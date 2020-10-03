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Примож Роглич - победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич, Сепп Кусс, Крис Фрум, Энрик Мас, Дэн Мартин о 1-м этапе Вуэльты Испании-2020

 

 

  Победитель Вуэльты Испании-2019, 30-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич начал 75-й выпуск испанского Гранд-тура 2020 года с победы на 1-м этапе и красной майки лидера.

 

Примож Роглич - победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич - победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич - победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Примож Роглич - победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2020

 

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez

 

 

  Этап с финишем на Аррате начался с атак и отъезда в отрыв дня пяти гонщиков, которых пелотон не отпускал дальше чем на четыре минуты. Команда защищающего титул словенского гонщика контролировала ситуацию в голове пелотона наряду с гонщиками команды Movistar. За 25 км до финиша последний из гонщиков отрыва был пойман пелотоном. Команда Ineos Grenadiers вышла в голову пелотона на предпоследнем подъёме этапа. В это время двукратный победитель Вуэльты Испании Крис Фрум выпал из пелотона.  

 

  Андрей Амадор задавал скорость на пути к подножию финального подъёма 1 категории Альто де Аррате (Alto de Arrate, отм. 570 м, перепад высот 410 м, протяженность 5,3 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 13%).

 

  Когда вперёд вышел работать Иван Соса, в первой группе осталось всего 16 гонщиков. Сепп Кусс (Jumbo-Visma) атаковал за 4,5 км до финиша, но Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) ответил на его ускорение. А атака Приможа Роглича на финальном километре оказалась успешной. Он сразу создал просвет и опередил своих соперников Ричарда Карапаса и Дэна Мартина (Israel Start-Up Nation) на 1 секунду, взяв победу на этапе. Это восьмая победа Приможа Роглича в этом сезоне и второй в карьере выигранный этап Вуэльты Испании.

 

  Сепп Кусс стал обладателем гороховой майки лучшего горного гонщика, взяв 10 очков на вершине 1-й категории Альто де Аррате. Энрик Мас (Movistar) по итогам 1-го этапа стал лучшим молодым гонщиком Вуэльты Испании-2020 и стартует на 2-м этапе в белой майке.

 

  Примож Роглич помимо красной майки лидера общего зачёта стал лидером в классификации по очкам, но в зелёной майке стартует занявший 2-е место на этапе Ричард Карапас (Ineos Grenadiers).

 

  Примож Роглич: «Старт фантастический. Я очень рад этой победе. Команда показала, насколько сильна. Ребята идеально работали всю гонку. Великолепно, что мне удалось вознаградить их усилия победой на этапе. Мы на полной скорости шли финальный подъём. Сепп ехал очень быстро.

 

  Я с большой гордостью снова надену майку лидера. Надеюсь, мы сможем показать людям, которые смотрят нас дома,  интересную гонку. В любом случае собираюсь с удовольствием ехать эту Вуэльту. День за днём, как мы проходили весь этот сезон».

 

  Сепп Кусс: «Мы знали, что подъём будет очень тяжёлым. Вуэльта из тех гонок, где можешь много атаковать. Гонка очень взрывная, поэтому в финале мы пробовали вместе. Я знал, что у Приможа будет хороший шанс, если он атакует на вершине.

 

  Мы постарались осложнить гонку группе, а потом просто удерживали ровную скорость, проходя вершину. Он смог создать значительный просвет и удержать его до финиша. Это было потрясающе. В прошлом году Вуэльта Испании стала для меня большим прорывом, придала мне огромную уверенность.  

 

  Думаю, это моя любимая гонка года. Я мотивирован выступить здесь хорошо. Мне нравится выступать с Приможем. Защита красной майки – приоритет, а в отношении гороховой будет видно».

 

  Энрик Мас: «Целью была борьба за победу на этапе, но я не смог. Я сказал команде, как мне жаль, что не получилось. Но я финишировал с сильнейшими, чему рад. Думаю, все, кто финишировал в первой группе, будут соперниками в остальной части Вуэльты, а также те, кто потерял не так много времени. Порывы ветра были очень опасны, но мы знали прогноз погоды. Будут холодные дни, будут и тёплые. Но, думаю, большая часть этапов пройдёт в холод и дождь».

 

  Крис Фрум: «Сегодня отличный для нас этап. Ричард финишировал вторым, в общем зачёте он там, где планировали. Он – лидер нашей команды, будем помогать ему в борьбе за победу.

 

  Лично я немного застрял на подходе к предпоследнему подъёму. Я начал возвращаться в пелотон, но оказался заперт за завалом у подножия. Я доволен, что еду гонку, доволен, что после двух лет снова участвую в Гранд-туре. Буду стараться сделать в гонке максимум возможного. Ощущения хорошие. Мне всё ещё не хватает немного, чтобы выйти на пик формы, потому что мало выступал».

 

  Дэн Мартин: «Очень трудный для старта Гранд-тура этап. Это видно по разрывам на финише. На последнем подъёме был сильный ветер, шла игра в кошки-мышки. Примож просто в конце был слишком силён, когда атаковал. Но я доволен, что смог включиться в борьбу. Надеюсь, нога будет идти так же хорошо, чтобы побороться за этап в следующие несколько дней».

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот и настоящие высокие горы, а завтра ещё выше, а снег то уже был и на высотах Пьянкавалло. Так что всем спортсменам завтра придётся утепляться и держать(ся).

    Первые 2 горы очень добротные, отсеят думаю больше половины пелотона. Может кто то из капитанов (с помощью команды, конечно) рискнёт уже на Пасо Дуроне дабы проверить остальных. В отрыв не верю, хотя очень солидные очки в горный зачёт можно заработать на таком урожайном этапе.

    Цитата: garmincervelo
    Что вы несёте? Алмейде больше не будет тяжело, он таким жестом попрощался со зрителями. И ладно бы это писали те, кто на ресурсе 1 день.

    Просто ради интереса: это типа шутка? эм..не понял прикола насчёт Алмейды.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (32)
    RVL-Фото

    Пино на туре , ещё как-то ...
    Травма скосила.. бывает
    Сюда приехал уже в позиции больного с тура...
    И щеки дует..пфф..не мое...))

  • Rasmussen
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (16)
    Rasmussen-Фото
    Очевидно, что все претенденты на генерал до этого ехали затратно, по ключевым этапам - на полную мощность, также по длинным этапам, под дождем и в холодную погоду, однако "езда на пределе" означает одно для гонщиков калибра Алмейды, Хиндлей, ГеганХат по сравнению с кем-то вроде Нибали, Майки или Фульсанга. Эти старые волки может быть уже и не те, но они умеют ехать своим темпом и распределять усилия. К тому же, коуч Нибали - Слонго завляет в стиле Конты, что Винченцо не будет бороться за подуим или этап, а только за розовую майку. И другие генеральщики полны надежд на изменение сценария гонки на 180 градусов в свою пользу :) И хорошая новость для них - до пятницы на Стельвио, по прогнозам, без осадков и температура выше нуля.
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (32)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Хз, тяжеловато Роглич смотрелся в горе. На Туре он был близко к пику, а Карапас - как с пляжа. Сейчас уже эквадорец более свеж, но базовые кондиции словенца выше. Будем посмотреть.
    Печально смотреть на Годю и Сосу. А ведь года 2-3 назад их сравнивали с Берналем..
    Тур как раз и показал , что горы ничего не решают в современной действительности , опять всё решит удача и разделка , надеюсь Карапас не перевоплатиться в супер раздельщика , как Погочар .

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (32)
    Sezar-Фото

    Хз, тяжеловато Роглич смотрелся в горе. На Туре он был близко к пику, а Карапас - как с пляжа. Сейчас уже эквадорец более свеж, но базовые кондиции словенца выше. Будем посмотреть.

    Печально смотреть на Годю и Сосу. А ведь года 2-3 назад их сравнивали с Берналем..

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (6)
    Sezar-Фото

    Отличный предфинишный подъем. Оч. Интересно что придумает хитроумный Карапас, чтобы навезти Рогличу.

  • ЧОРНЫЙ
    Фотогалерея 16-го этапа Джиро ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Фигасе! Словенцы "дубасят"! Чем Их там кормят?

  • Zhanzhak
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (26)
    Zhanzhak-Фото

    Ваш оппонент не раз писал что он не из Казахстана, а из России. Не надо нас ,казахстанцев унижать подобными комментариями. Мнение одного человека, это всего лишь мнение одного Конкретно взятого человека, не надо обобщать.
    Вы можете с ним не согласиться, но имейте уважение к другим участникам этого форума. К Казахстанцам в том числе.

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (16)
    velodoctor-Фото

    Кстати за горную майку борьба будет интересной, Висконти пока достаточно просто вторым заезжать на вершины. Но там такие вершины,  что хз.

  • zhekinson
    Составы команд на Вуэльту Испа ... (33)
    zhekinson-Фото

    Уильямс едет за Бахрейн-Макларен - весьма символично(болельщики Формулы-1 поймут) biggrin

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Aksel Nommela (Wallonie Bruxelles)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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