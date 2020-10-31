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Давид Годю – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2020

Давид Годю, Марк Солер, Примож Роглич об 11-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

 

  24-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (David Gaudu) одержал победу на 11-м горном этапе Вуэльты Испании-2020, третью победу в карьере и первую на этапе Гранд-тура.

 

  Годю переложился в отрыв за 106 км до финиша, после прохождения второго из пяти категорийных подъёмов дня. К этому моменту впереди находилась группа из шести гонщиков. Во время прохождения третьего подъёма дня – Альто де ла Кобертория из пелотона в одиночку атаковал 26-летний испанский гонщик команды Movistar Марк Солер, который атаковал за 7,5 км до вершины и за 82 км до финиша.

 

  Солер добрал отрыв за 79 км до финиша. Марк Солер атаковал из отрыва за 5 км до финиша на финальном подъёме дня Альто де ла Фаррапона. Давид Годю ответил на его ускорение. Вдвоём они уехали от попутчиков по отрыву, опередив на финише ближайшего преследователя Майкла Сторера (Sunweb) на 52 секунды. Давид Годю атаковал за 200 м до финиша и одержал победу на этапе, Марк Солер благодаря 2-му месту на этапе и преимуществу, заработанному в отрыве относительно группы красной майки, поднялся в генеральной классификации с 10-го на 6-е место.

 

  Команда Jumbo-Visma контролировала ситуацию, защищая позиции Приможа Роглича. На финальных 2 км из группы генеральщиков атаковал Александр Власов (Astana), а на финальном километре – Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation). Дэн Мартин поднялся на вторую строчку в классификации по очкам, обойдя на 1 очко Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).

 

  Группа генеральщиков финишировала через 1:03 после победителя этапа. Энрик Мас (Movistar), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Примож Роглич (Jumbo-Visma) финишировали в одной группе в Дэном Мартином. А Хью Карти (EF Pro Cycling) пересёк финиш через 7 секунд. Красная майка лидера осталась на плечах Приможа Роглича.

 

Давид Годю – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Давид Годю – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Давид Годю – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Давид Годю – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Давид Годю – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Давид Годю – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2020

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 

 

 

   Давид Годю (Groupama-FDJ): «Я закричал на финише, потому что почувствовал облегчение. Последние несколько дней ноги болели. Я жаловался, что в такой сложный сезон всё идёт не так, как надо. Нам было тяжело на Тур де Франс-2020, на Вуэльту Испании приехали с большими планами. К сожалению, Тибо Пино сошёл, но наша команда не потеряла мотивации. Выиграть здесь, на вершине, потрясающе. Я взрывной гонщик, и такой тип финиша могу пройти очень сильно. Когда Марк Солер атаковал за 500 м, я увидел, что встречный ветер быстро заставил его снова сесть в седло. Я подождал до последних 150 метров и решил выдать всё, что могу. Увидел, что он отстал за 75 м, и это было счастье!»

 

  Марк Солер (Movistar): «Немного зол, потому что, наверное, поехал слишком рано. Из технички меня предупреждали, что в финале может быть сильный встречный ветер, но я не думал, что мне будет так тяжело. Не смог ответить Годю, и он взял победу. Но даже при этом, думаю, я могу быть доволен тем, как себя чувствовал, что смог подняться в генеральной классификации.  По большому счёту наша команда заметна в гонке. Работа Нельсона в отрыве, когда я в него переложился, была просто потрясающей. Я очень ему благодарен, он фантастически ехал. Завтра Англиру. Ещё один шанс для команды».

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Мы отлично контролировали этап. Когда Солер атаковал, не стали волноваться, не паниковали, а продолжали ехать своей скоростью. Я ожидал, что на финальном подъёме будет больше атак. Но, думаю, все боятся завтрашней Англиру. Думаю, атаковать надо будет там, особенно, когда пойдёт борьба один на один. Я никогда не проходил Англиру, но с нетерпением жду, уверен в своих силах».

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «В общем этап был очень тяжёлым, и скорость со старта была высокой. Генеральщики ждали завтрашний этап. Сегодня  самыми трудными были два подъёма, которые проходили в середине этапа. Последний тоже тяжёлый, но не настолько трудный, чтобы создать большие просветы. В итоге ситуация контролировалась, Ричи сегодня мало что мог сделать. Ему надо было ждать атак других».

 

 

Результаты 11-го этапа Вуэльты Испании-2020

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Теги к статье: Давид Годю David Gaudu Groupama-FDJ Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как не крути, но королевский этап по профилю получился действителньо колхозным (с повышенной ответственностьтю) в реале(( благо хоть парни в отрыве немного под_украсили гонку. Неужели все генеральщики уже держали в уме Англиру...значит очень "боятся")

    Году молодец, Власов тоже хорош. Эти двое ещё поборятся с Масом за белую майку лучшего молодого.

    Цитата: Earl57
    Цитата: velodoctor
    Ну и скукотища. Пока Вуэльта совсем не радует зрелищностью.
    Ну почему, акция протеста Фрума была весьма зрелищной. Фрумми выступил народным трибуном. Ну и какая-никакая психологическая атака на Роглича.

    Если честно я так и не понял в чём была та заминка и простой на старте этапа. Может из-за того что Карапазу вчера дали +3 сек. на финише и имея одно и тоже время (ну прям как Тао (в белом) и Хиндли (в розовом) на Джиро) с Роглой Ричард колесил уже в зелёном, а не в красном. Фруми выступил а-ки в роли главного старейшины пелотона и рулил процессом))

    Цитата: Александра
    Курдюков сегодня жег: "полусвятой покровитель Контадор".))))

    На Джиро СК выдал ещё круче когда вспомнил покойного М.Скарпони - "почти святой мученик шоссейного велоспорта"...

     

  • Still
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    Still-Фото
    Опять колхоз будет. Роглич уверен в разделке, Карапас боится потерять подиум.
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    kwwk-Фото

    Джамбо приморозило этап, смысл для Роглича есть, завтра этапище, а в разделке среди соперников второго Погачара и близко не наблюдается. Англиру покажет есть ли у него на Вуэльте соперники, если Примож отдержится, то пожалуй и все.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    RVL-Фото

    Примож может так и думал на тдф

  • RVL
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    RVL-Фото

    Цитата: Гонщик
    горные этапы друг за другом , поэтому сегодня ехали с оглядкой на завтрашний один из решающих этапов .
    может солер и ко так думают...

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Сегодня Роглич что-то не важно выглядел, завтра для него решающий этап. Выдержит, значит Вуэльта его.
    Цитата: Николай Н.
    Сегодня Роглич что-то не важно выглядел, завтра для него решающий этап. Выдержит, значит Вуэльта его.
    Решающим будет разделка , Фрумы и Контадоры закончились .

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: AzaKonta
    Колхозные горные этапы. Жаль нет Погачара
    Можно подумать Погочар в горах смог бы что-то противопоставить , он удивил именно в разделке .



    Цитата: RVL
    Засчитаю в минус этап Рогличу. 
    0 бонификации даже
    и укатанный сам и команда
    Все укатаные , не только он , нельзя делать горные этапы друг за другом , поэтому сегодня ехали с оглядкой на завтрашний один из решающих этапов .

  • Tom_Boonen
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: AzaKonta
    Колхозные горные этапы. Жаль нет Погачара

    Погачар за весь Тур одну горную атаку выдал. Уж он бы точно расшевелил Вуэльту.

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    rude_rider-Фото
    Ну наследник контадора покажм класс. Надоело смотреть на пчел и кроликов в пелотоне
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Редакторам сайта огромное спасибо за анонс. Очень информативно и интересно.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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