Примож Роглич, Ричард Карапас, Хью Карти, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2020

s75

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82) ТДФ - перед самым стартом внезапно выясняется, что из трех лидеров у одного проблемы со здоровьем, второй не готов, третий вообще никакой, хоть и заявлял, что он восстановился и едет за очередным титулом. Начинается латание дыр, срываются с Джиро Карапас и Амадор. Соответственно, все планы на Джиро летят к черту и от первоначальной команды ничего не остается - ломаются Энао и Данбар, а что происходит с Сосой, все наблюдали эти три недели, в итоге опять латание дыр - срочно снимают с ТДФ Кастро, добавляют не прошедшего отбор на ТДФ Тао и достают из глубокого запаса Свифти. Приближается Вуэльта, гонки наслаиваются и ехать просто некому, ломается Хейтер, про Йоги все в курсе, Соса никакой, Фрум там же, на Тракторе давно поставили крест с его идиотскими выходками, Квято и Роу идут по графику классик, в итоге набирают людей, которые в хороший год в команде на подхвате для массовки - Голашь, Друг Берналя, Айронмен, коричневой вишенкой на торте спортивный директор, только что проигравший ТДФ. Вчера добирали отрыв для Роглича, укатали команду, сегодня рассыпались при первом серьезном натяге на полпути.



зы. про "ни один из помощников" неправда, Амадор и Барле пахали за себя и за парня, от Вурфа ожидали меньшего, а вот Сосы не было, Фрум красавчик, немного потренировался, проверил себя на месте Голашя. Самая сильная команда была на Туре, даже после перестановок, но она не была готова. Виноваты все.

Shega

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82) Спасибо большое за ролик! В точку!)

Sozircatel

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82) Всем почитателям велоспорта : Сезон был тяжёлый , особенно для спорта , организаторов гонок Надо относиться с уважением к гонщикам , которые сумели в этом году перезагрузится и выступить по максимумах своих возможностей И не надо называть эти испытания " говнотурами " Будем надеяться, что следующий сезон, будет НАСТОЯЩИМ и чистым в борьбе Ждем новых открытий PS , завтра , дай Бог все будет по классическому сценарию И оптимизма

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82) Я так последний раз у телевизора сильно и эмоционально болел за велогонщика (сегодня за Карапаза) в 2017 году, когда Альберто нёсся на Англиру. Жаль что не получилось доДавить Роглу, но как же целеустрмелённо, без оглядок колесил Ричард в своей атаке! Может действительно надо было ему на километр раньше начать свой великолепный отъезд. Роглич не без слабых мест и на этой Вуэльте это было видно (и не раз). Но вот беда (для Карапаза) комрады из Инэоса хоть и помогали ему но это не сравнить с поддержкой для Примоша. Фрум не смог хоть и хотел, Амадор после своего падения тоже вылетел "навсегда", а больше то и не было никого. За Власова и обидно, но и радостно. Да потерял место в 10-ке и его его обошёл в молодёжном зачёте Году (классный француз растёт, верю в его подиумное будущее на ГТ; Фаррапона + Коватилья = неплохой урожай!), да был некий провал и затык на старте Вуэльте, но всегда боролся на равных с остальными капитанами, хоть и всегда оставался без поддержки команды. Карти - трудяга_молодец, Хорошо что тоже попробовал, "простимулировал", так сказать, Карапаза, ну и его бронза на ГТ + победа на Англиру это даже выше всяких ожиданий! Цитата: BlAr Цитата: close2you Просто гады мувики Зато что теперь творится в комментариях на их странице в Твиттере!!! :) Зато что теперь творится в комментариях на их странице в Твиттере!!! :) Насчёт Мувиков честно говоря у меня остался на этой Вуэльте какой то осадок. Марк "вольный художник" Солер ездил когда хотел по отрывам и в основном потом капал (но молодец что взял свою первую победу на Вуэльте), Мас так обещал атаковать и даже замахнуться на подиум, а в реале оказалось что не все так просто и легко (хорошо хоть что не отдал белую майку Году). Вальверде...понимаю, что ветерану уже 40, но на Вуэльте он всегда "летал", видимо крылья уже подрезаны у Алехандро(



P.S. За Роглича не хочу сейчас ничего говорить, почти всё уже сказал народ выше, но 4 победы на этапах Вуэльты 2 майки + защита титула - силён однозначно силён. P.P.S. А вот перед Карапазом снимаю шляпу Для всех, кто на этой Вуэльте болел и переживал за Ричарда: https://www.youtube.com/watch?v=9cQlVww0zKo

Konstantin41

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82) Ничего интересного там нет. Есть вопли, что какие вы плохие, помогли Рогличу, лишь бы Карапас не выиграл. Хотя они протянули Роглича метров 700-800, ну может километр, но не больше, да и работали они на Маса, а не на Приможа. Роглич бы и без этого удержался бы, только проиграл бы чуть больше, но этого бы всё равно не хватило. Запас добытый победами на этапах слишком большой

s75

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82) Цитата: Александра А что там? Ужасно любопытно, но я без твиттера.)



если коротко, то вот это:



если коротко, то вот это:

velodoctor

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82) Ну противоречие в ваших словах тоже есть, Вуэльтой не разбрасываются, но под Томаса команду собрали сильнейшую. Даже туровская уступает. На Вуэльте не был готов ни один из помощников Карапаса. Хотя я наивно думал, что берегут силы. Я не прав, были бы способны, помогли бы. Просто на эмоциях расстроился, не то что против Роглича болел, просто хотел дуэли команд, каких-то задумок с отрывами может.

Александра

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82) А что там? Ужасно любопытно, но я без твиттера.)

BlAr

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82) Цитата: close2you Просто гады мувики Зато что теперь творится в комментариях на их странице в Твиттере!!! :) Зато что теперь творится в комментариях на их странице в Твиттере!!! :)

Student

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (82) Цитата: Earl57 За 2 недели?

Ну забыл человек, что Вуэльта началась на неделю позже Джиро, думал как всегда 2 месяца... Ну забыл человек, что Вуэльта началась на неделю позже Джиро, думал как всегда 2 месяца...