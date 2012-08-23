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Сэм Беннетт релегирован, Паскаль Акерман – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2020

Паскаль Акерманн – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2020

 

  9-й этап Вуэльты Испании-2020, проложенный по равнине, прошёл по традиционному сценарию спринтерского. Отрыв дня, который пелотон не отпускал дальше, чем на пять минут,  был пойман за 22 км до финиша.

 

  В финале был разыгран общий спринт. 30-летний ирландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт, который первым пересёк финишную черту, был релегирован за нарушение линейности в спринте и за то, что толкнул плечом 28-летнего латвийского гонщика команды Trek-Segafredo Эмилса Лиепиньша. С Беннетта были сняты 5 очков в классификации по очкам, и он был передвинут на последнее место в группе. Победителем этапа был объявлен 26-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн.

 

 

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe): «Сегодня я хорошо себя чувствовал, был настроен оптимистично, считал, что мы можем добиться успеха. Ребята поддерживали меня на протяжении всего этапа, у меня хорошо шла нога на финише. В финале меня обошёл Сэм, но жюри релегировало его.

 

  Не так я хотел одержать победу, но, думаю, решение судей было правильным. Я посмотрел видео, он действовал нечестно. После всех падений на прошлых неделях мы должны бережнее относиться к другим гонщикам. Если нет просвета, надо остановиться. Мне жаль Сэма, но мы должны бороться правильно.  

 

  Моя команда потрясающе отработала, я доволен, что что-то принёс команде. В прошлый раз мы слишком много внимания уделяли команде Quick Step, на этот раз вели спринт по-своему. Я рад, что нам всё удалось.

 

  До Мадрида ещё далеко, у спринтеров будет пара шансов. Надеюсь на успех».

 

  Андре Шульце, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы хотели взять финал в свои руки. Должен похвалить команду за то, как они подошли к спринту. Снимаю шляпу. Мы можем гордиться ребятами, тем, как они проехали финиш».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step в Твиттере выразил несогласие с решением судей и вступил в полемику с генеральным менеджером команды Trek-Segafredo Лукой Гуэрчиленой:

 

  Патрик Лефевр: «Что за бред. Он сидел за своим развозящим, а гонщик команды Trek хотел его вытолкнуть. Но мы уже давно знаем о некомпетентности UCI - безопасность – главное. Развозящий поезд надо уважать, Сэмми защищал свою линию».

 

  Лука Гуэрчилена: «Я отвечу, потому что вы упомянули гонщика Trek-Segafredo). Разъясню, что сначала ваш развозящий дважды выталкивал его с колеса Акерманна, а затем Беннетт дважды пытался его вытолкнуть самым некорректным и никуда не годным способом. Телекартинка это достаточно ясно показала. Никаких видеосудей тут не надо».

 

Патрик Лефевр: «А как много спринтов он выиграл? Где ваш развоз?»

 

 

 

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Паскаль Акерман Pascal Ackermann Bora - hansgrohe Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:37 | Регистрация: 4.07.2013

    Безумные войны в безумных "сетях". 
    Хочется сказать: "Да заткнитесь вы оба, пусть всё решают судьи!".

    Но, тут же вспоминаю, что авторитет судейства в наше время очень низко упал.
    Решение арбитров уже не воспринимается как "окончательное справедливое решение".
    Сегодня любой может это решение оспорить так, как ему хочется.

  2. DIM

    Сегодня, 01:58 | Регистрация: 13.10.2012

    Беннетт оборзел, такого даже Саган себе не позволяет :-)

  3. Tom_Boonen

    Сегодня, 02:30 | Регистрация: 23.08.2012

    Как на меня, больше всех оборзел Лефевр. Кричит, что Груневегена надо в тюрьму, но когда дело касается нарушения его спринторов, то он их в упор не видит.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Tom_Boonen
    Сэм Беннетт релегирован, Паска ... (3)
    Tom_Boonen-Фото

    Как на меня, больше всех оборзел Лефевр. Кричит, что Груневегена надо в тюрьму, но когда дело касается нарушения его спринторов, то он их в упор не видит.

  • DIM
    Сэм Беннетт релегирован, Паска ... (3)
    DIM-Фото
    Беннетт оборзел, такого даже Саган себе не позволяет :-)
  • VeloVelo
    Сэм Беннетт релегирован, Паска ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Безумные войны в безумных "сетях". 
    Хочется сказать: "Да заткнитесь вы оба, пусть всё решают судьи!".

    Но, тут же вспоминаю, что авторитет судейства в наше время очень низко упал.
    Решение арбитров уже не воспринимается как "окончательное справедливое решение".
    Сегодня любой может это решение оспорить так, как ему хочется.

  • Ернат
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (46)
    Ернат-Фото
    субботний и воскресный этапы , уже все раставять по своим местам
  • Ернат
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (46)
    Ернат-Фото
    Согласен, просто не успел вкатится ((((
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (6)
    Gerasim-Фото
    А пишут что не стена, а тягун в 5 процентов
  • salomon
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (6)
    salomon-Фото
    Цитата: BlAr
    На сей раз для Роглича всё обошлось. Подождали!
    Сегодня подождали Роглича... завтра подождут Карапаса...
  • aksbor
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (6)
    aksbor-Фото

    Скорее всего отрыв. Финиш слишком сложен для спринтеров. Курдюков сказал,что там вообще стена.

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (6)
    kwwk-Фото

    Этап отдадут отрыву.

  • Evergreen
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (46)
    Evergreen-Фото
    На Туре 2018 на последней разделке Примож проиграл почти полторы минуты Дюмолану, хотя его записывали в число фаворитов. После той разделки он говорил, что не чувствовал особой потери мощности. Практически полная аналогия с Туром 2020, когда разделка вроде бы неплохая, но явно не его лучшего уровня.
    ОТсюда делаю вывод, что разделка в конце ГТ - не козырь Роглича. Другое дело что сильных раздельщиков на этой Вуэльте нет. Самый крепкий раздельшик из генералов - Мас, но глядя как он теряет по минуте на каждом горном этапе, к середине третьей недели он вообще может выпасть и з обоймы претендентов.

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