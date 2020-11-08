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- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 00:57
Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020
31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич сохранил на плечах красную майку лидера на финальном горном 17-м этапе Вуэльты Испании-2020. Предпоследний этап 75-го выпуска испанского Гранд-тура финишировал на вершине Ла-Коватилья, где генеральщики провели финальное сражение.
27-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас и 26-летний британский велогонщик команды EF Pro Cycling Хью Карти, 25-летний испанский велогонщик команды Movistar Энрик Мас пробовали улучшить своё положение в общем зачёте. Первым из группы красной майки атаковал Хью Карти за 5 км до финиша, Энрик Мас попробовал уехать за 4 км до финиша, но Ричард Карапас поймал его атаку.
Группа генеральщиков после этих атак вновь собралась, но затем Ричард Карапас вновь ускорился за 3,5 км до финиша, и на этот раз никто не смог за ним усидеть. Примож Роглич попытался закрыть просвет, а когда это ему не удалось, сумел минимизировать потери и сохранить красную майку лидера.
Ричард Карапас, который перед стартом 17-го этапа проигрывал Рогличу в общем зачёте 45 секунд, смог отыграть только 21 секунду и в итоге остался на 2-м месте в генеральной классификации.
Хью Карти также не улучшил позицию в генеральной классификации и остался 3-м, уступая Ричарду Карапасу 23 секунды.
Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport
Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Я знал, что удержу лидерство в общем зачёте, если поеду своей скоростью. В конце всё встало на место, я остался в красной майке. Карапас показал, что очень силён. Не всегда мне удавалось держать ситуацию под контролем, но я ни разу не чувствовал, что теряю красную майку.
Я не терял концентрации и шёл своим темпом. Этого оказалось достаточно, чтобы удержать мою позицию в генеральной классификации. Вся команда сегодня себя проявила. Леннард Хофстеде мне помог. Мои товарищи отлично работали, как и в течение всей Вуэльты. До сих пор мы держали концентрацию, осталось удержать ещё один день».
Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Очень доволен тем, как проходила Вуэльта. Мы боролись, я был мотивирован. Подиум великолепный. Насчёт того, что команда Movistar начала тянуть, у всех свои интересы.
Я знал подъём Ла-Коватилья, проходил его в 2018 году, когда мы приехали с Наиро Кинтаной. Я точно знал, какой это подъём, сегодня было ещё и ветрено. Я очень рад, мы боролись, как могли».
Хью Карти (EF Pro Cycling): «Сейчас моя карьера во многом изменилась. В будущем постараюсь бороться за Гранд-туры. Не хочу останавливаться. Команда, где я выступаю, идеально подходит, чтобы бороться на этих гонках. Я могу рассчитывать на великолепную поддержку.
Сегодня встречный ветер мне не помогал. Но я постарался атаковать, попробовал подвинуться вверх в генеральной классификации».
Энрик Мас (Movistar): «Если сравнивать с тем, как мы начинали сезон, и тем, как заканчиваем, думаю оценка выступления на Вуэльте может быть только хорошей. Атака Марка (Солера) на подъёме Ла-Гарганта была ради борьбы за победу на этапе, а не только ради меня. Потому что даже когда я хорошо себя чувствую, у меня нет свежести в ногах, которая обычно у меня ощущается на третьей неделе Гранд-тура.
Возможно, сказывается Тур де Франс и весь сезон. Мы довольны тем, как выступали командой, выиграли командную классификацию. Всегда хочется большего. Мне бы хотелось занять место повыше, побороться за победу на этапе. Но это был странный сезон, мой первый год в команде, моей «домашней» команде. Опыт этого выступления, уверен, сделает нас сильнее».
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