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Два гонщика в топ-5, две победы на этапах и 1-е место в командной классификации UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2022

Подиум и 5-е место общего зачёта, две победы на этапах, победа в командной классификации и майка самого атакующего гонщика у команды UAE Team Emirates по итогам Вуэльты Испании-2022

 

 

  Команда UAE Team Emirates завершила Вуэльту Испании-2022 с подиумом Хуана Аюсо, который занял 3-е место на дебютном Гранд-туре, и 5-м местом Жуана Алмейды. Также у команды две победы на этапах – Марк Солер одержал победу на 5-м этапе, а Себастьян Молано выиграл финальный этап в Мадриде, где обошёл в спринте Мадса Педерсена (Trek-Segafredo).

 

  Кроме того, Марк Солер по итогам Вуэльты Испании-2022 назван самым атакующим гонщиком и получил премию «суперкомбатив». А гонщики команды UAE Team Emirates, которые доехали до финиша в Мадриде в полном составе, поднялись на подиум как лучшая команда в командной классификации, где UAE Team Emirates опередила команду INEOS Grenadiers.

 

Два гонщика в топ-5, две победы на этапах и 1-е место в командной классификации UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2022

 

Два гонщика в топ-5, две победы на этапах и 1-е место в командной классификации UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2022

 

Два гонщика в топ-5, две победы на этапах и 1-е место в командной классификации UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2022

 

Два гонщика в топ-5, две победы на этапах и 1-е место в командной классификации UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2022

 Photo ©Unipublic / Sprint Cycling Agency

Два гонщика в топ-5, две победы на этапах и 1-е место в командной классификации UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2022

 

  Себастьян Молано: «Я всё ещё осмысливаю эту победу, очень счастлив. Мы нацеливались готовились спринтовать с Акерманом. У меня отлично шла нога, я ускорился за 300 м, увидел, что Педерсен приближается, поэтому удерживал скорость высокой, чтобы Паскаль смог обойти с другой стороны. В итоге получилась прекрасная Вуэльта для нашей команды».

 

  Марк Солер: «Никогда не думал, что стану самым атакующим гонщиком. Я просто ехал свою гонку. Старался выдавать максимум на каждом этапе, помогать команде и работать на себя. В итоге я получил приз, очень рад этому. Думаю, команда проехала Вуэльту на очень высоком уровне – подиум Хуана, победа в командной классификации, две победы на этапах… В 19 лет подняться на подиум Гранд-тура очень важно. Продолжим работать и придут лучшие результаты».

 

 

  Хошеан Мачин (Joxean Fernández Matxin) в последний раз проехал гонку как спортивный директор. После Вуэльты Испании-2022 он полностью посвятит себя работе менеджера команды, которым уже является. Он продолжит появляться в гонках, но уже как руководитель всей команды:

 

  «У нас много спортивных директоров, а я иду дальше. Думаю, это хороший шаг после 30 лет в качестве спортивного директора».

 

  Хошеан Мачин и объяснил, почему Хуана Аюсо включили в состав на Вуэльту Испании-2022 в последний момент:

 

  «Мы не планировали брать его на Гранд-тур, но он прогрессировал, появился шанс. Если бы мы внезапно объявили, что он поедет Вуэльту, быстро начались бы споры и обсуждения. Я хотел их избежать. До того, как появится перед зрителями на Вуэльте, он поехал посмотреть маршрут. Мы всегда старались его защищать, чтобы не подвергать давлению. Но теперь он всем себя показал. Он – уже не будущее, а настоящее. Я больше доволен даже не результатами, а отношением и работой моих гонщиков.

 

  Понятно, что в 2023 году Хуан Аюсо появится на Гранд-туре. Мы составим ему календарь, который будет лучше всего подходить для его развития».

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Теги к статье: Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Евгений

    zhekinson

    Сегодня, 19:38 | Регистрация: 30.06.2015

    ну что же,ждём Аюсо и Алмейду в помощниках у Тадея на TdF 2023!

  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:02 | Регистрация: 8.07.2013

    Этот состав UAE смотрелся гораздо лучше чем состав который был на туре, даже без Погачара и с разбитым МакНалти.

  3. SportSpirit

    Сегодня, 20:59 | Регистрация: 4.05.2019

    Удивительное дело) Аюсо против Алмейды, Солер против всех, Молано против Аккермана, никто никого не возит - а команда доезжает в полном составе и при этом заслуженно является самой успешной по совокупности номинаций. По ходу гонки не заметив ковид. 

     

    При этом весь бэкстайдж, что я видела, убедил меня в искренности происходящего. Отличные психологические пазлы. Ты даешь мне - я даю тебе, выбирает дорога и форма здесь и сейчас. 

     

    На будущее я бы не ставила в один состав к Погачару МакНалти и тем более Аюсо. Алмейда - да! - такой типаж, что стерпит все. После буйного Ремко-то) правда без грандиозных личных амбиций. 

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Комментарии

  • SportSpirit
    Хуан Аюсо – самый молодой приз ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Этот парень надолго! С точки зрения ГТ - он превзойдет Погачара. Надеюсь, лет через 5 форум будет функционировать и я процитирую сама себя) 

     

    Среди многого о Вуэльте Аюсо запомнился его взгляд хищника, т.к. ездит без очков. Доезд на нейтральном велосипеде вместе с Ремко на горном этапе. А также реакция на сход Роглича, по памяти "Невероятно быть на виртуальном подиуме, но сход Роглича был таким грустным, что я не чувствую, что сейчас есть чему радоваться".

  • SportSpirit
    Два гонщика в топ-5, две побед ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Удивительное дело) Аюсо против Алмейды, Солер против всех, Молано против Аккермана, никто никого не возит - а команда доезжает в полном составе и при этом заслуженно является самой успешной по совокупности номинаций. По ходу гонки не заметив ковид. 

     

    При этом весь бэкстайдж, что я видела, убедил меня в искренности происходящего. Отличные психологические пазлы. Ты даешь мне - я даю тебе, выбирает дорога и форма здесь и сейчас. 

     

    На будущее я бы не ставила в один состав к Погачару МакНалти и тем более Аюсо. Алмейда - да! - такой типаж, что стерпит все. После буйного Ремко-то) правда без грандиозных личных амбиций. 

  • старт-шоссе 82
    Два гонщика в топ-5, две побед ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этот состав UAE смотрелся гораздо лучше чем состав который был на туре, даже без Погачара и с разбитым МакНалти.

  • Ернат
    Итоги Вуэльты Испании-2022 по ... (6)
    Ернат-Фото

    ужассс просто 

  • Ернат
    Хуан Аюсо – самый молодой приз ... (2)
    Ернат-Фото

    будущая звездочка 

  • zhekinson
    Два гонщика в топ-5, две побед ... (3)
    zhekinson-Фото

    ну что же,ждём Аюсо и Алмейду в помощниках у Тадея на TdF 2023!

  • _DeKKeR_
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (23)
    _DeKKeR_-Фото
    Странно... Получается, генеральщики весной только раскатываются, в конце сезоне они уставшие, а один Погачар всесильный и обыгрывает их круглый год) Чем занимаются эти генеральщики, мне вот интересно..) Пока Погачар Рубе не проедет, как можно делать выводы о том, на что он там способен?) Не вина Погачара, что генеральщики круглый год готовятся к одной гонке, как я понимаю)
    Какой-то скептицизм непонятный) Ровно так же вы рассказывали, что Йоханнессен в большей степени генеральщик, чем Аюсо) Как по мне, все эти доводы вытекают из личных симпатий)
  • старт-шоссе 82
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (23)
    старт-шоссе 82-Фото

    Отличный супер-финиш от Тадея, с первой позиции ,не выризая, только на силовой тяге. Оставил Ван Арта без шансов ,который так и не смог выйти у него с колеса. 

    Ждем Погачара на Ломбардии.

  • velodoctor
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (23)
    velodoctor-Фото

    Похоже на дистанцию ЧМ, тут 4100 набора, там будет 3900, подъемчик на круге  похожий ~140м. Мне почему-то кажется в Австралии даже попроще будет не горнякам.

  • rude_rider
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (5)
    rude_rider-Фото
    Ну правильно. Рвать надо всех пока дают. Залили по горло вот и результат. Интересно что явная не любительница ремко молчит. Очень хочется её мнение услышать. Грамотно по полочкам как обычно.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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