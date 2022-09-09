Дубль Мадса Педерсена на Вуэльте Испании-2022

Мадс Педерсен – победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2022

16-й этап Вуэльты Испании-2022, спокойно протекавший большую часть этапа, завершился атакой Приможа Роглича (Jumbo-Visma) на финальных 2,5 километрах некатегорийного подъёма и спринтом из небольшой группы.

Photo ©Unipublic/SprintCyclingAgency

Паскаль Акерман (UAE Team Emirates) первым ответил на ускорение Роглича, но из быстро добрали Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Данни ван Поппель (Bora-hansgrohe) и Фред Райт (Bahrain-Victorious). Мадс Педерсен начал спринт первым и опередил на финише Паскаля Акермана и Данни ван Поппеля, в то время как Примож Роглич упал за несколько десятков метров до финиша.

26-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo отпраздновал вторую победу в этом выпуске Вуэльты Испании и ещё больше укрепил свою позицию лидера очковой классификации.

Мадс Педерсен: «Сегодня я обещал Алексу Киршу выиграть. Вчера он пропустил рождение своей дочки. Сегодня вся команда работала изо всех сил, чтобы дать ему второй за несколько последних дней подарок. Я должен был выиграть для Алекса.

Но финал оказался очень трудным. Когда Примож атаковал, было тяжело закрыть просвет. Небольшой спуск в финале был для меня идеальным, если бы не он, то выиграть точно было бы сложнее. Я очень счастлив. Эта победа для Алекса, его жены и новорожденной.

Мне совсем не нравятся такие финалы. Примож провёл хорошую атаку, создал приличный просвет. Акерман сразу сел ему на колесо, отлично разыграл, мне пришлось очень сильно продавливать, чтобы их догнать. Я шёл на пределе, когда сел им на колесо.

Паскаль хотел, чтобы я вышел вперёд. К счастью, небольшой даунхилл позволил мне немного отдышаться. Примож ехал со всей мощью, чтобы выиграть секунды, что мне было выгодно. Он хотел проехать так до самого финиша, так что я мог начать спринт за 220 м, сразу после поворота.

Жаль, что Роглич упал. Болельщиков было так много, и они так сильно шумели, что я не слышал падения – был полностью сконцентрирован на спринте. Только потом увидел. Ему в этом году не везёт, надеюсь, он сможет продолжить борьбу за победу на Вуэльте. Очень жаль, когда такое случается, я не знаю, что там произошло, я был уже близко к финишной черте».

Паскаль Акерман: «Роглич атаковал неожиданно, идеально выбрал момент. Я постарался сесть за ним. Надеялся, что только мы вдвоём разыграем финиш. Но нас догнали другие ребята. У меня почти кончились силы, Педерсен доказал, что был сильнее, я его поздравляю.

Я отдал все силы, но их оказалось недостаточно для победы. Теперь остаётся только этап в Мадриде».