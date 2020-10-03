VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тим Велленс - победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2020

Тим Велленс выиграл 5-й этап Вуэльты Испании и продлил контракт

 

 

  29-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Испании-2020.   Он отобрался в многочисленный отрыв дня, из которого атаковал и уехал вместе с Гийомом Мартаном (Guillaume Martin (Fra) Cofidis) и Тименом Аренсманом (Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb). В финишном спринте Велленс опередил Мартана и Аренсмана. По итогам этапа Тим Велленс также стал лидером горной классификации.

 

  После финиша 5-го этапа Тим Велленс объявил, что до конца 2022 года продляет контракт с Lotto Soudal, который действовал до конца следующего сезона.

 

Тим Велленс - победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2020

Тим Велленс - победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Тим Велленс - победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2020

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 

   Тим Велленс: «На старте Вуэльты Испании-2020 команда ставила целью победу на этапе. Приятно, что цель достигнута в начале гонки. Теперь две недели мы можем ехать гонку без стресса. Этим утром я уже планировал уехать в отрыв.

 

  Старт этапа получился трудным. Мы два часа ехали на полной скорости. Потом мне повезло оказаться в первой группе. Так как там присутствовали два генеральщика, сработаться было трудно. Потом мы втроём атаковали и начали работать гораздо слаженнее. Мы втроём приблизительно на одном уровне. Я смог отфинишировать на крутом финише.

 

  После большого завала на Тур де Франс у меня был сложный период. Я вернулся на Тур Люксембурга, но чтобы пошла нога, понадобилось больше времени. Поэтому я немного опасался стартовать на Вуэльте. Но теперь очень рад этой победе.

 

  Я стал профессионалом в команде Lotto Soudal в 2012 году. С тех пор команда для меня – часть семьи. С ними я выиграл шесть многодневных велогонок, побеждал на классиках. Зачем мне менять команду? Здесь мне хорошо. Команда верит в меня, а я верю в будущее команды».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens Lotto Soudal Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Мне видится так:
    1. Тао.
    2. Хиндли.
    3. Вилко.
    4. Альмейда.



    Ганна возьмет этап.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот он "час Чэ, Икс" (или как там ещё) всей Джиро!
    Ганна догоняет Демара и делает покер?

    Тао vs. Хиндли & Вилко vs. Алмейда. Все точки над "і" расставит "маленький" этапчик, всего то 15 км. протяженности, но какой эмоциональный всплеск и отголосок он получит. Кароче - смотреть всем clapping

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Чудесно-просто чудесно) 

     

    Завтра нас ждет интригующее завешение Джиро, а потом флэш-мобом подъем на Арамон-Формигаль. Тонкой красной линией дуэль Роглич-Карапас?) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    SportSpirit-Фото

    Второй гранд-тур решится на финальной разделке, только теперь все знают об этом заранее.

     

    Гегенхарт после финиша с непривычной рыжей щетиной преобразился в матерого видавшего виды гонца) На фоне Хиндли и Алмейды; после нескольких лет авансов наконец-то с реальными шансами не просто на подиум ГТ, но даже и на победу.

     

    Ну а Вилко он и есть Вилко: ровный сильный гонщик, но без внутренней харизмы победителя. 

  • Vadik22
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    Vadik22-Фото
    Все время чем-то недовольны. Все комментарии лишь бы "не как все"
  • AlGalgalim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (10)
    AlGalgalim-Фото
    Судя по картинке с ветролёта, Роглич спровоцировал завал.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    SSS-Фото
    как женился, так и сдулся весь "талант"
  • SSS
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    SSS-Фото
    Однозначно. Не сезон, а недоразумение! Хорошо, что я не смотрю велоспорт в этом году...
  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    AmLoket-Фото
    Теперь уже можно говорить, что несмотря на весь этот короновирус гонку смогли провести в полном объёме, хотя в начале второй недели казалось, что шансов на это мало. Думаю, ГК выиграет Тао Гейген Харт.
  • Адриен
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    Адриен-Фото

    Ох как многим нравится НЕРАЗБЕРИХА, принимаемая за интригу и непредсказуемость. Выше совершенно правильно было написано - благодаря КОРОНАВИРУСУ сезон "радует" неожиданными результатами и нелогичными победами. Но - всего должно быть В МЕРУ. Сомневаюсь, что те, которые сейчас восхищаются, будут довольны такими же сценариями, стань они постоянными. Это как в популярном кино. Помните Верещагина ? "Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть! ХОТЬ БЫ ХЛЕБА ДОСТАЛА!". Неужели не замечаете, что "хлеба" в нынешнем НЕНОРМАЛЬНОМ сезоне как раз не хватает ?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 октября

Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick Step)

Davide Formolo (UAE Team Emirates)

Leonardo Basso (Team INEOS)

Joel Suter (Wallonie Bruxelles)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (200)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)