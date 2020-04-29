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Вуэльта Испании-2020 сокращена до 18 этапов

Вуэльта Испании-2020 сокращена до 18 этапов, новая дата проведения гонки ещё не определена

 

 

 

  Организаторы Вуэльты Испании  после отмены трёх первых этапов, которые должны были пройти в  Нидерландах, не станут их заменять. Таким образом 75-й выпуск испанского Гранд-тура будет сокращён до 18 этапов.

 

Новые даты проведения Вуэльты Испании-2020, которая должна была пройти с 14 августа по 6 сентября, ещё не определены.

 

  Организаторы гонки объявили, что Вуэльта Испании-2020 стартует в Стране Басков с этапа  Irun – Arrate. Eibar, который должен финишировать в подъём 2-й категории протяжённостью 7,2 км со средним градиентом 6,2%.

 

Решение о сокращении Вуэльты Испании-2020 продиктовано исключительной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, повлиявшей на все сферы жизни.

 

  Хавьер Гильен, директор Вуэльты Испании: «Конечно, когда создаётся маршрут гонки, надеешься, что никаких изменений вносить не придётся. Но мы должны реагировать на текущую ситуацию.

 

Страсть к велоспорту в Стране Басков, откуда начнётся гонка,  делает изменения в планах более приятным. В любом случае мы надеемся, что этот беспрецедентный кризис скоро закончится, что все мы вернёмся к обычной жизни, включая Вуэльту Испании, которая в 2021 году снова пройдёт в традиционном формате протяжённостью в 21 этап и двумя днями отдыха».

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гранд-тур гонка Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    UCI отложил объявление пересмо ... (2)
    Sezar-Фото

    Мда, устроить всеобщий паралич не то же самое, что из него вылезти. Дурное дело всегда нехитрое. Надеюсь однажды в отношении ВОЗ и близких к ним фигурантов будет проведено расследование на предмет того чем руководствовались, каких "результатов" достигли и т п. Мне даже интересно под какими предлогами они будут запрещать соревнования и в 2021 году. Насколько долго им будут прощать все косяки и как далеко в этом они смогут зайти.

  • paindoc
    UCI отложил объявление пересмо ... (2)
    paindoc-Фото
    Да Ситуация все ещё непонятна Неизвестно, будет ли ещё всплеск инфекции или нет Думаю этот сезон потерян, даже при попытках провести бельгийские, к примеру, однодневки ближе к осени, не говоря уже о гранд турах. Не знаю как для других, но для меня Тур Фландрии в осенних листьях смотрелся бы странно. Хотя, может быть лучше что-то, чем вообще ничего.
  • litxaa
    Второй вызов Ремко Эвенепула: ... (5)
    litxaa-Фото
    Для слаборазвитых районов...)))
  • drevgen
    Старт Тур де Франс-2020 может ... (4)
    drevgen-Фото

    Ничего не будет. Они, чиновники и есть такое хорошее укринское слово "очильники", говоря, прямым текстом, всрались. И теперь принципиально все будут запрещать. И не надейтесь.

  • AvA
    Крис Фрум готов бороться за пя ... (4)
    AvA-Фото

    Цитата: chrisfroome
    Эта отсрочка просто принесла мне чуть больше дополнительного времени, чтобы разработать правую ногу, правую сторону тела, чтобы они работали как надо до того, как начну по-настоящему их нагружать.

    а кто-то об этом чуть ранее и говорил... prankster

  • raspik
    Второй вызов Ремко Эвенепула: ... (5)
    raspik-Фото
    "Мюр ван Гераардсберген всего 475 м длиной, но средний градиент составляет 9,3%, а на самых крутых участках – 20%"

    Получается, что перепад высот за один подъем примерно 44 метра. За 50 - 2200м.
  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум готов бороться за пя ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    ох, псих сумасшедший, я тебя обожаю!

  • cmap_nep
    Второй вызов Ремко Эвенепула: ... (5)
    cmap_nep-Фото
    Настоящий Superman.
  • paindoc
    Эпидемиологи сомневаются в воз ... (15)
    paindoc-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Где вы увидели Л.К.?
    Эпидемиолог итальянский очень похож, если очки снять. Почему то сразу так показалось.
  • uran
    Второй вызов Ремко Эвенепула: ... (5)
    uran-Фото
    Посадить всех велосипедистов на динамо-машину, пусть энергию вырабатывают в период карантина.

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