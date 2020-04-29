Вуэльта Испании-2020 сокращена до 18 этапов, новая дата проведения гонки ещё не определена

Организаторы Вуэльты Испании после отмены трёх первых этапов, которые должны были пройти в Нидерландах, не станут их заменять. Таким образом 75-й выпуск испанского Гранд-тура будет сокращён до 18 этапов.

Новые даты проведения Вуэльты Испании-2020, которая должна была пройти с 14 августа по 6 сентября, ещё не определены.

Организаторы гонки объявили, что Вуэльта Испании-2020 стартует в Стране Басков с этапа Irun – Arrate. Eibar, который должен финишировать в подъём 2-й категории протяжённостью 7,2 км со средним градиентом 6,2%.

Решение о сокращении Вуэльты Испании-2020 продиктовано исключительной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, повлиявшей на все сферы жизни.

Хавьер Гильен, директор Вуэльты Испании: «Конечно, когда создаётся маршрут гонки, надеешься, что никаких изменений вносить не придётся. Но мы должны реагировать на текущую ситуацию.

Страсть к велоспорту в Стране Басков, откуда начнётся гонка, делает изменения в планах более приятным. В любом случае мы надеемся, что этот беспрецедентный кризис скоро закончится, что все мы вернёмся к обычной жизни, включая Вуэльту Испании, которая в 2021 году снова пройдёт в традиционном формате протяжённостью в 21 этап и двумя днями отдыха».