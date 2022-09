Дубль и 13-я красная майка Ремко Эвенепула на Вуэльте Испании-2022 после 18 этапа

BlAr

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52) Это ТА логика. Нет такого понятия "этап для отрыва". Есть равнинный, холмистый и горный - а там как карта ляжет! Хочешь покрасоваться впереди и рискнуть - езжай в отрыв. Но отрыву нигде и никто ничего не обещают!!!

DIM

Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9) О каких "королевских" этапах вы здесь мечтаете при отсутствии короля)) Вуэльта закончилась, переключаемся на Квебек с Монреалем и готовимся к ЧМ!

serghi

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52) Вам ещё не надоело одну и ту же песню мусолить, уже все знают, что Вы не верите в преображение Ремко из классика раздельщика и генеральщика ГТ...

M-07

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52) Джиро когда была? Времени достаточно прошло уже. И Алмейда и её так же ехал до схода, как сейчас Вуэльту.

А судить двукратного призёра Вуэльты по подготовительным к ГТ гонкам в сравнении с тем, который ставит на эти гонки очень сомнительно, к тому же они вместе ехали только две гонки, одна из них на самом старте сезона и до начала гонок Мирового Тура. Способности Маса в горах все знают давно, а вот про способности Ремко были только фантазии.

А Изагирре, которому Эвенпул проиграл Тур Басков в далеко не таких тяжёлых горах, как на Вуэльте, прям супергорняк, раз на Вуэльте у него нет конкурентов?

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52) Взять победу в майке лидера генерала на любом ГТ всегда почётно и мечтательно, так сказать, особенно если это групповой этап, а не ІТТ. Ну да вырезал Рэмко у Гесинка-трудяги, ну так это понятно было, что Роберт не удержался (жаль), как и то что Мас смог бы "натянуть" на финише самого Эвенпула) Понравилось как Курдюков дал отчёт, т.е заключение после интервью Контадора со своим учеником..))..ну хотя бы сегодня Энрик Мас Николау атаковал и не раз, а так ещё раз повторюсь сыроват на победу в ГТ. Эх, как же нехватает Роглича...( Цитата: uran А что с Родригесом случилось? Столько потерять времени. Цитата: Freejazz Попал в завал в начале гонки (из-за которого сошел Вайн). Сильно подрался и ехал в крови и заплатках. При каждом рывке отставал - его подтягивали Тео и Карапас, но они кончились и с одним из рывков он рывком не справился К слову, есть видео с этим завалом? Родригес конкретно там ободрался, у и за Вайна обидно (и жаль). Настоящее открытие этой Вуэльте, теперь Карапаз точно горный король (слабое утешение для Инэоса) с очками меньше 50...до чего докатились орги Вуэльты

M-07

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52) Фрум, о сомнительности успехов которого я часто пишу, вообще не аргумент. И он сразу начал рвать и в горах, и в разделках.



Вообще сначала надо отличать тех раздельщиков, которые могут изначально ехать хорошо горы и тех, кто пытается перестроиться под горы. Дюмулин изначально ехал горы хорошо, Меньшов, насколько знаю, тоже, а Уиггинз много лет перестраивался и сушился, а не сразу попёр. И Уиггинз, Меньшов и Дюмулин никогда не летели в горах, по большей части ехали от обороны.

А откровенных редиска ов Армстронга и Ульриха в пример приводить, значит, подтверждать, что с Ремко тоже нечисто, о чём я и пишу. Хотя даже они сразу не начинали рвать горняков в горах. Тот же Армстрог был 4-м на Вуэльте, и то разделки ему помогли, иначе был бы ниже. судя по протоколам.

Velolife

Вуэльта Испании-2022, превью э ... (9) Enric Mas лишил Robert Gesink возможности индивидуально выиграть 2-й этап 77-й Vuelta. Remco не хотел этого делать. Но сделал, взяв 2-й этап. Enric заставил. И убедился, кто является настоящим вожаком пелотона. Завтра на 19-м Enric может вновь проверить, но 2 категорийные горы, отстоящие друг от друга на 60 км, вряд ли укатают вконец красномаечного бельгийца. Жаль Jay Vine, который мог бы продолжить гороховую традицию представителей Down Under на Vuelta. Да, жаль не только его 1-го, но и всех сошедших с ним и до него. Им же несть числа. Но до Мадрида осталось 2 дня! Потерпите!

Velolife

uran

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52) Капнет обязательно, только не в этом году

uran

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (52) Видимо память короткая: из этого десятилетия

Виггинс, Дюмолан, Форум. Постарше Армстронг Ульрих Меньшов