Давид Годю – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2020

Давид Годю, Марк Солер, Примож Роглич об 11-м этапе Вуэльты Испании-2020

24-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (David Gaudu) одержал победу на 11-м горном этапе Вуэльты Испании-2020, третью победу в карьере и первую на этапе Гранд-тура.

Годю переложился в отрыв за 106 км до финиша, после прохождения второго из пяти категорийных подъёмов дня. К этому моменту впереди находилась группа из шести гонщиков. Во время прохождения третьего подъёма дня – Альто де ла Кобертория из пелотона в одиночку атаковал 26-летний испанский гонщик команды Movistar Марк Солер, который атаковал за 7,5 км до вершины и за 82 км до финиша.

Солер добрал отрыв за 79 км до финиша. Марк Солер атаковал из отрыва за 5 км до финиша на финальном подъёме дня Альто де ла Фаррапона. Давид Годю ответил на его ускорение. Вдвоём они уехали от попутчиков по отрыву, опередив на финише ближайшего преследователя Майкла Сторера (Sunweb) на 52 секунды. Давид Годю атаковал за 200 м до финиша и одержал победу на этапе, Марк Солер благодаря 2-му месту на этапе и преимуществу, заработанному в отрыве относительно группы красной майки, поднялся в генеральной классификации с 10-го на 6-е место.

Команда Jumbo-Visma контролировала ситуацию, защищая позиции Приможа Роглича. На финальных 2 км из группы генеральщиков атаковал Александр Власов (Astana), а на финальном километре – Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation). Дэн Мартин поднялся на вторую строчку в классификации по очкам, обойдя на 1 очко Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).

Группа генеральщиков финишировала через 1:03 после победителя этапа. Энрик Мас (Movistar), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Примож Роглич (Jumbo-Visma) финишировали в одной группе в Дэном Мартином. А Хью Карти (EF Pro Cycling) пересёк финиш через 7 секунд. Красная майка лидера осталась на плечах Приможа Роглича.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Давид Годю (Groupama-FDJ): «Я закричал на финише, потому что почувствовал облегчение. Последние несколько дней ноги болели. Я жаловался, что в такой сложный сезон всё идёт не так, как надо. Нам было тяжело на Тур де Франс-2020, на Вуэльту Испании приехали с большими планами. К сожалению, Тибо Пино сошёл, но наша команда не потеряла мотивации. Выиграть здесь, на вершине, потрясающе. Я взрывной гонщик, и такой тип финиша могу пройти очень сильно. Когда Марк Солер атаковал за 500 м, я увидел, что встречный ветер быстро заставил его снова сесть в седло. Я подождал до последних 150 метров и решил выдать всё, что могу. Увидел, что он отстал за 75 м, и это было счастье!»

Марк Солер (Movistar): «Немного зол, потому что, наверное, поехал слишком рано. Из технички меня предупреждали, что в финале может быть сильный встречный ветер, но я не думал, что мне будет так тяжело. Не смог ответить Годю, и он взял победу. Но даже при этом, думаю, я могу быть доволен тем, как себя чувствовал, что смог подняться в генеральной классификации. По большому счёту наша команда заметна в гонке. Работа Нельсона в отрыве, когда я в него переложился, была просто потрясающей. Я очень ему благодарен, он фантастически ехал. Завтра Англиру. Ещё один шанс для команды».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Мы отлично контролировали этап. Когда Солер атаковал, не стали волноваться, не паниковали, а продолжали ехать своей скоростью. Я ожидал, что на финальном подъёме будет больше атак. Но, думаю, все боятся завтрашней Англиру. Думаю, атаковать надо будет там, особенно, когда пойдёт борьба один на один. Я никогда не проходил Англиру, но с нетерпением жду, уверен в своих силах».

Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «В общем этап был очень тяжёлым, и скорость со старта была высокой. Генеральщики ждали завтрашний этап. Сегодня самыми трудными были два подъёма, которые проходили в середине этапа. Последний тоже тяжёлый, но не настолько трудный, чтобы создать большие просветы. В итоге ситуация контролировалась, Ричи сегодня мало что мог сделать. Ему надо было ждать атак других».