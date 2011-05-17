Вуэльта Испании-2020. Красная майка: претенденты

Заключительный Гран-тур сезона - Вуэльта Испании-2020 - изобилует горными финишами и дает шанс, тем, кто не смог проявить себя на двух предыдущих Гран-турах, а также тем, кто уже показал свою силу. Испания и прежде не жалела ноги участников, бросая вызов новыми сложными подъёмами.

Но в этом году на выступление гонщиков и ход самой Вэульты не могут не повлиять неопределённость в связи с пандемией, сокращение количества этапов до 18, резкий старт – сразу с горного этапа, и погода второй половины осени, а также переход на зимнее время, который произойдёт уже во время гонки.

Некоторые претенденты стартуют после Тур де Франса-2020, некоторые – с недостаточным количеством гоночных дней и после травмы. Что повлияет на ход борьбы за красную майку лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2020? Кто впишет своё имя в историю велоспорта? Предлагаем вам ознакомиться с главными претендентами на генеральную классификацию и проголосовать за свой вариант в опросе.

Мы представляем список претендентов, которые в этом году имеют большие шансы надеть красную майку лидера 8 ноября в Мадриде. Вам, наши читатели, предлагаем проголосовать, назвав того, кто, по вашему мнению, станет победителем Вуэльты Испании-2020.

Примож Роглич (Jumbo-Visma)

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Team Jumbo-Visma

Примож Роглич (Primoz Roglic), 30 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 1

Лучший результат на Вуэльте Испании: победа в 2019 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс, 2-е место

Том Дюмулин (Jumbo - Visma)

Том Дюмулин (Tom Dumoulin), 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 2

Лучший результат на Вуэльте Испании: 6 место в 2015 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс, 7-е место



Ричард Карапас (Team INEOS Grenadiers)

Photo © Tour de Pologne/ SZYMON GRUCHALSKI

Ричард Карапас (Richard Carapaz), 27 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 3

Лучший результат на Вуэльте Испании: 18-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс, 13 место

Алехандро Вальверде (Movistar)

Photo © ASO/Gautier-Demouveaux

Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), 40 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 13

Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2009

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс, 12-е место

Крис Фрум (Ineos Grenadiers)

Крис Фрум (Chris Froome), 35 лет



Количество участий в Вуэльте Испании: 6

Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2017 и 2011 годах

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: -

Александр Власов (Astana Pro Team)

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

Александр Власов, 24 года

Количество участий в Вуэльте Испании: -

Лучший результат на Вуэльте Испании: -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Джиро д'Италия, сход

Тибо Пино (Groupama-FDJ)

Тибо Пино (Thibaut Pinot), 30 лет



Количество участий в Вуэльте Испании: 3

Лучший результат на Вуэльте Испании: 6-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 29-е место



Гийом Мартан (Cofidis)

Гийом Мартан (Guillaume Martin), 27 лет



Количество участий в Вуэльте Испании: -

Лучший результат на Вуэльте Испании: -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 11-е место



Ваут Пулс (Bahrain McLaren)

Ваут Пулс (Wout Poels), 33 года



Количество участий в Вуэльте Испании: 5

Лучший результат на Вуэльте Испании: 6-е место в 2017 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 110-е место



Марк Солер (Movistar)

Марк Солер (Marc Soler), 26 лет



Количество участий в Вуэльте Испании: 2

Лучший результат на Вуэльте Испании: 9-е место в 2019 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 21-е место



Энрик Мас (Movistar)

Энрик Мас (Enric Mas), 25 лет



Количество участий в Вуэльте Испании: 2

Лучший результат на Вуэльте Испании: 2-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 5-е место

