Хуан Аюсо – самый молодой призёр Вуэльты Испании

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 14:45
Хуан Аюсо занял 3-е место в общем зачёте Вуэльты Испании-2022, дебютировав на Гранд-туре
19-летний Хуан Аюсо (Juan Ayuso) на первом в карьере Гранд-туре поднялся на третью ступень подиума. Испанский велогонщик команды UAE Team Emirates в общем зачёте Вуэльты Испании-2022 уступил 4 минуты 57 секунд победителю испанского Гранд-тура, 22-летнему бельгийскому гонщику Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl) и 2 минуты 55 секунд своему соотечественнику, занявшему второе место, 27-летнему Энрику Масу (Movistar).
Хуан Аюсо стал самым молодым призёром в истории Вуэльты Испании и вторым из самых молодых в истории всех Гранд-туров (в 1904 году Анри Корне (Henri Cornet) выиграл Тур де Франс в 19 лет).
В этом году Хуан Аюсо начал карьеру профессионального велогонщика. Изначально команда UAE Team Emirates не планировала участие Хуана Аюсо в трёхнедельной гонке в первый же сезон, решение о дебюте на Вуэльте Испании приняли после Критериума Дофине, оценив результаты Аюсо в первой части сезона (5-е место в общем зачёте Вуэльты Каталонии, 4-е – на Туре Романдии).
На Вуэльте Испании-2022 Хуан Аюсо после 6-го этапа поднялся в пятёрку сильнейших генеральной классификации. Несмотря на положительный тест на Covid-19, Хуан Аюсо остался в гонке, так как проведённый командой UAE Team Emirates PCR-тест показал, что риск заражения окружающих очень низкий.
На двух этапах Аюсо терял позицию, спускаясь на 6-ю строчку, но после этапа с горным финишем на Сьерра-Неваде занял 4-е место в генеральной классификации.
После схода Приможа Роглича (Jumbo-Visma) перед 17 этапом Аюсо поднялся на третье место в общем зачёте и удержал призовое место.
Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates
Хуан Аюсо: «Стоять на подиуме моей первой Вуэльты Испании – это мечта. Я нацеливался идти гонку шаг за шагом, набираясь опыта, точно не зная, где мой предел. Рад и взволнован, что смог показать такой результат в пелотоне с такими великолепными ребятами. Мы отлично ехали все три недели, прекрасно завершили гонку победой Себастьяна Молано. Его победа – вишенка на торте. Идеальное завершение.
В начале года мы даже не знали, что я поеду Вуэльту. Решили только после Дофине. Я приехал на Вуэльту Испании-2022 с задачей побороться за этап, хотя и надеялся, что смогу подняться на подиум. Но в то же время повторял себе, что надо ехать спокойно, не волнуясь, смогу ли показать высокий результат, что в моё возрасте важнее проявлять себя яркими вспышками, чем стабильностью.
Эта последняя неделя тянулась очень долго, но именно на ней я чувствовал себя лучше всего. Мне было очень тяжело на Вуэльте, но такая хорошая третья неделя очень для меня важна. Если честно, и Ремко, и Энрик меня превосходили. Я просто хотел справиться с плохими днями, понимал, что они сильнее. Мне надо ставить высокие цели, но в то же время быть реалистом и гордиться тем, чего я достиг.
Никогда так сильно не напрягался психологически, как на этом Гранд-туре. Хотел остаться впереди. Считаю, в следующем году смогу ехать лучше.
Вуэльта Испании – самая крупная гонка, которую проехал в жизни. Ощутил потрясающую поддержку зрителей. Пока не думаю о Тур де Франс. Хочу переключиться, провести время с семьёй, потом уже буду думать о следующем сезоне».
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