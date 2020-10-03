Тим Велленс - победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2020

Тим Велленс выиграл 5-й этап Вуэльты Испании и продлил контракт

29-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Испании-2020. Он отобрался в многочисленный отрыв дня, из которого атаковал и уехал вместе с Гийомом Мартаном (Guillaume Martin (Fra) Cofidis) и Тименом Аренсманом (Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb). В финишном спринте Велленс опередил Мартана и Аренсмана. По итогам этапа Тим Велленс также стал лидером горной классификации.

После финиша 5-го этапа Тим Велленс объявил, что до конца 2022 года продляет контракт с Lotto Soudal, который действовал до конца следующего сезона.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Тим Велленс: «На старте Вуэльты Испании-2020 команда ставила целью победу на этапе. Приятно, что цель достигнута в начале гонки. Теперь две недели мы можем ехать гонку без стресса. Этим утром я уже планировал уехать в отрыв.

Старт этапа получился трудным. Мы два часа ехали на полной скорости. Потом мне повезло оказаться в первой группе. Так как там присутствовали два генеральщика, сработаться было трудно. Потом мы втроём атаковали и начали работать гораздо слаженнее. Мы втроём приблизительно на одном уровне. Я смог отфинишировать на крутом финише.

После большого завала на Тур де Франс у меня был сложный период. Я вернулся на Тур Люксембурга, но чтобы пошла нога, понадобилось больше времени. Поэтому я немного опасался стартовать на Вуэльте. Но теперь очень рад этой победе.

Я стал профессионалом в команде Lotto Soudal в 2012 году. С тех пор команда для меня – часть семьи. С ними я выиграл шесть многодневных велогонок, побеждал на классиках. Зачем мне менять команду? Здесь мне хорошо. Команда верит в меня, а я верю в будущее команды».