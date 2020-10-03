Вуэльта Испании - 2020. Превью

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|20 октября, вторник. 1 этап: Ирун - Аррате. Эйбар, 173 км
21 октября, среда. 2 этап: Памплона - Лекунберри, 151,6 км
22 октября, четверг. 3 этап: Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса, 166,1 км
23 октября, пятница. 4 этап: Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос, 191,7 км
24 октября, суббота. 5 этап: Уэса - Сабиньяниго, 184,4 км
25 октября, воскресенье. 6 этап: Бьескас - Турмале, 136,6 км
26 октября, понедельник. День отдыха.
27 октября, вторник. 7 этап: Витория-Гастейс - Вильянуэва-де-Валдеговия, 159,7 км
28 октября, среда. 8 этап: Логроньо - Альто де Монкальвильо, 164 км
29 октября, четверг. 9 этап: Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-Кампоо, 157,7 км
30 октября, пятница. 10 этап: Кастро-Урдьялес - Суансес, 185 км
31 октября, суббота. 11 этап: Вильявисьоса - Ла-Фаррапона, 170 км
1 ноября, воскресенье. 12 этап: Пола де Лавьяна - Англиру, 109,4 км
2 ноября, понедельник. День отдыха.
2 ноября, вторник. 13 этап: Мурос - Мирадор де Эсаро (ITT), 33,7 км
4 ноября, среда. 14 этап: Луго - Оренсе, 204,7 км
5 ноября, четверг. 15 этап: Мос - Пуэбла-де-Санабрия, 230,8 км
6 ноября, пятница. 16 этап: Саламанка - Сьюдад-Родриго, 162 км
7 ноября, суббота. 17 этап: Секерос - Ла-Коватилья, 178,2 км
8 ноября, воскресенье. 18 этап: Ипподром Саруэла - Мадрид, 124,2 км
|Вуэльта Испании-2020: Цифры и числа
|Официальный сайт Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2020
|Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)
|Итоги Вуэльты Испании-2020 по очкам Мирового рейтинга
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Student
Велокоманды Jumbo-Visma, Mitch ... (6)
Цитата: Astanaforever
Так смешно от них. Круговорот лесопедов в пелотоне. Астана вроде начинали на Скоттах. Потом вроде на Бианки. Далее на Спешлайзах.. Аргон 18. И теперь на Виллер Трестина.А гонцы как выигрывали на одних..так выигрывают и на других . Поэтому линейный ряд производителей в принципе на одном уровне все.
Ну у катюши времён Focus были проблемы с велосипедами, а у Астаны в первый год Аргона.
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Rokka
Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (15)
Цитата: Ice
Цитата: Astanaforever
Да уж. Израильтяне глухо попали на бабки.Понты разве что.
Купите книжонку по паблик рилейшенз какую-нибудь, изучите. Может, дойдет наконец, что есть такие термины как репутация и известность, в них люди вбухивают миллионы баксов. Ваше селянское восприятие уже поднадоело, у вас там в Казахстане что, средневековье что ли? Да и по уровню, не удивлюсь, если в следующем году старый Фрум будет выше капитанов Астаны на всех многодневках, где бедет участвовать. Так разгоните команду - нафиг эти понты?)))
Было бы смешно если бы не так печально и правдиво
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Astanaforever
Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (15)
Цитата: Ice
Цитата: Astanaforever
Да уж. Израильтяне глухо попали на бабки.Понты разве что.
Купите книжонку по паблик рилейшенз какую-нибудь, изучите. Может, дойдет наконец, что есть такие термины как репутация и известность, в них люди вбухивают миллионы баксов. Ваше селянское восприятие уже поднадоело, у вас там в Казахстане что, средневековье что ли? Да и по уровню, не удивлюсь, если в следующем году старый Фрум будет выше капитанов Астаны на всех многодневках, где бедет участвовать. Так разгоните команду - нафиг эти понты?)))
Послушайте..когда Фрума подписывали в пресс релизе было четко и ясно написано. Команда намеренна вместе с Фрумом побеждать и брать новые высоты в Гран турах. Его подписывали не витринной куклой в команду. И не думайте. что израильтяне не считают денег. Просто так никто не будет выкидывать впустую без результатов огромные деньги. И какой имидж бы не был им нужен результат увековеченный в истории. Статисты забываются скоро..а успехи вечны. И еще ваша вся агрессия в спорах достала . Я пишу..че хочу. Не навязываю никому. Не нравиться не ешь.
И Астану в покое оставь. Ей не до вас. Она Вуэльту намерена взять. ХаХа!:
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BaTman
Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (15)
Не совсем понимаю как связан многолетний контракт Фрума и конец команды, я не думаю что такие контракты на последние средства заключаются. Просто человек захотел видеть свою команду на обложках журнала, и всегда иметь приглашение в нужные двери. Про спорт я думаю Фрум знает больше чем вся существующая сейчас команда.
Ну и если Фрум плохое приобретение, то какое вы бы сделали? Будь у Вас молодая команда. Перспективных гонщиков из Инеос и Эмиратов вам не переманить. А Фрум не вечный как раз и может быть что к нему можно будет подписать молодых, которые научаться добиваться результата и потом выстрелят.
p.s. все посты про великих людей которые очерняют их, пахнут не очень.
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rude_rider
Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (15)
в велоспорте не зарабывают на команде .только тратят.
а в итоге получают имидж,реклама и популиризация велоспорта в конкретном регионе.
так что думаю любой начинающий проект будет и был счастлив подписать такую мировую звезду (пусть даже если он ничего не выиграет никогда,и то это под вопросом)
Страницы истории велоспорта