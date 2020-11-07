Давид Годю - победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2020

Дубль Давида Годю на Вуэльте Испании-2020

Давид Годю (David Gaudu), 24-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ, выиграл на Вуэльте Испании-2020 второй горный этап. После победы на 11-м этапе, на вершине Альто де ла Фаррапона, Давид Годю одержал победу на финальном 17-м горном этапе 75-го выпуска испанского Гранд-тура - на вершине Коватилья, на самом высокогорном финише Вуэльты Испании-2020 и на наивысшей отметке Вуэльты Испании-2020.

Французский велогонщик отобрался в многочисленный отрыв дня, в который уехали 34 гонщика. Максимальное преимущество отрыва не превысило четырёх минут. За 18 км до финиша на подъёме, выложенном брусчаткой, атаковал 23-летний швейцарский велогонщик команды NTT Pro Cycling Джино Медер (Gino Mäder), за которым поехали 31-летний испанский велогонщик Йон Исагирре (Astana) и 21-летний британский велогонщик Марк Донован (Sunweb). К подножию финального подъёма высшей категории Ла-Коватилья за 12 км до финиша они набрали 35 секунд преимущества, но за 6 км до финиша Давид Годю и горный король Вуэльты Испании-2020 Гийом Мартан (Cofidis) находились от них в 17 секундах.

Давид Годю атаковал и прошёл сначала поехавшего своим темпом Джино Медера, потом за 4,3 км до финиша обошёл Йона Исагирре и продолжил в одиночку наращивать преимущество. В итоге Давид Годю первым пересёк финишную черту на вершине Ла-Коватилья с преимуществом в 28 секунд над ближайшим преследователем Джино Медером. Йон Исагирре замкнул на этапе тройку сильнейших.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Давид Годю (Groupama-FDJ): «Бруно Армираль снова потрясающе проехал. Не хватит слов благодарности за его работу. Он один из лучших в мире товарищей по команде.

В конце этапа мне пришлось приложить все силы. Я боялся, что меня доберут, а тогда я ускорился ещё раз на финальном километре. Мне хотелось быстро обойти моих соперников, чтобы они не смогли спрятаться. Это было потрясающе. Утром подумал, что Тим Велленс выиграл два этапа, Бен Кинг тоже выиграл два этапа два года назад, Тибо Пино выиграл два этапа, когда в последний раз участвовал в Вуэльте Испании, и почему бы мне тоже не попробовать. Мне нравится такая погода.

Если честно, мы думали, что мне будет сложно уехать в отрыв, потому что на третьей неделе все защищают свои места.

Невероятно, две победы на этапах и топ-10 в генеральной классификации. Вуэльта Испании уже была у меня успешной, а теперь ещё лучше».

Бруно Армираль (Groupama-FDJ): «Мы подумали, что отрыв уедет на первом большом подъёме, но мы следили за всеми атаками. Отрыв ехал на небольшом холме. Я оглянулся и увидел, что Давид тоже в группе. Так было даже лучше. UAE и я тянули целый день. Мы справились. Всё прошло хорошо. Повторилось то, что было неделю назад. Великолепно ехать впереди с Давидом. Я старался работать изо всех сил и как можно дольше. Сделал для него всё возможное, и моя работа принесла результат. Это великолепно».

Тьерри Брико (Thierry Bricaud), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Мы понимали, что сразу после старта пойдут атаки, и может сформироваться большой отрыв. Мы думали, что если Давиду удастся в него отобраться, то надо, чтобы с ним поехал и Бруно. Давид был опасен для отрыва, а Бруно был нашим лучшим оружием, чтобы контролировать отрыв.

Единственное, о чём думали, - победа на этапе. Мы понимали, что если сможем выиграть этап, то почти наверняка закрепимся в топ-10 генеральной классификации. Но команда UAE Team Emirates превосходила численностью. Вначале мы дали им поработать, но потом увидели, что пойдёт неразбериха, так как отрыв слишком большой. Поэтому Бруно тоже включился в работу в голове отрыва. То, что сделал Бруно сегодня, на уровень выше, чем обычно. Но мы знали, на что он способен.

Он лучший, когда надо прикладывать усилия на таких трудных выматывающих этапах, в среднегорье или высоких горах, помогая лидеру. И он выступает ещё лучше, когда с ним такой гонщик как Давид. Поэтому на старте Вуэльты мы не загружали Бруно. Не хотели, чтобы он без необходимости тратил силы, потому что он очень силён на таких этапах как сегодня. Он так много работает, что иногда тратит энергию там, где не нужно. Мы старались справиться с этими этапами с его помощью, думаю, у нас всё получилось. Потому что когда ему даём карт бланш, он всегда впереди, всегда очень мощно работает. Это было особенно заметно на разделках, где он показал очень хорошее время, а также он дважды привёз Давида к победе. Сегодня ребята UAE Team Emirates делали свою работу, но Бруно cокрушил их одни за другим. Давид бы не смог выиграть этап, если бы не Бруно. Давид очень силён, но он во многом обязан своей победой Бруно.

Давид каждый год выступает всё лучше. Этот сезон особенный, но то, как он его завершает, подтверждает его постоянный прогресс. Первая неделя была трудной, но он справился. Его результат даёт уверенность в его будущем на Гранд-турах.

В целом Вуэльта Испании-2020 была для нас успешной не только по результатам, но и тем, как выступала вся команда».

Йон Исагирре (Astana): «Думаю, я провел красивый этап. Конечно, я бы предпочел выиграть сегодня, но, в любом случае, получилось хорошее выступление. Этап был очень сложным, наша группа работала впереди на все 100%. На брусчатке я атаковал вместе с Мадером и Донованом, это была хорошая попытка, и нам удалось получить преимущество. Позднее, я попробовал атаковать в одиночку, но позади меня было несколько сильных гонщиков, так что, в итоге, Году и Мадер обошли меня. Что ж, это была неплохая возможность побороться за победу на этапе, но сегодня несколько гонщиков были сильнее».

Гийом Мартан (Cofidis): «Не мог закончить Вуэльту, не уехав в последний отрыв. К сожалению, из-за того, что прикладывал большие усилия последние три недели, сегодня не смог занять выше 7-го места, атаковал слишком поздно – слишком устал, чтобы бороться за победу этапе. В любом случае, я доволен тем, что завоевал майку горного короля. На этом этапе много атаковали. Но у подножия финального подъёма я понимал, что один из гонщиков отрыва выиграет этап. Тогда я ещё надеялся, что это могу быть я. Постарался поехать за Давидом Годю, но загнал себя в красную зону. Но я доволен, что этап выиграл француз».