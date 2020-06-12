Пуэбла де Санабрия и Саламанка заменят португальские этапы Вуэльты Испании-2020

Пуэбла де Санабрия и Саламанка заменят португальские этапы Вуэльты Испании-2020

Из-за чрезвычайных обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, организаторы Вуэльты Испании-2020 были вынуждены отказаться от проведения двух этапов в Португалии. Маршруты 15-го этапа (5 ноября) и 16-го этапа (6 ноября) изменены. 15-й этап стартует из галисийского города Мос и финиширует в Пуэбла-де-Санабрия (Puebla de Sanabria), муниципалитете провинции Самора.

234,6 км маршрута 15-го этапа делают его самым протяжённым на Вуэльте Испании-2020.

16-й этап стартует в Саламанке и финиширует в Сьюдад-Родриго (Ciudad Rodrigo), городе провинции Саламанка, и будет включать прохождение подъёма 1-й категории за 30 км от финиша.

Фернандо Эскартин, технический директор Вуэльты Испании: «Учитывая тип маршрута и протяжённость, 15-й этап благоприятен для отрыва. Там часты ветра, пелотону будет сложно контролировать уехавших в отрыв.

На 16-м этапе за 30 км до финиша подъём 1-й категории естественным образом просеет пелотон. Скорее всего на финиш приедет группа 30 – 40 гонщиков. Тем, кто борется за генеральную классификацию, придётся быть внимательными, так как ошибка настолько близко к финалу может дорого обойтись».

Объявлены маршруты 15 и 16 этапов, заменённых организаторами Вуэльты Испании-2020