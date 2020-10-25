Примож Роглич потерял красную майку на 6-м этапе Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич и Ричард Карапас о 6-м этапе Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич потерял красную майку лидера на дождливом 6-м горном этапе Вуэльты Испании-2020. До последних 25 км этапа всё шло по плану команды Jumbo-Visma, контролировавшей ситуацию. Но затем 30-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma замешкался в хвосте пелотона на вершине предпоследнего подъёма Альто де Котефабло (Alto de Cotefablo), пытаясь надеть ветровку.

На спуске с Котефабло команда Ineos Grenadiers вышла в голову пелотона и ускорилась. Приможу Рогличу пришлось потратить массу сил, чтобы вернуться в группу к финальному подъёму Формигаль. Но отвечать на атаки в финале Рогличу уже не смог и проиграл на финише относительно нового лидера общего зачёта Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers) 43 секунды. В генеральной классификации Примож Роглич сместился на 4-ю позицию и проигрывает лидеру, эквадорскому гонщику Ричарду Карапасу 30 секунд.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Примож Роглич: «Сегодня этап прошёл не так, как планировали. На спуске с предпоследнего подъёма у меня возникли проблемы с одеждой. Поэтому мы оказались далековато, когда пелотон порвался. Нам пришлось всё бросить и возвращаться. Это нам удалось, но на финальном подъёме у меня почти не осталось сил, чтобы отвечать на атаки. Мы выложились полностью. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня мы немного проиграли. Вуэльта ещё не окончена. Мы продолжим бороться до Мадрида».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы совершили огромную ошибку, такое не должно было случиться. Мы решили проблему, но большего сделать не смогли. Жаль. Сегодня был неудачный день. Гонка ещё не кончилась. Впереди много возможностей, будем бороться до конца.

На вершине подъёма Примож должен был надеть куртку, но не смог. Было очень холодно. Когда он находился далеко в группе, Ineos атаковали на спуске и пелотон порвался. Примож выпал. Очень жаль. Это общая ошибка команды. В такой момент гонки нельзя отодвигаться назад. Но это случилось. Мы проиграли немного времени. Такие атаки могут случаться. Мы должны об этом помнить. Мы знаем, что Ineos использует каждый шанс для атак. Это была наша ошибка».

Ричард Карапас: «Прежде всего, испытываю огромное удовлетворение. Мы работали всю неделю, у нас был план, мы его придерживались. Эта майка - награда для команды. Я поговорил с Андреем Амадором. Мы отлично справились в условиях дождя. Мы собирались ускориться на спуске. Несколько гонщиков оказались под давлением, это подтолкнуло команду Movistar выйти в голову пелотона.

Я прекрасно знал финальный подъём, решил дать поработать другим, если им интересно. А потом начались атаки. Я выбрал момент и атаковал, когда было необходимо. До конца Вуэльты ещё далеко, мы собираемся защищать майку. Это привилегия – защищать майку лидера».