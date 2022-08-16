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Жулиан Алафилипп и Ремко Эвенепул возглавят команду Quick-Step-Alpha Vinyl на Вуэльте Испании-2022

Состав велокоманды Quick-Step Alpha Vinyl на Вуэльту Испании-2022

 

 

  22-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул дебютирует на Вуэльте Испании, где разделит капитанские полномочия с чемпионом мира Жулианом Алафилиппом, который поедет испанский Гранд-тур второй раз в карьере.

 

  Ремко Эвенепул одержал в том сезоне 11 побед, в том числе стал чемпионом Бельгии, выиграл классику – Монумент  Льеж-Бастонь-Льеж, второй раз стал победителем Классики Сан-Себастьяна.

 

  Жулиан Алафилипп, который не смог проехать в радужной майке чемпиона мира Тур де Франс, появится в ней на финальном Гранд-туре сезона, после которой направится на чемпионат мира в Австралию.

 

  Вместе с Ремко Эвенепулом и Жулианом Алафилиппом на старт Вуэльты Испании-2022 выйдут: 27-летний французский гонщик Реми Каванья, 39-летний бельгийский гонщик Дрис Девенинс, 33-летний бельгийский гонщик Питер Серри, 28-летний итальянский гонщик Фаусто Маснада, 22-летний бельгийский гонщик Илан Ван Вильдер и 28-летний бельгийский гонщик Луис Верваке.

 

Жулиан Алафилипп и Ремко Эвенепул возглавят команду Quick-Step-Alpha Vinyl на Вуэльте Испании-2022

 Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), спортивный директор команды: «Ремко и Жулиан будут лидерами команды на заключительном Гранд-туре сезона. Маршрут сложный, много трудных этапов. Для Ремко это будет совершенно новое приключение. Он стартует не в качестве фаворита на генеральную классификацию, по ходу гонки, которую поедем этап за этапом, посмотрим, как пойдёт.

 

  У Жулиана был тяжёлый сезон, но он много работал, нацелен побороться за победу на нескольких этапах. Ремко и Жулиан получат сильную поддержку, вся команда готова и мотивирована, с нетерпением ждём старта».

 

Состав велокоманды Quick-Step Alpha Vinyl на Вуэльту Испании-2022:

 

Julian Alaphilippe (FRA)

Rémi Cavagna (FRA)

Dries Devenyns (BEL)

Remco Evenepoel (BEL)

Fausto Masnada (ITA)

Pieter Serry (BEL)

Ilan Van Wilder (BEL)

Louis Vervaeke (BEL)

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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