель ли (заметил один фотокор всё время её фоткал), но весьма симпотная и красивая и тут "повезло" молодому футболисту велогонщику)

garmincervelo

Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (21) Вывод .. датский. Ха ха ха. А вообще это 2 прохиндея на финише. Один говорил зимой - монумент мой. Второй - мои 8 Туров. А, ещё есть футболист. Все гонки 3го эшелона собрал и сказки через троллей на форуме рассказывает.

M-07

Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (5) А что это, как не чудо. В команде, которая вообще не про общий зачёт на ГТ, хорошие горняки откуда всё время сбегают, чтобы иметь хоть какую-то подготовку и поддержку в горах, из раздельщика вдруг ещё и горняка слепили, который без хорошей поддержки в горах и без особого труда выиграл ГТ. Причём такой мгновенный и гигантский прогресс раздельщика в горах в команде не для горняков, что вопросов нет никаких. Чего это всякие Масы и Алмейды в другие команды для ГТ переходили, непонятно.

RVL

Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (21) Цитата: Earl57 А если Ремко облюбует Льеж, то про него Погги придется забыть. На равнине Погачар с Ремко конкурировать не может. он просто доедет на нем, издергав до темноты в глазах, если уж так ...и разует ремко в спринте.))) он просто доедет на нем, издергав до темноты в глазах, если уж так ...и разует ремко в спринте.))) думаю опыт погги мотает на ус...и не становится наивнее в тактике зы. вообще вывод детский...не может)))

RVL

Патрик Лефевр считает рискован ... (3) федерация велоспорта франции скорее всего ему тоже платит...и он идол современного велоспорта франции. других нет...и пока не предвидятся

M-07

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (15) Я вообще за сокращение количества этапов до 18 и увеличения количества дней отдыха до 4-5, тогда гонщики будут свежее и меньше бояться атаковать, и ГТ будут зрелищнее. В 80-х, например, на ГТ вообще больше этапов было, часто на ГТ тогда встречались этапы больше 300 км. Но как-то не хочется снова такого.

Earl57

Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (21) Цитата: Даниил Цитата: Earl57 На Рубэ побеждают в одиночку. Это не про Погачара. Он мертвой хваткой держится за одного или нескольких гонщиков в маленькой группе и на финише выскакивает из-за спины. Могу не согласиться. Только по этому году:1. Победа на Страде Бьянке из одиночного отрыва, длиной 50 км.2. Сколько атак на Поджио на Милан-Сан-Ремо?3. Тиррено-Адриатика дальняя атака на горном этапе (должна быть пунктом 2)4. Именно он развалил всё на Туре Фландрии.Р. S. Я просто хотел сказать, что он уникум велоспорта и может почти всё (только, кажется, смайлик на знак вопроса поменялся?). Или это только с телефона? Могу не согласиться. Только по этому году:1. Победа на Страде Бьянке из одиночного отрыва, длиной 50 км.2. Сколько атак на Поджио на Милан-Сан-Ремо?3. Тиррено-Адриатика дальняя атака на горном этапе (должна быть пунктом 2)4. Именно он развалил всё на Туре Фландрии.Р. S. Я просто хотел сказать, что он уникум велоспорта и может почти всё (только, кажется, смайлик на знак вопроса поменялся?). Или это только с телефона? На Страда Бьянке Погачар атаковал после огромного завала в голове группы, в котором пострадали практически все фавориты. Там догонять его было некому, ибо после завала часть фаворитов сошла, а остальные ехали, зализывая свои раны и превозмогая боль. И ближайшим преследователем Погачара стал ветеран Вальверде. На Поджио Погачара ловили не только Педерсен и Ван Арт, но и все кому не лень. Атаковать он атаковал, но уехать так и не смог... На Туре Фландрии Ван дер Пул на стал привозить его на финиш, и Погачара объехали Ван Барле и Мадуаз. И на остальных северных классиках Тадей не продвинулся дальше 4-го места. Свои победы Погачар собирает весной, когда генеральщики только-только начинают раскатываться. Начинает с Тура ОАЭ, где маршрут не меняется из года в год и два горных этапа одни и те же. Погачар пару лет приехал за пару недель до старта, старательно выучил и отрепетировал основной подъем и теперь штурмует его как Порт Виллунгу. Спринтеров генеральная классификация не интересует, а Тадей в спринт из большой группы не лезет. Топовых генеральщиков Тур ОАЭ не интересует и набирать форму пораньше ради этой гонки они не собираются. Так что Погачар и дальше будет там побеждать. Кроме Тура ОАЭ весной Погачар ездил на Тиррено и Страну Басков, где привычно переспринтовывал горняков и обгонял спринтеров в горах. В этом году вместо Басков решил попробывать северные классики и потерпел неудачу. На Ниццу, Дофине и Швейцарию Погачар никогда не ездит. Перед Туром ездит только Тур Словении, который интересует только некоторых словенцев. В этом году его самым большим соперником там был Домен Новак из Бахрейна. Ну и Груневегена привозили для тренировки гор перед ТДФ. На Туре на первых этапах Погачар обычно никогда не активничал и дожидался, пока соперники подустанут и ГК более-менее определится. А потом привычные атаки в горах за 500 или 200 метров до финиша. Но в этом гору Юмбо нащупали слабое место Погги и мастерски этим воспользовались. Проблема Погги в том, что в длинных горах он не может конкурировать с горняками-специалистами. И в горах надо стараться оторваться от него заранее, не привозя его к финишу. А атаковать за несколько километров до финиша и постаться оставить его одного. В больших горах в одиночку догнать горняков Погачар не в состоянии. Что они и провернули на ТДФ, как и Роглич на Басках годом ранее. И если кто-то думает, что это была случайность, то глубоко ошибается. Следующий этап собирания побед у Погачара - это гонки в конце сезона, когда все уже устали и хотят только чтобы сезон поскорее закончился... На чемпионаты мира Погачар ездит с 16-ти лет. Ни одного ЧМ не пропустил и не на одном не преуспел. Даже до подиума никогда не добирался. Но надежды не теряет. Секрет Погачара в умелом, рачетливом выборе гонок и использовании слабостей соперников. И побеждает он за счет ошибок и слабостей соперников. В этом его сила и его слабость, как показали весенние классики и Тур. А если Ремко облюбует Льеж, то про него Погги придется забыть. На равнине Погачар с Ремко конкурировать не может.

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (15) Цитата: litxaa Вуэльта 2019 - общее время у победителя - 83 часа, 2020 - 72 часа, 2021 - 83 часа, 2022 - 80 часов, 2010 - 87 часов, 2011 - 84 часа. Пересмотрел, ОК, с Вуэльтой немного погорячился, но вот Тур и Джиро (напоминаю, середина 00-х): - 2004: 88+ , 2005: 91+ , 2006: 91+ (это Джира) - 2004: 88+ , 2005: 86+ , 2007: 91+ (это ТдФ) Для сравнения - Тур де Франс 2022 год: 79+ часов, 2021 год: 82+ И только Джиро д'Италия, да держит, как я отписАлся в предыдущем посте "олд скул-марку": 2021 и 2022 г.г. по 86+ часов. Понятно, что всё зависит от маршрута, но в те годы 15-20 лет тому назад "пощады" велогонцам не было (хоть и жрали допинга думаю больше). Фигачили на тяжёлых горных этапах и признайте(сь), если смотрели, в большистве случаев это было зрелищно.