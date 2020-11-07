VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Давид Годю - победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2020

Дубль Давида Годю на Вуэльте Испании-2020

 

 

  Давид Годю (David Gaudu), 24-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ, выиграл на Вуэльте Испании-2020 второй горный этап. После победы на 11-м этапе, на вершине Альто де ла Фаррапона, Давид Годю одержал победу на финальном 17-м горном этапе 75-го выпуска испанского Гранд-тура - на вершине Коватилья, на самом высокогорном финише Вуэльты Испании-2020 и на наивысшей отметке Вуэльты Испании-2020.

 

  Французский велогонщик отобрался в многочисленный отрыв дня, в который уехали 34 гонщика. Максимальное преимущество отрыва не превысило четырёх минут. За 18 км до финиша на подъёме, выложенном брусчаткой, атаковал 23-летний швейцарский велогонщик команды NTT Pro Cycling Джино Медер (Gino Mäder), за которым поехали 31-летний испанский велогонщик Йон Исагирре (Astana) и 21-летний британский велогонщик Марк Донован (Sunweb). К подножию  финального подъёма высшей категории Ла-Коватилья за 12 км до финиша они набрали 35 секунд преимущества, но за 6 км до финиша Давид Годю и горный король Вуэльты Испании-2020 Гийом Мартан (Cofidis) находились от них в 17 секундах.

 

  Давид Годю атаковал и прошёл сначала поехавшего своим темпом Джино Медера, потом за 4,3 км до финиша обошёл Йона Исагирре и продолжил в одиночку наращивать преимущество. В итоге Давид Годю первым пересёк финишную черту на вершине Ла-Коватилья с преимуществом в 28 секунд над ближайшим преследователем Джино Медером. Йон Исагирре замкнул на этапе тройку сильнейших.

 

 

 

 

 

 

 Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 

 

 Давид Годю (Groupama-FDJ): «Бруно Армираль снова потрясающе проехал. Не хватит слов благодарности за его работу. Он один из лучших в мире товарищей по команде.  

 

  В конце этапа мне пришлось приложить все силы. Я боялся, что меня доберут, а тогда я ускорился ещё раз на финальном километре. Мне хотелось быстро обойти моих соперников, чтобы они не смогли спрятаться. Это было потрясающе. Утром подумал, что Тим Велленс выиграл два этапа, Бен Кинг тоже выиграл два этапа два года назад, Тибо Пино выиграл два этапа, когда в последний раз участвовал в Вуэльте Испании, и  почему бы мне тоже не попробовать. Мне нравится такая погода.

 

  Если честно, мы думали, что мне будет сложно уехать в отрыв, потому что на третьей неделе все защищают свои места.

 

  Невероятно, две победы на этапах и топ-10 в генеральной классификации. Вуэльта Испании уже была у меня успешной, а теперь ещё лучше».

 

  Бруно Армираль (Groupama-FDJ): «Мы подумали, что отрыв уедет на первом большом подъёме, но мы следили за всеми атаками. Отрыв ехал на небольшом холме. Я оглянулся и увидел, что Давид тоже в группе. Так было даже лучше. UAE и я тянули целый день. Мы справились. Всё прошло хорошо. Повторилось то, что было неделю назад. Великолепно ехать впереди с Давидом. Я старался работать изо всех сил и как можно дольше. Сделал для него всё возможное, и моя работа принесла результат. Это великолепно».

 

  Тьерри Брико (Thierry Bricaud), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Мы понимали, что сразу после старта пойдут атаки, и может сформироваться большой отрыв. Мы думали, что если Давиду удастся в него отобраться, то надо, чтобы с ним поехал и Бруно. Давид был опасен для отрыва, а Бруно был нашим лучшим оружием, чтобы контролировать отрыв.

 

  Единственное, о чём думали, - победа на этапе. Мы понимали, что если сможем выиграть этап, то почти наверняка закрепимся в топ-10 генеральной классификации. Но команда UAE Team Emirates превосходила численностью. Вначале мы дали им поработать, но потом увидели, что пойдёт неразбериха, так как отрыв слишком большой. Поэтому Бруно тоже включился в работу в голове отрыва. То, что сделал Бруно сегодня, на уровень выше, чем обычно. Но мы знали, на что он способен.

 

  Он лучший, когда надо прикладывать усилия на таких трудных выматывающих этапах, в среднегорье или высоких горах, помогая лидеру. И он выступает ещё лучше, когда с ним такой гонщик как Давид. Поэтому на старте Вуэльты мы не загружали Бруно. Не хотели, чтобы он без необходимости тратил силы, потому что он очень силён на таких этапах как сегодня. Он так много работает, что иногда тратит энергию там, где не нужно. Мы старались справиться с этими этапами с его помощью, думаю, у нас всё получилось. Потому что когда ему даём карт бланш, он всегда впереди, всегда очень мощно работает. Это было особенно заметно на разделках, где он показал очень хорошее время, а также он дважды привёз Давида к  победе. Сегодня ребята UAE Team Emirates делали свою работу, но Бруно cокрушил их одни за другим. Давид бы не смог выиграть этап, если бы не Бруно. Давид очень силён, но он во многом обязан своей победой Бруно.

 

Давид каждый год выступает всё лучше. Этот сезон особенный, но то, как он его завершает, подтверждает его постоянный прогресс. Первая неделя была трудной, но он справился. Его результат даёт уверенность в его будущем на Гранд-турах.

 

В целом Вуэльта Испании-2020 была для нас успешной не только по результатам, но и тем, как выступала вся команда».

 

  Йон Исагирре (Astana): «Думаю, я провел красивый этап. Конечно, я бы предпочел выиграть сегодня, но, в любом случае, получилось хорошее выступление. Этап был очень сложным, наша группа работала впереди на все 100%. На брусчатке я атаковал вместе с Мадером и Донованом, это была хорошая попытка, и нам удалось получить преимущество. Позднее, я попробовал атаковать в одиночку, но позади меня было несколько сильных гонщиков, так что, в итоге, Году и Мадер обошли меня. Что ж, это была неплохая возможность побороться за победу на этапе, но сегодня несколько гонщиков были сильнее».

 

 

  Гийом Мартан (Cofidis): «Не мог закончить Вуэльту, не уехав в последний отрыв. К сожалению, из-за того, что прикладывал большие усилия последние три недели, сегодня не смог занять выше 7-го места, атаковал слишком поздно – слишком устал, чтобы бороться за победу этапе.  В любом случае, я доволен тем, что завоевал майку горного короля. На этом этапе много атаковали. Но у подножия финального подъёма я понимал, что один из гонщиков отрыва выиграет этап. Тогда я ещё надеялся, что это могу быть я. Постарался поехать за Давидом Годю, но загнал себя в красную зону. Но я доволен, что этап выиграл француз».

Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2020

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: David Gaudu Давид Годю Groupama-FDJ Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    s75-Фото
    ТДФ - перед самым стартом внезапно выясняется, что из трех лидеров у одного проблемы со здоровьем, второй не готов, третий вообще никакой, хоть и заявлял, что он восстановился и едет за очередным титулом. Начинается латание дыр, срываются с Джиро Карапас и Амадор. Соответственно, все планы на Джиро летят к черту и от первоначальной команды ничего не остается - ломаются Энао и Данбар, а что происходит с Сосой, все наблюдали эти три недели, в итоге опять латание дыр - срочно снимают с ТДФ Кастро, добавляют не прошедшего отбор на ТДФ Тао и достают из глубокого запаса Свифти. Приближается Вуэльта, гонки наслаиваются и ехать просто некому, ломается Хейтер, про Йоги все в курсе, Соса никакой, Фрум там же, на Тракторе давно поставили крест с его идиотскими выходками, Квято и Роу идут по графику классик, в итоге набирают людей, которые в хороший год в команде на подхвате для массовки - Голашь, Друг Берналя, Айронмен, коричневой вишенкой на торте спортивный директор, только что проигравший ТДФ. Вчера добирали отрыв для Роглича, укатали команду, сегодня рассыпались при первом серьезном натяге на полпути.

    зы. про "ни один из помощников" неправда, Амадор и Барле пахали за себя и за парня, от Вурфа ожидали меньшего, а вот Сосы не было, Фрум красавчик, немного потренировался, проверил себя на месте Голашя. Самая сильная команда была на Туре, даже после перестановок, но она не была готова. Виноваты все.
  • Shega
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    Shega-Фото
    Спасибо большое за ролик! В точку!)
  • Sozircatel
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    Sozircatel-Фото

    Всем почитателям велоспорта : Сезон был тяжёлый , особенно для спорта , организаторов гонок

    Надо относиться с уважением к гонщикам , которые сумели в этом году перезагрузится и выступить по максимумах своих возможностей

    И не надо называть эти испытания " говнотурами "

    Будем надеяться, что следующий сезон, будет НАСТОЯЩИМ и чистым в борьбе

    Ждем новых открытий

     PS , завтра , дай Бог все будет по классическому сценарию 

    И оптимизма

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я так последний раз у телевизора сильно и эмоционально болел за велогонщика (сегодня за Карапаза) в 2017 году, когда Альберто нёсся на Англиру. Жаль что не получилось доДавить Роглу, но как же целеустрмелённо, без оглядок колесил Ричард в своей атаке! Может действительно надо было ему на километр раньше начать свой великолепный отъезд. Роглич не без слабых мест и на этой Вуэльте это было видно (и не раз). Но вот беда (для Карапаза) комрады из Инэоса хоть и помогали ему но это не сравнить с поддержкой для Примоша. Фрум не смог хоть и хотел, Амадор после своего падения тоже вылетел "навсегда", а больше то и не было никого.

    За Власова и обидно, но и радостно. Да потерял место в 10-ке и его его обошёл в молодёжном зачёте Году (классный француз растёт, верю в его подиумное будущее на ГТ; Фаррапона + Коватилья = неплохой урожай!), да был некий провал и затык на старте Вуэльте, но всегда боролся на равных с остальными капитанами, хоть и всегда оставался без поддержки команды.

    Карти - трудяга_молодец, Хорошо что тоже попробовал, "простимулировал", так сказать, Карапаза, ну и его бронза на ГТ + победа на Англиру это даже выше всяких ожиданий!

    Цитата: BlAr
    Цитата: close2you
    Просто гады мувики
    Зато что теперь творится в комментариях на их странице в Твиттере!!! :)

    Насчёт Мувиков честно говоря у меня остался на этой Вуэльте какой то осадок. Марк "вольный художник" Солер ездил когда хотел по отрывам и в основном потом капал (но молодец что взял свою первую победу на Вуэльте), Мас так обещал атаковать и даже замахнуться на подиум, а в реале оказалось что не все так просто и легко (хорошо хоть что не отдал белую майку Году). Вальверде...понимаю, что ветерану уже 40, но на Вуэльте он всегда "летал", видимо крылья уже подрезаны у Алехандро(

    P.S.

    За Роглича не хочу сейчас ничего говорить, почти всё уже сказал народ выше, но 4 победы на этапах Вуэльты 2 майки + защита титула - силён big_boss однозначно силён.

     

    P.P.S.

    А вот перед Карапазом снимаю шляпу hi

    Для всех, кто на этой Вуэльте болел и переживал за Ричарда:

    https://www.youtube.com/watch?v=9cQlVww0zKo

  • Konstantin41
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    Konstantin41-Фото

    Ничего интересного там нет. Есть вопли, что какие вы плохие, помогли Рогличу, лишь бы Карапас не выиграл. Хотя они протянули Роглича метров 700-800, ну может километр, но не больше, да и работали они на Маса, а не на Приможа. Роглич бы и без этого удержался бы, только проиграл бы чуть больше, но этого бы всё равно не хватило. Запас добытый победами на этапах слишком большой

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    s75-Фото

    Цитата: Александра
    А что там? Ужасно любопытно, но я без твиттера.)


    если коротко, то вот это:

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    velodoctor-Фото

    Ну противоречие в ваших словах тоже есть, Вуэльтой не разбрасываются, но под Томаса команду собрали сильнейшую. Даже туровская уступает. На Вуэльте не был готов ни один из помощников Карапаса. Хотя я наивно думал, что берегут силы. Я не прав, были бы способны, помогли бы. Просто на эмоциях расстроился, не то что против Роглича болел, просто хотел дуэли команд, каких-то задумок с отрывами может. 

  • Александра
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    Александра-Фото
    А что там? Ужасно любопытно, но я без твиттера.)
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    BlAr-Фото
    Цитата: close2you
    Просто гады мувики
    Зато что теперь творится в комментариях на их странице в Твиттере!!! :)
  • Student
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    За 2 недели?
    Ну забыл человек, что Вуэльта началась на неделю позже Джиро, думал как всегда 2 месяца...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 ноября

Oier Lazkano Lopez (Caja Rural - Seguros RGA)

9 ноября

Romain Bardet (AG2R)

Jon Irisarri Rincon (Caja Rural - Seguros RGA)

Giovanni Lonardi (Bardiani CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (40)
Октябрь 2020 (235)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)