Ригоберто Уран – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 23:00
Ригоберто Уран: «За 300 метров до финиша сказал себе: “Сейчас или никогда”»
35-летний колумбийский велогонщик команды EF Education-EasyPost Ригоберто Уран одержал победу из отрыва на 17-м этапе Вуэльты Испании-2022, первую в карьере на этапе испанского Гранд-тура, и вошёл в число победителей этапов всех трёх Гранд-туров. На счету Ригоберто Урана два этапа Джиро д’Италия (2013 и 2014) и этап Тур де Франс (2017).
Photo ©Unipublic / Sprint Cycling Agency
17-й этап Вуэльты Испании-2022, среднегорный, с набором высоты 2500 м и финишем в подъём 2-й категории, идеально подходил для победы отрыва. Желающие уехать в отрыв атаковали с самого старта, группа из 13 гонщиков смогла создать просвет и удержаться впереди лишь через 48,8 км после старта.
В отрыв дня отобрались помимо будущего победителя этапа Ригоберто Урана Клеман Шампуссан и Боб Юнгельс (Clément Champoussin, Bob Jungels /AG2R Citroën), Джино Медер и Фред Райт (Gino Mäder, Fred Wright /Bahrain Victorious), Хесус Эррада (Jesus Herrada /Cofidis), Кентан Паше (Quentin Pacher /Groupama-FDJ), Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi /Israel Premier Tech), Лоусон Крэддок (Lawson Craddock /BikeExchange-Jayco), Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde /Trek-Segafredo), Марк Солер (Marc Soler /UAE Team Emirates), Эли Жесбер и Симон Гульельми (Elie Gesbert and Simon Guglielmi /Arkea-Samsic).
Пелотон дал отрыву набрать более 7 минут преимущества, достаточного, чтобы разыграть победу на этапе. За 19 км до финиша из отрыва атаковал 30-летний американский велогонщик Лоусон Крэддок. Но попутчики по отрыву далеко его не отпустили.
Ригоберто Уран контрактаковал за 13 км до финиша. Его добрали Клеман Шампуссан и Кентан Паше и Эли Жесбер. На финальном подъёме 2-й категории Монастерио Де Тентудиа (Monasterio De Tentudía, отм. 1100 м, набор высоты 520 м, протяженность 10,3 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 12%) Лоусона Крэддока добрали его попутчики по отрыву, которые продолжали атаковать друг друга. На финальном километре в первой группе остались Ригоберто Уран, Хесус Эррада, Марк Солер и Лоусон Крэддок.
Эррада попытался уехать от своих соперников, но Ригоберто Уран отреагировал на его ускорение, а затем контратаковал и одержал победу, опередив на финишной черте 30-летнего французского гонщика команды Groupama-FDJ Кентана Паше и 32-летнего испанского гонщика команды Cofidis Хесуса Эрраду.
У генеральщиков на финальном подъёме шла своя борьба. Из пелотона атаковал Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), опередивший генеральщиков на 9 секунд. Энрик Мас (Movistar) пробовал уехать от лидера общего зачёта Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl), но в итоге они оба финишировали с одним временем через 5 минут 11 секунд после победителя этапа Ригоберто Урана. После схода Приможа Роглича (Jumbo-Visma) Энрик Мас является ближайшим соперником Ремко Эвенепула и уступает ему после 17 этапа 2 минуты 1 секунду.
Ригоберто Уран благодаря победе на этапе и участию в отрыве поднялся в десятку лучших общего зачёта и теперь идёт на 9-й позиции.
Ригоберто Уран: «Я много лет охотился за победой на этапе Вуэльты, потому что у меня уже выигрывал этапы на Джиро и Тур де Франс. Теперь есть и этап Вуэльты Испании. Для меня, специалиста трёхнедельных гонок, такая победа – это счастье. Сегодня для меня особенный день. Я очень счастлив.
Спасибо команде, всем, кто сделал эту победу возможной, моей семье…и мне, потому что первым поверил в себя я сам. Много раз, когда цель не достигнута, приходится быть реалистом. Но сегодня мы счастливы. Я воспользовался шансом передать таким образом поддержку нашему директору, которому пришлось уехать с гонки из-за семейных проблем.
Сегодня в отрыве были очень быстрые гонщики, конечно, мне пришлось тратить чуть больше сил, чем остальным, потому что я единственный из отрыва выигрывал время в генеральной классификации. Такие гонщики как Солер очень сильны, мне приходилось внимательно следить. Наконец, за 300 метров, я увидел шанс и сказал: «Сейчас или никогда».
Мы старались, это красивая победа на этапе и для меня, и для команды, и для моей карьеры. Она означает, что важно продолжать верить и бороться. Иногда результаты далеки от намеченных и невозможно их достичь. Но важно каждый день начинать с воодушевлением, с правильным отношением, стараться не потерять надежду. Именно этим я руководствуюсь в своей жизни!»
Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2022
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