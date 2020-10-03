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Примож Роглич и Том Дюмулин – капитаны команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2020

Состав велокоманды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2020

 

 

  30-летний словенский велогонщик, победитель Вуэльты Испании-2019 и призёр Тур де Франс-2020 Примож Роглич стартует под первым 1 на Вуэльте Испании-2020.  Капитанские полномочия на испанском Гранд-туре с ним разделит 29-летний нидерландский велогонщик Том Дюмулин.

 

  Помогать Приможу Рогличу и Тому Дюмулину в борьбе за победу в генеральной классификации будут: 30-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт, 34-летний нидерландский гонщик Роберт Гесинк, 25-летний нидерландский гонщик Леннард Хофстеде, 26-летний американский гонщик Сепп Кусс, 36-летний немецкий гонщик Пауль Мартенс и 23-летний датский гонщик Йонас Вингегорд.

 

Примож Роглич и Том Дюмулин – капитаны команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2020

 

  Спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирман: «По ходу Вуэльты Испании-2020 мы станет понятно, кто будет нашим главным капитаном. Наша команда стартует с двумя фаворитами в борьбе за финальную победу, один из них – победитель прошлого года. Поэтому другие команды будут внимательно наблюдать за нами. Мы это понимаем. Думаю, у нас очень сильная команда с двумя гонщиками, на которых будет работать вся команда. Другие ребята будут хорошими помощниками Приможу и Тому. Йонас Вингегорд впервые поедет Гранд-тур. Это полезно для его развития. Возможно, ему придётся много работать, но это важно для процесса обучения.

 

Первые три этапа – горные. Нам нужно быть сильными прямо на старте. Я считаю королевским 6-й этап, учитывая финиш на Турмале. Конечно, будут ещё трудные этапы. Но моё мнение – самой важной на Вуэльте будет первая неделя».

 

Состав велокоманды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2020:

 

Primoz Roglic, (Словения)

George Bennett, (Новая Зеландия)

Tom Dumoulin, (Нидерланды)

Robert Gesink, (Нидерланды)

Lennard Hofstede, (Нидерланды)

Sepp Kuss, (США)

Paul Martens, (Германия)

Jonas Vingegaard, (Дания)

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Том Дюмулин Tom Dumoulin Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Konstantin41
    Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17)
    Konstantin41-Фото

    Цитата: AmLoket
    А вот болельщикам я бы запретила собиратся толпами вдоль обочин - ничего с ними не будет, если посмотрят по телевизору, я так 16 лет смотрю. Билеты они все равно не покупают.

     

    Неужели вы не понимаете, что такой запрет невозможно реализовать? На том же Туре много раз просили не собираться толпами, как будто это кого-то останаваливает. А на каждые 50 метров трассы по жандарму не поставишь. В Италии вон целые толпы даже без масок стоят, хотя это запрещено, и что с того? Все равно будут продолжать стоять несмотря на все просьбы и запреты.

  • AmLoket
    Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Krakk
    Да, но маршрут был определен ДО начала всей этой коронавирусной бодяги, и до переноса сроков, так что на оправдание никак не тянет.
    У оргов был хрустальный шар, который им сказал, поторопиться с горами :)

    Цитата: sixpack
    вполне характерный вуэльтовский маршрут. Тока бы доехали до Мадрида.
     
    интересно, разрешит ли УСИ заявлять на Вуэльту сошедших с Джиро на ранних стадиях. По идее нельзя, но исключения делали и в обычные годы.
     
    "Лучше не проводить, потому что результат будет случайным" -- странная логика. Возможно, что слишком опасно проводить, но это как раз другая песня. И ТДФ лучше было бы не проводить (запросто могло бы пойти, как на Джиро), да и вообще никакие соревнования. "Не заболеть" -- одна из важнейших сторон ГТ. 
    Мне кажется, что отказ от гонок может забить гвоздь в спонсорство многих команд и соответственно оставить парней без работы. Поэтому отменять гонки вариант так себе для самих велосипедистов в первую очередь. А вот болельщикам я бы запретила собиратся толпами вдоль обочин - ничего с ними не будет, если посмотрят по телевизору, я так 16 лет смотрю. Билеты они все равно не покупают.
  • Gorn9k
    Предварительные составы команд ... (8)
    Gorn9k-Фото
    Боюсь, шкипер даже не доедет до конца Вуэльты
  • s75
    Предварительные составы команд ... (8)
    s75-Фото

    Team INEOS Grenadiers
    151 Chris Froome (Великобритания)
    152 Richard Carapaz (Эквадор)
    153 Christian Knees (Германия)
    154 Sebastian Henao (Колумбия)
    155 Andrey Amador (Коста Рика)
    156 Ivan Sosa (Колумбия)
    157
    158  

     



    Команда в большом долгу перед Карапасом. Если случилось чудо и Фруми на должном уровне, то будет два капитана. Изначально планировавшиеся на Джиро Соса и Амадор должны стать основными  помощниками в горах. Энао и Кнеес под большим вопросом, колумбийца преследуют проблемы со здоровьем, а СК так уверенно ведут по осеннему графику гонок (БинБанк, тоже_Стрела, ГВ, СП), что как-то не верится, что в его почти 40 пихнут сверху еще три недели в Испании. Из последних апдейтов предварительных составов на всем известных сайтах - в списках появились "друг и напарник по тренировкам Берналя" Ривера и Дилан ван Баарле. Переживающие не лучшие времена в спортивномм плане Стеннард и (что наиболее печально) Доул скорее всего уступят свои места ветеранам  - если Голашь и Вурф будут в таком же порядке, как сейчас Свифт на Джиро - будет очень здорово. В запасе числится молодой испанец Карлос и очень жаль, что пока не дают шанс Хейтеру и используют его на весенних* классиках. 

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Krakk
    Да, но маршрут был определен ДО начала всей этой коронавирусной бодяги, и до переноса сроков, так что на оправдание никак не тянет.

    Отминусите 3 этапа по территории Нидерландов которых сейчас нет + замена португальских этапов. Так что всё бы сдвинулось на три дня и вполне приличная неделя №3 получилась бы. А в целом в связи со сложивейшся ситуацией полностью поддерживаю Ирину (AmLoket)

    Цитата: explosiveua
    1 неделя просто мясо!
    Единственная проблема, как мы все это смотреть будем!?
    Финалочка у Джиро.. Курдюкова не разделишь)

    Будут делить якобы  через день то на 1-м канале, то на 2-м. Но хотелось бы главные горыне этапы (а это всё-таки Джиро) лицезреть на Е1, разве что последуют отмены из-за КОВИДа погоды.

     

  • Серафим
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (7)
    Серафим-Фото

     Интересно, что сегодня гонка перейдет Рубикон в буквальном смысле. Жаль, что это не тот самый Рубикон, который переходил Цезарь, так как после наводнений русло несколько менялось. 

      

  • sixpack
    Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17)
    sixpack-Фото

    вполне характерный вуэльтовский маршрут. Тока бы доехали до Мадрида.

     

    интересно, разрешит ли УСИ заявлять на Вуэльту сошедших с Джиро на ранних стадиях. По идее нельзя, но исключения делали и в обычные годы.

     

    "Лучше не проводить, потому что результат будет случайным" -- странная логика. Возможно, что слишком опасно проводить, но это как раз другая песня. И ТДФ лучше было бы не проводить (запросто могло бы пойти, как на Джиро), да и вообще никакие соревнования. "Не заболеть" -- одна из важнейших сторон ГТ. 

  • Капитан Нэмо
    Предварительные составы команд ... (8)
    Капитан Нэмо-Фото

    А Зейц где? Целый год впустую на лавке в Митчелтоне просидел?

  • sixpack
    Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17)
    sixpack-Фото
    оргам Вуэльты по гроб жизни теперь не оправдаться перед Кракком
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17)
    BlAr-Фото
    Цитата: Серафим
    Кстати, да. До начала Вуэльты всего 5 дней, причем с наложением на окончание Джиро, а даже предварительно команды не определились?
    Может, сами сомневаются в проведении Вуэльты?
    Джамбо Висма уже определилась с составом. С Рогличем и Дюмуланом, но без Ван Арта.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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