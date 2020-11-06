VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Магнус Корт - победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2020

Магнус Корт, Примож Роглич, Гийом Мартан, Энрик Мас о 16-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

 

  27-летний датский велогонщик команды EF Pro Cycling Магнус Корт (Magnus Cort Nielsen) одержал победу на 16-м этапе Вуэльты Испании-2020. Горный этап с набором высоты 2600 м подходил для победы отрыва, но завершился спринтом из просеявшегося пелотона.

 

  Последним из отрыва дня за 2 км до финиша пелотон догнал Реми Каванью (Deceuninck-Quick Step). В спринте Магнус Корт опередил лидера общего зачёта Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и Руя Кошту (UAE Team Emirates). Но португальского гонщика после этапа релегировали на последнее место в группе за нарушение прямолинейности в спринте и тройку лучших на этапе замкнул 27-летний новозеландский велогонщик команды Mitchelton-Scott Дайон Смит (Dion Smith).

 

Это третий этап Вуэльты Испании, который Магнус Корт выиграл в своей карьере, две первых победы одержал в 2016 году.

 

Примож Роглич укрепил свою позицию в генеральной классификации благодаря 6 бонусным секундам, а также выиграл зелёную майку лучшего в классификации по очкам.

 

Магнус Корт - победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Магнус Корт - победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Магнус Корт - победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Магнус Корт - победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Магнус Корт - победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2020

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 

   Магнус Корт (EF Pro Cycling): «Думаю, я отлично рассчитал, когда мне спринтовать. К последнему повороту я находился не слишком далеко от первых гонщиков. Искал, где открыть спринт, начал где-то за 200 м, может, чуть меньше. И выдал всё, что у меня оставалось.

 

  Стартуя сегодня на этапе, даже не мечтал выиграть его. Подумал, что в финале от пелотона останется небольшая группа. На подъёме первой категории увидел, что у меня есть шансы. В просеявшемся пелотоне осталось не так много ребят быстрее меня. Каванья находился в отрыве, но, к счастью, его успели вернуть до финала.

 

  Думаю, этот год был трудным для всех. Для меня много значит, что я вернулся и выиграл. Когда мы после долгого перерыва начали выступать, я набрал хорошую форму, но потом сам заболел коронавирусом и выбыл из гонок. Перед стартом здесь я тренировался только три недели. Очень рад взять победу».

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Я всегда хотел стать самым универсальным гонщиком. Ещё на старте Вуэльты Испании-2020 говорил, что буду выкладываться по максимуму каждый день. В целом день для команды прошёл хорошо. В конце я подумал, почему бы не спринтовать, раз многие быстрые ребята выпали. Как обладатель зелёной майки я могу участвовать в спринте. Выиграть 6 секунд сегодня было легче, чем на Англиру.

 

  Очень хотел сегодня выиграть пятый этап. Но Корт был лучшим. Я доволен бонусными секундами.

 

  Но завтра важный день. Этот этап не даст солгать. Он решающий для генеральной классификации. Жду атак от Ineos, Movistar, от Хью Карти (EF). Будет нелегко контролировать ситуацию, но команда сильна. Мы продолжим работать так, как работали в течение всей Вуэльты Испани-2020, надеюсь, у меня хватит сил удержать красную майку».  

 

  Дайон Смит (Mitchelton-Scott): «На подъёме первой категории чувствовал себя хорошо, ждал, что будут атаки от крупных команд, но ситуацию держали под контролем, поэтому я удержался. Но самое сложное началось после прохождения вершины 1-й категории, когда поехали по холмам, где Movistar взвинтили скорость. Но я чувствовал себя хорошо, появилась такая возможность.

 

  Хотя, если честно, я очень разочарован. Имею в виду, что  у таких гонщиков как Роглич остались силы на спринт, потому что они не так сильно потратились на подъёмах, как я. Я попробовал сесть за Зюттерлином из Sunweb, потому что знаю, что он сильный парень и мог сильно спринтовать, и тогда бы я вышел с его колеса. Но оказалось, что сильнейшим был Магнус».

 

  Гийом Мартан (Cofidis): «Я много раз уезжал в отрывы и продолжу это делать. Рад  и горд выиграть гороховую майку. В команде Cofidis это стало традицией – Давид Монкутье и мой товарищ по команде Николя Эде выигрывали её».

 

  Хосе-Хоакин Рохас (Movistar): «Думаю, главное, что наша команда показала на этой Вуэльте Испании, что мы никогда не сдаёмся. Мы проверили заранее этот этап, у нас был план помочь Энрику выиграть время после финального подъёма. Мы попробовали разорвать пелотон на боковоых ветрах. Да, нам не удалось создать просвет, а потом всё свелось к спринту, но мы и этой возможностью постарались воспользоваться с Алехандро. Он сказал мне перед финалом: «Давай, это спринт для нас!» Но мне было тяжело, не смог помочь ему с развозом.

 

  Завтра нам нечего терять. Пятое место в генеральной классификации было бы хорошим результатом, но мы приехали за победой в гонке. Будем стараться попасть на подиум. Если получится, это фантастика».

 

  Энрик Мас (Movistar): «Прежде всего, хотел бы попросить прощения по поводу моих комментариев относительно вчерашнего 15-го этапа. Я сказал, что такие этапы не нужны на Гранд-турах. Я был не прав. Обдумал это вчера. Мне хотелось извиниться, потому что организаторы Вуэльты приложил массу сил по проведению этой гонки. Неприятно слышать такие жалобы от гонщика.

 

  Завтра финальный шанс. Очень тяжёлый этап. Надеюсь на хорошую погоду. Будем наслаждаться гонкой и оставим след. 5-е, 6-е, 10-е место ничего не изменит в моей карьере, но совсем другое, если мы выиграем несколько позиций. Это правда, там мало где можно создать просветы, но при благоприятных обстоятельствах мы сможем заставить наших соперников помучиться».

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Завтра будем помогать Ричи, будем стараться изо всех сил. Каждый знает, как тяжело финишировать на Коватилье. Всё может случиться. Сегодня мы хотели первыми преодолеть подъём и начать спуск, потому что он был технически сложным и местами с очень плохим покрытием. Мы хотели обеспечить себе безопасное прохождение и выйти к финальному подъёму на хорошей позиции. Завтра супертрудный подъём до самого финиша. Будем помогать Ричи так долго, как только сможем. Надеюсь, другие команды тоже захотят надавить».

 

  Феликс Гросшартнер (Bora-hansgrohe): «Мы ожидали, что будут эшелоны, но никто в пелотоне не выкладывался настолько сильно. Потом уехал отрыв. Мы контролировали гонку с самого начала, а затем вперёд вышли Ineos Grenadiers. Скорость моментально выросла на подъёме. В конце от пелотона осталась небольшая группа. Я старался не совершать ошибок, держался в группе, что временами было сложно. Мне пришлось потратить силы, но я хотел удержать свою позицию.

 

  В конце, возможно, неверно рассчитал момент спринта. Но я не так часто принимал участие в  спринте из небольшой группы. В будущем надо будет улучшить этот момент. В общем, день прошёл хорошо. Жду завтрашнего этапа».

 

 

Результаты 16 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Магнус Корт Нильсен Magnus Cort Nielsen EF Pro Cycling Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    VeloVelo-Фото
    Алишер, спасибо за видео.
  • commara
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    commara-Фото
    Рогла сегодня боролся не за бонификацию, а на победу, не вышло, но сам факт борьбы говорит о его состоянии. Так что на Коватилье не капнет. Думаю приоритетным вариантом Юмбо определяет победу на этапе, причём только с Роглой, американец не рассматривается, хоть и, мягко говоря, достоин. Если у красной майки не будет ноги, то отдержаться за счёт бонификаций, и нынешние 6 секунд могут сказаться коварными.
  • AmLoket
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    AmLoket-Фото
    После ЧП на Туре Польши в этом году судьи стали очень строги с гонщиками, не соблюдающими прямолинейность движения на финише. Считаю, что это правильно и надеюсь, что в следующем году послаблений не будет.
  • Elaman
    Уилли Смит об иерархии в пелот ... (2)
    Elaman-Фото
    как можно было умудриться приплести сюда блм?)
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Скорее всего этап окажется гораздо коварнее и сложнее чем на графике , не зря же орги поставили его последним. Что касается шансов то и у Карапаса и у Карти шансы очень высокие , я надеюсь последних двух км ждать никто не будет, все-таки последний этап. Даже у Власова есть шанс подняться на шестое место, все зависит от него самого.

    Ну и последнее ,хочется что бы завтрашний этап хоть как-то компенсировал всю блеклость , =неинтересность= и апсолютно не понятную подборку этапов на третьей недели.

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    s75-Фото
    Перед самой финишной чертой резко ушел влево перед носом у Вальверде. Или от досады от поражения, или кто его знает. Вальверде хоть в чем-то повезло...
  • error
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    error-Фото
    а это +100500) такие же ассоциации
  • Adriano
    Уилли Смит об иерархии в пелот ... (2)
    Adriano-Фото

    Ну а как иначе. Хоть кто-то должен быть альфой. Надоели эти левацкие толеранские штуки аля BLM,лгбт и.т.д Есть великие команды которые должны доминировать и навязывать,а есть остальной планктон для массовки.

  • s75
    Иэн Стэннард вынужден завершит ... (3)
    s75-Фото

    Очень жаль, что Йоги не удалось закончить карьеру на своей счастливой гонке Омлооп. В последнее время говорили, что проблемы со здоровьем, но чтобы вот так резко закончить - жаль. 

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    s75-Фото
    Габриель Раш - великий тактик. Идеальный DS для основных соперников. Планы, не соответствующие реальным возможностям и здравому смыслу. Не удивлюсь, если он стал вторым (после известного_комментатора), кто увидел Фруми в группе лидеров на последнем километре.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 ноября

Fausto Masnada (CCC Team)

Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

Simon Pellaud (Androni Giocattoli)

Leo Vincent (Groupama - FDJ)

Hector Saez (Caja Rural - Seguros RGA)

Jorge Cubero (Burgos - BH)

7 ноября

Oier Lazkano Lopez (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (35)
Октябрь 2020 (235)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)