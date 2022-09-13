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Хуан Аюсо – самый молодой призёр Вуэльты Испании

Хуан Аюсо занял 3-е место в общем зачёте Вуэльты Испании-2022, дебютировав на Гранд-туре

 

 

  19-летний Хуан Аюсо (Juan Ayuso) на первом в карьере Гранд-туре поднялся на третью ступень подиума. Испанский велогонщик команды UAE Team Emirates в общем зачёте Вуэльты Испании-2022 уступил 4 минуты 57 секунд победителю испанского Гранд-тура, 22-летнему бельгийскому гонщику Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl) и 2 минуты 55 секунд своему соотечественнику, занявшему второе место, 27-летнему Энрику Масу (Movistar).

 

  Хуан Аюсо стал самым молодым призёром в истории Вуэльты Испании и вторым из самых молодых  в истории всех Гранд-туров (в 1904 году Анри Корне (Henri Cornet) выиграл Тур де Франс в 19 лет).

 

  В этом году Хуан Аюсо  начал карьеру профессионального велогонщика. Изначально команда UAE Team Emirates не планировала участие Хуана Аюсо в трёхнедельной гонке в первый же сезон, решение о дебюте на Вуэльте Испании приняли после Критериума Дофине, оценив результаты Аюсо в первой части сезона (5-е место в общем зачёте  Вуэльты Каталонии, 4-е – на Туре Романдии).

 

 На Вуэльте Испании-2022 Хуан Аюсо после 6-го этапа поднялся в пятёрку сильнейших генеральной классификации. Несмотря на положительный тест на Covid-19, Хуан Аюсо остался в гонке, так как проведённый командой UAE Team Emirates PCR-тест показал, что риск заражения окружающих очень низкий.

 

  На двух этапах Аюсо терял позицию, спускаясь на 6-ю строчку, но после этапа с горным финишем на Сьерра-Неваде занял 4-е место в генеральной классификации.

 После схода Приможа Роглича (Jumbo-Visma) перед 17 этапом Аюсо поднялся на третье место в общем зачёте и удержал призовое место.

 

Хуан Аюсо – самый молодой призёр Вуэльты Испании

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

Хуан Аюсо – самый молодой призёр Вуэльты Испании

 

 

  Хуан Аюсо: «Стоять на подиуме моей первой Вуэльты Испании – это мечта. Я нацеливался идти гонку шаг за шагом, набираясь опыта, точно не зная, где мой предел. Рад и взволнован, что смог показать такой результат в пелотоне с такими великолепными ребятами. Мы отлично ехали все три недели, прекрасно завершили гонку победой Себастьяна Молано. Его победа – вишенка на торте. Идеальное завершение.

 

  В начале года мы даже не знали, что я поеду Вуэльту. Решили только после Дофине. Я приехал на Вуэльту Испании-2022 с задачей побороться за этап, хотя и надеялся, что смогу подняться на подиум. Но в то же время повторял себе, что надо ехать спокойно, не волнуясь, смогу ли показать высокий результат, что в моё возрасте важнее проявлять себя яркими вспышками, чем стабильностью.

 

  Эта последняя неделя тянулась очень долго, но именно на ней я чувствовал себя лучше всего. Мне было очень тяжело на Вуэльте, но такая хорошая третья  неделя очень для меня важна. Если честно, и Ремко, и Энрик меня превосходили. Я просто хотел справиться с плохими днями, понимал, что они сильнее. Мне надо ставить высокие цели, но в то же время быть реалистом и гордиться тем, чего я достиг.

 

  Никогда так сильно не напрягался психологически, как на этом Гранд-туре. Хотел остаться впереди. Считаю, в следующем году смогу ехать лучше.

 

  Вуэльта Испании – самая крупная гонка, которую проехал в жизни. Ощутил потрясающую поддержку зрителей. Пока не думаю о Тур де Франс. Хочу переключиться, провести время с семьёй, потом уже буду думать о следующем сезоне».

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Комментарии

  • velodoctor
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (21)
    velodoctor-Фото

    Похоже на дистанцию ЧМ, тут 4100 набора, там будет 3900, подъемчик на круге  похожий ~140м. Мне почему-то кажется в Австралии даже попроще будет не горнякам.

  • rude_rider
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (5)
    rude_rider-Фото
    Ну правильно. Рвать надо всех пока дают. Залили по горло вот и результат. Интересно что явная не любительница ремко молчит. Очень хочется её мнение услышать. Грамотно по полочкам как обычно.
  • EL-Fenomeno
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, победитель 3-х_недельного гранд тура (пускай Вуэльта стоит только под №3 в градации популярности и раскуртки ГТ после ТдФ и Джиро) от команды Квиков это событие явно неординарное. Заслужил Рэмко или нет эту победу (с учётом сходов сильных оппонентов и тех "слабых" (?) что остались) думаю каждый решает сам, но счёт на табло 2 победы (разделка + групповой этап) и 2 недели колесить в красной майки думаю более чем аргумент. Другое дело что эта Вуэльта совсем НЕ горняцкая получилась (даже не было обычных в прошлом на испанском ГТ финишных стенок-мирадоров под 20% и выше, что очень любили орги когда то ставить). Так что лично от себя могу сказать что в этом году для Рэмко на Вуэльте всё сложилось: и по соперниках, и по маршруту, и даже КОВИД его и его команду миновал. Но считаю что Эвенпул не выглядил таким уверенным (горные этапы в середине Вуэльты это и показали, т.е доказали), но кроме Роглича который по настоящему мог его проверить (и проверял) "на прочность" больше оппонентов грозынх не нашлось, хоть и пробовали (вяло) + у Рмэко был весомый козырь в виду инд.разделки...не горной, к слову, тоже.

     

    P.S.

    Девушка  будущуя жена Эвенпула вчера в Мадриде тоже под red style облачилась..))..не знаю модель ли (заметил один фотокор всё время её фоткал), но весьма симпотная и красивая first_move и тут "повезло" молодому футболисту велогонщику) 

  • garmincervelo
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (21)
    garmincervelo-Фото
    Вывод .. датский. Ха ха ха. А вообще это 2 прохиндея на финише. Один говорил зимой - монумент мой. Второй - мои 8 Туров. А, ещё есть футболист. Все гонки 3го эшелона собрал и сказки через троллей на форуме рассказывает.
  • M-07
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (5)
    M-07-Фото
    А что это, как не чудо. В команде, которая вообще не про общий зачёт на ГТ, хорошие горняки откуда всё время сбегают, чтобы иметь хоть какую-то подготовку и поддержку в горах, из раздельщика вдруг ещё и горняка слепили, который без хорошей поддержки в горах и без особого труда выиграл ГТ. Причём такой мгновенный и гигантский прогресс раздельщика в горах в команде не для горняков, что вопросов нет никаких. Чего это всякие Масы и Алмейды в другие команды для ГТ переходили, непонятно.
  • RVL
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (21)
    RVL-Фото

    Цитата: Earl57
    А если Ремко облюбует Льеж, то про него Погги придется забыть. На равнине Погачар с Ремко конкурировать не может.
    он просто доедет на нем, издергав до темноты в глазах, если уж так ...и разует ремко в спринте.)))

     думаю опыт погги мотает на ус...и не становится наивнее в тактике

    зы. вообще вывод детский...не может)))

  • RVL
    Патрик Лефевр считает рискован ... (3)
    RVL-Фото

    федерация велоспорта франции скорее всего ему тоже платит...и

    он идол современного велоспорта франции. других нет...и пока не предвидятся

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (15)
    M-07-Фото
    Я вообще за сокращение количества этапов до 18 и увеличения количества дней отдыха до 4-5, тогда гонщики будут свежее и меньше бояться атаковать, и ГТ будут зрелищнее. В 80-х, например, на ГТ вообще больше этапов было, часто на ГТ тогда встречались этапы больше 300 км. Но как-то не хочется снова такого.
  • Earl57
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (21)
    Earl57-Фото

    Цитата: Даниил
    Цитата: Earl57
    На Рубэ побеждают в одиночку. Это не про Погачара. Он мертвой хваткой держится за одного или нескольких гонщиков в маленькой группе и на финише выскакивает из-за спины.
    Могу не согласиться. Только по этому году:1. Победа на Страде Бьянке из одиночного отрыва, длиной 50 км.2. Сколько атак на Поджио на Милан-Сан-Ремо?3. Тиррено-Адриатика дальняя атака на горном этапе (должна быть пунктом 2)4. Именно он развалил всё на Туре Фландрии.Р. S. Я просто хотел сказать, что он уникум велоспорта и может почти всё (только, кажется, смайлик на знак вопроса поменялся?). Или это только с телефона?

    На Страда Бьянке Погачар атаковал после огромного завала в голове группы, в котором пострадали практически все фавориты. Там догонять его было некому, ибо после завала часть фаворитов сошла, а остальные ехали, зализывая свои раны и превозмогая боль. И ближайшим преследователем Погачара стал ветеран Вальверде.

    На Поджио Погачара ловили не только Педерсен и Ван Арт, но и все кому не лень. Атаковать он атаковал, но уехать так и не смог... На Туре Фландрии Ван дер Пул на стал привозить его на финиш, и Погачара объехали Ван Барле и Мадуаз. И на остальных северных классиках Тадей не продвинулся дальше 4-го места.

    Свои победы Погачар собирает весной, когда генеральщики только-только начинают раскатываться. Начинает с Тура ОАЭ, где маршрут не меняется из года в год и два горных этапа одни и те же. Погачар пару лет приехал за пару недель до старта, старательно выучил и отрепетировал основной подъем и теперь штурмует его как Порт Виллунгу. Спринтеров генеральная классификация не интересует, а Тадей в спринт из большой группы не лезет. Топовых генеральщиков Тур ОАЭ не интересует и набирать форму пораньше ради этой гонки они не собираются. Так что Погачар и дальше будет там побеждать.

    Кроме Тура ОАЭ весной Погачар ездил на Тиррено и Страну Басков, где привычно переспринтовывал горняков и обгонял спринтеров в горах. В этом году вместо Басков решил попробывать северные классики и потерпел неудачу.

    На Ниццу, Дофине и Швейцарию Погачар никогда не ездит. Перед Туром ездит только Тур Словении, который интересует только некоторых словенцев. В этом году его самым большим соперником там был Домен Новак из Бахрейна. Ну и Груневегена привозили для тренировки гор перед ТДФ.

    На Туре на первых этапах Погачар обычно никогда не активничал и дожидался, пока соперники подустанут и ГК более-менее определится. А потом привычные атаки в горах за 500 или 200 метров до финиша. Но в этом гору Юмбо нащупали слабое место Погги и мастерски этим воспользовались. Проблема Погги в том, что в длинных горах он не может конкурировать с горняками-специалистами. И в горах надо стараться оторваться от него заранее, не привозя его к финишу. А атаковать за несколько километров до финиша и постаться оставить его одного. В больших горах в одиночку догнать горняков Погачар не в состоянии. Что они и провернули на ТДФ, как и Роглич на Басках годом ранее. И если кто-то думает, что это была случайность, то глубоко ошибается.

    Следующий этап собирания побед у Погачара - это гонки в конце сезона, когда все уже устали и хотят только чтобы сезон поскорее закончился...

    На чемпионаты мира Погачар ездит с 16-ти лет. Ни одного ЧМ не пропустил и не на одном не преуспел. Даже до подиума никогда не добирался. Но надежды не теряет.

    Секрет Погачара в умелом, рачетливом выборе гонок и использовании слабостей соперников. И побеждает он за счет ошибок и слабостей соперников. В этом его сила и его слабость, как показали весенние классики и Тур. А если Ремко облюбует Льеж, то про него Погги придется забыть. На равнине Погачар с Ремко конкурировать не может.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: litxaa
    Вуэльта 2019 - общее время у победителя - 83 часа, 2020 - 72 часа, 2021 - 83 часа, 2022 - 80 часов, 2010 - 87 часов, 2011 - 84 часа.

    Пересмотрел, ОК, с Вуэльтой немного погорячился, но вот Тур и Джиро (напоминаю, середина 00-х):

     - 2004: 88+ , 2005: 91+ , 2006: 91+ (это Джира)

     - 2004: 88+ , 2005: 86+ , 2007: 91+ (это ТдФ)

    Для сравнения - Тур де Франс 2022 год: 79+ часов, 2021 год: 82+ И только Джиро д'Италия, да держит, как я отписАлся в предыдущем посте "олд скул-марку": 2021 и 2022 г.г. по 86+ часов.

    Понятно, что всё зависит от маршрута, но в те годы 15-20 лет тому назад "пощады" велогонцам не было (хоть и жрали допинга думаю больше). Фигачили на тяжёлых горных этапах и признайте(сь), если смотрели, в большистве случаев это было зрелищно.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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