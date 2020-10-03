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Сэм Беннетт - победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2020

Сэм Беннетт, Яспер Филипсен, Примож Роглич о 4-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

 

   30-летний ирландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт одержал победу на 4-м этапе Вуэльты Испании-2020. Это седьмая победа Беннетта в этом сезоне и третий выигранный на испанском Гранд-туре этап после двух побед 2019 года.

 

  Команда Deceuninck – Quick-Step большую часть этапа работала в голове пелотона, чтобы обеспечить своему капитану возможность побороться в общем спринте. Отрыву дня преуспеть не удалось. Последний из отрыва дня гонщик – Виллем Смит (Burgos-BH) был пойман за 14 км до финиша.  

 

 Сэм Беннетт спринтовал за 150 м до финиша и привёз ближайшему сопернику, бельгийскому гонщику команды UAE Team Emirates Ясперe Филипсену 2/3 велосипеда, третьим финишировал итальянский спринтер команды CCC Якуб Маречко.

 

В генеральной класссификации изменений не произошло, Примож Роглич (Jumbo-Visma) продолжает удерживать лидерство.

 

 

 

 

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 

  Сэм Беннетт: «На подходе к спринту ехали очень быстро, вообще-то, и весь день прошли на высокой скорости. Должен признать, я немного нервничал. Там, где надо, команда собиралась, они делали даже больше, чем просил.

 

  Я поехал с внешней стороны, Филипсен – с внутренней. Не думал, что смогу догнать его. Но в конце я набирал всё больше и больше скорости, и продолжал ускоряться до финишной черты. У меня была мощность, но он так выстрелил из поворота, что я не знал, смогу ли его поймать. Но я нашёл скорость, в конце обогнал его. Это моя первая победа после этапа на Елисейских Полях. Потрясающие ощущения».

 

  Яспер Филипсен: «Всё прошло отлично. Ребята потрясающе отработали в финале, как и планировалось. Всё время я находился на внутренней стороне, за 50 м подумал, что у меня получится. Но Беннетт обошёл сзади на большой скорости. У меня нет сожалений относительно моего спринта. Мы всё сделали как планировалось, просто не совсем сработало. Я немного разочарован, но этот результат даёт уверенность  перед следующими спринтерскими этапами».

 

  Примож Роглич: «В начале этапа был попутный ветер, поэтому поехали на высокой скорости. Нервными были финальные 20 км, но команда меня защитила. Возможно, глядя на ватты, кажется, что этап был легче, но на таких этапах важно оставаться сконцентрированным и время держаться впереди, расслабиться нельзя».

 

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
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