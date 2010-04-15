Вуэльта Испании-2020. Результаты 5 этапа

Цитата: kwwk

И все равно лучший - Рохан Денис!

Он раздел Алмейду, раздел Вилко и завтра Инеос разденет Хиндли.

Все решит 15 км силовой разделки. Ставлю на Харта.



Цитата: Issaff

Все-таки, до последнего верил в Якоба, но у Астаны сезон, можно считать, провальный вышел! Его можно, если только выиграть Вуэльту, и только победа спасет сезон!

Согласен полностьюЭто невозможно