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Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул седьмой день удерживает красную майку лидера на Вуэльте Испании-2022

 

 

   Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) первым из группы генеральщиков пересёк финиш на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022 и сохранил красную майку лидера, которую надел на 6-м этапе. 12-й этап, большая часть которого проходила по равнине, финишировал в подъём 1-й категории Пеньяс-Бланкас.  

 

Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  За 45 км до финиша Ремко Эвенепул упал, поскользнувшись на повороте, но с помощью товарища по команде Илана Ван Вильдера быстро вернулся в пелотон. На финальном подъёме Эвенепула до финальных пяти километров защищали Илан Ван Вильдер и Луис Верваке. На финальных километрах Ремко Эвенепул возглавил группу генеральщиков и финишировал с одним временем с Энриком Масом (Movistar), Приможем Рогличем (Jumbo-Visma), Хуаном Аюсо (UAE Team Emirates).

 

 

Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  Ремко Эвенепул: «Всё было отлично до того падения. Поворот был очень скользким, я думаю, мотоцикл тоже там заскользил и немного замедлился, поэтому я хотел срезать поворот, но слишком широко зашёл. Думаю, я в порядке, а велосипеду пришлось намного хуже. На подъёме чувствовал себя хорошо. На последних сотнях метров силы ещё остались, поэтому ускорился. Главное, что ощущения хорошие. Этап прошёл так, как мы и хотели, за исключением падения. Все ехали мощно, Реми Каванья три четверти этапа ехал впереди пелотона. Снимаю шляпу перед ним и Дрисом Девенинсом, который идеально задавал скорость в подъём. Сейчас постараюсь восстановиться, продолжим двигаться по плану, т.е. идти этап за этапом».

 

  Давиде Брамати, спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Команда отлично ведёт гонку, во вторник мы одержали долгожданную победу. Ремко заслужил эту победу. Он уже проявил себя в горах, мы очень за него рады. Команда мотивирована, все гонщики решительно настроены бороться, пусть мы и остались только вшестером. Будет нелегко, если взглянуть на следующие этапы.

 

  В прошлом мы пытались бороться за генеральную классификацию. На Джиро и Вуэльте были на подиуме, было бы отлично это повторить. Но мы продолжим свою гонку без давления ожиданий,  потому что до конца Вуэльты Испании ещё далеко, многое может произойти. Майка лидера даёт уверенность, команда потрясающе настроена, не только в этой гонке, а весь сезон, который был для нас нелёгким.

 

  Счастлив, что, сидя в техничке, являюсь свидетелем того, как едет Ремко и чего он уже достиг. Помню его первый тренировочный лагерь с командой, как он тогда был мотивирован. Тогда я присутствовал на его первой гонке в Аргентине. Меня не удивляет то, как он сейчас выступает».

 

Результаты 12 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • zhekinson
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    zhekinson-Фото

    будущий гонщик EF Education-EasyPost сегодня заслуженно победил,а вот нынешние идут дружно в генерале в конце второго десятка,честно говоря ожидал от них бОльшего - Чавеса вообще не видно,а Урана сегодня ещё и штрафанули,может Марку всё-таки удастся результативный отрывukr

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    "никогда такого не было, и вот опять"

    раз не понимаете на русском языке разницу между "родной" и "наследственная майка",

    вот выдержка на испанском языке из регламента, пункт 12.B:
     
    "...Para el orden de prioridad de estos jerseys y los dem?s que deban ostentar los corredores en carrera, ser?n de aplicaci?n los art?culos 1.3.071 y 2.6.018 del reglamento de la UCI.
    Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o m?s clasificaciones, llevar? el jersey que le corresponda de acuerdo con la prioridad descrita. En este caso, durante el transcurso de la etapa, el jersey ser? llevado por el siguiente corredor en esa clasificaci?n general, que no ostente otro jersey de l?der de otra clasificaci?n o que no est? obligado a llevar otro maillot seg?n
    lo establecido en el art?culo 2.6.018."
    с указанием пунктов регламента UCI.
    Благодарю, просто я смотрю велоспорт с 19 года и ни разу такого не встречал. И Курдюков на прошлом Туре рассказывал о майках классификаций, что они выше чем другие майки, не относящиеся к данной гонке.
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    nightbuster33-Фото

    Задуманное у Астаны не получилось,можно было и пораньше отозвать из отрыва Баттистелли и Луценко,при наличии большого количества желающих в отрыве победы,что они и сделали.Да, и Лопез не бросился сломя голову за паровозом. Приближается "красная черта",после которой многие могут капнуть.Первые признаки могут проявиться уже в ближайшие субботу-воскресенье.

  • svan
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    svan-Фото
    спасибо
  • Velolive-Team
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Velolive-Team-Фото

    "никогда такого не было, и вот опять"

    раз не понимаете на русском языке разницу между "родной" и "наследственная майка",

    вот выдержка на испанском языке из регламента, пункт 12.B:

     

    "...Para el orden de prioridad de estos jerseys y los dem?s que deban ostentar los corredores en carrera, ser?n de aplicaci?n los art?culos 1.3.071 y 2.6.018 del reglamento de la UCI.
    Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o m?s clasificaciones, llevar? el jersey que le corresponda de acuerdo con la prioridad descrita. En este caso, durante el transcurso de la etapa, el jersey ser? llevado por el siguiente corredor en esa clasificaci?n general, que no ostente otro jersey de l?der de otra clasificaci?n o que no est? obligado a llevar otro maillot seg?n
    lo establecido en el art?culo 2.6.018."

    с указанием пунктов регламента UCI.

  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team не может же носить две майки сразу
    Я всё-таки про Родригеса, с Ремко всё ясно. Просто Карлос национальный чемпион Испании и в номинации "лучшего молодого" идёт перед Аюсо. Или для испанцев на Вуэльте исключение?
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото
    Карапаз проснулся и таки выдал на прощание от (или для) Инэоса. Это очень хорошо ибо я думал что Ричард сойдёт с ГТ. ОАЭ снова лидеры в командом зачёте, но и Гренадье(ров) серьёзная потеря ранее (Сиваков)
    Цитата: BlAr
    P.S. Самый, конечно, жёсткий вариант - получить плюсовой тест перед стартом 21 этапа...
    Жаль что из-за КОВИДа сходят топовые велогонщики, в т.ч. и Беннет. Павел и уж точно Саймон бы дали жизни в горах, а так - пакуем чемоданы и что...на изоляцию !?
  • Velolive-Team
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Velolive-Team-Фото
    Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team не может же носить две майки сразу
  • Даниил
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    Даниил-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers в "родной" майке чемпиона Испании и, таким образом, "наследственная майка" переходит следующему по классификации
    Так, по-моему, призовая майка данной гонки считается выше, чем другие (чемпион страны, Европы, мира).
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20)
    kwwk-Фото
    где то за 45 км до финиша

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