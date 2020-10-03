Примож Роглич и Том Дюмулин – капитаны команды Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2020

Konstantin41

Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17) Цитата: AmLoket А вот болельщикам я бы запретила собиратся толпами вдоль обочин - ничего с ними не будет, если посмотрят по телевизору, я так 16 лет смотрю. Билеты они все равно не покупают. Неужели вы не понимаете, что такой запрет невозможно реализовать? На том же Туре много раз просили не собираться толпами, как будто это кого-то останаваливает. А на каждые 50 метров трассы по жандарму не поставишь. В Италии вон целые толпы даже без масок стоят, хотя это запрещено, и что с того? Все равно будут продолжать стоять несмотря на все просьбы и запреты.

AmLoket

Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17) Цитата: Krakk Да, но маршрут был определен ДО начала всей этой коронавирусной бодяги, и до переноса сроков, так что на оправдание никак не тянет. У оргов был хрустальный шар, который им сказал, поторопиться с горами :)



Цитата: sixpack вполне характерный вуэльтовский маршрут. Тока бы доехали до Мадрида.



интересно, разрешит ли УСИ заявлять на Вуэльту сошедших с Джиро на ранних стадиях. По идее нельзя, но исключения делали и в обычные годы.



"Лучше не проводить, потому что результат будет случайным" -- странная логика. Возможно, что слишком опасно проводить, но это как раз другая песня. И ТДФ лучше было бы не проводить (запросто могло бы пойти, как на Джиро), да и вообще никакие соревнования. "Не заболеть" -- одна из важнейших сторон ГТ.

Мне кажется, что отказ от гонок может забить гвоздь в спонсорство многих команд и соответственно оставить парней без работы. Поэтому отменять гонки вариант так себе для самих велосипедистов в первую очередь. А вот болельщикам я бы запретила собиратся толпами вдоль обочин - ничего с ними не будет, если посмотрят по телевизору, я так 16 лет смотрю. Билеты они все равно не покупают. У оргов был хрустальный шар, который им сказал, поторопиться с горами :)Мне кажется, что отказ от гонок может забить гвоздь в спонсорство многих команд и соответственно оставить парней без работы. Поэтому отменять гонки вариант так себе для самих велосипедистов в первую очередь. А вот болельщикам я бы запретила собиратся толпами вдоль обочин - ничего с ними не будет, если посмотрят по телевизору, я так 16 лет смотрю. Билеты они все равно не покупают.

Gorn9k

Предварительные составы команд ... (8) Боюсь, шкипер даже не доедет до конца Вуэльты

s75

Предварительные составы команд ... (8)

151 Chris Froome (Великобритания)

152 Richard Carapaz (Эквадор)

153 Christian Knees (Германия)

154 Sebastian Henao (Колумбия)

155 Andrey Amador (Коста Рика)

156 Ivan Sosa (Колумбия)

157

158 Team INEOS Grenadiers151 Chris Froome (Великобритания)152 Richard Carapaz (Эквадор)153 Christian Knees (Германия)154 Sebastian Henao (Колумбия)155 Andrey Amador (Коста Рика)156 Ivan Sosa (Колумбия)157158



Команда в большом долгу перед Карапас ом. Если случилось чудо и Фруми на должном уровне, то будет два капитана. Изначально планировавшиеся на Джиро Соса и Амадор должны стать основными помощниками в горах. Энао и Кнеес под большим вопросом, колумбийца преследуют проблемы со здоровьем, а СК так уверенно ведут по осеннему графику гонок (БинБанк, тоже_Стрела, ГВ, СП), что как-то не верится, что в его почти 40 пихнут сверху еще три недели в Испании. Из последних апдейтов предварительных составов на всем известных сайтах - в списках появились "друг и напарник по тренировкам Берналя" Ривера и Дилан ван Баарле . Переживающие не лучшие времена в спортивномм плане Стеннард и (что наиболее печально) Доул скорее всего уступят свои места ветеранам - если Голашь и Вурф будут в таком же порядке, как сейчас Свифт на Джиро - будет очень здорово. В запасе числится молодой испанец Карлос и очень жаль, что пока не дают шанс Хейтеру и используют его на весенних* классиках. Команда в большом долгу передом. Если случилось чудо ина должном уровне, то будет два капитана. Изначально планировавшиеся на Джиродолжны стать основными помощниками в горах. Энао и Кнеес под большим вопросом, колумбийца преследуют проблемы со здоровьем, а СК так уверенно ведут по осеннему графику гонок (БинБанк, тоже_Стрела, ГВ, СП), что как-то не верится, что в его почти 40 пихнут сверху еще три недели в Испании. Из последних апдейтов предварительных составов на всем известных сайтах - в списках появились "друг и напарник по тренировкам Берналя"и Дилан. Переживающие не лучшие времена в спортивномм плане Стеннард и (что наиболее печально) Доул скорее всего уступят свои места ветеранам - еслибудут в таком же порядке, как сейчас Свифт на Джиро - будет очень здорово. В запасе числится молодой испанец Карлос и очень жаль, что пока не дают шанс Хейтеру и используют его на весенних* классиках.

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17) Цитата: Krakk Да, но маршрут был определен ДО начала всей этой коронавирусной бодяги, и до переноса сроков, так что на оправдание никак не тянет. Отминусите 3 этапа по территории Нидерландов которых сейчас нет + замена португальских этапов. Так что всё бы сдвинулось на три дня и вполне приличная неделя №3 получилась бы. А в целом в связи со сложивейшся ситуацией полностью поддерживаю Ирину (AmLoket) Цитата: explosiveua 1 неделя просто мясо!

Единственная проблема, как мы все это смотреть будем!?

Финалочка у Джиро.. Курдюкова не разделишь)

Будут делить якобы через день то на 1-м канале, то на 2-м. Но хотелось бы главные горыне этапы (а это всё-таки Джиро) лицезреть на Е1, разве что последуют отмены из-за КОВИДа погоды.

Серафим

Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (7) Интересно, что сегодня гонка перейдет Рубикон в буквальном смысле. Жаль, что это не тот самый Рубикон, который переходил Цезарь, так как после наводнений русло несколько менялось.

sixpack

Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17) вполне характерный вуэльтовский маршрут. Тока бы доехали до Мадрида. интересно, разрешит ли УСИ заявлять на Вуэльту сошедших с Джиро на ранних стадиях. По идее нельзя, но исключения делали и в обычные годы. "Лучше не проводить, потому что результат будет случайным" -- странная логика. Возможно, что слишком опасно проводить, но это как раз другая песня. И ТДФ лучше было бы не проводить (запросто могло бы пойти, как на Джиро), да и вообще никакие соревнования. "Не заболеть" -- одна из важнейших сторон ГТ.

Капитан Нэмо

Предварительные составы команд ... (8) А Зейц где? Целый год впустую на лавке в Митчелтоне просидел?

sixpack

Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17) оргам Вуэльты по гроб жизни теперь не оправдаться перед Кракком

BlAr

Вуэльта Испании-2020. Альтимет ... (17) Цитата: Серафим Кстати, да. До начала Вуэльты всего 5 дней, причем с наложением на окончание Джиро, а даже предварительно команды не определились?

Может, сами сомневаются в проведении Вуэльты? Джамбо Висма уже определилась с составом. С Рогличем и Дюмуланом, но без Ван Арта. Джамбо Висма уже определилась с составом. С Рогличем и Дюмуланом, но без Ван Арта.