Магнус Корт - победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2020

Магнус Корт, Примож Роглич, Гийом Мартан, Энрик Мас о 16-м этапе Вуэльты Испании-2020

27-летний датский велогонщик команды EF Pro Cycling Магнус Корт (Magnus Cort Nielsen) одержал победу на 16-м этапе Вуэльты Испании-2020. Горный этап с набором высоты 2600 м подходил для победы отрыва, но завершился спринтом из просеявшегося пелотона.

Последним из отрыва дня за 2 км до финиша пелотон догнал Реми Каванью (Deceuninck-Quick Step). В спринте Магнус Корт опередил лидера общего зачёта Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и Руя Кошту (UAE Team Emirates). Но португальского гонщика после этапа релегировали на последнее место в группе за нарушение прямолинейности в спринте и тройку лучших на этапе замкнул 27-летний новозеландский велогонщик команды Mitchelton-Scott Дайон Смит (Dion Smith).

Это третий этап Вуэльты Испании, который Магнус Корт выиграл в своей карьере, две первых победы одержал в 2016 году.

Примож Роглич укрепил свою позицию в генеральной классификации благодаря 6 бонусным секундам, а также выиграл зелёную майку лучшего в классификации по очкам.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Магнус Корт (EF Pro Cycling): «Думаю, я отлично рассчитал, когда мне спринтовать. К последнему повороту я находился не слишком далеко от первых гонщиков. Искал, где открыть спринт, начал где-то за 200 м, может, чуть меньше. И выдал всё, что у меня оставалось.

Стартуя сегодня на этапе, даже не мечтал выиграть его. Подумал, что в финале от пелотона останется небольшая группа. На подъёме первой категории увидел, что у меня есть шансы. В просеявшемся пелотоне осталось не так много ребят быстрее меня. Каванья находился в отрыве, но, к счастью, его успели вернуть до финала.

Думаю, этот год был трудным для всех. Для меня много значит, что я вернулся и выиграл. Когда мы после долгого перерыва начали выступать, я набрал хорошую форму, но потом сам заболел коронавирусом и выбыл из гонок. Перед стартом здесь я тренировался только три недели. Очень рад взять победу».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Я всегда хотел стать самым универсальным гонщиком. Ещё на старте Вуэльты Испании-2020 говорил, что буду выкладываться по максимуму каждый день. В целом день для команды прошёл хорошо. В конце я подумал, почему бы не спринтовать, раз многие быстрые ребята выпали. Как обладатель зелёной майки я могу участвовать в спринте. Выиграть 6 секунд сегодня было легче, чем на Англиру.

Очень хотел сегодня выиграть пятый этап. Но Корт был лучшим. Я доволен бонусными секундами.

Но завтра важный день. Этот этап не даст солгать. Он решающий для генеральной классификации. Жду атак от Ineos, Movistar, от Хью Карти (EF). Будет нелегко контролировать ситуацию, но команда сильна. Мы продолжим работать так, как работали в течение всей Вуэльты Испани-2020, надеюсь, у меня хватит сил удержать красную майку».

Дайон Смит (Mitchelton-Scott): «На подъёме первой категории чувствовал себя хорошо, ждал, что будут атаки от крупных команд, но ситуацию держали под контролем, поэтому я удержался. Но самое сложное началось после прохождения вершины 1-й категории, когда поехали по холмам, где Movistar взвинтили скорость. Но я чувствовал себя хорошо, появилась такая возможность.

Хотя, если честно, я очень разочарован. Имею в виду, что у таких гонщиков как Роглич остались силы на спринт, потому что они не так сильно потратились на подъёмах, как я. Я попробовал сесть за Зюттерлином из Sunweb, потому что знаю, что он сильный парень и мог сильно спринтовать, и тогда бы я вышел с его колеса. Но оказалось, что сильнейшим был Магнус».

Гийом Мартан (Cofidis): «Я много раз уезжал в отрывы и продолжу это делать. Рад и горд выиграть гороховую майку. В команде Cofidis это стало традицией – Давид Монкутье и мой товарищ по команде Николя Эде выигрывали её».

Хосе-Хоакин Рохас (Movistar): «Думаю, главное, что наша команда показала на этой Вуэльте Испании, что мы никогда не сдаёмся. Мы проверили заранее этот этап, у нас был план помочь Энрику выиграть время после финального подъёма. Мы попробовали разорвать пелотон на боковоых ветрах. Да, нам не удалось создать просвет, а потом всё свелось к спринту, но мы и этой возможностью постарались воспользоваться с Алехандро. Он сказал мне перед финалом: «Давай, это спринт для нас!» Но мне было тяжело, не смог помочь ему с развозом.

Завтра нам нечего терять. Пятое место в генеральной классификации было бы хорошим результатом, но мы приехали за победой в гонке. Будем стараться попасть на подиум. Если получится, это фантастика».

Энрик Мас (Movistar): «Прежде всего, хотел бы попросить прощения по поводу моих комментариев относительно вчерашнего 15-го этапа. Я сказал, что такие этапы не нужны на Гранд-турах. Я был не прав. Обдумал это вчера. Мне хотелось извиниться, потому что организаторы Вуэльты приложил массу сил по проведению этой гонки. Неприятно слышать такие жалобы от гонщика.

Завтра финальный шанс. Очень тяжёлый этап. Надеюсь на хорошую погоду. Будем наслаждаться гонкой и оставим след. 5-е, 6-е, 10-е место ничего не изменит в моей карьере, но совсем другое, если мы выиграем несколько позиций. Это правда, там мало где можно создать просветы, но при благоприятных обстоятельствах мы сможем заставить наших соперников помучиться».

Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Завтра будем помогать Ричи, будем стараться изо всех сил. Каждый знает, как тяжело финишировать на Коватилье. Всё может случиться. Сегодня мы хотели первыми преодолеть подъём и начать спуск, потому что он был технически сложным и местами с очень плохим покрытием. Мы хотели обеспечить себе безопасное прохождение и выйти к финальному подъёму на хорошей позиции. Завтра супертрудный подъём до самого финиша. Будем помогать Ричи так долго, как только сможем. Надеюсь, другие команды тоже захотят надавить».

Феликс Гросшартнер (Bora-hansgrohe): «Мы ожидали, что будут эшелоны, но никто в пелотоне не выкладывался настолько сильно. Потом уехал отрыв. Мы контролировали гонку с самого начала, а затем вперёд вышли Ineos Grenadiers. Скорость моментально выросла на подъёме. В конце от пелотона осталась небольшая группа. Я старался не совершать ошибок, держался в группе, что временами было сложно. Мне пришлось потратить силы, но я хотел удержать свою позицию.

В конце, возможно, неверно рассчитал момент спринта. Но я не так часто принимал участие в спринте из небольшой группы. В будущем надо будет улучшить этот момент. В общем, день прошёл хорошо. Жду завтрашнего этапа».