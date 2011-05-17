- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 08:00
Вуэльта Испании-2020. Красная майка: претенденты
Заключительный Гран-тур сезона - Вуэльта Испании-2020 - изобилует горными финишами и дает шанс, тем, кто не смог проявить себя на двух предыдущих Гран-турах, а также тем, кто уже показал свою силу. Испания и прежде не жалела ноги участников, бросая вызов новыми сложными подъёмами.
Но в этом году на выступление гонщиков и ход самой Вэульты не могут не повлиять неопределённость в связи с пандемией, сокращение количества этапов до 18, резкий старт – сразу с горного этапа, и погода второй половины осени, а также переход на зимнее время, который произойдёт уже во время гонки.
Некоторые претенденты стартуют после Тур де Франса-2020, некоторые – с недостаточным количеством гоночных дней и после травмы. Что повлияет на ход борьбы за красную майку лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2020? Кто впишет своё имя в историю велоспорта? Предлагаем вам ознакомиться с главными претендентами на генеральную классификацию и проголосовать за свой вариант в опросе.
Мы представляем список претендентов, которые в этом году имеют большие шансы надеть красную майку лидера 8 ноября в Мадриде. Вам, наши читатели, предлагаем проголосовать, назвав того, кто, по вашему мнению, станет победителем Вуэльты Испании-2020.
Примож Роглич (Jumbo-Visma)
Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Team Jumbo-Visma
Примож Роглич (Primoz Roglic), 30 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 1
Лучший результат на Вуэльте Испании: победа в 2019 году
Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс, 2-е место
Том Дюмулин (Jumbo - Visma)
Том Дюмулин (Tom Dumoulin), 29 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 2
Лучший результат на Вуэльте Испании: 6 место в 2015 году
Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс, 7-е место
Ричард Карапас (Team INEOS Grenadiers)
Photo © Tour de Pologne/ SZYMON GRUCHALSKI
Ричард Карапас (Richard Carapaz), 27 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 3
Лучший результат на Вуэльте Испании: 18-е место в 2018 году
Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс, 13 место
Алехандро Вальверде (Movistar)
Photo © ASO/Gautier-Demouveaux
Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), 40 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 13
Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2009
Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс, 12-е место
Крис Фрум (Ineos Grenadiers)
Крис Фрум (Chris Froome), 35 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 6
Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2017 и 2011 годах
Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: -
Александр Власов (Astana Pro Team)
Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team
Александр Власов, 24 года
Количество участий в Вуэльте Испании: -
Лучший результат на Вуэльте Испании: -
Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Джиро д'Италия, сход
Тибо Пино (Groupama-FDJ)
Тибо Пино (Thibaut Pinot), 30 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 3
Лучший результат на Вуэльте Испании: 6-е место в 2018 году
Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 29-е место
Гийом Мартан (Cofidis)
Гийом Мартан (Guillaume Martin), 27 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: -
Лучший результат на Вуэльте Испании: -
Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 11-е место
Ваут Пулс (Bahrain McLaren)
Ваут Пулс (Wout Poels), 33 года
Количество участий в Вуэльте Испании: 5
Лучший результат на Вуэльте Испании: 6-е место в 2017 году
Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 110-е место
Марк Солер (Movistar)
Марк Солер (Marc Soler), 26 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 2
Лучший результат на Вуэльте Испании: 9-е место в 2019 году
Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 21-е место
Энрик Мас (Movistar)
Энрик Мас (Enric Mas), 25 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 2
Лучший результат на Вуэльте Испании: 2-е место в 2018 году
Участие и результат в Гран-турах сезона 2020: Тур де Франс-2020, 5-е место
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