Реми Каванья – самый атакующий велогонщик по итогам Вуэльты Испании-2020

Велокоманда Deceuninck-Quick Step завершила сезон с 39 победами

8 ноября в Мадриде финальным этапом Вуэльты Испании завершился велосезон 2020 года, по итогам которого бельгийская команда Deceuninck-Quick Step заняла первое место в командном рейтинге Мирового тура UCI с 39 победами.

С испанского Гранд-тура велогонщики команды Патрика Лефевра уехали с одной победой на этапе, которую одержал Сэм Беннетт и трофеем самого атакующего гонщика, которым стал 25-летний француз Реми Каванья (Rémi Cavagna).

Каванья, которого называют «TGV из Клермон-Феррана», стал первым французским гонщиком в истории испанского Гранд-тура, получившим титул самого атакующего.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды, подвёл итоги сезона, в котором «вишенкой на торте» стала победа Жулиана Алафилиппа в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту: «Мы повторяем, что Стая волков никогда не сдаётся! В этом году мы снова это показали.

Возможно, это был самый тяжёлый для нас сезон с момента основания команды.

Мы столкнулись со множеством препятствий от пандемии, всё перевернувшей с ног на голову, до многочисленных травм гонщиков нашей команды. Но мы не сдавались, боролись и верили, что сможем взять лучшее из каждой ситуации. Поэтому хочу поздравить всех – гонщиков, персонал, спонсоров, кто много трудился, чтобы мы смогли остаться на вершине. Это превосходное достижение – свидетельство уникального менталитета и ДНК команды».

Реми Каванья: « Это особенная награда, которой невероятно горжусь. Я не выиграл этап, но шесть раз уезжал в отрыв, каждый раз стараясь сделать гонку более зрелищной. Мне нравится работать в отрыве. Был счастлив каждый раз, когда за последние недели я оказывался впереди. Дело не в планировании, а в ощущениях. Мне просто нравится атаковать, импровизировать, когда я в отрыве.

Я знаю, что не могу побеждать в спринтах, поэтому всегда стараюсь совершить что-то из ряда вон выходящее, что-то, что люди запомнят, как было на классике Ардеш (Faun-Ardèche Classic) в начале этого года. Поэтому я здесь, на подиуме, получаю этот особенный трофей»