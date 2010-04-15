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Вуэльта Испании-2020. Результаты 5 этапа

Вуэльта Испании-2020. Результаты 5 этапа

 

Уэса - Сабиньяниго, 184,4 км 

1. Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal
2. Guillaume Martin (Fra) Cofidis
3. Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 

4. Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 
5. Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 

 

Генеральная классификация после 5 этапа: 
1. Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 

 

 

 

Вуэльта Испании-2020: Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2020. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2020. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2020. Результаты 3 этапа

Вуэльта Испании-2020. Результаты 4 этапа

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Мировой Тур UCI Гран-тур Тим Велленс

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В тему:

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 5.09.2020

    Концовка весёлая. Но лучше бы обошлось без падений! Роглич (пока) в полном порядке.

  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 18:26 | Регистрация: 20.06.2019

    Наконец-то) А то уже и забыл, когда Велленс выигрывал, хотя кому как не ему из отрывов этапы брать) Где-то улыбнулся хмурый де Гендт))

  3. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 18:27 | Регистрация: 15.10.2020

    Интересно одно...кокое время дадут Мартину

  4. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 18:30 | Регистрация: 21.06.2011

    Зачем тянул Тоталь во главе пелотона? Неужели хотели добрать отрыв из-за того,что там был кофидисовский гонщик? Из чувства, так сказать,французского содружества

  5. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 15.04.2010

    Конечно удивительно, отрыву дали возможность финишировать. Держали их в приделе 3 минут и ни кто не собирался их догонять.

  6. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 15.10.2020

    Всем дали время Роглы....просто жесть от оргов. Тупо забрали те секунды у словенца, которые были бы и без падения....думаю всё это из-за Мама, который потерял время опять



    Маса... извините



    Вот зачем Роглич вылаживался на финише....тупо грабёж

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La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    rude_rider-Фото
    Вопрос накатит ли бильбао келдермана?
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (6)
    Gerasim-Фото

    Всем дали время Роглы....просто жесть от оргов. Тупо забрали те секунды у словенца, которые были бы и без падения....думаю всё это из-за Мама, который потерял время опять



    Маса... извините



    Вот зачем Роглич вылаживался на финише....тупо грабёж

  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Тао?
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Конечно удивительно, отрыву дали возможность финишировать. Держали их в приделе 3 минут и ни кто не собирался их догонять.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    Николай Н.-Фото

    Этап получился интересным. Борьба за майку лидера шла до последних метров и в итоге всё решится завтра.

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    Astanaforever-Фото
    Классная Джиро.
  • BlAr
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    BlAr-Фото
    Цитата: uran
    Санвеб бездарно. 95% что завтра Хиндли проиграет Харту в разделке. Вместо помощи Келдерману погнались за этапами. Джиро сделала молодежь. Страшно представить будь Томас в гонке, раскатил бы всех.
    А помогли бы Келдерману помощники? Есть большое сомнение.
  • aksbor
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    aksbor-Фото

    Возможно,это последний Гранд Тур в карьере Ильнура Закарина. И такой бесславный. Не факт,что Газпрому будут давать дикие карточки.

    Когда-то я считал Закарина чуть ли не самым талантливым российским гонщиком,наследником Меньшова. Но,увы,это была ошибка.

  • Gerasim
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    Gerasim-Фото
    Цитата: kwwk
    И все равно лучший - Рохан Денис!
    Он раздел Алмейду, раздел Вилко и завтра Инеос разденет Хиндли.
    Все решит 15 км силовой разделки. Ставлю на Харта.
    Согласен полностью

    Цитата: Issaff
    Все-таки, до последнего верил в Якоба, но у Астаны сезон, можно считать, провальный вышел! Его можно, если только выиграть Вуэльту, и только победа спасет сезон!
    Это невозможно
  • aksbor
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (6)
    aksbor-Фото

    Зачем тянул Тоталь во главе пелотона? Неужели хотели добрать отрыв из-за того,что там был кофидисовский гонщик? Из чувства, так сказать,французского содружества

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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