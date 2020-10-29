VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Примож Роглич, Ричард Карапас, Александр Власов, Энрик Мас, Дэн Мартин о 8-м этапе Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич - победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2020

 

 

  За день до своего 31-летия словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич одержал победу на 8-м этапе Вуэльты Испании-2020. Решающие атаки начались на финальном подъёме 1-й категории  Альто де Монкальвильо (Alto de Moncalvillo, отм. 1490 м, перепад высот 765 м, протяженность 8,3 км, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 20%).

 

  Отрыв дня был пойман пелотоном, который возглавляла команда Movistar, за 10 км до финиша. Первым атаку на Альто де Монкальвильо предпринял Алехандро Вальверде (Movistar), но его быстро догнали. Майкл Вудс (EF Pro Cycling) возглавил просеявшуюся группу и задавал скорость. подготовив атаку своего товарища по команде Хью Карти, который ускорился  за 3 км до финиша. Но и он не смог уехать от группы красной майки.

 

  За Карти сел Сепп Кусс (Jumbo-Visma), но затем последовала атака лидера общего зачёта, эквадорского гонщика команды Ineos Grenadiers Ричарда Карапаса.

 

   Примож Роглич отреагировал на его ускорение, а затем просвет закрыли и Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), Хью Карти и Александр Власов (Astana). 24-летний российский велогонщик команды Astana атаковал за 1,6 км до финиша, сделал просвет, но и ему не удалось уехать от Приможа Роглича и Ричарда Карапаса.

 

  Роглич закрыл просвет, а затем атаковал за 900 м до финиша и уехал от соперников.  Примож Роглич в одиночку пересёк линию финиша, одержав третью в карьере  победу на этапе Вуэльты Испании. Через 13 секунд после Роглича финишировал Ричард Карапас, удержавший на плечах красную майку лидера. В генеральной классификации Роглич поднялся на вторую строчку и проигрывает Карапасу 13 секунд.

 

Примож Роглич - победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Стартовали скучно, на невысокой скорости. Но потом раскатились, и стало очень трудно. Поехали быстро после предпоследнего подъёма.

 

  Финальный подъём проходил впервые в жизни, видел только профиль в маршруте. Подъём оказался тяжёлым, но когда появляется шанс, надо его использовать. Я ехал в соответствии со своими ощущениями. Я всегда хочу побеждать. Поэтому если появляется возможность, я её использую. К счастью, нога шла. Я рад, что выиграл. Также приятно отыграть время. Но выигрывать лучше всего. Следующие два этапа относительно равнинные. А в выходные тоже будет трудно».

 

  Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Этап вели очень активно. Роглич выступил очень мощно, но мы всё ещё в борьбе. Это была интересная дуэль, которая меня мотивировала, потому что гонка становится интересной для болельщиков и для нас.

 

Кажется, что впереди пара более лёгких этапов, но это гонка, никто не знает, что будет».

 

  Александр Власов (Astana): «Я сделал все, что было в моих силах сегодня. Неплохо себя чувствовал, и на протяжении всего этапа мои товарищи великолепно отработали на меня, так что получилось сохранить немного энергии на финал. Когда мы начали восхождение, я сразу переместился вперед, стараясь следовать за фаворитами.

 

  Было очень много атак, но мне удалось ответить на каждую из них. Гора была очень трудная, но я смог держать свой темп. В какой-то момент я решился на атаку и, думаю, это была хорошая попытка. Мне удалось создать просвет, пока соперники оглядывались друг на друга. Я выложился на 100% на заключительных километрах, но сегодня этого было недостаточно для победы на этапе, потому что несколько гонщиков, Роглич, Карапас и Мартин были сильнее. Тем не менее, я доволен этапом и своей формой, которая улучшается с каждым днем. Для меня это был хороший тест в горах».

 

  Сеп Кусс (Jumbo-Visma): «Хорошо, что я смог остаться в группе генеральщиков. Благодаря этому смог помочь Приможу в финале. Я не собирался бороться за победу на этапе. За Хью Карти я поехал в основном, помогая Приможу. Подъём был очень тяжёлым. Великолепно, что мы выиграли здесь и отыграли время».

 

 Энрик Мас (Movistar): «Команда заслужила 10 баллов из 10 за сегодняшнюю работу. Я чувствовал себя не так хорошо, как надеялся. Просто хочу поблагодарить команду. Посмотрим, как пройдут следующие несколько трудных дней в Астурии. Я жду более трудных этапов. Потерял несколько позиций относительно подиума, но мы мотивированы. Продолжим бороться».

 

  Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation): «Ещё один очень выматывающий этап. Когда уехал отрыв, я не ожидал, что будем бороться за победу на этапе. Но у Ineos и Movistar по этому поводу были другие идеи, и они весь день держали высокую скорость.

 

  На последнем подъёме я хорошо себя чувствовал, решил проверить других ребят. За эти усилия заплатил в конце. Когда Роглич атаковал на последнем километре, я не смог ответить. В тот момент надо было ехать к финишу как можно скорее. Я выдал всё, что было. Мы гордимся тем, как выступили сегодня».

 

Результаты 8 этапа Вуэльты Испании-2020

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (37)
    EL-Fenomeno-Фото
    Было видно какой по спортивному злой был Примош на этом этапе, особенно когда на финишных км. начал давить. Карапаз при таком Рогле не знаю устроит ли и дело даже не в разделке будущей. Посмотрим Фаррапону, а потом и Англиру. Власов очень достойно. Я думаю его этап, т е. победа на этой Вуэльте ещё впереди, вот только позволят ли капитаны других команд ему это сделать и совершить. К слову Алекс вполне может (и должен!) ещё и побороться за белую майку лучшего молодого Вуэльты. Тут ему, как говорится, все карты а руки.
  • uran
    Том Дюмулин не выйдет на старт ... (17)
    uran-Фото
    Извиняюсь, не проследил как редактор исправил слово)
  • uran
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (37)
    uran-Фото
    Я что-то не заметил кризиса у Роглича на последнем этапе тдф, и даже на предпоследнем (вероятно речь про ITT). Там Погачар всех вынес в разделке.
  • salomon
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (37)
    salomon-Фото
    Цитата: uran
    Цитата: salomon
    У Карапаса одна надежда - ждать последнего этапа и повторение Тур де Франс
    И? Что можно сделать на 120 километровом столе Ипподром Саруэла - Мадрид?


    Цитата: uran
    Цитата: salomon
    У Карапаса одна надежда - ждать последнего этапа и повторение Тур де Франс
    И? Что можно сделать на 120 километровом столе Ипподром Саруэла - Мадрид?
    Как что? У Роглича на последнем этапе должен быть кризис ! Другого шанса у Карапаса НЕТ !!!
  • uran
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (37)
    uran-Фото
    Цитата: salomon
    У Карапаса одна надежда - ждать последнего этапа и повторение Тур де Франс
    И? Что можно сделать на 120 километровом столе Ипподром Саруэла - Мадрид?
  • SportSpirit
    Том Дюмулин не выйдет на старт ... (17)
    SportSpirit-Фото
    Вы многое верно расписали, я за Тома раньше по-спортивному болела, потом злилась на него) сейчас просто слежу за развитием сюжета и желаю ему окончательно определиться, куда идти и что делать.

    Да, его надлом случился после сезона 2017 (Джиро + ЧМ), но не в плане "звезду поймал" или ожиданий на будущее, в первую очередь - психологически. В процессе розовомаечных празднований он увидел другую жизнь; чуть дольше, чем обычно, вылез из привычного круга сборов-соревнований. На эту тему были его развернутые интервью: что есть Том - спортсмен, а оказывается есть еще Том - простой человек. И пошло-поехало: рефлексии, фрустрации. Он и в сезон 2018 вкатывался неоднозначно, но вкатился, на базе, на таланте и проехал статистически классно! Однако мне запомнилось его пресс-конференция после второй недели TDF-2018, где он в какой-то полудреме отвечал на все вопросы: "I dont know". А доминирование Денниса на разделке на ЧМ-2018 Дюмолана как спортсмена, способного побеждать, добило окончательно.

    И, кстати, на контрасте: Деннис вот определился со своей ролью в команде, его езда и однозначность позиции в интервью вызывает только уважение.
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (37)
    Gerasim-Фото
    Ветра скорее сдуют самого Карапаса чем Роглу
  • salomon
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (37)
    salomon-Фото
    У Карапаса одна надежда - ждать последнего этапа и повторение Тур де Франс
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (37)
    Gerasim-Фото
    Согласен
  • salomon
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (37)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ничо Саша..потренируйся здесь капитально, в следующем году возьмешь Гран тур. Астана поможет тебе. Однозначно.
    Саня растёт. Молоток!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 октября

Tom Devriendt (Circus - Wanty-Gobert)

Alberto Bettiol (EF Pro Cycling)

Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie)

Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma)

Imerio Cima (Gazprom - RusVelo)

Emils Liepins (Trek-Segafredo)

Martin Salmon (Team Sunweb)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (224)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)