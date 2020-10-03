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Вуэльта Испании - 2020. Превью

 

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) - 2020

Вуэльта Испании 2020. Красная майка: фавориты

 

Вуэльта Испании 2020. Зелёная майка: фавориты

Вуэльта Испании 2020. Гороховая майка: фавориты

 

Вуэльта Испании-2020. Белая майка
Красная майка лидера
 Очковая классификация
 Горная классификация
 Молодёжная Классификация
Претенденты Претенденты Претенденты Претенденты
Вуэльта Испании-2020. Альтиметрия маршрута LIVE-чат 

Составы команд

 Текущие результаты 
20 октября, вторник. 1 этап: Ирун - Аррате. Эйбар, 173 км
21 октября, среда. 2 этап: Памплона - Лекунберри, 151,6 км
22 октября, четверг. 3 этап: Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса, 166,1 км
23 октября, пятница. 4 этап: Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос, 191,7 км
24 октября, суббота. 5 этап: Уэса - Сабиньяниго, 184,4 км
25 октября, воскресенье. 6 этап: Бьескас - Турмале, 136,6 км
26 октября, понедельник. День отдыха.
27 октября, вторник. 7 этап: Витория-Гастейс - Вильянуэва-де-Валдеговия, 159,7 км
28 октября, среда. 8 этап: Логроньо - Альто де Монкальвильо, 164 км
29 октября, четверг. 9 этап: Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-Кампоо, 157,7 км
30 октября, пятница. 10 этап: Кастро-Урдьялес - Суансес, 185 км
31 октября, суббота. 11 этап: Вильявисьоса - Ла-Фаррапона, 170 км
1 ноября, воскресенье. 12 этап: Пола де Лавьяна - Англиру, 109,4 км
2 ноября, понедельник. День отдыха.
2 ноября, вторник. 13 этап: Мурос - Мирадор де Эсаро (ITT), 33,7 км
4 ноября, среда. 14 этап: Луго - Оренсе, 204,7 км
5 ноября, четверг. 15 этап: Мос - Пуэбла-де-Санабрия, 230,8 км
6 ноября, пятница. 16 этап: Саламанка - Сьюдад-Родриго, 162 км
7 ноября, суббота. 17 этап: Секерос - Ла-Коватилья, 178,2 км
8 ноября, воскресенье. 18 этап: Ипподром Саруэла  - Мадрид, 124,2 км  
Вуэльта Испании-2020: Цифры и числа
Официальный сайт Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2020
Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)
Итоги Вуэльты Испании-2020 по очкам Мирового рейтинга

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Vuelta a Espana-2020 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • uran
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (15)
    uran-Фото
    Мальчики и девочки не ссорьтесь. Ведите себя прилично. Тема про старт Вуэльты.
  • iGoGo
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    iGoGo-Фото

    Вуэльта по составу инетереснее джиры, предвкушаем боталии!

  • Student
    Велокоманды Jumbo-Visma, Mitch ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Так смешно от них. Круговорот лесопедов в пелотоне. Астана вроде начинали на Скоттах. Потом вроде на Бианки. Далее на Спешлайзах.. Аргон 18. И теперь на Виллер Трестина.А гонцы как выигрывали на одних..так выигрывают и на других . Поэтому линейный ряд производителей в принципе на одном уровне все.
    Ну у катюши времён Focus были проблемы с велосипедами, а у Астаны в первый год Аргона.
  • BaTman
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (15)
    BaTman-Фото
    Вот сейчас реально удивил, только не пиши что ты ещё и в Питере живёшь.
  • Astanaforever
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Кстати еще. Я россиянин. Не то что некоторые колоборанты..
  • Rokka
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (15)
    Rokka-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    Да уж. Израильтяне глухо попали на бабки.Понты разве что.

    Купите книжонку по паблик рилейшенз какую-нибудь, изучите. Может, дойдет наконец, что есть такие термины как репутация и известность, в них люди вбухивают миллионы баксов. Ваше селянское восприятие уже поднадоело, у вас там в Казахстане что, средневековье что ли? Да и по уровню, не удивлюсь, если в следующем году старый Фрум будет выше капитанов Астаны на всех многодневках, где бедет участвовать. Так разгоните команду - нафиг эти понты?)))
    Было бы смешно если бы не так печально и правдиво
  • Astanaforever
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    Да уж. Израильтяне глухо попали на бабки.Понты разве что.

    Купите книжонку по паблик рилейшенз какую-нибудь, изучите. Может, дойдет наконец, что есть такие термины как репутация и известность, в них люди вбухивают миллионы баксов. Ваше селянское восприятие уже поднадоело, у вас там в Казахстане что, средневековье что ли? Да и по уровню, не удивлюсь, если в следующем году старый Фрум будет выше капитанов Астаны на всех многодневках, где бедет участвовать. Так разгоните команду - нафиг эти понты?)))
    Послушайте..когда Фрума подписывали в пресс релизе было четко и ясно написано. Команда намеренна вместе с Фрумом побеждать и брать новые высоты в Гран турах. Его подписывали не витринной куклой в команду. И не думайте. что израильтяне не считают денег. Просто так никто не будет выкидывать впустую без результатов огромные деньги. И какой имидж бы не был им нужен результат увековеченный в истории. Статисты забываются скоро..а успехи вечны. И еще ваша вся агрессия в спорах достала . Я пишу..че хочу. Не навязываю никому. Не нравиться не ешь. И Астану в покое оставь. Ей не до вас. Она Вуэльту намерена взять. ХаХа!:
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    Серафим-Фото
    Кстати, жаль что никто не уговорил попробовать себя в комментаторах Диму Бочкарева. Был бы точно не ниже уровня Сергея.
  • BaTman
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (15)
    BaTman-Фото
    Не совсем понимаю как связан многолетний контракт Фрума и конец команды, я не думаю что такие контракты на последние средства заключаются. Просто человек захотел видеть свою команду на обложках журнала, и всегда иметь приглашение в нужные двери. Про спорт я думаю Фрум знает больше чем вся существующая сейчас команда.
    Ну и если Фрум плохое приобретение, то какое вы бы сделали? Будь у Вас молодая команда. Перспективных гонщиков из Инеос и Эмиратов вам не переманить. А Фрум не вечный как раз и может быть что к нему можно будет подписать молодых, которые научаться добиваться результата и потом выстрелят.

    p.s. все посты про великих людей которые очерняют их, пахнут не очень.
  • rude_rider
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (15)
    rude_rider-Фото
    в велоспорте не зарабывают на команде .только тратят.
    а в итоге получают имидж,реклама и популиризация велоспорта в конкретном регионе.
    так что думаю любой начинающий проект будет и был счастлив подписать такую мировую звезду (пусть даже если он ничего не выиграет никогда,и то это под вопросом)

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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