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Дубль и 13-я красная майка Ремко Эвенепула на Вуэльте Испании-2022 после 18 этапа

Ремко Эвенепул и Энрик Мас о 18-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  22-летний Ремко Эвенепул после победы в разделке на 10-м этапе Вуэльты Испании-2022 выиграл горный 18-й этап с финишем в подъём 1-й категории и стал самым молодым за последние 38 лет бельгийцем, выигравшим несколько этапов Гранд-тура.

 

  Также капитан команды Quick-Step Alpha Vinyl в тринадцатый раз облачился в красную майку лидера гонки. Ремко Эвенепул ускорился за пять километров до финиша на финальном подъёме 1-й категории Альто дель Пиорналь (Alto del Piornal, отм. 1166 м, набор высоты 747 м, протяженность 13,4 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%). Лишь Энрик Мас (Movistar) смог усидеть за Ремко Эвенепулом. На финальном километре они догнали атаковавшего ранее из отрыва дня Роберта Гесинка (Jumbo-Visma). За 200 м до финиша Ремко Эвенепул и Энрик Мас обошли 36-летнего нидерландского гонщика, а затем Ремко Эвенепул ускорился и уехал от своего соперника по общему зачёту.

 

 

Дубль и 13-я красная майка Ремко Эвенепула на Вуэльте Испании-2022 после 18 этапа

 

Дубль и 13-я красная майка Ремко Эвенепула на Вуэльте Испании-2022 после 18 этапа

 

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Думаю, это новое достижение моей карьеры – победа на горном этапе Гранд-тура. Этот успех важен для моей уверенности, для морального настроя всей команды, но также показывает, что в финале гонке у меня идёт нога.

 

 Было тяжёлый этап, трудный финальный подъём, ранние атаки команды UAE и отъезд Алмейды. Гонка была очень тяжёлой, но мы не теряли спокойствия. Думаю, именно этот урок я выучил – всегда оставаться спокойным. И на последнем километре, когда Гесинк опережал нас на 15 или 20 секунд, мы приблизились к нему за 300 м до финиша, а за 200 м  я атаковал, потому что там была уже равнинная часть. Зимой я много работал над спринтом после долгих усилий, это принесло плоды.

 

 Победа на вершине горы в красной майке – это потрясающе. Энрик играл по-честному. В конце мы вместе работали ради победы на этапе. Это был идеальный день. Но Вуэльта ещё не закончена, впереди очень трудный этап. Конечно, меня будут атаковать. Но, может быть, контролировать будет легче, потому что я чувствую, что нога идёт отлично.

 

  Вуэльта закончится  только в Мадриде. Так что пока я не думаю о победе в общем зачёте. Мы продолжим бороться и удерживать майку. Пока что наша гонка была успешной».

 

 Энрик Мас: «Этот подъём мне не очень подходил. Ремко выглядел сильным, поэтому я видел, что атаки не сработают. Но я всё равно доволен этапом. Я снова чувствую себя уверенно на спусках по сравнению с тем, как нервничал в течение двух последних месяцев. Убеждён, что с тем, как сегодня шла нога, в субботу может много чего случиться. После сегодняшнего этапа я более чем когда-либо чувствую, что мы сделаем всё возможное. Мне бы хотелось выиграть этап, прежде всего, ради команды, потому что мои товарищи вкладывали в работу все силы. Но мы должны поздравить Ремко Эвенепула, сегодня он был сильнейшим».

 

Результаты 18 этапа Вуэльты Испании-2022

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
    BlAr-Фото
    Это ТА логика. Нет такого понятия "этап для отрыва". Есть равнинный, холмистый и горный - а там как карта ляжет! Хочешь покрасоваться впереди и рискнуть - езжай в отрыв. Но отрыву нигде и никто ничего не обещают!!!
  • DIM
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    DIM-Фото

    О каких "королевских" этапах вы здесь мечтаете при отсутствии короля)) Вуэльта закончилась, переключаемся на Квебек с Монреалем и готовимся к ЧМ!

  • serghi
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
    serghi-Фото
    Вам ещё не надоело одну и ту же песню мусолить, уже все знают, что Вы не верите в преображение Ремко из классика раздельщика и генеральщика ГТ...
  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
    M-07-Фото

    Джиро когда была? Времени достаточно прошло уже. И Алмейда и её так же ехал до схода, как сейчас Вуэльту.
    А судить двукратного призёра Вуэльты по подготовительным к ГТ гонкам в сравнении с тем, который ставит на эти гонки очень сомнительно, к тому же они вместе ехали только две гонки, одна из них на самом старте сезона и до начала гонок Мирового Тура. Способности Маса в горах все знают давно, а вот про способности Ремко были только фантазии.
    А Изагирре, которому Эвенпул проиграл Тур Басков в далеко не таких тяжёлых горах, как на Вуэльте, прям супергорняк, раз на Вуэльте у него нет конкурентов?

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
    EL-Fenomeno-Фото

    Взять победу в майке лидера генерала на любом ГТ всегда почётно и мечтательно, так сказать, особенно если это групповой этап, а не ІТТ. Ну да вырезал Рэмко у Гесинка-трудяги, ну так это понятно было, что Роберт не удержался (жаль), как и то что Мас смог бы "натянуть" на финише самого Эвенпула)

    Понравилось как Курдюков дал отчёт, т.е заключение после интервью Контадора со своим учеником..))..ну хотя бы сегодня Энрик Мас Николау атаковал и не раз, а так ещё раз повторюсь сыроват на победу в ГТ. Эх, как же нехватает Роглича...(

    Цитата: uran
    А что с Родригесом случилось? Столько потерять времени.
    Цитата: Freejazz
    Попал в завал в начале гонки (из-за которого сошел Вайн). Сильно подрался и ехал в крови и заплатках. При каждом рывке отставал - его подтягивали Тео и Карапас, но они кончились и с одним из рывков он рывком не справился

    К слову, есть видео с этим завалом? Родригес конкретно там ободрался, у и за Вайна обидно (и жаль). Настоящее открытие этой Вуэльте, теперь Карапаз точно горный король (слабое утешение для Инэоса) с очками меньше 50...до чего докатились орги Вуэльты negative

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
    M-07-Фото
    Фрум, о сомнительности успехов которого я часто пишу, вообще не аргумент. И он сразу начал рвать и в горах, и в разделках.

    Вообще сначала надо отличать тех раздельщиков, которые могут изначально ехать хорошо горы и тех, кто пытается перестроиться под горы. Дюмулин изначально ехал горы хорошо, Меньшов, насколько знаю, тоже, а Уиггинз много лет перестраивался и сушился, а не сразу попёр. И Уиггинз, Меньшов и Дюмулин никогда не летели в горах, по большей части ехали от обороны.
    А откровенных редискаов Армстронга и Ульриха в пример приводить, значит, подтверждать, что с Ремко тоже нечисто, о чём я и пишу. Хотя даже они сразу не начинали рвать горняков в горах. Тот же Армстрог был 4-м на Вуэльте, и то разделки ему помогли, иначе был бы ниже. судя по протоколам.
  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9)
    Velolife-Фото

    Enric Mas лишил Robert Gesink возможности индивидуально выиграть 2-й этап 77-й Vuelta. Remco не хотел этого делать. Но сделал, взяв 2-й этап. Enric заставил. И убедился, кто является настоящим вожаком пелотона. Завтра на 19-м Enric может вновь проверить, но 2 категорийные горы, отстоящие друг от друга на 60 км, вряд ли укатают вконец красномаечного бельгийца. Жаль Jay Vine, который мог бы продолжить гороховую традицию представителей Down Under на Vuelta. Да, жаль не только его 1-го, но и всех сошедших с ним и до него. Им же несть числа. Но до Мадрида осталось 2 дня! Потерпите!

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
    Velolife-Фото

    Enric Mas лишил Robert Gesink возможности индивидуально выиграть 2-й этап 77-й Vuelta. Remco не хотел этого делать. Но сделал, взяв 2-й этап. Enric заставил. И убедился, кто является настоящим вожаком пелотона. Завтра на 19-м Enric может вновь проверить, но 2 категорийные горы, отстоящие друг от друга на 60 км, вряд ли укатают вконец  красномаечного бельгийца. Жаль Jay Vine, который мог бы продолжить гороховую традицию представителей Down Under на Vuelta. Да, жаль не только его 1-го, но и всех сошедших с ним и до него. Им же несть числа. Но до Мадрида осталось 2 дня! Потерпите!

     

  • uran
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
    uran-Фото
    Капнет обязательно, только не в этом году
  • uran
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52)
    uran-Фото
    Видимо память короткая: из этого десятилетия
    Виггинс, Дюмолан, Форум. Постарше Армстронг Ульрих Меньшов

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