 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул седьмой день удерживает красную майку лидера на Вуэльте Испании-2022

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) первым из группы генеральщиков пересёк финиш на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022 и сохранил красную майку лидера, которую надел на 6-м этапе. 12-й этап, большая часть которого проходила по равнине, финишировал в подъём 1-й категории Пеньяс-Бланкас.

За 45 км до финиша Ремко Эвенепул упал, поскользнувшись на повороте, но с помощью товарища по команде Илана Ван Вильдера быстро вернулся в пелотон. На финальном подъёме Эвенепула до финальных пяти километров защищали Илан Ван Вильдер и Луис Верваке. На финальных километрах Ремко Эвенепул возглавил группу генеральщиков и финишировал с одним временем с Энриком Масом (Movistar), Приможем Рогличем (Jumbo-Visma), Хуаном Аюсо (UAE Team Emirates).

Ремко Эвенепул: «Всё было отлично до того падения. Поворот был очень скользким, я думаю, мотоцикл тоже там заскользил и немного замедлился, поэтому я хотел срезать поворот, но слишком широко зашёл. Думаю, я в порядке, а велосипеду пришлось намного хуже. На подъёме чувствовал себя хорошо. На последних сотнях метров силы ещё остались, поэтому ускорился. Главное, что ощущения хорошие. Этап прошёл так, как мы и хотели, за исключением падения. Все ехали мощно, Реми Каванья три четверти этапа ехал впереди пелотона. Снимаю шляпу перед ним и Дрисом Девенинсом, который идеально задавал скорость в подъём. Сейчас постараюсь восстановиться, продолжим двигаться по плану, т.е. идти этап за этапом».

Давиде Брамати, спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Команда отлично ведёт гонку, во вторник мы одержали долгожданную победу. Ремко заслужил эту победу. Он уже проявил себя в горах, мы очень за него рады. Команда мотивирована, все гонщики решительно настроены бороться, пусть мы и остались только вшестером. Будет нелегко, если взглянуть на следующие этапы.

В прошлом мы пытались бороться за генеральную классификацию. На Джиро и Вуэльте были на подиуме, было бы отлично это повторить. Но мы продолжим свою гонку без давления ожиданий, потому что до конца Вуэльты Испании ещё далеко, многое может произойти. Майка лидера даёт уверенность, команда потрясающе настроена, не только в этой гонке, а весь сезон, который был для нас нелёгким.

Счастлив, что, сидя в техничке, являюсь свидетелем того, как едет Ремко и чего он уже достиг. Помню его первый тренировочный лагерь с командой, как он тогда был мотивирован. Тогда я присутствовал на его первой гонке в Аргентине. Меня не удивляет то, как он сейчас выступает».