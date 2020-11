Старт 11-го этапа Вуэльты Испании-2020 был задержан из-за протеста гонщиков относительно решения комиссаров UCI (Международного союза велосипедистов), которые изменили правила по ходу гонки без консультаций с командами или велогонщиками.

Согласно правилам, 10-й этап был обозначен в маршруте как этап с «ожидаемым общим спринтом», поэтому к нему должно было применяться правило 3-х секунд, когда группам, финиширующим в пределах трёх и менее секунд, присуждается общее время группы. По ходу гонки комиссары изменили категорию этапа и оценивали его так, как этап с финишем в подъём, на котором общее время присуждается группам, финиширующим в пределах 1 секунды.

Заявление велогонщиков Вуэльты Испании-2020 по поводу протеста перед стартом 11 этапа

10-й этап, действительно, финишировал в некатегорийный подъём 1,5 км с 2,9%, но в роуд-буке организаторов был оценен как и этап 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 18 . В результате гонщики, которые не знали о том, что разрывы будут учтены, потеряли несколько секунд, а майка лидера общего зачёта перешла от Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers) Приможу Рогличу (Jumbo-Visma).

В заявлении пелотона Вуэльты Испании-2020 говорится:

«Два дня назад, во время 10-го этапа, жюри UCI поменяли правила учёта разрывов времени, не проконсультировавшись с командами или гонщиками и не уведомив их об изменениях. В начале 10-го этапа всем гонщикам и велокомандам сообщили, что на этапе будет применяться правило «3 секунд». Это означало, что все разрывы в пелотоне в пределах 3 секунд и менее будут приравнены к общему времени группы. Однако, без ведома команд или гонщиков жюри UCI ввели важные изменения в правила, обозначив этапом с финишем в подъём. Тем самым любые разрывы между гонщиками влияли на генеральную классификацию, что привело к смене лидера.

Велогонщики и команды месяцами проводят тщательную разведку этапов. Масса работы проводится при разработке стратегии команды на каждый этап, чтобы вывезти гонщиков или потенциальных претендентов на победу на этапе на лучшую позицию. Так как нас не поставили в известность в отношении применяемых правил, мы, главные заинтересованные лица – велогонщики и команды, протестуем против того, что жюри UCI не проинформировали нас о важном изменении.

Нам сказали, что UCI имеет право изменять правила, если видят в этом необходимость. Но если команды и велогонщики тратят время и ресурсы, анализируя финиши каждого этапа, мы ждём того же от UCI. Этой ситуации можно было избежать, если бы было проведено простое изучение маршрута и налажен процесс передачи информации.

Протест выражает не только велокоманда, потерявшая майку из-за этого правила, но и команда, к которой майка перешла. Этот протест поддержал весь пелотон Вуэльты Испании-2020. Мы все приехали сюда, чтобы соревноваться на высшем уровне и бороться за победу, но правила необходимо применять и менять обоснованно и справедливо, чтобы получить честный итог гонки.

Велогонщики хотели бы подчеркнуть, что этот протест никоим образом не направлен на организаторов велогонки и не накладывает на них ответственность. Мы благодарны за принятые меры, обеспечивающие безопасность на всех этапах. В пелотоне все единодушны, что Вуэльта Испании-2020 – одна из самых безопасных и хорошо организованных велогонок во время текущей пандемии. Мы приветствуем меры организаторов, которые призваны сделать гонку как можно более безопасной.

Мы считаем важным подчеркнуть, что это заявление написано гонщиками. Мы собрались вместе и все были согласны с этим заявлением и нашим протестом».

