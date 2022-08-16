Жулиан Алафилипп и Ремко Эвенепул возглавят команду Quick-Step-Alpha Vinyl на Вуэльте Испании-2022

Состав велокоманды Quick-Step Alpha Vinyl на Вуэльту Испании-2022

22-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул дебютирует на Вуэльте Испании, где разделит капитанские полномочия с чемпионом мира Жулианом Алафилиппом, который поедет испанский Гранд-тур второй раз в карьере.

Ремко Эвенепул одержал в том сезоне 11 побед, в том числе стал чемпионом Бельгии, выиграл классику – Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, второй раз стал победителем Классики Сан-Себастьяна.

Жулиан Алафилипп, который не смог проехать в радужной майке чемпиона мира Тур де Франс, появится в ней на финальном Гранд-туре сезона, после которой направится на чемпионат мира в Австралию.

Вместе с Ремко Эвенепулом и Жулианом Алафилиппом на старт Вуэльты Испании-2022 выйдут: 27-летний французский гонщик Реми Каванья, 39-летний бельгийский гонщик Дрис Девенинс, 33-летний бельгийский гонщик Питер Серри, 28-летний итальянский гонщик Фаусто Маснада, 22-летний бельгийский гонщик Илан Ван Вильдер и 28-летний бельгийский гонщик Луис Верваке.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), спортивный директор команды: «Ремко и Жулиан будут лидерами команды на заключительном Гранд-туре сезона. Маршрут сложный, много трудных этапов. Для Ремко это будет совершенно новое приключение. Он стартует не в качестве фаворита на генеральную классификацию, по ходу гонки, которую поедем этап за этапом, посмотрим, как пойдёт.

У Жулиана был тяжёлый сезон, но он много работал, нацелен побороться за победу на нескольких этапах. Ремко и Жулиан получат сильную поддержку, вся команда готова и мотивирована, с нетерпением ждём старта».

Состав велокоманды Quick-Step Alpha Vinyl на Вуэльту Испании-2022:

Julian Alaphilippe (FRA)

Rémi Cavagna (FRA)

Dries Devenyns (BEL)

Remco Evenepoel (BEL)

Fausto Masnada (ITA)

Pieter Serry (BEL)

Ilan Van Wilder (BEL)

Louis Vervaeke (BEL)