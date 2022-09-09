Дубль и 13-я красная майка Ремко Эвенепула на Вуэльте Испании-2022 после 18 этапа

Ремко Эвенепул и Энрик Мас о 18-м этапе Вуэльты Испании-2022

22-летний Ремко Эвенепул после победы в разделке на 10-м этапе Вуэльты Испании-2022 выиграл горный 18-й этап с финишем в подъём 1-й категории и стал самым молодым за последние 38 лет бельгийцем, выигравшим несколько этапов Гранд-тура.

Также капитан команды Quick-Step Alpha Vinyl в тринадцатый раз облачился в красную майку лидера гонки. Ремко Эвенепул ускорился за пять километров до финиша на финальном подъёме 1-й категории Альто дель Пиорналь (Alto del Piornal, отм. 1166 м, набор высоты 747 м, протяженность 13,4 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%). Лишь Энрик Мас (Movistar) смог усидеть за Ремко Эвенепулом. На финальном километре они догнали атаковавшего ранее из отрыва дня Роберта Гесинка (Jumbo-Visma). За 200 м до финиша Ремко Эвенепул и Энрик Мас обошли 36-летнего нидерландского гонщика, а затем Ремко Эвенепул ускорился и уехал от своего соперника по общему зачёту.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Думаю, это новое достижение моей карьеры – победа на горном этапе Гранд-тура. Этот успех важен для моей уверенности, для морального настроя всей команды, но также показывает, что в финале гонке у меня идёт нога.

Было тяжёлый этап, трудный финальный подъём, ранние атаки команды UAE и отъезд Алмейды. Гонка была очень тяжёлой, но мы не теряли спокойствия. Думаю, именно этот урок я выучил – всегда оставаться спокойным. И на последнем километре, когда Гесинк опережал нас на 15 или 20 секунд, мы приблизились к нему за 300 м до финиша, а за 200 м я атаковал, потому что там была уже равнинная часть. Зимой я много работал над спринтом после долгих усилий, это принесло плоды.

Победа на вершине горы в красной майке – это потрясающе. Энрик играл по-честному. В конце мы вместе работали ради победы на этапе. Это был идеальный день. Но Вуэльта ещё не закончена, впереди очень трудный этап. Конечно, меня будут атаковать. Но, может быть, контролировать будет легче, потому что я чувствую, что нога идёт отлично.

Вуэльта закончится только в Мадриде. Так что пока я не думаю о победе в общем зачёте. Мы продолжим бороться и удерживать майку. Пока что наша гонка была успешной».

Энрик Мас: «Этот подъём мне не очень подходил. Ремко выглядел сильным, поэтому я видел, что атаки не сработают. Но я всё равно доволен этапом. Я снова чувствую себя уверенно на спусках по сравнению с тем, как нервничал в течение двух последних месяцев. Убеждён, что с тем, как сегодня шла нога, в субботу может много чего случиться. После сегодняшнего этапа я более чем когда-либо чувствую, что мы сделаем всё возможное. Мне бы хотелось выиграть этап, прежде всего, ради команды, потому что мои товарищи вкладывали в работу все силы. Но мы должны поздравить Ремко Эвенепула, сегодня он был сильнейшим».