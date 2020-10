Сэм Беннетт релегирован, Паскаль Акерман – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2020

9-й этап Вуэльты Испании-2020, проложенный по равнине, прошёл по традиционному сценарию спринтерского. Отрыв дня, который пелотон не отпускал дальше, чем на пять минут, был пойман за 22 км до финиша.

В финале был разыгран общий спринт. 30-летний ирландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт, который первым пересёк финишную черту, был релегирован за нарушение линейности в спринте и за то, что толкнул плечом 28-летнего латвийского гонщика команды Trek-Segafredo Эмилса Лиепиньша. С Беннетта были сняты 5 очков в классификации по очкам, и он был передвинут на последнее место в группе. Победителем этапа был объявлен 26-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe): «Сегодня я хорошо себя чувствовал, был настроен оптимистично, считал, что мы можем добиться успеха. Ребята поддерживали меня на протяжении всего этапа, у меня хорошо шла нога на финише. В финале меня обошёл Сэм, но жюри релегировало его.

Не так я хотел одержать победу, но, думаю, решение судей было правильным. Я посмотрел видео, он действовал нечестно. После всех падений на прошлых неделях мы должны бережнее относиться к другим гонщикам. Если нет просвета, надо остановиться. Мне жаль Сэма, но мы должны бороться правильно.

Моя команда потрясающе отработала, я доволен, что что-то принёс команде. В прошлый раз мы слишком много внимания уделяли команде Quick Step, на этот раз вели спринт по-своему. Я рад, что нам всё удалось.

До Мадрида ещё далеко, у спринтеров будет пара шансов. Надеюсь на успех».

Андре Шульце, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы хотели взять финал в свои руки. Должен похвалить команду за то, как они подошли к спринту. Снимаю шляпу. Мы можем гордиться ребятами, тем, как они проехали финиш».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step в Твиттере выразил несогласие с решением судей и вступил в полемику с генеральным менеджером команды Trek-Segafredo Лукой Гуэрчиленой:

Патрик Лефевр: «Что за бред. Он сидел за своим развозящим, а гонщик команды Trek хотел его вытолкнуть. Но мы уже давно знаем о некомпетентности UCI - безопасность – главное. Развозящий поезд надо уважать, Сэмми защищал свою линию».

Лука Гуэрчилена: «Я отвечу, потому что вы упомянули гонщика Trek-Segafredo). Разъясню, что сначала ваш развозящий дважды выталкивал его с колеса Акерманна, а затем Беннетт дважды пытался его вытолкнуть самым некорректным и никуда не годным способом. Телекартинка это достаточно ясно показала. Никаких видеосудей тут не надо».

Патрик Лефевр: «А как много спринтов он выиграл? Где ваш развоз?»

What a bullshit😡. He was in he’s lead out and the @trek rider want to pull him out of it. But we know already a longtime the incompetence of the @Uci var safety first