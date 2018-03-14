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Реми Каванья – самый атакующий велогонщик по итогам Вуэльты Испании-2020

Велокоманда Deceuninck-Quick Step завершила сезон с 39 победами

 

 

  8 ноября в Мадриде финальным этапом Вуэльты Испании  завершился велосезон 2020 года, по итогам которого бельгийская команда Deceuninck-Quick Step заняла первое место в командном рейтинге Мирового тура UCI с 39 победами.

 

  С испанского Гранд-тура велогонщики команды Патрика Лефевра уехали с одной победой на этапе, которую одержал Сэм Беннетт и трофеем самого атакующего гонщика, которым стал 25-летний француз Реми Каванья (Rémi Cavagna).

 

  Каванья, которого называют «TGV из Клермон-Феррана», стал первым французским гонщиком в истории испанского Гранд-тура, получившим титул самого атакующего.

Реми Каванья – самый атакующий велогонщик по итогам Вуэльты Испании-2020

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды, подвёл итоги сезона, в котором «вишенкой на торте» стала победа Жулиана Алафилиппа в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту: «Мы повторяем, что Стая волков никогда не сдаётся! В этом году мы снова это показали.

 

Возможно, это был самый тяжёлый для нас сезон с момента основания команды.

 

  Мы столкнулись со множеством препятствий от пандемии, всё перевернувшей с ног на голову, до многочисленных травм  гонщиков нашей команды. Но мы не сдавались, боролись и верили, что сможем взять лучшее из каждой ситуации. Поэтому хочу поздравить всех – гонщиков, персонал, спонсоров, кто много трудился, чтобы мы смогли остаться на вершине. Это превосходное достижение – свидетельство уникального менталитета и ДНК команды».

 

  Реми Каванья: « Это особенная награда, которой невероятно горжусь. Я не выиграл этап, но шесть раз уезжал в отрыв, каждый раз стараясь сделать гонку более зрелищной. Мне нравится работать в отрыве. Был счастлив каждый раз, когда за последние недели я оказывался впереди. Дело не в планировании, а в ощущениях. Мне просто нравится атаковать, импровизировать, когда я в отрыве.

 

  Я знаю, что не могу побеждать в спринтах, поэтому всегда стараюсь совершить что-то из ряда вон выходящее, что-то, что люди запомнят, как было на классике Ардеш (Faun-Ardèche Classic)  в начале этого года. Поэтому я здесь, на подиуме, получаю этот особенный трофей»

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Теги к статье: Реми Каванья Remi Cavagna Deceuninck - Quick Step Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 14.03.2018

    В этом году Квики отметились на всех трех GT. Браво, Лефевр!!

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Победа Паскаля Акермана на 18- ... (2)
    VeloVelo-Фото
    Денис, хорошо вы заметили!

    Хотя, я бы еще отметил, что то, что Гросс проехал гонку незаметно — на совести оргов Вуэльты. Вальверде тоже проехал незаметно, но, его показывали гораздо больше.
  • VeloVelo
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Присоединяюсь по поводу тандема комментаторов,
    в котором тоже вижу, как и вы, бывшего классного велогонца.

    Но, где вот бы еще найти такого, кто согласился бы, смог и подошел в пару к СК?

  • VeloVelo
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Конечно, СК не идеален. Но, он пока что лучший.
    Конкурентов на данный момент нет.
  • opaque
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (9)
    opaque-Фото
    Прекрасный спортсмен. Глыба! Человечище!
  • Ипполит Окутюрье
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (20)
    Ипполит Окутюрье-Фото

    СК крайне трудно находить что то новое с учетом большого времени в эфире.Избитые фразы,конечно надоедают.В своё время ,когда я только начинал смотреть гонки на шоссе,Сергей для меня был суперэкспертом и профи.Сейчас, я понимаю,что это не совсем то.Действительно,тандем комментаторов будет в разы интересней и содержательней.Только нужен не Отар Мамучашвили,а более интересный персонаж.Возможно,бышний или настоящий велогонщик,либо увлеченный любитель,который сможет говорить и брать инициативу в свои руки.

  • DenisRodikov
    Реми Каванья – победитель Arde ... (10)
    DenisRodikov-Фото
    А Погачар-то взял Тур =)
  • M-07
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (9)
    M-07-Фото

    А Фрум мог бы нейтрально об этой кабинетной победе говорить, тем более у него есть чистые (не кабинетные, то есть) победы на всех ГТ. В этом мне понравилось, как отреагировал на свою "победу" на Туре-2010 Энди Шеек, что он на трассе проиграл, поэтому для него победитель Контадор, хотя у Энди побед на ГТ не было вообще, и на Туре он был трижды второй.

    А уж если вспомнить, какой странный скачок у Фрума на той Вуэльте вдруг произошёл, какие у него донные результаты были всю карьеру до этого.

    Для меня победы в кабинетах не имеют значения, победители только по факту на финише (если эта победа без грязи во время самих соревнований), эти пересмотры результатов - такой бред, вообще я против борьбы с допингом, ибо это хороший инструмент для манипуляции результатами соревнований, а не борьба за чистоту спорта. Для меня победитель той Вуэльты Кобо (как победитель Вуэльты-2005 Эрас, а не Меньшов, к примеру).

  • старт-шоссе 82
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Почему не верю? Мало было гонщиков кто поднимался с колен? Или мало было сорокалетних героев?
    Если болеете - надо верить, иначе никак нельзя.
  • flugegeheimen
    Реми Каванья – самый атакующий ... (1)
    flugegeheimen-Фото

    В этом году Квики отметились на всех трех GT. Браво, Лефевр!!

  • flugegeheimen
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (9)
    flugegeheimen-Фото

    В еще одну победу на Гранд туре не верю, но будет приятно ошибиться. Этап, неделька - да, вполне. Раз продолжает, значит, верит в себя, и это хорошо

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Oscar Cabedo (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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