Вуэльта Испании-2020. Горная классификация

M-07

Тур Фландрии-2020. Результаты (35) Поздравляю Матьё с заслуженной победой, рад за него. С ван Артом они очень хороши были, оба работали в отрыве, и разборок между собой не устраивали, оставили на финишный спринт, что скорее было грамотным решением для обоих. Кристоф, как обычно, лучший в спринте не за победу. Жаль, что Алафилипп столкнулся с мотоциклом, здоровья ему.

Student

Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40) Цитата: s75 За всю свою историю, потеряв лидера GC команда никогда не выступала так ярко, как это делает сейчас. И очень контрастно на фоне Туровской безнадёги. Ну не так то часто они своих лидеров теряют. В 2011 после схода Вигго Босс два этапа взял. На Джиро после схода Порта было туго... Ну не так то часто они своих лидеров теряют. В 2011 после схода Вигго Босс два этапа взял. На Джиро после схода Порта было туго...

Joe

Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40) С Тео в своё время отлично справлялся Сиваков, а Вилку переиграл Ильнур на Вуэльте в борьбе за бронзу 3 года назад. Паша своё слово ещё скажет, уверен, а за Ильнура обидно. Пусть им всем повезёт на их пути.

patar

Спортивный директор команды De ... (1) Якобсен, Эвенпул, Алафилип...

patar

Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40) Цитата: nibali с комфортом в купе своего поезда(как было в Астане в своё время) Да, наверное, у Фулсанга поезд сегодня лучше был... Написано же, что три горных лейтенанта вылетело. Состав-то на Вуэльту глянь, кого ещё сюда засунуть? Цитата: nibali либо же прыгать как зайцу безбилетному по чужим колёсам, в надежде найти себе нужный ритм Вроде Погачар так и желтую майку увез - главное форма чтобы была. Если есть то и попрыгать можно. Вон хороший пример сегодня - Геоген Харт. У него вроде тоже команды не было.

velodoctor

Вуэльта Испании-2020. Горная к ... (1) В отличие от тура, на Вуэльте уже много лет в этой номинации побеждает не генеральщик, а тот, кто охотится за вершинами в отрывах. Последним, кто выигрывал гонку и забирал майку гоного короля, был Денис Меньшов в 2007 году.

Николай Степаныч

Тур Фландрии-2020. Результаты (35) Был бы на рубеже 2000-2010-х маршрут, который сейчас, Фабиан и Том взяли бы ещё больше Фландрий. Прошлый маршрут был более тактический, современный с трёхкратным прохождением Кваремонта и Патеберга – на выживание, на нём почти невозможно выиграть за счёт стечения обстоятельств. Почти всегда побеждает один из тех, кто лучше готов.



Так что битву этой парочки нам ещё, думаю, много раз доведётся наблюдать.

nibali

Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40) Цитата: Student Цитата: nibali Я как болельщик в первую очередь Нибса скажу одно, на куя переходить в команду, которая тебе никакой поддержки не окажет в твоих планах! Ну что за состав??? Последний кто с ним сидел это брат???? который был всегда просто братом, но никак не гонцом! Ситуация чём-то напоминает Кадела Эванса времён БМС



.....понимая конечно что Нибс уже не тот. Но все же!!



Как раз в его ситуации и нужно ОЧЕНЬ грамотно выбирать команду. Именно под него, где ему будет уделено 150% состава! Быть может эта возможность будет последняя!!!



А так, квики раскатывают в горах!!! Дичь конечно.....

Не ну серьёзно? очевидно, же что он сам не готов. В горе команда тебе не поможет, если он вылетел он натяга, то чем тебе поможет команда? Его время уже ушло, надо с этим смирится и не воспринимать так вполне очевидные вещи, а уж тем более винить в них кого-то.

Не ну серьёзно? очевидно, же что он сам не готов. В горе команда тебе не поможет, если он вылетел он натяга, то чем тебе поможет команда? Его время уже ушло, надо с этим смирится и не воспринимать так вполне очевидные вещи, а уж тем более винить в них кого-то.



А про возраст-это ещё не приговор! Опыта с лихвой! И умение распределить его и главное применить в нужный момент-это у Нибали в крови!) Крошвайк не даст соврать!) Гонка только начинается!) Forza Nibali!!!! То, что он сам не тянет это видно. Я не отрицаю. Но и то, что нет команды-это тоже факт! А то, что как поможет команда? Да очень просто! До решающей горы есть большая разница как доехать: - с комфортом в купе своего поезда(как было в Астане в своё время) - либо же прыгать как зайцу безбилетному по чужим колёсам, в надежде найти себе нужный ритм! Я думаю разница очевидна! Да и когда выпал от натяга в горе, будь рядом нормальный грегари-столько не проиграл бы!А про возраст-это ещё не приговор! Опыта с лихвой! И умение распределить его и главное применить в нужный момент-это у Нибали в крови!) Крошвайк не даст соврать!) Гонка только начинается!) Forza Nibali!!!!

RVL

Падение и травма Жулиана Алафи ... (7) Есть нюанс, конечно...

Упереться в мото и резко увильнуть...первый ушел, второй кое как...третий впечатался зазевавшись.

Ну борьба типа и все такое...

Но обычно препятствия показываются жестами...

Вопрос риторический

EL-Fenomeno

Тур Фландрии-2020. Результаты (35) Посмотрели батл будущих титанов шоссейного велоспорта? Первая НАСТОЯЩАЯ очная ставка состоялась - "только ты и я"!! Признаюсь честно, был каг бэ за ВВА, но в душе хотел победы МВДП. Насчёт Алафилиппа...ну он в последнее время (после своего качественного и успешного выступления на ТдФ-2019) стал таким нервным, а порой даже слишком обезбашенным. То рванёт в атаку, а потом в итоге отстанет "навсегда", то на финише отпразднует победу раньше времени, тут вообще даже не знаю как толком и правильно назвать неприятный (очень) инцидент, случившимся с ним. С другой стороны как бы это не звучало кощунственно, может и хорошо, что Жулиан отпал (уж простите меня, желаю ЖуЖу здоровья и полнейшего восстановления), зато мы все увидели тру-финишную разборку молодых. А так действительно устроили бі финиш на троих и не факт что было бы так интересно. Да может даже их всех догнала група Кристоффа и компании. Цитата: APXEOLOG Офигенная гонка и потрясающая развязка!!! С учётом отмены Рубэ Фландрия стал настоящим гвоздём программы и завершением классических весенних однодневок. Теперь я даже рад, что гонку транслировали не на Е2, а хоть и параллельно с Джиро, но на Е1.