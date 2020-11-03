Четвёртая победа Приможа Роглича на Вуэльте Испании-2020 и возвращение красной майки

Примож Роглич, Ричард Карапас, Вильям Барта, Энрик Мас о 13-м этапе Вуэльты Испании-2020

Победителем 13-го этапа Вуэльты Испании-2020 стал 31-летний словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo - Visma. На этапе, открывавшем третью неделю 75 выпуска испанского Гран-тура, организаторы предложили участникам индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 33,7 км от Муроса до вершины подъема 3-й категории Мирадор де Эсаро.

Этап проходил по побережью Атлантического океана при преимущественно встречном ветре.

На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 12 км, Примож Роглич показал пятое время дня – 14 минут и 50,06 секунд, средняя скорость составила 48,536 км/час. Лучший результат показал американский велогонщик Вильям Барта (William Barta) из команды CCC, затративший 14 минут и 37,63 секунд со средней скоростью 49,223 км/час.

Второй результат на отсечке показал португальский велогонищк Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira) из команды Movistar, уступивший 1 сотую секунды. Тройку лучших замкнул британец Хью Карти (Hugh Carthy) из команды EF Pro Cycling со временем – 14 минут и 48,60 секунд.

Стартовавший последним обладатель красной майки эквадорец Ричард Карапас (Richard Carapaz) из команды INEOS Grenadiers на первой отсечке уступал Приможу Рогличу 4 секунды и все еще сохранял красную майку.

На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 24,5 км, Примож Роглич показал третье время дня – 30 минут и 34,20 секунды, средняя скорость составила 48,086 км/час. Лучшим также стал американский велогонщик Вильям Барта, затративший 30 минут и 17,79 секунд со средней скоростью 48,52 км/час. Со вторым результатом отсечку прошёл португалец Нельсон Оливейра, уступивший 20 сотых секунды. Четвертым стал Хью Карти со временем – 30 минут и 35,26 секунд. Ричард Карапас (Richard Carapaz) уступал Приможу Рогличу 19 секунд. Таким образом, Примож Роглич после прохождения второй отсечки стал виртуальным обладателем красной майки лидера.

Заключительный отрезок дистанции протяженностью 9,2 км делился на две части: первые 7,4 км дистанция были такими же равнинными, как и на предыдущих участках маршрута, а заключительные 1,8 км - подъем 3 категории Мирадор де Эсаро (Mirador de Ezaro, отм. 278 м, перепад высот 268 м, протяженность 1,8 км, средний градиент 14,9%, максимальный градиент 30%).

Перед началом восхождения на заключительный подъем дня многие велогонщики меняли велосипеды с разделочных на обычные.

Заключительные 9,2 км дистанции Примож Роглич преодолел со средней скоростью 34,311 км/час. А на преодоление подъема после смены велосипеда он затратил примерно 7 минут и 7 секунд.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) выиграл четыре этапа Вуэльты Испании-2020. На 13-м этапе Роглич затратил на дистанцию 46 минут 39,48 секунд. Его средняя скорость составила 43,337 км/час. Вторым стал американский велогонщик Вильям Барта (CCC), уступивший победителю 1,08 секунду. Третьим стал португальский велогонщик Нельсон Оливейра (Movistar), уступивший 10 секунд словенцу.

Стартовавший последним обладатель красной майки эквадорец Ричард Карапас на финише уступил Приможу Рогличу 49 секунд и переместился на вторую строчку в генеральной классификации Вуэльты Испании-2020 с отставанием в 39 секунд.

Британец Хью Карти стал 4-м со временем – 47 минут и 4,37 секунды и теперь в генеральной классификации идет на 3 месте с отставанием в 47 секунд от Приможа Роглича.

В дальнейшем при возможном равенстве времени в генеральной классификации у Приможа Роглича будет преимущество в 34 сотых секунды над Ричардом Карапасом и отставание в 11 сотых секунды от Хью Карти.

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Наконец, я выиграл ещё одну разделку. Давно уже не выигрывал в этой дисциплине. Удивился, потому что подумал, что мне будет гораздо тяжелее. Многие подумали, что я мог с лёгкостью выиграть гораздо больше времени. Но мы все стартовали с нуля с одними шансами. Все знают, что на разделке надо выдать максимум, но, к счастью, у меня шла нога. Лучше 39 секунд в запасе, чем 39 секунд отставания. Нам нельзя терять концентрацию. Ребята сильны. Мы будем бороться за победу в общем зачёте».

Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Примож хотел оставить запас сил на финальный подъём. И прошёл его очень хорошо. Мы надеялись, что сможем выиграть время в генеральной классификации. И мы выиграли. Но, конечно, Вуэльта Испании ещё не закончена. Мы рады, что Примож в хорошей форме, и он отдаст все силы ради того, чтобы приехать в Мадрид в красной майке. В любом случае с нашим лидером сильная команда. Посмотрим, что принесут следующие этапы. Мы ожидаем, что будут атаки».

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Разделка была трудной, но я очень рад результату. Мы приехали на Вуэльту Испании за победой, это всё ещё наша цель. Думаю, гонка остаётся открытой, возможностей много. Впереди много очень тяжёлых дней, где всё может поменяться».

Вилл Барта (CCC): «Если бы вчера меня спросили, буду ли я доволен вторым местом, я бы сказал, что буду прыгать от радости. Но когда в итоге остаёшься только вторым, приходит разочарование. Но в целом я доволен тем, как прикладывал усилия. Не думаю, что мог сделать больше.

Перед стартом я немного поговорил с Марко Пинотти о том, как распределить мощность и скорость. особенно в начале, где был плоский отрезок с встречным ветром. Было трудно, потому что нигде нельзя было сбавить скорость. Финальный подъём – настоящая стена. Поэтому на финальном километре или около того я старался немного ослабить усилия, чтобы быть уверенным, что у меня останутся силы. Это тяжёлый подъём, финальный километр был мучительным.

Эта индивидуальная гонка на время была моей главной целью в гонке. Я с нетерпением её ждал. Было бы отлично выиграть, но, как я сказал, я доволен своим выступлением».

Хью Карти (EF Pro Cycling): «Всё прошло отлично. Мне удалось восстанавливаться после каждого подъёмчика на равнинной части и после смены велосипеда. Мы идеально поменяли велосипед, даже лучше, чем когда раза три – четыре практиковались этим утром. Собираюсь бороться до Мадрида».

Энрик Мас (Movistar): «Сегодня у меня был провал. Я не смог найти скорость, не удержал правильную посадку на разделочном велосипеде. Это велоспорт. Есть хорошие и плохие дни. Этап был не лучшим для меня, но я получил важный урок. Уверен, что этот день поможет мне в предстоящие годы. А сейчас думаю только об отдыхе и старте завтра. Постараемся найти правильную стратегию на финальную неделю. Посмотрим, что получится, надеюсь, подиум всё ещё в пределах досягаемости».