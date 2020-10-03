Примож Роглич и Том Дюмулин – капитаны команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2020

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 13:27
Состав велокоманды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2020
30-летний словенский велогонщик, победитель Вуэльты Испании-2019 и призёр Тур де Франс-2020 Примож Роглич стартует под первым 1 на Вуэльте Испании-2020. Капитанские полномочия на испанском Гранд-туре с ним разделит 29-летний нидерландский велогонщик Том Дюмулин.
Помогать Приможу Рогличу и Тому Дюмулину в борьбе за победу в генеральной классификации будут: 30-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт, 34-летний нидерландский гонщик Роберт Гесинк, 25-летний нидерландский гонщик Леннард Хофстеде, 26-летний американский гонщик Сепп Кусс, 36-летний немецкий гонщик Пауль Мартенс и 23-летний датский гонщик Йонас Вингегорд.
Спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирман: «По ходу Вуэльты Испании-2020 мы станет понятно, кто будет нашим главным капитаном. Наша команда стартует с двумя фаворитами в борьбе за финальную победу, один из них – победитель прошлого года. Поэтому другие команды будут внимательно наблюдать за нами. Мы это понимаем. Думаю, у нас очень сильная команда с двумя гонщиками, на которых будет работать вся команда. Другие ребята будут хорошими помощниками Приможу и Тому. Йонас Вингегорд впервые поедет Гранд-тур. Это полезно для его развития. Возможно, ему придётся много работать, но это важно для процесса обучения.
Первые три этапа – горные. Нам нужно быть сильными прямо на старте. Я считаю королевским 6-й этап, учитывая финиш на Турмале. Конечно, будут ещё трудные этапы. Но моё мнение – самой важной на Вуэльте будет первая неделя».
Состав велокоманды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2020:
Primoz Roglic, (Словения)
George Bennett, (Новая Зеландия)
Tom Dumoulin, (Нидерланды)
Robert Gesink, (Нидерланды)
Lennard Hofstede, (Нидерланды)
Sepp Kuss, (США)
Paul Martens, (Германия)
Jonas Vingegaard, (Дания)
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