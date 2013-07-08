Два гонщика в топ-5, две победы на этапах и 1-е место в командной классификации UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2022

Подиум и 5-е место общего зачёта, две победы на этапах, победа в командной классификации и майка самого атакующего гонщика у команды UAE Team Emirates по итогам Вуэльты Испании-2022

Команда UAE Team Emirates завершила Вуэльту Испании-2022 с подиумом Хуана Аюсо, который занял 3-е место на дебютном Гранд-туре, и 5-м местом Жуана Алмейды. Также у команды две победы на этапах – Марк Солер одержал победу на 5-м этапе, а Себастьян Молано выиграл финальный этап в Мадриде, где обошёл в спринте Мадса Педерсена (Trek-Segafredo).

Кроме того, Марк Солер по итогам Вуэльты Испании-2022 назван самым атакующим гонщиком и получил премию «суперкомбатив». А гонщики команды UAE Team Emirates, которые доехали до финиша в Мадриде в полном составе, поднялись на подиум как лучшая команда в командной классификации, где UAE Team Emirates опередила команду INEOS Grenadiers.

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Себастьян Молано: «Я всё ещё осмысливаю эту победу, очень счастлив. Мы нацеливались готовились спринтовать с Акерманом. У меня отлично шла нога, я ускорился за 300 м, увидел, что Педерсен приближается, поэтому удерживал скорость высокой, чтобы Паскаль смог обойти с другой стороны. В итоге получилась прекрасная Вуэльта для нашей команды».

Марк Солер: «Никогда не думал, что стану самым атакующим гонщиком. Я просто ехал свою гонку. Старался выдавать максимум на каждом этапе, помогать команде и работать на себя. В итоге я получил приз, очень рад этому. Думаю, команда проехала Вуэльту на очень высоком уровне – подиум Хуана, победа в командной классификации, две победы на этапах… В 19 лет подняться на подиум Гранд-тура очень важно. Продолжим работать и придут лучшие результаты».

Хошеан Мачин (Joxean Fernández Matxin) в последний раз проехал гонку как спортивный директор. После Вуэльты Испании-2022 он полностью посвятит себя работе менеджера команды, которым уже является. Он продолжит появляться в гонках, но уже как руководитель всей команды:

«У нас много спортивных директоров, а я иду дальше. Думаю, это хороший шаг после 30 лет в качестве спортивного директора».

Хошеан Мачин и объяснил, почему Хуана Аюсо включили в состав на Вуэльту Испании-2022 в последний момент:

«Мы не планировали брать его на Гранд-тур, но он прогрессировал, появился шанс. Если бы мы внезапно объявили, что он поедет Вуэльту, быстро начались бы споры и обсуждения. Я хотел их избежать. До того, как появится перед зрителями на Вуэльте, он поехал посмотреть маршрут. Мы всегда старались его защищать, чтобы не подвергать давлению. Но теперь он всем себя показал. Он – уже не будущее, а настоящее. Я больше доволен даже не результатами, а отношением и работой моих гонщиков.

Понятно, что в 2023 году Хуан Аюсо появится на Гранд-туре. Мы составим ему календарь, который будет лучше всего подходить для его развития».