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Заявление велогонщиков Вуэльты Испании-2020 по поводу протеста перед стартом 11 этапа

Заявление велогонщиков Вуэльты Испании-2020 по поводу протеста перед стартом 11 этапа

 

 

  Старт 11-го этапа Вуэльты Испании-2020 был задержан из-за протеста гонщиков относительно решения комиссаров UCI (Международного союза велосипедистов), которые изменили правила по ходу гонки без консультаций с командами или велогонщиками.

 

  Согласно правилам, 10-й этап был обозначен в маршруте как этап с «ожидаемым общим спринтом», поэтому к нему должно было применяться правило 3-х секунд, когда группам, финиширующим в пределах трёх и менее секунд, присуждается общее время группы. По ходу гонки комиссары изменили категорию этапа и оценивали его так, как этап с финишем в подъём, на котором общее время присуждается группам, финиширующим в пределах 1 секунды.

 

Заявление велогонщиков Вуэльты Испании-2020 по поводу протеста перед стартом 11 этапаЗаявление велогонщиков Вуэльты Испании-2020 по поводу протеста перед стартом 11 этапа

 

Заявление велогонщиков Вуэльты Испании-2020 по поводу протеста перед стартом 11 этапаЗаявление велогонщиков Вуэльты Испании-2020 по поводу протеста перед стартом 11 этапа

 

 10-й этап, действительно, финишировал в некатегорийный подъём 1,5 км с 2,9%, но в роуд-буке организаторов был оценен как и этап 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 18 . В результате гонщики, которые не знали о том, что разрывы будут учтены, потеряли несколько секунд, а майка лидера общего зачёта перешла от Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers) Приможу Рогличу (Jumbo-Visma).

 

В заявлении пелотона Вуэльты Испании-2020 говорится:

 

  «Два дня назад, во время 10-го этапа, жюри UCI поменяли правила учёта разрывов времени, не проконсультировавшись с командами или гонщиками и не уведомив их об изменениях. В начале 10-го этапа всем гонщикам и велокомандам сообщили, что на этапе будет применяться правило «3 секунд». Это означало, что все разрывы в пелотоне в пределах 3 секунд и менее будут приравнены к общему времени группы. Однако, без ведома команд или гонщиков жюри UCI ввели важные изменения в правила, обозначив этапом с финишем в подъём. Тем самым любые разрывы между гонщиками влияли на генеральную классификацию, что привело к смене лидера.

 

  Велогонщики и команды месяцами проводят тщательную разведку этапов. Масса работы проводится при разработке стратегии команды на каждый этап, чтобы вывезти гонщиков или потенциальных претендентов на победу на этапе на лучшую позицию. Так как нас не поставили в известность в отношении применяемых правил, мы, главные заинтересованные лица – велогонщики и команды, протестуем против того, что жюри UCI не проинформировали нас о важном изменении.

 

  Нам сказали, что UCI имеет право изменять правила, если видят в этом необходимость. Но если команды и велогонщики тратят время и ресурсы, анализируя финиши каждого этапа, мы ждём того же от UCI. Этой ситуации можно было избежать, если бы было проведено простое изучение маршрута и налажен процесс передачи информации.

 

  Протест выражает не только велокоманда, потерявшая майку из-за этого правила, но и команда, к которой майка перешла. Этот протест поддержал весь пелотон Вуэльты Испании-2020. Мы все приехали сюда, чтобы соревноваться на высшем уровне и бороться за победу, но правила необходимо применять и менять обоснованно и справедливо, чтобы получить честный итог  гонки.

 

  Велогонщики хотели бы подчеркнуть, что этот протест никоим образом не направлен на организаторов велогонки и не накладывает на них ответственность. Мы благодарны за принятые меры, обеспечивающие безопасность на всех этапах. В пелотоне все единодушны, что Вуэльта Испании-2020 – одна из самых безопасных и хорошо организованных велогонок во время текущей пандемии. Мы приветствуем меры организаторов, которые призваны сделать гонку как можно более безопасной.

 

  Мы считаем важным подчеркнуть, что это заявление написано гонщиками. Мы собрались вместе и все были согласны с этим заявлением и нашим протестом».

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 20:29 | Регистрация: 17.05.2015

    Подобное - такие демарши - уже становится правилом. А результатом может быть развал и неразбериха. Когда в какую-нибудь структуру приходит "демократия", а единоначалие ставится под сомнение - в конце концов побеждает анархия. Помните, чем кончилось введенные Горбачевым выборы руководителей предприятий, широкие обсуждения коллективами принятий тех или иных организационных и производственных решений - РАЗВАЛОМ. Я не оправдываю действия жюри... Но действовать методами массовых протестов - НЕ ВЫХОД, наоборот. Так дело дойдет до того, что таковой будет ЛЮБАЯ реакция на то или иное решение судей, организаторов, федерации. Пойдут забастовки - массовые или отдельных команд, лозунги, протестные действия, поддержанные болельщиками ... Глядя, какими путями двигается общество и политика в современном мире - такое вполне возможно.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Arciv
    Стартовый протокол разделки на ... (1)
    Arciv-Фото
    Давай Рогла!!! Удачи!!!
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (41)
    Arciv-Фото
    Цитата: rude_rider
    Цитата: Arciv
    Я только не понимаю,как Виндегорт вдруг так потянул???? Он же не был никогда так силён в горах!!!
    В этом году джамбо удивительна.Правда кетоновая диета пока не в то горло пошло Тому .Ну ниче привыкнет.
    Посмотрим как в следующем году будет! Но на этой Вуэльте Роглич должен отдать должок команде
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (41)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Arciv
    Я только не понимаю,как Виндегорт вдруг так потянул???? Он же не был никогда так силён в горах!!!
    В этом году джамбо удивительна. Правда кетоновая диета пока не в то горло пошло Тому .Ну ниче привыкнет.
  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (41)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Джамайка

    Но здесь соперники в разделке явно слабее (по протоколу), у главных, кстати, уже есть одна многодневка, и Карапаз должен по идее больше устать. Да и нервная система Роглича вполне устойчивая. Думаю, победу не упустит. 

     

    В общем, я тоже надеюсь, что все будет как Вы написали, а не как я :))

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (41)
    Arciv-Фото
    Я только не понимаю,как Виндегорт вдруг так потянул???? Он же не был никогда так силён в горах!!!
  • Джамайка
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (41)
    Джамайка-Фото

    Роглич проиграл Тур не в последней разделке, а раньше, сам признал - ни одной победы, ни одной атаки в горах. Надо было привозить больше, чем 57 сек, но очевидно, не мог, не хватило сил. Получилось, что Джамбо возили не Приможа, а "примкнувшего к нему" Погочара. Так что, думаю, у него адкватное восприятие поражения на Туре. 

    Но здесь соперники в разделке явно слабее (по протоколу), у главных, кстати, уже есть одна многодневка, и Карапаз должен по идее больше устать. Да и нервная система Роглича вполне устойчивая. Думаю, победу не упустит. 

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (41)
    s75-Фото
    Простите, кто сможет задать темп? Раш в техничке даванет педаль газа?
  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (41)
    s75-Фото
    Этого вклада ничтожно мало, чтобы команда выиграла Вуэльту. Вклад гонщика, совсем недавно во всеуслышание собиравшегося ехать за очередным титулом на ТДФ, должен быть несколько большим.

    Карапазу минимизировать потери на разделке и на оставшихся этапах попробовать побороться за подиум, прекрасно понимая, что в решающие моменты ему придется рассчитывать только на самого себя. Итоги уик-энда - капитан вернул на два дня майку лидера, команда проиграла ГТ.
  • alex1331
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (41)
    alex1331-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: alex1331
    А что у Власова с разделкой?
    С равнинной проблема. С горной нормалек.
    Спасибо

    Цитата: Серафим
    Вообще, на фоне других горняков и генеральщиков У Власова разделка неплохая и непровальная.
    Тут вопрос в другом - поскольку он никогда не ездил большие многодневки, то неизвестно, как он пройдет такую разделку на фоне двух недель в ногах.
    Спасибо
  • Альоша Шац
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (41)
    Альоша Шац-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: motte
    И шкипер! Шкипер внёс свой конкретный вклад!!!


    Окажется ли карапаз на разделке погачаром?
    Это будет фиаско полное
    Если только шейхи потренируют , то всё возможно , либо падение Роглича .


    Цитата: velodoctor
    У Роглича фантастическая команда, я думал инеос, которые вчера отдыхали, сегодня смогут задать некомфортный темп для словенца, но на деле Джамбо задушила просто всех.
    Да уж , Кус просто монстр в горе , мог забирать этот этап .


    Цитата: Альоша Шац
    Кус пытался включить Фрума)
    Фрумы и люди способные навезти минуты в такой горе , закончились , все заехали +- одинаково .
    Я о том как Фрум издевался над Брэдли.

    Цитата: velodoctor
    У Роглича фантастическая команда, я думал инеос, которые вчера отдыхали, сегодня смогут задать некомфортный темп для словенца, но на деле Джамбо задушила просто всех.
    Команда крутит в комфортном темпе лидера. Если лидер не тянет - команда не поможет. Дернули бы раньше,собрали бы больше.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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