VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2020. Красная майка. Претенденты

Вуэльта Испании-2020. Красная майка: претенденты

 

 

Вуэльта Испании-2020. Красная майка. Претенденты

 

 Заключительный Гран-тур сезона - Вуэльта Испании-2020 - изобилует горными финишами и дает шанс, тем, кто не смог проявить себя на двух предыдущих Гран-турах, а также тем, кто уже показал свою силу. Испания и прежде не жалела ноги участников, бросая вызов новыми сложными подъёмами.

 

  Но в этом году на выступление гонщиков и ход самой Вэульты не могут не повлиять неопределённость в связи с пандемией, сокращение количества этапов до 18, резкий старт – сразу с горного этапа, и погода второй половины осени, а также переход на зимнее время, который произойдёт уже во время гонки.

 

  Некоторые претенденты стартуют после Тур де Франса-2020, некоторые – с недостаточным количеством гоночных дней и после травмы.  Что повлияет на ход борьбы за красную майку лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2020? Кто впишет своё имя в историю велоспорта? Предлагаем вам ознакомиться с главными претендентами на генеральную классификацию и проголосовать за свой вариант в опросе.

 

 

Мы представляем список претендентов, которые в этом году имеют большие шансы надеть красную майку лидера 8 ноября в Мадриде. Вам, наши читатели, предлагаем проголосовать, назвав того, кто, по вашему мнению, станет победителем Вуэльты Испании-2020.

 

 Примож Роглич (Jumbo-Visma)

 

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Team Jumbo-Visma

 

Примож Роглич (Primoz Roglic), 30 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  1

Лучший результат на Вуэльте Испании:  победа в 2019 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс, 2-е место

 

 

Том Дюмулин (Jumbo - Visma)

 

Том Дюмолин (Jumbo - Visma)

 

 

Том Дюмулин (Tom Dumoulin), 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  2

Лучший результат на Вуэльте Испании: 6 место в 2015 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс, 7-е место


Ричард Карапас (Team INEOS Grenadiers)

  

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)

Photo © Tour de Pologne/ SZYMON GRUCHALSKI

 

Ричард Карапас (Richard Carapaz), 27 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  3

Лучший результат на Вуэльте Испании:  18-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020:  Тур де Франс, 13 место

 

 

Алехандро Вальверде (Movistar) 

 

Photo ©  ASO/Gautier-Demouveaux

 

Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), 40 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  13

Лучший результат на Вуэльте Испании:  1-е место в 2009

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020:  Тур де Франс, 12-е место

 

 

 

 Крис Фрум (Ineos Grenadiers)

 

 

Крис Фрум (Chris Froome), 35 лет

 

Количество участий в Вуэльте Испании:  6

Лучший результат на Вуэльте Испании:  1-е место в 2017 и 2011 годах

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020:  -

 

Александр Власов (Astana Pro Team)

   

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

Александр Власов, 24 года

Количество участий в Вуэльте Испании:  -

Лучший результат на Вуэльте Испании:  -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Джиро д'Италия, сход

 

Тибо Пино (Groupama-FDJ)

 

 

 

Тибо Пино (Thibaut Pinot), 30 лет

 

Количество участий в Вуэльте Испании:  3

Лучший результат на Вуэльте Испании:  6-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 29-е место

 

Гийом Мартан (Cofidis)

 

 

Гийом Мартан (Guillaume Martin), 27 лет

 

Количество участий в Вуэльте Испании:  -

Лучший результат на Вуэльте Испании:  -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 11-е место

 

 

Ваут Пулс (Bahrain McLaren)

 

 

Ваут Пулс (Wout Poels), 33 года

 

Количество участий в Вуэльте Испании:  5

Лучший результат на Вуэльте Испании:  6-е место в 2017 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 110-е место

 

Марк Солер (Movistar)

 

 

Марк Солер (Marc Soler), 26 лет

 

Количество участий в Вуэльте Испании:  2

Лучший результат на Вуэльте Испании:  9-е место в 2019 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 21-е место

 

 Энрик Мас (Movistar)

 

 

 

Энрик Мас (Enric Mas), 25 лет

 

Количество участий в Вуэльте Испании:  2

Лучший результат на Вуэльте Испании:  2-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 5-е место

 

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гран-тур красная майка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?


  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 08:33 | Регистрация: 4.08.2018

     Да, многие считвют, что состав капитанов на Вуэльту слабый. Но если посмотреть номинально - едут 5 победителей грандтуров.

      А на Джиро сейчас из победителей ГТ один Нибали.

  2. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Сегодня, 09:51 | Регистрация: 25.10.2019

    Ну наконец-то трёхголовый мувистар)))

    Буду за Фрума болеть

  3. Имя: Ирина

    AmLoket

    Сегодня, 09:59 | Регистрация: 17.05.2011

    Цитата: Серафим
     Да, многие считвют, что состав капитанов на Вуэльту слабый. Но если посмотреть номинально - едут 5 победителей грандтуров.
      А на Джиро сейчас из победителей ГТ один Нибали.
    По-моему состав очень добротный. Если лет 15 назад на Вуэльте и Джиро специализировались преимущественно испанцы и итальянцы соответственно, то теперь много интернационала. А Вуэльта ещё и выигрывает от того, что туда едут неудачники Тура. В общем смотреть будет на кого, остаётся надеяться, что корона не помешает провести гонку в полном объёме. Ставлю на Маса. Странно, что Ланда не едет.

  4. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 11:14 | Регистрация: 5.09.2020

    Шанс для Роглича и Ко немного реабилитироваться за развязку Тура. Если гонка состоится, будут рвать и метать. Рассчитываю на интересную борьбу и надеюсь на активность топов, а не на консервативное течение гонки.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • s75
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (16)
    s75-Фото
    Разделка - это не то, за счет чего он может подняться в генерале, скорее наоборот. Три разделки на ГТ - это совсем не для него. Если он хочет большего, чем быть сильным доместиком и мелькать в десятках престижных недельных гонок, то разделку надо улучшать (если это возможно).
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Красная ... (4)
    BlAr-Фото
    Шанс для Роглича и Ко немного реабилитироваться за развязку Тура. Если гонка состоится, будут рвать и метать. Рассчитываю на интересную борьбу и надеюсь на активность топов, а не на консервативное течение гонки.
  • salomon
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: Альоша Шац
    С таким составом участников гонки Ильнурий разочаровал.
    Закарин разочаровывает все чаще и чаще...
  • AmLoket
    Вуэльта Испании-2020. Красная ... (4)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Серафим
     Да, многие считвют, что состав капитанов на Вуэльту слабый. Но если посмотреть номинально - едут 5 победителей грандтуров.
      А на Джиро сейчас из победителей ГТ один Нибали.
    По-моему состав очень добротный. Если лет 15 назад на Вуэльте и Джиро специализировались преимущественно испанцы и итальянцы соответственно, то теперь много интернационала. А Вуэльта ещё и выигрывает от того, что туда едут неудачники Тура. В общем смотреть будет на кого, остаётся надеяться, что корона не помешает провести гонку в полном объёме. Ставлю на Маса. Странно, что Ланда не едет.
  • patar
    Вуэльта Испании-2020. Красная ... (4)
    patar-Фото

    Ну наконец-то трёхголовый мувистар)))

    Буду за Фрума болеть

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото
    Да 10 ,я ошибся.
  • Alya
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (22)
    Alya-Фото
    Интересные у вас убеждения.

    Вы серьезно считаете, что мои претензии к Закарину лежат в плоскости личного конфликта?

    1. Закарин не имеет права находиться в сборной России. По закону. Не занял призового места на чемпионате РОссии - тебе нет места в сборной. А он в нем даже не участвовал уже несколько лет.
    2. Если ты в сборной россии - будь добр, посещай чемпионаты мира и европы.
    3.У вас почему то ощущение что бюджетные деньги - это какие то мифические чужие деньги. А между тем, это наши с вами деньги.
    4. Ваша вера в некое подходящее место для предьявления претензий меня умиляет. А в царя батюшку вы не верите?

    ФВСР кстати почитывает мои комментарии. Хоть требуй с них гонорар за вычитывание их документации. Навскидку могу случаев пять привести. Из последнего - ФВСР отредактирвоало самые кривые моменты в публичной оферте лицензии UCI после моей критики.

    Про ссаные тряпки я даже комментировать не буду.

    Хамство - признак бессилия. И засуньте пожалуйста свой воспитательный тон в подходящее для него отверстие.
  • Earl57
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (16)
    Earl57-Фото
    Джиро в 2013, 2014 и 2017.
    Вуэльта в 2014, 2017, 2018 и 2019.
    Тур де Франс в 2015, 2016 и 2019.
    Итого 10. Сходил с Джиро в 2017 и с Тура в 2019. Остальные доехал.
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (16)
    Sezar-Фото

    Наверно уточню. Когда я сказал "просто прет" я не пытался обесценить его достижения (я сам за него болею). Просто действительно очень везет. И трасса подходит. И соперники. И даже обстоятельства благоприятствуют:).

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я больше не помню. У Вилко было 7 ГТ.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 октября

Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step)

Clement Venturini (AG2R)

Cristian Scaroni (Gazprom - RusVelo)

17 октября

Benoit Cosnefroy (AG2R)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (128)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)