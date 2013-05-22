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Вуэльта Испании-2020. Горная классификация
На Вуэльте Испании (Vuelta a Espana)-2020 будет 7 категорийных горных финишей этапов. Интрига в борьбе за горную майку будет держаться до финиша предпоследнего этапа Вуэльты Испании-2020.
На старт 75-го выпуска испанского Гран-тура не выйдет прошлогодний победитель горной классификации француз Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard).
Маршрут Вуэльты Испании-2020 будет включать 1 подъем специальной категории, 3 подъема высшей категории, 15 подъемов 1-й категории, а также 5 горных премий 2-й категории и 23 горные премии 3-й категории. Организаторы распределили горные вершины равномерно по всем этапам, начиная с 1-го и до финиша 17-го этапа.
Так как наиболее дорогие вершины расположены ближе к финишам этапов или сами являются финишными, то очень высоки шансы, что горную майку возьмёт кто-то из генеральщиков, о которых можно прочитать в соответствующем превью.
Самый урожайный на очки максимум 45 очков - этап под номером 6, королевский горный этап в Пиренеях, но возможны изменения из-за погодных условий..
Система начисления горных очков:
специальная категория Cima Alberto Fernández: 20 - 15 - 10 - 6 - 4 - 2;
высшая категория: 15 - 10 - 6 - 4 - 2;
1 категория: 10 - 6 - 4 - 2 - 1;
2 категория: 5 - 3 - 1;
3 категория: 3 - 2 - 1
Гонщики из проконтинентальных команд, получивших приглашения, будут активно ездить по отрывам и собирать очки. Возможно, кто-то из генеральщиков, если гонка пойдёт не по плану, переключит внимание на отъезд в отрывы и борьбу за горную майку.
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M-07
Тур Фландрии-2020. Результаты (35)
Поздравляю Матьё с заслуженной победой, рад за него. С ван Артом они очень хороши были, оба работали в отрыве, и разборок между собой не устраивали, оставили на финишный спринт, что скорее было грамотным решением для обоих.
Кристоф, как обычно, лучший в спринте не за победу.
Жаль, что Алафилипп столкнулся с мотоциклом, здоровья ему.
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Student
Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
Цитата: s75
За всю свою историю, потеряв лидера GC команда никогда не выступала так ярко, как это делает сейчас. И очень контрастно на фоне Туровской безнадёги.
Ну не так то часто они своих лидеров теряют. В 2011 после схода Вигго Босс два этапа взял. На Джиро после схода Порта было туго...
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Joe
Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
С Тео в своё время отлично справлялся Сиваков, а Вилку переиграл Ильнур на Вуэльте в борьбе за бронзу 3 года назад. Паша своё слово ещё скажет, уверен, а за Ильнура обидно. Пусть им всем повезёт на их пути.
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patar
Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
Цитата: nibali
с комфортом в купе своего поезда(как было в Астане в своё время)
Да, наверное, у Фулсанга поезд сегодня лучше был...
Написано же, что три горных лейтенанта вылетело. Состав-то на Вуэльту глянь, кого ещё сюда засунуть?
Цитата: nibali
либо же прыгать как зайцу безбилетному по чужим колёсам, в надежде найти себе нужный ритм
Вроде Погачар так и желтую майку увез - главное форма чтобы была. Если есть то и попрыгать можно. Вон хороший пример сегодня - Геоген Харт. У него вроде тоже команды не было.
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velodoctor
Вуэльта Испании-2020. Горная к ... (1)
В отличие от тура, на Вуэльте уже много лет в этой номинации побеждает не генеральщик, а тот, кто охотится за вершинами в отрывах. Последним, кто выигрывал гонку и забирал майку гоного короля, был Денис Меньшов в 2007 году.
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Николай Степаныч
Тур Фландрии-2020. Результаты (35)
Был бы на рубеже 2000-2010-х маршрут, который сейчас, Фабиан и Том взяли бы ещё больше Фландрий. Прошлый маршрут был более тактический, современный с трёхкратным прохождением Кваремонта и Патеберга – на выживание, на нём почти невозможно выиграть за счёт стечения обстоятельств. Почти всегда побеждает один из тех, кто лучше готов.
Так что битву этой парочки нам ещё, думаю, много раз доведётся наблюдать.
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nibali
Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
Цитата: Student
Цитата: nibali
Я как болельщик в первую очередь Нибса скажу одно, на куя переходить в команду, которая тебе никакой поддержки не окажет в твоих планах! Ну что за состав??? Последний кто с ним сидел это брат???? который был всегда просто братом, но никак не гонцом! Ситуация чём-то напоминает Кадела Эванса времён БМС
.....понимая конечно что Нибс уже не тот. Но все же!!
Как раз в его ситуации и нужно ОЧЕНЬ грамотно выбирать команду. Именно под него, где ему будет уделено 150% состава! Быть может эта возможность будет последняя!!!
А так, квики раскатывают в горах!!! Дичь конечно.....
Не ну серьёзно? очевидно, же что он сам не готов. В горе команда тебе не поможет, если он вылетел он натяга, то чем тебе поможет команда? Его время уже ушло, надо с этим смирится и не воспринимать так вполне очевидные вещи, а уж тем более винить в них кого-то.
То, что он сам не тянет это видно. Я не отрицаю. Но и то, что нет команды-это тоже факт! А то, что как поможет команда? Да очень просто! До решающей горы есть большая разница как доехать:
- с комфортом в купе своего поезда(как было в Астане в своё время)
- либо же прыгать как зайцу безбилетному по чужим колёсам, в надежде найти себе нужный ритм!
Я думаю разница очевидна! Да и когда выпал от натяга в горе, будь рядом нормальный грегари-столько не проиграл бы!
А про возраст-это ещё не приговор! Опыта с лихвой! И умение распределить его и главное применить в нужный момент-это у Нибали в крови!) Крошвайк не даст соврать!) Гонка только начинается!)
Forza Nibali!!!!
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RVL
Падение и травма Жулиана Алафи ... (7)
Есть нюанс, конечно...
Упереться в мото и резко увильнуть...первый ушел, второй кое как...третий впечатался зазевавшись.
Ну борьба типа и все такое...
Но обычно препятствия показываются жестами...
Вопрос риторический
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EL-Fenomeno
Тур Фландрии-2020. Результаты (35)
Посмотрели батл будущих титанов шоссейного велоспорта? Первая НАСТОЯЩАЯ очная ставка состоялась - "только ты и я"!! Признаюсь честно, был каг бэ за ВВА, но в душе хотел победы МВДП.
Насчёт Алафилиппа...ну он в последнее время (после своего качественного и успешного выступления на ТдФ-2019) стал таким нервным, а порой даже слишком обезбашенным. То рванёт в атаку, а потом в итоге отстанет "навсегда", то на финише отпразднует победу раньше времени, тут вообще даже не знаю как толком и правильно назвать неприятный (очень) инцидент, случившимся с ним. С другой стороны как бы это не звучало кощунственно, может и хорошо, что Жулиан отпал (уж простите меня, желаю ЖуЖу здоровья и полнейшего восстановления), зато мы все увидели тру-финишную разборку молодых. А так действительно устроили бі финиш на троих и не факт что было бы так интересно. Да может даже их всех догнала група Кристоффа и компании.
Цитата: APXEOLOG
Офигенная гонка и потрясающая развязка!!!
С учётом отмены Рубэ Фландрия стал настоящим гвоздём программы и завершением классических весенних однодневок. Теперь я даже рад, что гонку транслировали не на Е2, а хоть и параллельно с Джиро, но на Е1.
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