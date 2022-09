 Ремко Эвенепул защитил красную майку лидера на 12-м этапе Вуэльты Испании-2022

zhekinson

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20) будущий гонщик EF Education-EasyPost сегодня заслуженно победил,а вот нынешние идут дружно в генерале в конце второго десятка,честно говоря ожидал от них бОльшего - Чавеса вообще не видно,а Урана сегодня ещё и штрафанули,может Марку всё-таки удастся результативный отрыв

Даниил

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20) Цитата: Velolive-Team "никогда такого не было, и вот опять"



раз не понимаете на русском языке разницу между "родной" и "наследственная майка",



вот выдержка на испанском языке из регламента, пункт 12.B:



"...Para el orden de prioridad de estos jerseys y los dem?s que deban ostentar los corredores en carrera, ser?n de aplicaci?n los art?culos 1.3.071 y 2.6.018 del reglamento de la UCI.

Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o m?s clasificaciones, llevar? el jersey que le corresponda de acuerdo con la prioridad descrita. En este caso, durante el transcurso de la etapa, el jersey ser? llevado por el siguiente corredor en esa clasificaci?n general, que no ostente otro jersey de l?der de otra clasificaci?n o que no est? obligado a llevar otro maillot seg?n

lo establecido en el art?culo 2.6.018."

с указанием пунктов регламента UCI.

Благодарю, просто я смотрю велоспорт с 19 года и ни разу такого не встречал. И Курдюков на прошлом Туре рассказывал о майках классификаций, что они выше чем другие майки, не относящиеся к данной гонке. Благодарю, просто я смотрю велоспорт с 19 года и ни разу такого не встречал. И Курдюков на прошлом Туре рассказывал о майках классификаций, что они выше чем другие майки, не относящиеся к данной гонке.

nightbuster33

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20) Задуманное у Астаны не получилось,можно было и пораньше отозвать из отрыва Баттистелли и Луценко,при наличии большого количества желающих в отрыве победы,что они и сделали.Да, и Лопез не бросился сломя голову за паровозом. Приближается "красная черта",после которой многие могут капнуть.Первые признаки могут проявиться уже в ближайшие субботу-воскресенье.

svan

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20) спасибо

Velolive-Team

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20) "никогда такого не было, и вот опять"



раз не понимаете на русском языке разницу между "родной" и "наследственная майка",



вот выдержка на испанском языке из регламента, пункт 12.B: "...Para el orden de prioridad de estos jerseys y los dem?s que deban ostentar los corredores en carrera, ser?n de aplicaci?n los art?culos 1.3.071 y 2.6.018 del reglamento de la UCI.

Si un corredor llegara a ostentar el liderato de dos o m?s clasificaciones, llevar? el jersey que le corresponda de acuerdo con la prioridad descrita. En este caso, durante el transcurso de la etapa, el jersey ser? llevado por el siguiente corredor en esa clasificaci?n general, que no ostente otro jersey de l?der de otra clasificaci?n o que no est? obligado a llevar otro maillot seg?n

lo establecido en el art?culo 2.6.018." с указанием пунктов регламента UCI.

Даниил

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20) Цитата: Velolive-Team Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team не может же носить две майки сразу Я всё-таки про Родригеса, с Ремко всё ясно. Просто Карлос национальный чемпион Испании и в номинации "лучшего молодого" идёт перед Аюсо. Или для испанцев на Вуэльте исключение? Я всё-таки про Родригеса, с Ремко всё ясно. Просто Карлос национальный чемпион Испании и в номинации "лучшего молодого" идёт перед Аюсо. Или для испанцев на Вуэльте исключение?

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20) Цитата: BlAr P.S. Самый, конечно, жёсткий вариант - получить плюсовой тест перед стартом 21 этапа... Жаль что из-за КОВИДа сходят топовые велогонщики, в т.ч. и Беннет. Павел и уж точно Саймон бы дали жизни в горах, а так - пакуем чемоданы и что...на изоляцию !? Карапаз проснулся и таки выдал на прощание от (или для) Инэоса. Это очень хорошо ибо я думал что Ричард сойдёт с ГТ. ОАЭ снова лидеры в командом зачёте, но и Гренадье(ров) серьёзная потеря ранее (Сиваков)Жаль что из-за КОВИДа сходят топовые велогонщики, в т.ч. и Беннет. Павел и уж точно Саймон бы дали жизни в горах, а так - пакуем чемоданы и что...на изоляцию !?

Velolive-Team

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20) Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team не может же носить две майки сразу

Даниил

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20) Цитата: Velolive-Team Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers в "родной" майке чемпиона Испании и, таким образом, "наследственная майка" переходит следующему по классификации Так, по-моему, призовая майка данной гонки считается выше, чем другие (чемпион страны, Европы, мира). Так, по-моему, призовая майка данной гонки считается выше, чем другие (чемпион страны, Европы, мира).

kwwk

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (20) где то за 45 км до финиша