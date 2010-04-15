Вуэльта Испании-2020. Результаты 5 этапа

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:17
Уэса - Сабиньяниго, 184,4 км
1. Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal
2. Guillaume Martin (Fra) Cofidis
3. Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb
4. Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma
5. Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe
Генеральная классификация после 5 этапа:
1. Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma
Вуэльта Испании-2020: Альтиметрия маршрута
Вуэльта Испании-2020. Результаты 1 этапа
Вуэльта Испании-2020. Результаты 2 этапа
Вуэльта Испании-2020. Результаты 3 этапа
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (6)
- Просмотров
- (694)