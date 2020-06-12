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Объявлены маршруты 15 и 16 этапов, заменённых организаторами Вуэльты Испании-2020

Пуэбла де Санабрия и Саламанка заменят португальские этапы Вуэльты Испании-2020

 

 

Пуэбла де Санабрия и Саламанка заменят португальские этапы Вуэльты Испании-2020Пуэбла де Санабрия и Саламанка заменят португальские этапы Вуэльты Испании-2020

 

  Из-за чрезвычайных обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, организаторы Вуэльты Испании-2020 были вынуждены отказаться от проведения двух этапов в Португалии. Маршруты 15-го этапа (5 ноября) и 16-го этапа (6 ноября) изменены. 15-й этап стартует из галисийского города Мос и финиширует в Пуэбла-де-Санабрия (Puebla de Sanabria), муниципалитете провинции Самора.

 

  234,6 км маршрута 15-го этапа делают его самым протяжённым на Вуэльте Испании-2020.

 

16-й этап стартует в Саламанке и финиширует в Сьюдад-Родриго (Ciudad Rodrigo), городе провинции Саламанка, и будет включать прохождение подъёма 1-й категории за 30 км от финиша.

 

  Фернандо Эскартин, технический директор Вуэльты Испании: «Учитывая тип маршрута и протяжённость, 15-й этап благоприятен для отрыва. Там часты ветра, пелотону будет сложно контролировать уехавших в отрыв.

 

  На 16-м этапе за 30 км до финиша подъём 1-й категории естественным образом просеет пелотон. Скорее всего на финиш приедет группа 30 – 40 гонщиков. Тем, кто борется за генеральную классификацию, придётся быть внимательными, так как ошибка настолько близко к финалу может дорого обойтись».

 

Объявлены маршруты 15 и 16 этапов, заменённых организаторами Вуэльты Испании-2020Объявлены маршруты 15 и 16 этапов, заменённых организаторами Вуэльты Испании-2020

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гранд-тур гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Astanaforever
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Щас топовые испанцы ломанутся в эту команду скопом мувикам конкуренцию составлять. Видать большие бабки есть у них раз мичлтон скотов стерли в названии без намеков о них.
  • Astanaforever
    Команда «Астана Про Тим» готов ... (1)
    Astanaforever-Фото
    На Вуэльте кто?
  • ЧОРНЫЙ
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Откуда деньги? — Зина... И куда деваться австралийцам?

  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    Цитата: Shalam s Urala

    после 7-кратного "просветления" на всё это общество и чихается семикратно
    7 туров позволяют быть самодостаточным и иметь своё общество )

    Какое общество?? Он живет в уединении на своем ранчо в Техассе. Его никто никуда не приглашает! Даже его творение по борьбе с раком "The Lance Armstrong Foundation" у него отобрали (его от туда выгнали) и переименовали в "Livestrong Foundation". Поэтому ему только и остается чихать на свои 7 маек
  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    Как бы это печально не звучало, но Фрум - отработанный материал...
  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    >воистину семикратному совершенно плевать на дядек в костюмах,
    >которые думают, что что-то там у него отобрали. лежит он себе
    >на диване на глазах всего мира да посматривает на все СВОИ семь
    >жёлтых маек ))
    Он может думать, что хочет. Но! все призовые деньги у него отобрали. Живет он сейчас за счет того, что в свое время удачно вложил 100 000$ в мало-известную развивающуюся компанию Uber. И ни на какие вело-мероприятия его не приглашают в качестве гостя (как например приглашают Ино, Индурайна, Меркса, Лемонда и т.д.). То есть можно сказать, что авторитетом он не пользуется ;-)
  • svan
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (3)
    svan-Фото

    Некоммерческая организация - спонсор команды, очень интересно! Manuela Fundación - отмывочная контора (прачечная)? интересны подробности.

  • RVL
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    RVL-Фото
    их много. большинство из них даже в профи не попали
  • Earl57
    Роман Барде о целях на Тур де ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: sashaney
    Вилко, да. Но ГТ то 3 в сезоне. Что он их все поедет? Поэтому Барде здесь и сейчас для команды ВТ на ГТ. Стыдно должно быть не спринтерской команде ездить на ГТ "для галки". Что здесь спорить? Австралийское дарование - будущее, кот. может и не быть. Ехать нужно сейчас.

    В Санвебе как раз не переживают по поводу ГК на ГТ. Сказали что у них есть спринтеры и классики, им на ближайшие пару-тройку лет этого достаточно. Вопрос с генеральщиком постепенно решат - либо своего вырастят, либо купят. А пока вернутся к истокам. Джайнт то изначально спринтерской командой был и жили-не тужили.

  • Shalam s Urala
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Адриен
    Интересно было бы знать ПОИМЁННО этих "чистых ребят" и были ли они вообще...

    обязательно были, наивные и светлые. как минимум - в пределах математической погрешности. но не среди фаворитов точно. никто из реально способных взять ГТ не мог проскользнуть мимо внимательных людей, которые предлагали вполне определённые перспективы и давали полный расклад по "инструментам" достижения оных. разумеется - аккуратно и только после того, как человек созреет. долго зреть, шарашась по отвалам после молодецких успехов, получалось не у всех. да просто мало у кого

    да - ещё есть клоуны (типа МакГи), которые с помощью 7-кратного придумали как объяснить свой невыигрыш Тура. - ок, пусть таким образом, но ЛА и им послужил )

    Цитата: RVL
    они оценены общесвом

    после 7-кратного "просветления" на всё это общество и чихается семикратно

    7 туров позволяют быть самодостаточным и иметь своё общество )

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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