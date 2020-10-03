Примож Роглич - победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2020

Примож Роглич, Сепп Кусс, Крис Фрум, Энрик Мас, Дэн Мартин о 1-м этапе Вуэльты Испании-2020

Победитель Вуэльты Испании-2019, 30-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич начал 75-й выпуск испанского Гранд-тура 2020 года с победы на 1-м этапе и красной майки лидера.

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez

Этап с финишем на Аррате начался с атак и отъезда в отрыв дня пяти гонщиков, которых пелотон не отпускал дальше чем на четыре минуты. Команда защищающего титул словенского гонщика контролировала ситуацию в голове пелотона наряду с гонщиками команды Movistar. За 25 км до финиша последний из гонщиков отрыва был пойман пелотоном. Команда Ineos Grenadiers вышла в голову пелотона на предпоследнем подъёме этапа. В это время двукратный победитель Вуэльты Испании Крис Фрум выпал из пелотона.

Андрей Амадор задавал скорость на пути к подножию финального подъёма 1 категории Альто де Аррате (Alto de Arrate, отм. 570 м, перепад высот 410 м, протяженность 5,3 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 13%).

Когда вперёд вышел работать Иван Соса, в первой группе осталось всего 16 гонщиков. Сепп Кусс (Jumbo-Visma) атаковал за 4,5 км до финиша, но Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) ответил на его ускорение. А атака Приможа Роглича на финальном километре оказалась успешной. Он сразу создал просвет и опередил своих соперников Ричарда Карапаса и Дэна Мартина (Israel Start-Up Nation) на 1 секунду, взяв победу на этапе. Это восьмая победа Приможа Роглича в этом сезоне и второй в карьере выигранный этап Вуэльты Испании.

Сепп Кусс стал обладателем гороховой майки лучшего горного гонщика, взяв 10 очков на вершине 1-й категории Альто де Аррате. Энрик Мас (Movistar) по итогам 1-го этапа стал лучшим молодым гонщиком Вуэльты Испании-2020 и стартует на 2-м этапе в белой майке.

Примож Роглич помимо красной майки лидера общего зачёта стал лидером в классификации по очкам, но в зелёной майке стартует занявший 2-е место на этапе Ричард Карапас (Ineos Grenadiers).

Примож Роглич: «Старт фантастический. Я очень рад этой победе. Команда показала, насколько сильна. Ребята идеально работали всю гонку. Великолепно, что мне удалось вознаградить их усилия победой на этапе. Мы на полной скорости шли финальный подъём. Сепп ехал очень быстро.

Я с большой гордостью снова надену майку лидера. Надеюсь, мы сможем показать людям, которые смотрят нас дома, интересную гонку. В любом случае собираюсь с удовольствием ехать эту Вуэльту. День за днём, как мы проходили весь этот сезон».

Сепп Кусс: «Мы знали, что подъём будет очень тяжёлым. Вуэльта из тех гонок, где можешь много атаковать. Гонка очень взрывная, поэтому в финале мы пробовали вместе. Я знал, что у Приможа будет хороший шанс, если он атакует на вершине.

Мы постарались осложнить гонку группе, а потом просто удерживали ровную скорость, проходя вершину. Он смог создать значительный просвет и удержать его до финиша. Это было потрясающе. В прошлом году Вуэльта Испании стала для меня большим прорывом, придала мне огромную уверенность.

Думаю, это моя любимая гонка года. Я мотивирован выступить здесь хорошо. Мне нравится выступать с Приможем. Защита красной майки – приоритет, а в отношении гороховой будет видно».

Энрик Мас: «Целью была борьба за победу на этапе, но я не смог. Я сказал команде, как мне жаль, что не получилось. Но я финишировал с сильнейшими, чему рад. Думаю, все, кто финишировал в первой группе, будут соперниками в остальной части Вуэльты, а также те, кто потерял не так много времени. Порывы ветра были очень опасны, но мы знали прогноз погоды. Будут холодные дни, будут и тёплые. Но, думаю, большая часть этапов пройдёт в холод и дождь».

Крис Фрум: «Сегодня отличный для нас этап. Ричард финишировал вторым, в общем зачёте он там, где планировали. Он – лидер нашей команды, будем помогать ему в борьбе за победу.

Лично я немного застрял на подходе к предпоследнему подъёму. Я начал возвращаться в пелотон, но оказался заперт за завалом у подножия. Я доволен, что еду гонку, доволен, что после двух лет снова участвую в Гранд-туре. Буду стараться сделать в гонке максимум возможного. Ощущения хорошие. Мне всё ещё не хватает немного, чтобы выйти на пик формы, потому что мало выступал».

Дэн Мартин: «Очень трудный для старта Гранд-тура этап. Это видно по разрывам на финише. На последнем подъёме был сильный ветер, шла игра в кошки-мышки. Примож просто в конце был слишком силён, когда атаковал. Но я доволен, что смог включиться в борьбу. Надеюсь, нога будет идти так же хорошо, чтобы побороться за этап в следующие несколько дней».