Примож Роглич, Ричард Карапас, Александр Власов, Энрик Мас, Дэн Мартин о 8-м этапе Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич - победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2020



За день до своего 31-летия словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич одержал победу на 8-м этапе Вуэльты Испании-2020. Решающие атаки начались на финальном подъёме 1-й категории Альто де Монкальвильо (Alto de Moncalvillo, отм. 1490 м, перепад высот 765 м, протяженность 8,3 км, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 20%).

Отрыв дня был пойман пелотоном, который возглавляла команда Movistar, за 10 км до финиша. Первым атаку на Альто де Монкальвильо предпринял Алехандро Вальверде (Movistar), но его быстро догнали. Майкл Вудс (EF Pro Cycling) возглавил просеявшуюся группу и задавал скорость. подготовив атаку своего товарища по команде Хью Карти, который ускорился за 3 км до финиша. Но и он не смог уехать от группы красной майки.

За Карти сел Сепп Кусс (Jumbo-Visma), но затем последовала атака лидера общего зачёта, эквадорского гонщика команды Ineos Grenadiers Ричарда Карапаса.

Примож Роглич отреагировал на его ускорение, а затем просвет закрыли и Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), Хью Карти и Александр Власов (Astana). 24-летний российский велогонщик команды Astana атаковал за 1,6 км до финиша, сделал просвет, но и ему не удалось уехать от Приможа Роглича и Ричарда Карапаса.

Роглич закрыл просвет, а затем атаковал за 900 м до финиша и уехал от соперников. Примож Роглич в одиночку пересёк линию финиша, одержав третью в карьере победу на этапе Вуэльты Испании. Через 13 секунд после Роглича финишировал Ричард Карапас, удержавший на плечах красную майку лидера. В генеральной классификации Роглич поднялся на вторую строчку и проигрывает Карапасу 13 секунд.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Стартовали скучно, на невысокой скорости. Но потом раскатились, и стало очень трудно. Поехали быстро после предпоследнего подъёма.

Финальный подъём проходил впервые в жизни, видел только профиль в маршруте. Подъём оказался тяжёлым, но когда появляется шанс, надо его использовать. Я ехал в соответствии со своими ощущениями. Я всегда хочу побеждать. Поэтому если появляется возможность, я её использую. К счастью, нога шла. Я рад, что выиграл. Также приятно отыграть время. Но выигрывать лучше всего. Следующие два этапа относительно равнинные. А в выходные тоже будет трудно».

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Этап вели очень активно. Роглич выступил очень мощно, но мы всё ещё в борьбе. Это была интересная дуэль, которая меня мотивировала, потому что гонка становится интересной для болельщиков и для нас.

Кажется, что впереди пара более лёгких этапов, но это гонка, никто не знает, что будет».

Александр Власов (Astana): «Я сделал все, что было в моих силах сегодня. Неплохо себя чувствовал, и на протяжении всего этапа мои товарищи великолепно отработали на меня, так что получилось сохранить немного энергии на финал. Когда мы начали восхождение, я сразу переместился вперед, стараясь следовать за фаворитами.

Было очень много атак, но мне удалось ответить на каждую из них. Гора была очень трудная, но я смог держать свой темп. В какой-то момент я решился на атаку и, думаю, это была хорошая попытка. Мне удалось создать просвет, пока соперники оглядывались друг на друга. Я выложился на 100% на заключительных километрах, но сегодня этого было недостаточно для победы на этапе, потому что несколько гонщиков, Роглич, Карапас и Мартин были сильнее. Тем не менее, я доволен этапом и своей формой, которая улучшается с каждым днем. Для меня это был хороший тест в горах».

Сеп Кусс (Jumbo-Visma): «Хорошо, что я смог остаться в группе генеральщиков. Благодаря этому смог помочь Приможу в финале. Я не собирался бороться за победу на этапе. За Хью Карти я поехал в основном, помогая Приможу. Подъём был очень тяжёлым. Великолепно, что мы выиграли здесь и отыграли время».

Энрик Мас (Movistar): «Команда заслужила 10 баллов из 10 за сегодняшнюю работу. Я чувствовал себя не так хорошо, как надеялся. Просто хочу поблагодарить команду. Посмотрим, как пройдут следующие несколько трудных дней в Астурии. Я жду более трудных этапов. Потерял несколько позиций относительно подиума, но мы мотивированы. Продолжим бороться».

Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation): «Ещё один очень выматывающий этап. Когда уехал отрыв, я не ожидал, что будем бороться за победу на этапе. Но у Ineos и Movistar по этому поводу были другие идеи, и они весь день держали высокую скорость.

На последнем подъёме я хорошо себя чувствовал, решил проверить других ребят. За эти усилия заплатил в конце. Когда Роглич атаковал на последнем километре, я не смог ответить. В тот момент надо было ехать к финишу как можно скорее. Я выдал всё, что было. Мы гордимся тем, как выступили сегодня».