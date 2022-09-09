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Дубль Мадса Педерсена на Вуэльте Испании-2022

Мадс Педерсен – победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2022

 

 

  16-й этап Вуэльты Испании-2022, спокойно протекавший большую часть этапа, завершился атакой Приможа Роглича (Jumbo-Visma) на финальных 2,5 километрах  некатегорийного подъёма и спринтом из небольшой группы.

 

Дубль Мадса Педерсена на Вуэльте Испании-2022

  Photo ©Unipublic/SprintCyclingAgency

 

  Паскаль Акерман (UAE Team Emirates) первым ответил на ускорение Роглича, но из быстро добрали Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Данни ван Поппель (Bora-hansgrohe) и Фред Райт (Bahrain-Victorious). Мадс Педерсен начал спринт первым и опередил на финише Паскаля Акермана и Данни ван Поппеля, в то время как Примож Роглич упал за несколько десятков метров до финиша.

  26-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo отпраздновал вторую победу в этом выпуске Вуэльты Испании и ещё больше укрепил свою позицию лидера очковой классификации.

 

  Мадс Педерсен: «Сегодня я обещал Алексу Киршу выиграть. Вчера он пропустил  рождение своей дочки. Сегодня вся команда работала изо всех сил, чтобы дать ему второй за несколько последних дней подарок. Я должен был выиграть для Алекса.

  Но финал оказался очень трудным. Когда Примож атаковал, было тяжело закрыть просвет. Небольшой спуск в финале был для меня идеальным, если бы не он, то выиграть точно было бы сложнее. Я очень счастлив. Эта победа для Алекса, его жены и новорожденной.

 

  Мне совсем не нравятся такие финалы. Примож провёл хорошую атаку, создал приличный просвет. Акерман сразу сел ему на  колесо, отлично разыграл, мне пришлось очень сильно продавливать, чтобы их догнать. Я шёл на пределе, когда сел им на колесо.

 

  Паскаль хотел, чтобы я вышел вперёд. К счастью, небольшой даунхилл позволил мне немного отдышаться. Примож ехал со всей мощью, чтобы выиграть секунды, что мне было выгодно. Он хотел проехать так до самого финиша, так что я мог начать спринт за 220 м, сразу после поворота.

 

  Жаль, что Роглич упал. Болельщиков было так много, и они так сильно шумели, что я не слышал падения – был полностью сконцентрирован на спринте. Только потом увидел. Ему в этом году не везёт, надеюсь, он сможет продолжить борьбу за победу на Вуэльте. Очень жаль, когда такое случается, я не знаю, что там произошло, я был уже близко к финишной черте».

 

  Паскаль Акерман: «Роглич атаковал неожиданно, идеально выбрал момент. Я постарался сесть за ним. Надеялся, что только мы вдвоём разыграем финиш. Но нас догнали другие ребята. У меня почти кончились силы, Педерсен доказал, что был сильнее, я его поздравляю.

Я  отдал все силы, но их оказалось недостаточно для победы. Теперь остаётся только этап в Мадриде».

 

Результаты 16 этапа Вуэльты Испании-2022

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (58)
    _DeKKeR_-Фото
    После финиша он особо не улыбался, насколько я видел. Не думаю, что ему очень хотелось, чтобы его потом считали победителем (если он таким будет) лишь потому, что сошел Роглич. Так-то многие тут пишут про фортуну и что ему все вернется... Как по мне, Ремко ровно такой же, как и словенец, падает везде и всегда. На Ломбардии, на Джиро, даже на этой Вуэльте. Я бы не сказал, что с ним фортуна очень дружит)
  • SVS
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (58)
    SVS-Фото

    Забавно. Нейтрализация вдруг многим перестала нравится :-). Всегда всё в порядке было, а вот Ремко прокололся (иное не доказано, и нечего балаболить, ИМХО), так сразу "не справедливо". А если бы было наоборот, и прокололся бы Роглич, а упал (не дай ТКЕ!) Ремко - было бы это справедливо? А? 

    ИМХО, в этом случае всё было бы "по правилам" :-(...

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (58)
    Адриен-Фото

    Нейтрализация - это неспортивно. Представьте себе футбольный матч, важный и решающий. Одна команда по ходу выигрывает 1-0. Но в конце игры самый лучший игрок другой команды получает травму. И судьи - по правилу нейтрализации - решают, что матч закончился ... в ничью. Разве справедливо, спортивно ?.. Ваш аргумент понятен - риск завала из-за спущенной трубки. Так может быть стоит не нейтрализацией решать проблему, а ДЕЙСТВЕННЫМ наказанием виновников завалов ? А то сейчас они выходят сухонькими из воды. Строгое наказание, в том числе и денежное, послужит великолепным "стимулом" не лезть с проколотой трубкой в развоз ...

  • drevgen
    Адди Энгельс: «Мы надеемся, чт ... (3)
    drevgen-Фото

    Да. Очень жаль.

    Primoz Roglic out of Vuelta a Espana after stage 16 crash. Cycling News

  • Адриен
    Ремко Эвенепул: “Рад, что суще ... (2)
    Адриен-Фото

    Правила должны быть такими, чтобы не подталкивать спортсменов к неблаговидным поступкам. Не провоцировать на жульничество. А когда этого нет - почему бы не воспользоваться ? Попробуй сейчас определи - жульничал Эвенепул или действительно прокололся. В итоге он - в выигрыше. Сухой остаток...

  • _DeKKeR_
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    _DeKKeR_-Фото
    Грустно без него будет, Примож и Вуэльта уже так сроднились(

    Аюсо планомерно по стопам Тадея идет, то ли еще будет.
  • MVDP
    Адди Энгельс: «Мы надеемся, чт ... (3)
    MVDP-Фото

    И все-таки сход. Очень жаль, неплохая заруба нас могла ожидать.

  • motte
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
    motte-Фото

    Директор Вуэльты Хавьер Гильен отдал дань уважения Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) после того, как словенец начал неожиданную атаку в конце 16-го этапа, и одновременно выразил надежду, что трехкратный победитель гонки не серьезно пострадал физически. Посмотрим, так же сказано, что его выигранные секунды не стоят этих травм, но , кто не рискует, тот... Всё же уважение рогличу, боец.



    Свежее прилетело

    Роглич не выйдет сегодня на старт.

    Всё, кина не будет, роглич сошел-; (

  • motte
    Адди Энгельс: «Мы надеемся, чт ... (3)
    motte-Фото

    Дай то бог, но пишут, что серьёзные травмы правого бедра, локтя, колена и ребра... Ох

  • obluchk
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (58)
    obluchk-Фото
    Это домашняя заготовка, по связи крикнули, тормози у тебя прокол, и всё, с улыбочкой пешком на финиш.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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