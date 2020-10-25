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Примож Роглич потерял красную майку на 6-м этапе Вуэльты Испании-2020

 Примож Роглич и Ричард Карапас о 6-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

 

  Примож Роглич потерял красную майку лидера на дождливом 6-м горном этапе Вуэльты Испании-2020. До последних 25 км этапа всё шло по плану команды Jumbo-Visma, контролировавшей ситуацию. Но затем 30-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma замешкался в хвосте пелотона на вершине предпоследнего подъёма Альто де Котефабло (Alto de Cotefablo), пытаясь надеть ветровку.

 

  На спуске с Котефабло команда Ineos Grenadiers вышла в голову пелотона и ускорилась. Приможу Рогличу пришлось потратить массу сил, чтобы вернуться в группу к финальному подъёму Формигаль. Но отвечать на атаки в финале Рогличу уже не смог и проиграл на финише относительно нового лидера общего зачёта Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers) 43 секунды. В генеральной классификации Примож Роглич сместился на 4-ю позицию и проигрывает лидеру, эквадорскому гонщику Ричарду Карапасу 30 секунд.

 

 

 

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Примож Роглич: «Сегодня этап прошёл не так, как планировали. На спуске с предпоследнего подъёма у меня возникли проблемы с одеждой. Поэтому мы оказались далековато, когда пелотон порвался. Нам пришлось всё бросить и возвращаться. Это нам удалось, но на финальном подъёме у меня почти не осталось сил, чтобы отвечать на атаки. Мы выложились полностью. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня мы немного проиграли. Вуэльта ещё не окончена. Мы продолжим бороться до Мадрида».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы совершили огромную ошибку, такое не должно было случиться. Мы решили проблему, но большего сделать не смогли. Жаль. Сегодня был неудачный день. Гонка ещё не кончилась. Впереди много возможностей, будем бороться до конца.

 

  На вершине подъёма Примож должен был надеть куртку, но не смог. Было очень холодно. Когда он находился далеко в группе, Ineos атаковали на спуске и пелотон порвался. Примож выпал. Очень жаль. Это общая ошибка команды. В такой момент гонки нельзя отодвигаться назад. Но это случилось. Мы проиграли немного времени. Такие атаки могут случаться. Мы должны об этом помнить. Мы знаем, что Ineos использует каждый шанс для атак. Это была наша ошибка».

 

  Ричард Карапас: «Прежде всего, испытываю огромное удовлетворение. Мы работали всю неделю, у нас был план, мы его придерживались. Эта майка  - награда для команды. Я поговорил с Андреем Амадором. Мы отлично справились в условиях дождя. Мы собирались ускориться на спуске. Несколько гонщиков оказались под давлением, это подтолкнуло команду Movistar выйти в голову пелотона.

 

Я прекрасно знал финальный подъём, решил дать поработать другим, если им интересно. А потом начались атаки. Я выбрал момент и атаковал, когда было необходимо. До конца Вуэльты ещё далеко, мы собираемся защищать майку. Это привилегия – защищать майку лидера».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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Комментарии

  • s75
    Тео Геоган Харт – победитель Д ... (1)
    s75-Фото

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Тао должен Роану проставиться.
    Причем, хорошо проставиться, шампусика тут будет явно недостаточно.

    Деннис один из Героев этой Джиро. 
    Вывез пацанов на подиум. А своего парня привез к Победе.

    ЗЫ: Но, пацаны этого стоили, Заслужили!

    Браво, Тао!
    Браво, Джей!
    И Брависсимо, Роан!
     

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Он просто ехал на все деньги.
    Ну и, согласен, опасался за то, что форма уходит.
    Вот и выдал виражи! )

    А вообще Ганна фантастик на этой Джиро!
    3 разделки 3 победы + горный этап прихватил!

    Может, в генералы пойдет? )

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    Он еще седьмой возьмет, очень надеюсь )
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    У них есть Команда. Это дорого стоит.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо всем велогонщикам, которые несмотря на ужасную погодку сделали весьма красивый этап, причём и в отрыве, и в общем пелотоне (т.е. что от него осталось).

    Роглу дёргали и проверяли все кто хотел, но больше всего его проверила именно холодная погода (считаю это ключевым фактором такого себе мини нокдауна для Примоша). С другой стороны все были в равных условиях, а вот что было бы на самом деле если б оставили Обиск и Турмале...ого на финише действительно отставание между генеральщиками измералось явно больше 1-2 минут.

    Ну а Карапаза с первой его красной майкой на Вуэльте, да и вообще для ИНЭОСа это пожалуй самый яркий день в истории команды на ГТ: 1 победа на этапе и сразу 3 майки...во выДали!

  • s75
    Фотогалерея 21-го этапа Джиро ... (1)
    s75-Фото

    Сначала показалось, что в форме "Лотто" Диббен получает свой несуществующий приз. Зимний трек отменяется, о новом шоссейном работодателе тоже не слышно, жаль.

  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    Gerasim-Фото
    Спасибо за информацию.Я так понял Мовистар хитрые понеслись...некрасиво по отношению к лидеру
  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    s75-Фото
    возвращение идет гораздо тяжелее, чем он предполагал
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании. Этап 6. Йон И ... (2)
    Astanaforever-Фото
    А я и не знал, что Йон выигрывал этап Тура. Зачет тогда ему.

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