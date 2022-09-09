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Ригоберто Уран – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2022

Ригоберто Уран: «За 300 метров до финиша сказал себе: “Сейчас или никогда”»

 

 

  35-летний колумбийский велогонщик команды EF Education-EasyPost Ригоберто Уран одержал победу из отрыва на 17-м этапе Вуэльты Испании-2022, первую в карьере на этапе испанского Гранд-тура,  и вошёл в число победителей этапов всех трёх Гранд-туров. На счету Ригоберто Урана два этапа Джиро д’Италия (2013 и 2014) и этап Тур де Франс (2017).

 

 

Ригоберто Уран – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2022

 Photo ©Unipublic / Sprint Cycling Agency

 

  17-й этап Вуэльты Испании-2022, среднегорный, с набором высоты 2500 м и финишем в подъём 2-й категории, идеально подходил для победы отрыва.  Желающие уехать в отрыв атаковали с самого старта, группа из 13 гонщиков смогла создать просвет и удержаться впереди лишь через 48,8 км после старта.

 

  В отрыв дня отобрались помимо будущего победителя этапа Ригоберто Урана Клеман Шампуссан и Боб Юнгельс (Clément Champoussin, Bob Jungels /AG2R Citroën), Джино Медер и Фред Райт (Gino Mäder, Fred Wright /Bahrain Victorious), Хесус Эррада (Jesus Herrada /Cofidis), Кентан Паше (Quentin Pacher /Groupama-FDJ), Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi /Israel Premier Tech), Лоусон Крэддок (Lawson Craddock /BikeExchange-Jayco), Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde /Trek-Segafredo), Марк Солер (Marc Soler /UAE Team Emirates), Эли Жесбер и Симон Гульельми (Elie Gesbert and Simon Guglielmi /Arkea-Samsic).

 

  Пелотон дал отрыву набрать более 7 минут преимущества, достаточного, чтобы разыграть победу на этапе.  За 19 км до финиша из отрыва атаковал 30-летний американский велогонщик Лоусон Крэддок. Но попутчики по отрыву далеко его не отпустили.

 

  Ригоберто Уран контрактаковал за 13 км до финиша. Его добрали Клеман Шампуссан и Кентан Паше и Эли Жесбер. На финальном подъёме 2-й категории Монастерио Де Тентудиа (Monasterio De Tentudía, отм. 1100 м, набор высоты 520 м, протяженность 10,3 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 12%) Лоусона Крэддока добрали его попутчики по отрыву, которые продолжали атаковать друг друга. На финальном километре в первой группе остались Ригоберто Уран, Хесус Эррада, Марк Солер и Лоусон Крэддок.

 

  Эррада попытался уехать от своих соперников, но Ригоберто Уран отреагировал на его ускорение, а затем контратаковал и одержал победу, опередив на финишной черте 30-летнего французского гонщика команды Groupama-FDJ Кентана Паше и 32-летнего испанского гонщика команды Cofidis Хесуса Эрраду.

 

  У генеральщиков на финальном подъёме шла своя борьба. Из пелотона атаковал Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), опередивший генеральщиков на 9 секунд. Энрик Мас (Movistar) пробовал уехать от лидера общего зачёта Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl), но в итоге они оба финишировали с одним временем через 5 минут 11 секунд после победителя этапа Ригоберто Урана. После схода Приможа Роглича (Jumbo-Visma) Энрик Мас является ближайшим соперником Ремко Эвенепула и уступает ему после 17 этапа 2 минуты 1 секунду.

 

Ригоберто Уран благодаря победе на этапе и участию в отрыве поднялся в десятку лучших общего зачёта и теперь идёт на 9-й позиции.

 

Ригоберто Уран – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2022

 

Ригоберто Уран – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2022

 

Ригоберто Уран – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2022

 

Ригоберто Уран – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2022

 

Ригоберто Уран – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2022

 

  Ригоберто Уран: «Я много лет охотился за победой на этапе Вуэльты, потому что у меня уже выигрывал этапы на Джиро и Тур де Франс. Теперь есть и этап Вуэльты Испании. Для меня, специалиста трёхнедельных гонок, такая победа – это счастье. Сегодня для меня особенный день. Я очень счастлив.

 

  Спасибо команде, всем, кто сделал эту победу возможной, моей семье…и мне, потому что первым поверил в себя я сам. Много раз, когда цель не достигнута, приходится быть реалистом. Но сегодня мы счастливы. Я воспользовался шансом передать таким образом поддержку нашему директору, которому пришлось уехать с гонки из-за семейных проблем.

 

  Сегодня в отрыве были очень быстрые гонщики, конечно, мне пришлось тратить чуть больше сил, чем остальным, потому что я единственный из отрыва выигрывал время в генеральной классификации. Такие гонщики как Солер очень сильны, мне приходилось внимательно следить. Наконец, за 300 метров, я увидел шанс и сказал: «Сейчас или никогда».

 

  Мы старались, это красивая победа на этапе и для меня, и для команды, и для моей карьеры. Она означает, что важно продолжать верить и бороться. Иногда результаты далеки от намеченных и невозможно их достичь. Но важно каждый день начинать с  воодушевлением, с правильным отношением, стараться не потерять надежду. Именно этим я руководствуюсь в своей жизни!»

 

 

Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education EasyPost Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Hansmer
    Примож Роглич сошёл с Вуэльты ... (14)
    Hansmer-Фото
    Цитата: vova-55
    Всегда болел за Приможа. 
    Но разочаровался в нем, когда он подставил свого соотечественника и бывшего друга Погочара. 
    Ведь Рогла знал, что Погачар будет отвечать на его ранние атаки и специальны отдал все силы, чтобы укатать Погачара в этих ответах на ускорение. И делалось это для Винегора.  
    На том этапе Погачар проиграл Винегору больше 2 минут, а сам Рогла проиграл раза в три больше. 
    У Погачара нет сильной команды, а Джамбо наоборот сильнейшая команда на ТДФ 2022, тот этап предрешил судьбу победителя Тура.
    Я никогда не смогу Рогле простить это предательство, да и сам он внутри себя не сможет оправдаться.
    Да, была задумка укатать Поги и они её реализовали. Погачару надо было отпустить Роглича и возможно тот бы сдулся сам. А если нет, то уже бы не стал предателем? Думаю всёже они разыграли в тот день отличную карту, просто два сильнейших обыграли третьего сильнейшего но одного.
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
    nightbuster33-Фото

    После сегоднешней бестолковой гонки, Лопеза завтра может  "стукнуть" по ногам.А если будет нормально,только взаимовыгодное содружество Лопез-Мак могут ответиь Лидеру.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    Velolife-Фото

    Не только Vuelta отвернулась от Primo?, но и сам Primo? отвернулся от Vuelta. Так что с большой вероятностью, рискну предположить, подиум в Мадриде будет бельгийско-испанский. Но неудача ли это? А Rigoberto Urán показал всем, что у ветерана остался порох в пороховнице. А вот на Quentin Pacher лица не было: снова осечка. Желаю ему взять этап. Хотя бы завтра на Alto de Piornal. Но пройти придётся дважды. А в придачу с Alto de la Desespera (Безнадёжная Вершина) – задача не из лёгких. В том числе и для «генералов», битва которых даже без Primo? будет напряжённой. Главное, чтобы не было среди них, да и в пелотоне в целом, очередных потерь. Сегодня, кажется, обошлось. Правда, после неудачного падения во время кормёжки Kaden Groves ехал без прежней спринтерской прыти. Соньёры иногда запихивают еду достаточно рискованно. Но что же делать? Ведь, голодному сытого не понять!

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
    Velolife-Фото
    Инсинуации!
  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
    Velolife-Фото

    Не только Vuelta отвернулась от Primo?, но и сам Primo? отвернулся от Vuelta. Так что с большой вероятностью, рискну предположить, подиум в Мадриде будет бельгийско-испанский. Но неудача ли это? А Rigoberto Urán показал всем, что у ветерана остался порох в пороховнице. А вот на Quentin Pacher лица не было: снова осечка. Желаю ему взять этап. Хотя бы завтра на Alto de Piornal. Но пройти придётся дважды. А в придачу с Alto de la Desespera (Безнадёжная Вершина) – задача не из лёгких. В том числе и для «генералов», битва которых даже без Primo? будет напряжённой. Главное, чтобы не было среди них, да и в пелотоне в целом, очередных потерь. Сегодня, кажется, обошлось. Правда, после неудачного падения во время кормёжки Kaden Groves ехал без прежней спринтерской прыти. Соньёры иногда запихивают еду достаточно рискованно. Но что же делать? Ведь, голодному сытого не понять!

  • Александра
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
    Александра-Фото
    Да простят меня спортсмены и болельщики, но при всей блистательности молодежи, я впервые рада победе на этой Вуэльте! Ай да старик Риго, жив, жив курилка!
  • vova-55
    Примож Роглич сошёл с Вуэльты ... (14)
    vova-55-Фото

    Всегда болел за Приможа. 

    Но разочаровался в нем, когда он подставил свого соотечественника и бывшего друга Погочара. 

    Ведь Рогла знал, что Погачар будет отвечать на его ранние атаки и специальны отдал все силы, чтобы укатать Погачара в этих ответах на ускорение. И делалось это для Винегора.  

    На том этапе Погачар проиграл Винегору больше 2 минут, а сам Рогла проиграл раза в три больше. 

    У Погачара нет сильной команды, а Джамбо наоборот сильнейшая команда на ТДФ 2022, тот этап предрешил судьбу победителя Тура.

    Я никогда не смогу Рогле простить это предательство, да и сам он внутри себя не сможет оправдаться.

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Все молодые претенденты впереди Лопеза переиграли его по всем статьям. Из года в год повторяет одну и туже ошибку.Раньше это было с Масом,сейчас к нему присоединились еще двое,мог быть и третий,шедший за ним в общей сумме.Только большой разрыв отставания не позволило обойдти его.Он хочет сразу и окончательно создать большой разрыв,забывая,что уже не такой,каким был 5лет назад. Нет терпения в ожидании,когда надо выстрелить. Если будет продолжаться такая игра и дальше не видать ему места выше,чем настоящее,а может оказаться еще ниже.   .Грех не воспользоватся создавшейся ситуацией в гонке.

  • AlpenFlow
    Максимилиан Шахман досрочно за ... (4)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Meridale
    У меня такое каждый год.
    Чем лечитесь?
  • motte
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (10)
    motte-Фото

    О, Мадонна! Риго, колумбийский Мик Джаггер , любитель бананов, искренне рад, это круто, Винокуров, улыбнулся, вспомнив олимпийский Лондон 2012 года, когда они с ним , оторвавшись от группы, разыграли золото и серебро-:)

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