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Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

 

31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич сохранил на плечах красную майку лидера на финальном горном 17-м этапе Вуэльты Испании-2020. Предпоследний этап 75-го выпуска испанского Гранд-тура финишировал на вершине Ла-Коватилья, где генеральщики провели финальное сражение.

 

  27-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас и 26-летний британский велогонщик команды EF Pro Cycling Хью Карти, 25-летний испанский велогонщик команды Movistar Энрик Мас пробовали улучшить своё положение в общем зачёте. Первым из группы красной майки атаковал Хью Карти за 5 км до финиша, Энрик Мас попробовал уехать за 4 км до финиша, но Ричард Карапас поймал его атаку.

 

 

  Группа генеральщиков после этих атак вновь собралась, но затем Ричард Карапас вновь ускорился за 3,5 км до финиша, и на этот раз никто не смог за ним усидеть. Примож Роглич попытался закрыть просвет, а когда это ему не удалось, сумел минимизировать потери и сохранить красную майку лидера.

 

 Ричард Карапас, который перед стартом 17-го этапа проигрывал Рогличу в общем зачёте 45 секунд, смог отыграть только 21 секунду и в итоге остался на 2-м месте в генеральной классификации.

 

Хью Карти также не улучшил позицию в генеральной классификации и остался 3-м, уступая Ричарду Карапасу 23 секунды.

 

Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Я знал, что удержу лидерство в общем зачёте, если поеду своей скоростью. В конце всё встало на место, я остался в красной майке. Карапас показал, что очень силён. Не всегда мне удавалось держать ситуацию под контролем, но я ни разу не чувствовал, что теряю красную майку.

 

  Я не терял концентрации и шёл своим темпом. Этого оказалось достаточно, чтобы удержать мою позицию в генеральной классификации. Вся команда сегодня себя проявила. Леннард Хофстеде мне помог. Мои товарищи отлично работали, как и в течение всей Вуэльты. До сих пор мы держали концентрацию, осталось удержать ещё один день».

 

  Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Очень доволен тем, как проходила Вуэльта. Мы боролись, я был мотивирован. Подиум великолепный. Насчёт того, что команда Movistar начала тянуть, у всех свои интересы.

 

  Я знал подъём Ла-Коватилья, проходил его в 2018 году, когда мы приехали с Наиро Кинтаной. Я точно знал, какой это подъём, сегодня было ещё и ветрено. Я очень рад, мы боролись, как могли».

 

  Хью Карти (EF Pro Cycling): «Сейчас моя карьера во многом изменилась. В будущем постараюсь бороться за Гранд-туры. Не хочу останавливаться. Команда, где я выступаю, идеально подходит, чтобы  бороться на этих гонках. Я могу рассчитывать на великолепную поддержку.

 

  Сегодня встречный ветер мне не помогал. Но я постарался атаковать, попробовал подвинуться вверх в генеральной классификации».

 

  Энрик Мас (Movistar): «Если сравнивать с тем, как мы начинали сезон, и тем, как заканчиваем,  думаю оценка выступления на Вуэльте может быть только хорошей. Атака Марка (Солера) на подъёме Ла-Гарганта была ради борьбы за победу на этапе, а  не только ради меня. Потому что даже когда я  хорошо себя чувствую, у меня нет свежести в ногах, которая обычно у меня ощущается на третьей неделе Гранд-тура.

 

  Возможно, сказывается Тур де Франс и весь сезон. Мы довольны тем, как выступали командой, выиграли командную классификацию. Всегда хочется большего. Мне бы хотелось занять место повыше, побороться за победу на этапе. Но это был странный сезон, мой первый год в команде, моей «домашней» команде. Опыт этого выступления, уверен, сделает нас  сильнее».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Хью Карти Hugh Carthy EF Pro Cycling Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    s75-Фото
    ТДФ - перед самым стартом внезапно выясняется, что из трех лидеров у одного проблемы со здоровьем, второй не готов, третий вообще никакой, хоть и заявлял, что он восстановился и едет за очередным титулом. Начинается латание дыр, срываются с Джиро Карапас и Амадор. Соответственно, все планы на Джиро летят к черту и от первоначальной команды ничего не остается - ломаются Энао и Данбар, а что происходит с Сосой, все наблюдали эти три недели, в итоге опять латание дыр - срочно снимают с ТДФ Кастро, добавляют не прошедшего отбор на ТДФ Тао и достают из глубокого запаса Свифти. Приближается Вуэльта, гонки наслаиваются и ехать просто некому, ломается Хейтер, про Йоги все в курсе, Соса никакой, Фрум там же, на Тракторе давно поставили крест с его идиотскими выходками, Квято и Роу идут по графику классик, в итоге набирают людей, которые в хороший год в команде на подхвате для массовки - Голашь, Друг Берналя, Айронмен, коричневой вишенкой на торте спортивный директор, только что проигравший ТДФ. Вчера добирали отрыв для Роглича, укатали команду, сегодня рассыпались при первом серьезном натяге на полпути.

    зы. про "ни один из помощников" неправда, Амадор и Барле пахали за себя и за парня, от Вурфа ожидали меньшего, а вот Сосы не было, Фрум красавчик, немного потренировался, проверил себя на месте Голашя. Самая сильная команда была на Туре, даже после перестановок, но она не была готова. Виноваты все.
  • Shega
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    Shega-Фото
    Спасибо большое за ролик! В точку!)
  • Sozircatel
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    Sozircatel-Фото

    Всем почитателям велоспорта : Сезон был тяжёлый , особенно для спорта , организаторов гонок

    Надо относиться с уважением к гонщикам , которые сумели в этом году перезагрузится и выступить по максимумах своих возможностей

    И не надо называть эти испытания " говнотурами "

    Будем надеяться, что следующий сезон, будет НАСТОЯЩИМ и чистым в борьбе

    Ждем новых открытий

     PS , завтра , дай Бог все будет по классическому сценарию 

    И оптимизма

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я так последний раз у телевизора сильно и эмоционально болел за велогонщика (сегодня за Карапаза) в 2017 году, когда Альберто нёсся на Англиру. Жаль что не получилось доДавить Роглу, но как же целеустрмелённо, без оглядок колесил Ричард в своей атаке! Может действительно надо было ему на километр раньше начать свой великолепный отъезд. Роглич не без слабых мест и на этой Вуэльте это было видно (и не раз). Но вот беда (для Карапаза) комрады из Инэоса хоть и помогали ему но это не сравнить с поддержкой для Примоша. Фрум не смог хоть и хотел, Амадор после своего падения тоже вылетел "навсегда", а больше то и не было никого.

    За Власова и обидно, но и радостно. Да потерял место в 10-ке и его его обошёл в молодёжном зачёте Году (классный француз растёт, верю в его подиумное будущее на ГТ; Фаррапона + Коватилья = неплохой урожай!), да был некий провал и затык на старте Вуэльте, но всегда боролся на равных с остальными капитанами, хоть и всегда оставался без поддержки команды.

    Карти - трудяга_молодец, Хорошо что тоже попробовал, "простимулировал", так сказать, Карапаза, ну и его бронза на ГТ + победа на Англиру это даже выше всяких ожиданий!

    Цитата: BlAr
    Цитата: close2you
    Просто гады мувики
    Зато что теперь творится в комментариях на их странице в Твиттере!!! :)

    Насчёт Мувиков честно говоря у меня остался на этой Вуэльте какой то осадок. Марк "вольный художник" Солер ездил когда хотел по отрывам и в основном потом капал (но молодец что взял свою первую победу на Вуэльте), Мас так обещал атаковать и даже замахнуться на подиум, а в реале оказалось что не все так просто и легко (хорошо хоть что не отдал белую майку Году). Вальверде...понимаю, что ветерану уже 40, но на Вуэльте он всегда "летал", видимо крылья уже подрезаны у Алехандро(

    P.S.

    За Роглича не хочу сейчас ничего говорить, почти всё уже сказал народ выше, но 4 победы на этапах Вуэльты 2 майки + защита титула - силён big_boss однозначно силён.

     

    P.P.S.

    А вот перед Карапазом снимаю шляпу hi

    Для всех, кто на этой Вуэльте болел и переживал за Ричарда:

    https://www.youtube.com/watch?v=9cQlVww0zKo

  • Konstantin41
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    Konstantin41-Фото

    Ничего интересного там нет. Есть вопли, что какие вы плохие, помогли Рогличу, лишь бы Карапас не выиграл. Хотя они протянули Роглича метров 700-800, ну может километр, но не больше, да и работали они на Маса, а не на Приможа. Роглич бы и без этого удержался бы, только проиграл бы чуть больше, но этого бы всё равно не хватило. Запас добытый победами на этапах слишком большой

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    s75-Фото

    Цитата: Александра
    А что там? Ужасно любопытно, но я без твиттера.)


    если коротко, то вот это:

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    velodoctor-Фото

    Ну противоречие в ваших словах тоже есть, Вуэльтой не разбрасываются, но под Томаса команду собрали сильнейшую. Даже туровская уступает. На Вуэльте не был готов ни один из помощников Карапаса. Хотя я наивно думал, что берегут силы. Я не прав, были бы способны, помогли бы. Просто на эмоциях расстроился, не то что против Роглича болел, просто хотел дуэли команд, каких-то задумок с отрывами может. 

  • Александра
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    Александра-Фото
    А что там? Ужасно любопытно, но я без твиттера.)
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    BlAr-Фото
    Цитата: close2you
    Просто гады мувики
    Зато что теперь творится в комментариях на их странице в Твиттере!!! :)
  • Student
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    За 2 недели?
    Ну забыл человек, что Вуэльта началась на неделю позже Джиро, думал как всегда 2 месяца...

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4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
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9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
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